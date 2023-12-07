「沒錢了！」白宮疾呼國會通過援烏預算，否則將任由普亭在戰爭獲勝
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白宮預算主任致信國會，如果不批准新的款項，到今年底援烏預算就將徹底耗盡。切斷資金和武器供應，烏克蘭將被迫「在戰場屈服」，俄羅斯勝算增加。烏總統澤倫斯基週二將影片連線美國參院。
文：德國之聲中文網（路透社、美聯社、德新社）
白宮預算主任沙蘭達・楊（Shalanda Young）週一致信國會領袖，稱切斷資金和武器供應將迫使烏克蘭「在戰場上屈服」，讓俄羅斯的勝算增加。
「我想要說清楚：如果國會不採取行動，今年底我們的資源將耗盡，無法再為烏克蘭採購更多武器裝備，或者從美國的武器庫存中提供裝備」，白宮發布的這封沙蘭達・楊的信中寫道。「沒有魔法按鈕可以提供資金。我們沒錢了——也幾乎沒有時間了。」
共和黨佔眾議院多數，10月曾否決援烏議案
拜登（Joe Biden）政府10月曾向國會申請近1060億美元用於烏克蘭、以色列和美國邊境安全，但在眾議院擁有微略多數的共和黨人否決了這一議案。
自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國國會已批准超過1100億美元援助烏克蘭。然而，自今年1月共和黨人取代民主黨人掌控眾議院以來，還沒有批准任何資金。
參議院多數派（民主黨）領袖舒默（Chuck Schumer）週一晚間表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）受邀週二通過影片向參議員致辭。這一閉門會議將圍繞如果沒有後續資金可能帶來的風險。美國國家安全官員也將與會。
參眾兩院上次批准450億美元用於對烏克蘭的軍事、財政和人道主義援助，是在2022年12月，作為一項更廣泛的年度開支法案的一部分。
共和黨：援助烏克蘭須先確保美國自家門口的安全
共和黨人希望將美國邊境安全的資金與對烏克蘭援助資金掛鉤。知情人士透露，為此進行的兩黨談判在民主黨佔多數的參議院步履艱難。
隨著大量移民抵達南部與墨西哥邊境，共和黨人提議對移民政策作出顯著調整。民主黨人則指出，那將相當於排除移民獲得避難的任何可能性。
眾議院議長強生（Mike Johnson）在社群網站上表示，拜登政府「沒能從實質上回應」共和黨對於烏克蘭戰略的關切。他表示，拜登政府缺乏在烏克蘭的明確戰略，解決衝突的路線圖，以及對美國納稅人提供的援助款得到有效使用的保證。他同時表示，任何國家安全開支計劃也都必須包括美國邊境政策議題。「眾議院共和黨人堅決認為，任何國家安全額外預算都必須從我們自己的邊境線開始。」
今年11月，眾議院批准了一項對以色列的資金議案，但沒有向烏克蘭提供資金。拜登政府官員預計週二將與國會兩黨舉行閉門會議。
尋求2024年連任的拜登近來呼籲北約盟國對烏克蘭予以支持，並多次表示俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）低估了西方支持烏克蘭的決心。
「現在是國會做出決定的時候了。國會需要決定是繼續支持烏克蘭為自由的戰鬥，…還是忽略我們從歷史中汲取的教訓，任由普亭獲勝。就這麼簡單」，拜登的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）向媒體表示。
儘管德國承諾支持烏克蘭，白宮的缺口無法取代
白宮預算主任沙蘭達・楊表示，美國的盟國正在加大對烏克蘭的支持，但華盛頓的投入無可取代。
沙蘭達・楊在信中寫道：截至11月中，美國國防部已使用了623億美元對烏援助款中的97％，國務院已用盡了所獲得的47億美元軍事援助撥款。
此外，約272億美元經濟援助以及100億美元人道主義援助款項也已用盡。
沙蘭達・楊表示，幫助烏克蘭會「避免該地區更大的衝突，那會讓北約牽涉進來並讓美軍蒙受風險」，並且會「威懾未來的侵略者，讓我們都更安全」。
歐盟國家、特別是德國試圖彌補烏克蘭的資金缺口，提供更多防空系統、彈藥等供給。但由於歐洲國防工業需要時間提高產能——有可能一年甚至更長，烏克蘭的需求一時難以得到滿足。
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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：白宮：援烏預算"沒錢了"
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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【馬力歐陪你喝一杯】方穎豐的小夢想成就少棒之家的大志氣！安麗與棒球校長為小小球員建立以「家」為核心的棒球夢
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從不會教棒球到成為少棒界的棒球校長，方穎豐憑藉著對教育的使命與對體育的熱愛，在台東成立少棒之家。這一路走來，歷經許多挫敗與艱難，幸好有各方志同道合的人支持，尤其是安麗希望工場慈善基金會十年來的贊助，讓少棒之家至今仍持續培育小小選手，在棒球的路上勇敢追夢。
談到少棒，許多人一定會立即聯想到台東，因為不少優秀的棒球選手都來自台東，其中少棒之家更可說是棒球選手的育成中心，如中華職棒統一獅的左投林詔恩、U12世界少棒錦標賽季軍成員簡紹翔。而培育無數小小球員追夢的少棒之家，背後的重要推手則是在少棒界有「棒球校長」之稱的方穎豐校長。
從事教育工作長達35年的方穎豐校長，原不是棒球專業，而是體育班的導師。因原本帶領棒球隊的教練離去，讓他因緣際會接手棒球隊。但剛開始，他才發現自己不會教棒球，連打擊都常揮棒落空。為了帶領球隊，他開始研讀棒球相關書籍，請教棒球教練、前輩，仔細、認真地觀看每一場棒球比賽。初期，棒球隊出賽常常十比零提前結束，方穎豐在球場告訴自己，「孩子在球場的每個成長階段都是重要的，我應該要對這些孩子負責任，我一定要在這紅土球場站起來。」約十年的時間，他不僅讓球隊拿到台灣區比賽的第一個冠軍，還成為球場常勝軍。
棒球是人生的縮影必須築夢踏實
對棒球如此執著，並不是因為以主流價值觀而言，棒球隊可培養孩子的團隊精神、對挫折的容忍力、強大自己的心理素養等。對方穎豐來說，棒球其實就是人生的縮影。他帶領球隊並沒有過多複雜的想法，純粹因為孩子喜歡棒球，那就讓他們好好打棒球。而棒球運動在台灣的發展又剛好有職業球隊，所以就以打到冠軍、打到職業隊作為夢想與目標。他以「築夢踏實」的精神，期望從一場場比賽中，為這群孩子建立生活的態度，面對困難、阻礙如何再站起來。
少棒之家的雛型源自張家五兄弟
為什麼會想成立少棒之家？方穎豐說到，他原先在基隆的學校服務，在偶然的機會帶隊到台東比賽，他驚豔台東的孩子打起棒球就如同他們唱歌般，個個都是天生好手，不論是球感、打擊、運動神經都非常優秀，各方面的協調性極佳。因為校長任期及家庭等因素，方穎豐請調至台東任教，之後便積極籌組棒球隊，想一圓棒球夢。
方穎豐回想，少棒之家最早的雛形來自於「張家五兄弟」。當時球隊有個阿美族的小孩張進德，擁有棒球天賦與極佳的球感，但卻因為家庭因素必須轉學，無法再參加棒球隊。於是，連族語都不會說的方穎豐，只好帶著學校裡會說族語的護理人員，一同去拜訪學生家長，想勸說張進德的阿嬤讓他繼續留在棒球隊，甚至承諾會提供張進德的三餐、住宿、球具裝備以及生活照顧等。
護士將方穎豐的承諾如實翻譯給阿嬤後，沒想到阿嬤回覆讓護士大笑說，「校長你賺到了。阿嬤說，我有五個孫子，全部都給你。」就這樣，他硬著頭皮帶回五個小孩，將校長宿舍改為兄弟五人的住所，平時除了上學、訓練外，同時提供食宿、生活起居照料。
不只是棒球隊 而是充滿關愛的「家」
方穎豐說，張家五兄弟是讓他堅持在棒球教育這條路上，一直往前走的重要因素。當時，張家大哥張進德才小學五年級，雖然球技不凡，卻有學習障礙。最小的弟弟張偉聖，也才幼稚園，正是需要有人陪伴、關心的年紀。
為照顧張家五兄弟，再加上台東學童的狀況，方穎豐開始思考，他想要的不只是棒球隊，他想要給這群孩子一個家。家不是只提供三餐溫飽，棒球訓練而己，家是有人可以輔導他們學業，照顧他們生活、關心他們的成長。所以他將棒球隊取名為「少棒之家」，讓參與球隊的學童們都一起住校，一起訓練，一起上課，他像爸爸一樣關心、照顧這群孩子的生活。
因為少棒之家給球員們的不僅是球技訓練，方穎豐如兄、如父的照顧，讓這群來自台東的棒球選手有了家的溫暖，在學習及訓練上都更加認真，日後這群選手紛紛以不凡的成績回報方穎豐的關愛。張家五兄弟中的老大張進德、老二張進龍、老三張育成以及最小的弟弟張偉聖，都在職棒的領域中有不錯的表現。方穎豐笑說，這是他有史以來投報率最好的招生，不僅一次招到五位選手，而且還有四個在職棒領域擁有傲人的成績。
「小夢想 大志氣」翻轉少棒之家的未來
少棒之家成立後，面對孩子的住宿、三餐、裝備、球具、球衣等，龐大的開銷讓方穎豐一度喘不過氣來。此時安麗希望工場慈善基金會甫成立，以「小夢想 大志氣」追夢計畫召募公益合作夥伴，讓方穎豐看見了持續下去的希望。
安麗希望工場慈善基金會資深公關經理黃南瑄表示，安麗在三十周年慶時成立「安麗希望工場慈善基金會」，希望秉持著安麗以人為主、利他共好的宗旨，透過基金會幫助需要資助的團體。2013年基金會展開「小夢想 大志氣」追夢計畫，少棒之家即為第一屆頭獎的得主，因此牽起雙方的合作。
方穎豐笑說，安麗「小夢想 大志氣」追夢計畫是他寫過最難寫的企畫案，短短6頁卻比其他機構要求的50頁還難寫。不過在安麗甄選的過程中，卻是讓方穎豐收穫最多的。他在撰寫計畫書與評審提問的過程中，逐一檢視自己有哪些沒做到，哪些可以加強，讓他在經營少棒之家時有了更多的想法，也讓少棒之家更好、更完善。
懂得感恩、惜福的少棒之家
少棒之家成立至今，方穎豐表示這是集眾人之力才有如今的成果。少棒隊球衣上繡著「惜福」二字，源自於最早支持他成立棒球隊的贊助商洪百吉先生，洪百吉不要方穎豐在球員球衣上印上企業名稱，而希望以「惜福」代替，讓孩子懂得感恩並珍惜所得一切來自眾人的力量。
十年前，安麗與方穎豐因為「小夢想 大志氣」追夢計畫開起合作機緣。十年間，安麗的會員也陸續提供各方面的協助，例如提供營養協助，帶著孩子做營養午餐等，也由於安麗的協助，更多人看到少棒之家，瞭解少棒之家，紛紛加入資助的行列。近年，少棒之家更是安麗「愛陪伴課輔計畫」的合作對象，提供孩子課業輔導，希望孩子不僅球打得好，學業也能保持水準。
過去十年，安麗透過「小夢想 大志氣追夢計畫」以及「愛陪伴課輔計畫」幫助弱勢的孩子，希望他們有翻轉未來的機會。未來，安麗會繼續透過多元的評審以及完善的甄選機制，針對具影響力且可持續執行的兒少專案進行合作贊助，讓弱勢孩子也能成功追夢、實現自我，擁有不一樣的未來。
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