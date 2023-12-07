「沒錢了！」白宮疾呼國會通過援烏預算，否則將任由普亭在戰爭獲勝

文：德國之聲中文網（路透社、美聯社、德新社）

白宮預算主任沙蘭達・楊（Shalanda Young）週一致信國會領袖，稱切斷資金和武器供應將迫使烏克蘭「在戰場上屈服」，讓俄羅斯的勝算增加。

「我想要說清楚：如果國會不採取行動，今年底我們的資源將耗盡，無法再為烏克蘭採購更多武器裝備，或者從美國的武器庫存中提供裝備」，白宮發布的這封沙蘭達・楊的信中寫道。「沒有魔法按鈕可以提供資金。我們沒錢了——也幾乎沒有時間了。」

共和黨佔眾議院多數，10月曾否決援烏議案

拜登（Joe Biden）政府10月曾向國會申請近1060億美元用於烏克蘭、以色列和美國邊境安全，但在眾議院擁有微略多數的共和黨人否決了這一議案。

自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國國會已批准超過1100億美元援助烏克蘭。然而，自今年1月共和黨人取代民主黨人掌控眾議院以來，還沒有批准任何資金。

參議院多數派（民主黨）領袖舒默（Chuck Schumer）週一晚間表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）受邀週二通過影片向參議員致辭。這一閉門會議將圍繞如果沒有後續資金可能帶來的風險。美國國家安全官員也將與會。

參眾兩院上次批准450億美元用於對烏克蘭的軍事、財政和人道主義援助，是在2022年12月，作為一項更廣泛的年度開支法案的一部分。

共和黨：援助烏克蘭須先確保美國自家門口的安全

共和黨人希望將美國邊境安全的資金與對烏克蘭援助資金掛鉤。知情人士透露，為此進行的兩黨談判在民主黨佔多數的參議院步履艱難。

隨著大量移民抵達南部與墨西哥邊境，共和黨人提議對移民政策作出顯著調整。民主黨人則指出，那將相當於排除移民獲得避難的任何可能性。

眾議院議長強生（Mike Johnson）在社群網站上表示，拜登政府「沒能從實質上回應」共和黨對於烏克蘭戰略的關切。他表示，拜登政府缺乏在烏克蘭的明確戰略，解決衝突的路線圖，以及對美國納稅人提供的援助款得到有效使用的保證。他同時表示，任何國家安全開支計劃也都必須包括美國邊境政策議題。「眾議院共和黨人堅決認為，任何國家安全額外預算都必須從我們自己的邊境線開始。」

今年11月，眾議院批准了一項對以色列的資金議案，但沒有向烏克蘭提供資金。拜登政府官員預計週二將與國會兩黨舉行閉門會議。

尋求2024年連任的拜登近來呼籲北約盟國對烏克蘭予以支持，並多次表示俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）低估了西方支持烏克蘭的決心。

「現在是國會做出決定的時候了。國會需要決定是繼續支持烏克蘭為自由的戰鬥，…還是忽略我們從歷史中汲取的教訓，任由普亭獲勝。就這麼簡單」，拜登的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）向媒體表示。

儘管德國承諾支持烏克蘭，白宮的缺口無法取代

白宮預算主任沙蘭達・楊表示，美國的盟國正在加大對烏克蘭的支持，但華盛頓的投入無可取代。

沙蘭達・楊在信中寫道：截至11月中，美國國防部已使用了623億美元對烏援助款中的97％，國務院已用盡了所獲得的47億美元軍事援助撥款。

此外，約272億美元經濟援助以及100億美元人道主義援助款項也已用盡。

沙蘭達・楊表示，幫助烏克蘭會「避免該地區更大的衝突，那會讓北約牽涉進來並讓美軍蒙受風險」，並且會「威懾未來的侵略者，讓我們都更安全」。

歐盟國家、特別是德國試圖彌補烏克蘭的資金缺口，提供更多防空系統、彈藥等供給。但由於歐洲國防工業需要時間提高產能——有可能一年甚至更長，烏克蘭的需求一時難以得到滿足。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：白宮：援烏預算"沒錢了"

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航