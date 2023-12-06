BLACKPINK終於續約了！YG證實將繼續「團體活動」，未來是否迎向「單飛不解散」模式？
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綜合韓媒報導，韓國女團BLACKPINK所屬的YG Entertainment於今早（6日）宣布將持續進行「團體活動」，並明確表示「已經簽署團體專屬合約，經董事會一致通過。」這則消息一經公布，立即引起廣泛討論，同時也帶動了YG娛樂股價大幅上漲約25％，顯示BLACKPINK的巨大影響力。
在過去數月中，有關BLACKPINK是否續約的傳聞持續。終於，在12月6日上午，BLACKPINK所屬經紀公司YG娛樂正式對外宣布了確定的結果，表示：「經過慎重討論後，我們與BLACKPINK以深厚的信任為基礎，簽署了專屬合約。」
綜合韓媒報導，韓國女團BLACKPINK所屬的YG Entertainment於今早（6日）宣布將持續進行「團體活動」，並明確表示「已經簽署團體專屬合約，經董事會一致通過。」這則消息一經公布，立即引起廣泛討論，同時也帶動了YG娛樂股價大幅上漲約25％，顯示BLACKPINK的巨大影響力。
總製作人梁鉉錫對BLACKPINK的續約表示：「我對能夠延續與BLACKPINK的合作感到非常高興。未來，BLACKPINK將全力以赴，在全球音樂市場及作為K-pop藝人的舞台上展現更耀眼的光芒。我將全力以赴，提供對她們工作的全面支持和信任。」
回顧BLACKPINK音樂成就
BLACKPINK於2016年8月8日正式出道，以〈Whistle〉、〈Boombayah〉、〈How You like That〉等眾多熱門曲目，吸引了世界各地大量樂迷的喜愛，如今已發展成為國際知名的K-pop一線女團。
2019年，BLACKPINK被《富比士》（Forbes）雜誌評為「年度韓國最有影響力的名人」，以及第一組女性韓國團體參加《富比士》雜誌「30 Under 30 Asia」活動，同時BLACKPINK還是第一個獲得MTV音樂錄影帶大獎的K-pop女子團體。
由於其巨大的影響力，BLACKPINK在2021年獲邀參加聯合國氣候變化大會，積極倡導有關氣候變遷的議題。同時，成員Rosé在2023年應第一夫人吉兒・拜登（Jill Biden）的邀請，參與了APEC心理健康論壇並發表演講。
更令人矚目的是，在2023年11月21日，BLACKPINK榮獲英國國王頒發的大英帝國勳章，成為首位，也是唯一一位非英國音樂藝術家獲得大英帝國最優秀勳章（MBE）的榮譽獎得主，在國際各方各面的影響力持續擴大中。
個人約持續討論中，未來合體頻率待觀察
然而，雖然成員皆有共識將續約進行團體活動，但目前還不清楚個別成員是否會與YG娛樂簽署個人專屬合約。
BLACKPINK成員Jisoo、Jenny、Rosé、Lisa每位成員在歌手和演員領域都取得了令人矚目的成就，並在國際上贏得了廣泛的知名度，甚至擔任全球多個奢侈品牌大使，考量以上因素，可能有部分成員會選擇以個人身份離開YG，並透過時分時合的方式在YG的同時進行個人和團隊活動。
對於這一情況，YG娛樂表示他們正在討論有關個人專屬合約的事宜，有進一步消息將隨時更新。
儘管YG承諾未來會為BLACKPINK製作更多音樂作品和舉辦演出，但若四名成員分別歸屬不同公司，或許代表她們對未來發展的期望有所不同。
除了擔任奢侈品牌大使，可能需要頻繁參與世界各地的時尚盛會，若其中有成員更希望專注於某一領域，湊齊四位成員的時間可能變得困難。在這種情況下，要推出新音樂作品或舉辦巡演，可能需要花費更長的時間籌備，以確保所有成員都能配合各項活動。
維持「BLACKPINK」品牌價值，只需團體合約到手
雖然BLACKPINK的四位成員個人合約尚未確定是否繼續與YG娛樂簽署，但以長遠來看，只要團體合約仍然維持，已經足以讓人欣慰。
畢竟YG娛樂作為經紀公司不是等閒之輩，勢必已充分認知「BLACKPINK」不僅是一組K-pop團體，更是在時尚、音樂、經濟等多方面擁有品牌價值的代表。因此，為了保持其在各個層面的影響力，以及維護「BLACKPINK」這個品牌的價值，團體合約中必定包含明確條款，規定四位成員在「BLACKPINK」名義下需參與到何種程度的活動，以及如何為YG娛樂帶來收益，使得這份合約具有實質價值。
此外，四位成員各自擁有獨特的魅力和在不同領域的專長。Jisoo除了團體活動外，已開始涉足戲劇圈，而Jennie和Lisa在時尚領域表現出色，Rosé則不斷在音樂創作上精進。若她們能夠找到適合自己的經紀公司，不僅能保有團體活動，同時也能朝著個人期望的領域發展，這對於她們長遠的演藝事業將是更好的選擇。
有了團體合約的基礎，意味著四人依然會以「BLACKPINK」名義參與一定程度的活動及曝光。雖然可能會因成員各自簽署不同的經紀公司而減少合體的頻率，但絕非完全解散，仍然保有一定程度的團體活動。
這種模式的好處在於持續給粉絲機會見證四位成員的合體演出，同時也確保YG在其中有所獲益。若四位成員各自簽署不同的經紀公司，並在不同領域展開發展，或許這能夠成為一個更為有彈性且符合各成員期望的發展方向。
人各有志，但團魂不散
另外，在K-pop歌壇上，其實也有不少團體在合約到期後，雖然成員分別加入不同的經紀公司，但依然成功合體持續活躍的案例。
2PM
作為「二代團代表」之一的2PM，其成員玉澤演在與JYP娛樂合約到期後，個人經紀約方面，選擇了由演員蘇志燮創立的經紀公司「51K」，以更專注於演員事業。不過，玉澤演仍然保持與JYP娛樂的2PM團體合約。
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綠能x數位，科技助攻水產養殖產業升級
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水產養殖結合太陽光電是一種創新的經營模式，讓漁場除了既有的漁獲外，更能提供綠電創造額外收益，國內更有漁場順勢導入數位工具管理養殖環境，持續提升水產質量。我們可以看到，數位與能源的雙軸轉型正在養殖漁業發生。
糧食生產是農漁業的主要功能，順應環境選擇不同的作物與耕種策略，是農漁民智慧的累積，臺灣的農漁業實力更是享譽國際。然而，由於整體產業結構轉型、生活型態轉變，傳統看天吃飯的一級產業，較不容易成為新世代就業的優先選項，如何在現有產業基礎上創造新商機、吸引年輕人返鄉，是各界都在思考的課題。
近年來，各國政府致力推動再生能源以實踐減碳，在不同場域、建物等結合光電開發的複合式發展模式，成為兼顧空間利用效率、提高單位面積產值的創新解決方案，這樣的趨勢正在農漁業現場發生。
農漁業結合光電創造附加價值
農電共生可提供自給自足的再生能源，還能保護農作物免受極端天氣影響，提高生產韌性，多餘的電力也可以躉售，提升農民收入。著眼於光電帶來的附加價值，越來越多國家看好農業結合太陽光電的發展潛力，德國、日本已有多個果園結合太陽光電從事農電共生，法國也實驗在成列的葡萄藤上安裝太陽光電模組。
不只農業，國際也開始出現結合水產養殖與太陽光電的漁電共生。例如美國切薩皮克灣（Chesapeake Bay）發展出太陽能牡蠣生產系統，不僅實現綠電自發自用，漁產收穫量更高達傳統養殖場的45倍；而在養蝦大國越南，也開始執行養蝦場結合太陽能發電的漁電共生計畫，為養殖場提供穩定電力並帶來漁獲，一舉兩得。
數位轉型為漁電共生添助力
漁電共生是利用漁業養殖場域結合太陽光電設置，期能改善生產環境、增加漁民收益，創造土地多元利用，是臺灣積極推動的重要政策方向之一。不過其他國家與臺灣的漁電共生開發型態不太一樣，其他國家多以沿海鋪設水面型光電為主，臺灣的漁電共生則採用室內養殖場搭配屋頂型光電，或室外魚塭搭配立柱型／水面型／塭堤型光電設備，近年來在許多漁民與光電業者的努力合作下，這樣的複合式土地利用模式逐漸展現效益。
不同養殖物種的環境需求不一，漁電共生導入的過程須經磨合，運用魚塭上方架設太陽能板，冬天防寒害、夏天助降溫，並配合不同物種的習性調整投料策略，同時結合數位環境監控系統調節養殖環境，進而達到提高漁獲收益之積極目的。
光電開發帶來的效益，也讓原本衰頹的產業地景重現生機，例如位於臺南七股的日運案場，原本是高鹽度的廢棄魚塭地，在養殖專家與在地青年的協力下，透過微生物、益生菌來控制池水，搭配AI數位化儀器監控養殖過程，持續累積養殖數據建立資料庫，烏魚、虱目魚、白蝦的混養模式已多次收成；四鯤鯓漁電共生案場過去同樣是廢棄魚塭，改建為室內型漁電共生案場後，能精準控制環境變數以從事精緻養殖，已成功育成一尾重達30克以上的白蝦。
由於漁電共生帶來的效益逐漸獲得認同，有別於過去多為光電業者發起的開發模式，最近也出現由漁民發起的漁電共生規劃，例如茄萣區不少養殖戶視漁電共生為吸引青農返鄉的契機，積極爭取納入漁電共生先行區；目前採用塭堤型與立柱型的光電設施，養殖的虱目魚也已開始收成。
養殖漁業正在實現數位與能源的雙軸轉型
數十年來漁民的養殖專業與經營視野，讓臺灣水產養殖產業在國際上向來有一席之地，但近年來確實也面臨產業結構轉型、從業人口老化凋零的挑戰；如今結合光電的漁電共生模式，讓原本看似傳統的一級產業開始蛻變，養殖模式、經營模式、商業模式不斷創新，也吸引更多青年關注與投入；臺灣養殖王國的美名，相信在不久的未來，將藉由數位與能源的雙軸轉型，再次展現耀眼光芒。
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