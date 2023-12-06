BLACKPINK終於續約了！YG證實將繼續「團體活動」，未來是否迎向「單飛不解散」模式？

在過去數月中，有關BLACKPINK是否續約的傳聞持續。終於，在12月6日上午，BLACKPINK所屬經紀公司YG娛樂正式對外宣布了確定的結果，表示：「經過慎重討論後，我們與BLACKPINK以深厚的信任為基礎，簽署了專屬合約。」

綜合韓媒報導，韓國女團BLACKPINK所屬的YG Entertainment於今早（6日）宣布將持續進行「團體活動」，並明確表示「已經簽署團體專屬合約，經董事會一致通過。」這則消息一經公布，立即引起廣泛討論，同時也帶動了YG娛樂股價大幅上漲約25％，顯示BLACKPINK的巨大影響力。

總製作人梁鉉錫對BLACKPINK的續約表示：「我對能夠延續與BLACKPINK的合作感到非常高興。未來，BLACKPINK將全力以赴，在全球音樂市場及作為K-pop藝人的舞台上展現更耀眼的光芒。我將全力以赴，提供對她們工作的全面支持和信任。」

回顧BLACKPINK音樂成就

BLACKPINK於2016年8月8日正式出道，以〈Whistle〉、〈Boombayah〉、〈How You like That〉等眾多熱門曲目，吸引了世界各地大量樂迷的喜愛，如今已發展成為國際知名的K-pop一線女團。

2019年，BLACKPINK被《富比士》（Forbes）雜誌評為「年度韓國最有影響力的名人」，以及第一組女性韓國團體參加《富比士》雜誌「30 Under 30 Asia」活動，同時BLACKPINK還是第一個獲得MTV音樂錄影帶大獎的K-pop女子團體。

由於其巨大的影響力，BLACKPINK在2021年獲邀參加聯合國氣候變化大會，積極倡導有關氣候變遷的議題。同時，成員Rosé在2023年應第一夫人吉兒・拜登（Jill Biden）的邀請，參與了APEC心理健康論壇並發表演講。

更令人矚目的是，在2023年11月21日，BLACKPINK榮獲英國國王頒發的大英帝國勳章，成為首位，也是唯一一位非英國音樂藝術家獲得大英帝國最優秀勳章（MBE）的榮譽獎得主，在國際各方各面的影響力持續擴大中。

個人約持續討論中，未來合體頻率待觀察

然而，雖然成員皆有共識將續約進行團體活動，但目前還不清楚個別成員是否會與YG娛樂簽署個人專屬合約。

BLACKPINK成員Jisoo、Jenny、Rosé、Lisa每位成員在歌手和演員領域都取得了令人矚目的成就，並在國際上贏得了廣泛的知名度，甚至擔任全球多個奢侈品牌大使，考量以上因素，可能有部分成員會選擇以個人身份離開YG，並透過時分時合的方式在YG的同時進行個人和團隊活動。

對於這一情況，YG娛樂表示他們正在討論有關個人專屬合約的事宜，有進一步消息將隨時更新。

儘管YG承諾未來會為BLACKPINK製作更多音樂作品和舉辦演出，但若四名成員分別歸屬不同公司，或許代表她們對未來發展的期望有所不同。

除了擔任奢侈品牌大使，可能需要頻繁參與世界各地的時尚盛會，若其中有成員更希望專注於某一領域，湊齊四位成員的時間可能變得困難。在這種情況下，要推出新音樂作品或舉辦巡演，可能需要花費更長的時間籌備，以確保所有成員都能配合各項活動。

維持「BLACKPINK」品牌價值，只需團體合約到手

雖然BLACKPINK的四位成員個人合約尚未確定是否繼續與YG娛樂簽署，但以長遠來看，只要團體合約仍然維持，已經足以讓人欣慰。

畢竟YG娛樂作為經紀公司不是等閒之輩，勢必已充分認知「BLACKPINK」不僅是一組K-pop團體，更是在時尚、音樂、經濟等多方面擁有品牌價值的代表。因此，為了保持其在各個層面的影響力，以及維護「BLACKPINK」這個品牌的價值，團體合約中必定包含明確條款，規定四位成員在「BLACKPINK」名義下需參與到何種程度的活動，以及如何為YG娛樂帶來收益，使得這份合約具有實質價值。

此外，四位成員各自擁有獨特的魅力和在不同領域的專長。Jisoo除了團體活動外，已開始涉足戲劇圈，而Jennie和Lisa在時尚領域表現出色，Rosé則不斷在音樂創作上精進。若她們能夠找到適合自己的經紀公司，不僅能保有團體活動，同時也能朝著個人期望的領域發展，這對於她們長遠的演藝事業將是更好的選擇。

有了團體合約的基礎，意味著四人依然會以「BLACKPINK」名義參與一定程度的活動及曝光。雖然可能會因成員各自簽署不同的經紀公司而減少合體的頻率，但絕非完全解散，仍然保有一定程度的團體活動。

這種模式的好處在於持續給粉絲機會見證四位成員的合體演出，同時也確保YG在其中有所獲益。若四位成員各自簽署不同的經紀公司，並在不同領域展開發展，或許這能夠成為一個更為有彈性且符合各成員期望的發展方向。

人各有志，但團魂不散

另外，在K-pop歌壇上，其實也有不少團體在合約到期後，雖然成員分別加入不同的經紀公司，但依然成功合體持續活躍的案例。

2PM

作為「二代團代表」之一的2PM，其成員玉澤演在與JYP娛樂合約到期後，個人經紀約方面，選擇了由演員蘇志燮創立的經紀公司「51K」，以更專注於演員事業。不過，玉澤演仍然保持與JYP娛樂的2PM團體合約。