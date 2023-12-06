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2023/12/06,
健康

南投河豚中毒案檢驗結果出爐：品種為「月尾兔頭魨」，毒素極強食2片生魚片可致死

南投河豚中毒案檢驗結果出爐：品種為「月尾兔頭魨」，毒素極強食2片生魚片可致死
南投縣日前發生食用河豚中毒致死案，造成1死、8人不適。食藥署6日舉行記者會公布食餘檢體檢驗結果，品種為月尾兔頭魨。食藥署副署長林金富（右）及研究檢驗組組長王德原（左）出席說明。｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

食藥署研究檢驗組組長王德原說明，這次案件中，1片生魚片重量大約10克，推估每片有1.34mg的河豚毒素，而參考日本的河豚毒素限量是2mg，歐洲則更低，1到2mg就達上限，因此「吃2片可能就達到致死劑量」。

（中央社）南投縣食用河豚中毒致死案造成1死、8人不適。食藥署今（6）日公布食餘檢體檢驗結果，品種為月尾兔頭魨，內臟、皮膚及肌肉皆含極強河豚毒素，吃2片生魚片可能就達到致死劑量。

在南投縣仁愛鄉開設小吃店的洪姓男子11月25日晚間煮河豚肉邀鄰居友人聚餐，26日上午友人感覺身體不適，前往洪男住處探詢，進門發現洪男已倒臥在地無呼吸，參加聚餐8人則送醫治療無生命危險。

衛生福利部食品藥物管署11月29日收到河豚肉食餘檢體，結果今日出爐，食藥署副署長林金富表示，經比對DNA確認魚種及毒素，3件檢體皆屬「月尾兔頭魨」（Lagocephalus lunaris）。

食藥署研究檢驗組組長王德原說明，河豚毒素（TTX）檢驗結果則顯示，生魚片檢體檢出TTX高達134.30mg/kg，魚肉湯（含魚肉）檢體熟肉與湯，分別檢出TTX達33.48mg/kg與31.86mg/kg，內臟及皮檢體也確認檢出河豚毒素，但因基質複雜，尚難精確定量。

王德原表示，這次案件中，1片生魚片重量大約10克，推估每片有1.34mg的河豚毒素，而參考日本的河豚毒素限量是2mg，歐洲則更低，1到2mg就達上限，因此「吃2片可能就達到致死劑量」。

國立台灣海洋大學食品科學系副教授陳泰源指出，月尾兔頭魨又稱作月腹刺魨、栗色河魨、毒鯖河魨等，屬四齒魨科，主要分布於印度至西太平洋區，台灣四周海域均能見其蹤跡，體長可達50公分，其背面及腹面均布滿小棘，尾鰭後緣呈新月形，內臟、皮膚及肌肉皆含河豚毒素，毒性極強。

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Photo Credit: 食藥署

林金富重申，依照《食品安全衛生管理法》（下稱《食安法》）規定，有毒的食品禁止販賣、製造、儲存，連當作贈品都不行，所以也不可以把有毒的河豚當作贈品送給人家，否則涉違反《食安法》，可處新台幣6萬以上、2億元以下，並勒令歇業停業，甚至可廢止登記；如果造成人員傷亡更嚴重，處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金。

此外，據食藥署統計，台灣近10年來共發生4起食用河豚中毒案件，造成17人送醫、1人死亡；至於日本雖然處理河豚是證照制，但依東京都保健醫療局資料顯示，近10年共發生180件食用河豚中毒案件，導致246人送醫、5人死亡。

食藥署食品組簡任技正周珮如再次提醒，河豚毒素屬於神經毒素，毒性約為氰化鈉1000倍以上，加熱無法將毒素破壞，毒素主要存在於河豚卵巢、肝臟、腸、皮膚甚至肌肉組織中。通常於食用後10至45分鐘產生唇舌發麻、手麻、腳麻、頭痛、眩暈、嘔吐等症狀，嚴重時則甚至導致死亡，死亡率約為61%。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：邱宜君


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