台北寶可夢中心12/8開幕：紀念特典卡「台北的皮卡丘」怎麼領？動畫區、遊戲區、限定紀念商品搶先看

文：Zero圈圈

台灣首間寶可夢中心「Pokemon Center Taipei」進駐新光三越台北信義新天地A11館3樓，將於12月8日盛大開幕。台灣寶可夢中心的代表寶可夢為快龍，入口處會看到大型快龍與皮卡丘雕像，店內不僅會販售周邊商品，也規劃了動畫區、卡牌對戰區，並且於開幕期間推出限量的紀念特典卡「台北的皮卡丘」。

台北寶可夢中心店外將有快龍和皮卡丘迎接到訪的民眾，而避免開幕期間人潮眾多，在開幕後寶可夢中心將以發放「入店整理券」的方式進行入場管制。以下介紹台北寶可夢中心Pokemon Center Taipei的開幕資訊，包括入場規定、紀念特典卡領取方法、台灣限定商品等，其他更多訊息可參考官方網站。

台北寶可夢中心開幕：日期時間、地點、營業時間

台灣首間寶可夢中心「Pokemon Center Taipei」選址新光三越台北信義新天地A11館3樓，店內的設計以擁有豐富的自然環境，周圍被天空和大海環繞的島嶼作為發想，並且選定「快龍」作為代表寶可夢。台北寶可夢中心將於12月8日正式開幕，於店門口也將設置快龍和皮卡丘雕像，在入口迎接到來的民眾。

在12月8日開幕之後，台北寶可夢中心將視人潮狀況，以發放「入店整理券」的方式進行入場管制。入店整理券的發放時間為每日上午8點，依據當日狀況也有可能會在營業時間前發放完畢。台北寶可夢中心的營業時間為星期日至星期四的每日上午11點至晚上21點30分，星期五與星期六的上午11點至晚上22點，至於實際營業時間將以新光三越公告為準。

台北寶可夢中心Pokemon Center Taipei營業資訊：

台北寶可夢中心：動畫區、遊戲區、限定紀念商品搶先看

台北寶可夢中心除了販售各式各樣的寶可夢周邊商品之外，也將提供動畫區、卡牌對戰遊戲區滿足動畫迷與遊戲玩家的需求。而迎接台北寶可夢中心開幕，台北寶可夢中心也陸續宣布開幕紀念商品，將融合熱帶水果與台灣夜市意象，推出包括捧著甜甜竹的快龍、戴上鳳梨眼鏡的皮卡丘、手提編織包的胖丁等人氣角色。

在開幕後寶可夢官方也將持續推出台北寶可夢中心限定商品，為此寶可夢也開設了台灣官方Instagram帳號，不僅會提供台北寶可夢中心的最新資訊，也將公開寶可夢們不經意間的生活面貌。

另外寶可夢台灣也特別架設了最新情報的特設網站，民眾可以前往網站追蹤第一手的寶可夢資訊。

寶可夢台灣官方網頁：

開幕紀念特典卡「台北的皮卡丘」怎麼領？

為了慶祝台北寶可夢中心開幕，於12月8日開幕日起台北寶可夢中心、新光三越台北信義新天地將發放開幕紀念特典卡「台北的皮卡丘」。開幕紀念特典卡「台北的皮卡丘」以消費後憑明細兌換為主，在台北寶可夢中心內民眾只要消費即可獲得1張特典卡，兌換地點為寶可夢中心結帳櫃檯。

除了台北寶可夢中心內消費可獲得紀念特典卡以外，民眾憑已完成會員綁定的新光三越App，或者是當日新光三越台北信義新天地消費不限金額的紙本明細，也可以前往各館指定地點兌換特典卡。

新光三越台北信義新天地的「台北的皮卡丘」紀念特典卡兌換時間為早上11點至晚上21點，每人每次限領1張，每筆消費限兌換1次，需注意若是民眾於新光三越兌換特典卡，需持新光三越發票明細，無法以寶可夢中心台北消費明細領取。發放細則以現場與App提供之資訊為準。

開幕紀念特典卡「台北的皮卡丘」領取方法：

台北寶可夢中心入場注意事項：禁止夜排、入場券禁止代領

台北寶可夢中心開幕時期可能會出現大量的人潮，因此將以發放「入店整理券」的方式進行入場管理。台北寶可夢中心的「入店整理券」將於上午8點開始發放，依照當日人潮狀況可能會有於營業時間前發放完畢的情形，且民眾在領取後於營業時間前也無法先行入場。

需注意入店整理券限當日有效，民眾需於當日前往，禁止於店鋪周邊深夜排隊。另外入店整理券1人限領取1張，1人持有2張以上則2張皆視為無效。入店整理券需本人領取，禁止代領，於排隊領券的途中也禁止同行者加入排隊，若入店整理券遺失也無法補發，並且不開放變更入店時間。其他更多與台北寶可夢中心有關的資訊，可參考官方網站。

台北寶可夢中心入場注意事項：

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此

原標題：2023台北寶可夢中心開幕時間、地點、入場規定懶人包 開幕紀念商品、紀念特典卡搶先看

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺