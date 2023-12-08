台北寶可夢中心12/8開幕：紀念特典卡「台北的皮卡丘」怎麼領？動畫區、遊戲區、限定紀念商品搶先看

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迎接台北寶可夢中心開幕，台北寶可夢中心也陸續宣布開幕紀念商品，將融合熱帶水果與台灣夜市意象，推出包括捧著甜甜竹的快龍、戴上鳳梨眼鏡的皮卡丘、手提編織包的胖丁等人氣角色。
文：Zero圈圈
台灣首間寶可夢中心「Pokemon Center Taipei」進駐新光三越台北信義新天地A11館3樓，將於12月8日盛大開幕。台灣寶可夢中心的代表寶可夢為快龍，入口處會看到大型快龍與皮卡丘雕像，店內不僅會販售周邊商品，也規劃了動畫區、卡牌對戰區，並且於開幕期間推出限量的紀念特典卡「台北的皮卡丘」。
台北寶可夢中心店外將有快龍和皮卡丘迎接到訪的民眾，而避免開幕期間人潮眾多，在開幕後寶可夢中心將以發放「入店整理券」的方式進行入場管制。以下介紹台北寶可夢中心Pokemon Center Taipei的開幕資訊，包括入場規定、紀念特典卡領取方法、台灣限定商品等，其他更多訊息可參考官方網站。
台北寶可夢中心開幕：日期時間、地點、營業時間
台灣首間寶可夢中心「Pokemon Center Taipei」選址新光三越台北信義新天地A11館3樓，店內的設計以擁有豐富的自然環境，周圍被天空和大海環繞的島嶼作為發想，並且選定「快龍」作為代表寶可夢。台北寶可夢中心將於12月8日正式開幕，於店門口也將設置快龍和皮卡丘雕像，在入口迎接到來的民眾。
在12月8日開幕之後，台北寶可夢中心將視人潮狀況，以發放「入店整理券」的方式進行入場管制。入店整理券的發放時間為每日上午8點，依據當日狀況也有可能會在營業時間前發放完畢。台北寶可夢中心的營業時間為星期日至星期四的每日上午11點至晚上21點30分，星期五與星期六的上午11點至晚上22點，至於實際營業時間將以新光三越公告為準。
台北寶可夢中心Pokemon Center Taipei營業資訊：
- 開幕日期：12月8日。
- 店鋪地址：新光三越台北信義新天地A11館3樓（台北市松壽路11號）。
- 營業時間：星期日至星期四11點至21點30分，星期五與星期六11點至22點。
- 入店整理券每日上午8點發放。
- 傳送門
台北寶可夢中心：動畫區、遊戲區、限定紀念商品搶先看
台北寶可夢中心除了販售各式各樣的寶可夢周邊商品之外，也將提供動畫區、卡牌對戰遊戲區滿足動畫迷與遊戲玩家的需求。而迎接台北寶可夢中心開幕，台北寶可夢中心也陸續宣布開幕紀念商品，將融合熱帶水果與台灣夜市意象，推出包括捧著甜甜竹的快龍、戴上鳳梨眼鏡的皮卡丘、手提編織包的胖丁等人氣角色。
在開幕後寶可夢官方也將持續推出台北寶可夢中心限定商品，為此寶可夢也開設了台灣官方Instagram帳號，不僅會提供台北寶可夢中心的最新資訊，也將公開寶可夢們不經意間的生活面貌。
另外寶可夢台灣也特別架設了最新情報的特設網站，民眾可以前往網站追蹤第一手的寶可夢資訊。
寶可夢台灣官方網頁：
開幕紀念特典卡「台北的皮卡丘」怎麼領？
為了慶祝台北寶可夢中心開幕，於12月8日開幕日起台北寶可夢中心、新光三越台北信義新天地將發放開幕紀念特典卡「台北的皮卡丘」。開幕紀念特典卡「台北的皮卡丘」以消費後憑明細兌換為主，在台北寶可夢中心內民眾只要消費即可獲得1張特典卡，兌換地點為寶可夢中心結帳櫃檯。
除了台北寶可夢中心內消費可獲得紀念特典卡以外，民眾憑已完成會員綁定的新光三越App，或者是當日新光三越台北信義新天地消費不限金額的紙本明細，也可以前往各館指定地點兌換特典卡。
新光三越台北信義新天地的「台北的皮卡丘」紀念特典卡兌換時間為早上11點至晚上21點，每人每次限領1張，每筆消費限兌換1次，需注意若是民眾於新光三越兌換特典卡，需持新光三越發票明細，無法以寶可夢中心台北消費明細領取。發放細則以現場與App提供之資訊為準。
開幕紀念特典卡「台北的皮卡丘」領取方法：
- 發放時間：上午11點至晚上21點。
- 於台北寶可夢中心消費，結帳櫃台可獲得1張特典卡。
- 於新光三越台北信義新天地消費不限金額，可兌換1張特典卡。
- 憑新光三越App已綁定會員，可兌換1張特典卡。
- 12月8日至發完為止：台北寶可夢中心結帳櫃檯可兌換。
- 12月8日至12日：A9館9樓贈品處可兌換。
- 12月8日至15日：A8館地下1樓秘密基地可兌換。
- 12月8日至發完為止：A11館6樓贈品處可兌換。
- 12月8日至發完為止：A4館3樓貴賓中心可兌換。
- 12月13日至發完為止：A9館8樓贈品處可兌換。
- 12月16日至發完為止：A8館7樓贈品處可兌換。
- 傳送門
台北寶可夢中心入場注意事項：禁止夜排、入場券禁止代領
台北寶可夢中心開幕時期可能會出現大量的人潮，因此將以發放「入店整理券」的方式進行入場管理。台北寶可夢中心的「入店整理券」將於上午8點開始發放，依照當日人潮狀況可能會有於營業時間前發放完畢的情形，且民眾在領取後於營業時間前也無法先行入場。
需注意入店整理券限當日有效，民眾需於當日前往，禁止於店鋪周邊深夜排隊。另外入店整理券1人限領取1張，1人持有2張以上則2張皆視為無效。入店整理券需本人領取，禁止代領，於排隊領券的途中也禁止同行者加入排隊，若入店整理券遺失也無法補發，並且不開放變更入店時間。其他更多與台北寶可夢中心有關的資訊，可參考官方網站。
台北寶可夢中心入場注意事項：
- 入場整理券當日上午8點發放。
- 於開店營業時間前，無法先行入場。
- 禁止於店鋪周邊深夜排隊。
- 禁止於排隊領取的途中，同行者加入排隊。
- 禁止1人持有2張以上入店整理券，若持有則2張皆視為無效。
- 禁止代理領取，需親自排隊領取。
- 禁止以物品佔領排隊動線，離開隊伍視同放棄排隊資格。
- 入店整理券僅限當日有效。
- 入店整理券遺失將無法補發。
- 入店整理券無法指定或變更入店時間。
- 更多注意事項
本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：2023台北寶可夢中心開幕時間、地點、入場規定懶人包 開幕紀念商品、紀念特典卡搶先看
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
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能源轉型看數字說話！臺灣成為拚進亞洲第二的淨零優等生
我們想讓你知道的是
為實踐能源轉型，近年來我國再生能源的設置量已大幅成長，不僅光電和風電合計裝置容量已是2016年的7倍，今（2023）年再生能源發電占比更可望達到一成；綠電增加，能源效率亦逐年提升，能效評分已躍升亞洲第二；透過綠能優先、燃氣搭配，同時大減舊型亞臨界燃煤機組使用，空氣品質更是持續改善。為了更好的未來，臺灣將持續加緊轉型腳步，實現2050淨零願景。
再生能源成長幅度優於全球平均
依據國際再生能源總署IRENA所發布之再生能源裝置容量統計，近5年（2018-2022年，以2017年為基期）全球再生能源裝置容量年複合成長率為9.1%；同期臺灣的年複合成長率為21.9%，表現優於全球平均。
2023年9月我國風電與光電裝置容量達14.137GW，為2016年之7.33倍；尤其離岸風電更是在政府與民間協力下，從無到有開始建立產業鏈，累積至2023年11月已有281座離岸風機屹立於海上，裝置容量突破2GW。
風光加速布局
2022年風力發電與太陽光電發電量達142.2億度，為2016年的5.5倍，及時提供了產業界最需要的綠電，支持供應鏈的綠色與低碳轉型。
國際能效評分躍升亞洲第二
能源密集度即生產每單位國內生產毛額（GDP）所消耗的能源數量，是反映能源效率的重要指標，根據能源署統計資料，近10年來臺灣能源密集度年均改善2.9%；根據美國能源經濟學會（ACEEE）最新（2022）發表之「國際能源效率評分卡」（International Energy Efficiency Scorecard），臺灣能源效率從13名（2016）進步到世界第8（2022）；亞洲僅次於日本。在整體政策（national effort）、建築、工業、運輸等四個面向的評分中，整體政策得分最高，名列全球第5；顯示臺灣能源效率持續提升，是產業與全民共同努力的成果。
空汙減排有感
透過發電結構調整、機組汰舊換新、空污改善措施，台電公司火力電廠整體空污排放量已從2016年約10.7萬公噸，降至2022年約4.2萬公噸，減少61%。近年來台電持續落實增氣減煤，不僅有助於提升發電效率，空氣品質也不斷改善，顯示能源轉型過程兼顧環境永續。
近年來政府積極推動能源轉型，不僅有助於減緩氣候變遷影響，再生能源也穩健成長，持續提升我國能源自主與改善環境品質，帶動新興產業蓬勃發展，為整個社會經濟體系注入了新的活力。未來將持續深耕再生能源發展路徑，重點放在極大化發展光電場域、離岸風力及前瞻能源等綠電領域，搭配儲能技術的應用，能夠有效回應再生能源的間歇性發電特性，能源供應更穩定。同時，亦積極推動強化電網韌性的措施，透過多方努力，將如期如質達成政策目標，逐步實現能源轉型，為臺灣打造更加永續、綠色的未來。
（經濟部能源署廣告）