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2023/12/08,
動漫

台北寶可夢中心12/8開幕：紀念特典卡「台北的皮卡丘」怎麼領？動畫區、遊戲區、限定紀念商品搶先看

台北寶可夢中心12/8開幕：紀念特典卡「台北的皮卡丘」怎麼領？動畫區、遊戲區、限定紀念商品搶先看
Photo Credit: 寶可夢 台灣 

我們想讓你知道的是

迎接台北寶可夢中心開幕，台北寶可夢中心也陸續宣布開幕紀念商品，將融合熱帶水果與台灣夜市意象，推出包括捧著甜甜竹的快龍、戴上鳳梨眼鏡的皮卡丘、手提編織包的胖丁等人氣角色。

文：Zero圈圈

台灣首間寶可夢中心「Pokemon Center Taipei」進駐新光三越台北信義新天地A11館3樓，將於12月8日盛大開幕。台灣寶可夢中心的代表寶可夢為快龍，入口處會看到大型快龍與皮卡丘雕像，店內不僅會販售周邊商品，也規劃了動畫區、卡牌對戰區，並且於開幕期間推出限量的紀念特典卡「台北的皮卡丘」。

台北寶可夢中心店外將有快龍和皮卡丘迎接到訪的民眾，而避免開幕期間人潮眾多，在開幕後寶可夢中心將以發放「入店整理券」的方式進行入場管制。以下介紹台北寶可夢中心Pokemon Center Taipei的開幕資訊，包括入場規定、紀念特典卡領取方法、台灣限定商品等，其他更多訊息可參考官方網站

台北寶可夢中心開幕：日期時間、地點、營業時間

台灣首間寶可夢中心「Pokemon Center Taipei」選址新光三越台北信義新天地A11館3樓，店內的設計以擁有豐富的自然環境，周圍被天空和大海環繞的島嶼作為發想，並且選定「快龍」作為代表寶可夢。台北寶可夢中心將於12月8日正式開幕，於店門口也將設置快龍和皮卡丘雕像，在入口迎接到來的民眾。

在12月8日開幕之後，台北寶可夢中心將視人潮狀況，以發放「入店整理券」的方式進行入場管制。入店整理券的發放時間為每日上午8點，依據當日狀況也有可能會在營業時間前發放完畢。台北寶可夢中心的營業時間為星期日至星期四的每日上午11點至晚上21點30分，星期五與星期六的上午11點至晚上22點，至於實際營業時間將以新光三越公告為準。

台北寶可夢中心Pokemon Center Taipei營業資訊：

  • 開幕日期：12月8日。
  • 店鋪地址：新光三越台北信義新天地A11館3樓（台北市松壽路11號）。
  • 營業時間：星期日至星期四11點至21點30分，星期五與星期六11點至22點。
  • 入店整理券每日上午8點發放。
  • 傳送門
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Photo Credit: 寶可夢官方網站
台北寶可夢中心地點位於新光三越台北信義新天地A11館3樓，民眾可以搭乘台北捷運板南線至市政府站下車，於3號出口出站後步行抵達。

台北寶可夢中心：動畫區、遊戲區、限定紀念商品搶先看

台北寶可夢中心除了販售各式各樣的寶可夢周邊商品之外，也將提供動畫區、卡牌對戰遊戲區滿足動畫迷與遊戲玩家的需求。而迎接台北寶可夢中心開幕，台北寶可夢中心也陸續宣布開幕紀念商品，將融合熱帶水果與台灣夜市意象，推出包括捧著甜甜竹的快龍、戴上鳳梨眼鏡的皮卡丘、手提編織包的胖丁等人氣角色。

在開幕後寶可夢官方也將持續推出台北寶可夢中心限定商品，為此寶可夢也開設了台灣官方Instagram帳號，不僅會提供台北寶可夢中心的最新資訊，也將公開寶可夢們不經意間的生活面貌。

另外寶可夢台灣也特別架設了最新情報的特設網站，民眾可以前往網站追蹤第一手的寶可夢資訊。

寶可夢台灣官方網頁：

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Photo Credit: 新光三越
除了販售各式周邊商品之外，台北寶可夢中心也規劃了動畫區、卡牌遊戲區，歡迎寶可夢大師前往對戰。
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Photo Credit: 新光三越
台北寶可夢中心開幕紀念商品陸續公布，首先推出捧著裝有「甜竹竹」水果籃的快龍，以及斜背甜甜竹背包、頭戴鳳梨眼鏡的皮卡丘。
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Photo Credit: 新光三越
台北寶可夢中心開幕紀念商第二彈宣布將推出提著復古編織包的胖丁，還有喝著水果飲料的熊寶寶。
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Photo Credit: 新光三越
在布偶之外台北寶可夢中心也販售杯套、環保袋等限定商品。
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Photo Credit: 新光三越
台北寶可夢中心限定商品以台灣夜市特色為主題，在攤販綿延的夜市氛圍中，寶可夢們被各式各樣的水果包圍且開心地遊逛的樣子，以此為設計推出各式原創商品。

開幕紀念特典卡「台北的皮卡丘」怎麼領？

為了慶祝台北寶可夢中心開幕，於12月8日開幕日起台北寶可夢中心、新光三越台北信義新天地將發放開幕紀念特典卡「台北的皮卡丘」。開幕紀念特典卡「台北的皮卡丘」以消費後憑明細兌換為主，在台北寶可夢中心內民眾只要消費即可獲得1張特典卡，兌換地點為寶可夢中心結帳櫃檯。

除了台北寶可夢中心內消費可獲得紀念特典卡以外，民眾憑已完成會員綁定的新光三越App，或者是當日新光三越台北信義新天地消費不限金額的紙本明細，也可以前往各館指定地點兌換特典卡。

新光三越台北信義新天地的「台北的皮卡丘」紀念特典卡兌換時間為早上11點至晚上21點，每人每次限領1張，每筆消費限兌換1次，需注意若是民眾於新光三越兌換特典卡，需持新光三越發票明細，無法以寶可夢中心台北消費明細領取。發放細則以現場與App提供之資訊為準。

開幕紀念特典卡「台北的皮卡丘」領取方法：

  • 發放時間：上午11點至晚上21點。
  • 於台北寶可夢中心消費，結帳櫃台可獲得1張特典卡。
  • 於新光三越台北信義新天地消費不限金額，可兌換1張特典卡。
  • 憑新光三越App已綁定會員，可兌換1張特典卡。
  • 12月8日至發完為止：台北寶可夢中心結帳櫃檯可兌換。
  • 12月8日至12日：A9館9樓贈品處可兌換。
  • 12月8日至15日：A8館地下1樓秘密基地可兌換。
  • 12月8日至發完為止：A11館6樓贈品處可兌換。
  • 12月8日至發完為止：A4館3樓貴賓中心可兌換。
  • 12月13日至發完為止：A9館8樓贈品處可兌換。
  • 12月16日至發完為止：A8館7樓贈品處可兌換。
  • 傳送門
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Photo Credit: 寶可夢官方網站
迎接開幕，自12月8日起將發放限量紀念特典卡「台北的皮卡丘」。
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Photo Credit: 寶可夢官方網站
民眾可以於台北寶可夢中心消費後於櫃檯領取特典卡，或者是於新光三越台北信義新天地消費後憑明細前往指定地點兌換。

台北寶可夢中心入場注意事項：禁止夜排、入場券禁止代領

台北寶可夢中心開幕時期可能會出現大量的人潮，因此將以發放「入店整理券」的方式進行入場管理。台北寶可夢中心的「入店整理券」將於上午8點開始發放，依照當日人潮狀況可能會有於營業時間前發放完畢的情形，且民眾在領取後於營業時間前也無法先行入場。

需注意入店整理券限當日有效，民眾需於當日前往，禁止於店鋪周邊深夜排隊。另外入店整理券1人限領取1張，1人持有2張以上則2張皆視為無效。入店整理券需本人領取，禁止代領，於排隊領券的途中也禁止同行者加入排隊，若入店整理券遺失也無法補發，並且不開放變更入店時間。其他更多與台北寶可夢中心有關的資訊，可參考官方網站

台北寶可夢中心入場注意事項：

  • 入場整理券當日上午8點發放。
  • 於開店營業時間前，無法先行入場。
  • 禁止於店鋪周邊深夜排隊。
  • 禁止於排隊領取的途中，同行者加入排隊。
  • 禁止1人持有2張以上入店整理券，若持有則2張皆視為無效。
  • 禁止代理領取，需親自排隊領取。
  • 禁止以物品佔領排隊動線，離開隊伍視同放棄排隊資格。
  • 入店整理券僅限當日有效。
  • 入店整理券遺失將無法補發。
  • 入店整理券無法指定或變更入店時間。
  • 更多注意事項
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Photo Credit: 寶可夢官方中心
台北寶可夢中心開幕時期將以發放「入店整理券」的方式進行入場管理，民眾也需注意相關排隊規定。

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：2023台北寶可夢中心開幕時間、地點、入場規定懶人包 開幕紀念商品、紀念特典卡搶先看

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺


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