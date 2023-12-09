《性星冒險記：盧卡斯情色漫畫精選》：裸體城市
我們想讓你知道的是
這部四百多頁的漫畫作品，包含九部短篇漫畫，是盧卡斯這十年來在不同漫畫平台，或是合作單位所創作的作品，甚至包括了他在畢業作品的靈感來源。盧卡斯來自南美洲，森巴節奏的國度；肢體展現與情欲飛揚，但讓人感覺到他的天真與熱情。每篇短篇，都帶著他半自傳的敘事：喜歡女生或男生，畫漫畫或純藝術創作，南美人的台灣觀察……在他筆下，兩性情欲可以如七彩般的繽紛呈現。
作者：盧卡斯（Lucas Paixão）
書籍介紹
本文摘錄自《性星冒險記：盧卡斯情色漫畫精選（限制級）》，大辣出版
作者：盧卡斯（Lucas Paixão）
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《檳榔美少女》盧卡斯（Lucas Paixão），充滿異想的情慾探索
珍珠奶茶變成肌肉帥哥！
小情侶在洗衣店穿越異世界！
臉紅心跳，誠意滿滿的9篇情慾短篇
來自巴西、比台灣人還台的漫畫家盧卡斯
在他的漫畫中看得見巴西那種熱情奔放
甜寵愛戀，找回青春時期的悸動
這位1990年出生的巴西人，因為愛上八點檔偶像劇及SHE的歌，而來到台灣在北藝大唸了美術研究所，在幾次漫畫比賽中，發現他熱愛的是：畫漫畫。現在在台灣從事漫畫連載，動畫接案，藝術創作等各式工作。已出版《檳榔美少女》（2020）及參與大辣出版《彩虹公寓》合集。
盧卡斯的個人品味，例如人體的比例和奔放的女體男體都可以表現出在南美成長的熱帶風情，還有在畫技上，人物的彩稿非常精緻，尤其在服裝設計的部分，展現出個人的獨特美學。
盧卡斯在後記中說，能夠把這些陪我很久的短漫收集起來，有一種畢業的感覺，因為現在我終於可以放下他們，有了這單行本我可以安心的往前走！
同時也是盧卡斯在北藝大的同學――藝術家倪瑞宏表示，我很喜歡盧卡斯作品裡描繪的天真，每一篇都像是一則當代寓言，彷彿用宛如兒少讀物的對話（但好像又不那麼正經？），來描述當代成人世界的各種殘酷。
《性星冒險記》盧卡斯情色漫畫精選
情色想像，是盧卡斯這部作品的特色。
這部四百多頁的漫畫作品，包含九部短篇漫畫，是盧卡斯這十年來在不同漫畫平台，或是合作單位所創作的作品，甚至包括了他在畢業作品的靈感來源。
盧卡斯來自南美洲，森巴節奏的國度；肢體展現與情欲飛揚，但讓人感覺到他的天真與熱情。
每篇短篇，都帶著他半自傳的敘事：喜歡女生或男生，畫漫畫或純藝術創作，南美人的台灣觀察……在他筆下，兩性情欲可以如七彩般的繽紛呈現。
- 〈性星冒險記〉一對情侶一次意外而來到性星，描繪出男性直觀的性經歷，並不代其女友也喜歡，是一部奇幻異想的故事……
- 〈美術系的交換學生不單純〉以作者在北藝大校園為背景，描述一位來自國外的交換生追星冒險記，並且找到真愛，實現夢想……
- 〈橘子男孩〉講述一個小宅男許願變成帥哥，無意間吃了七顆橘子就變成校園王子，成為風雲人物，與女友相約慶祝相識兩週年，在約好相間的那天，全城的橘子都消失了，男孩該怎麼面對女友……
- 〈可樂奶〉故事中女主角與眾不同的生理特徵，只要一緊張就會噴出可樂，她該如何面對同儕與家人之間的眼光……
- 〈達令士〉描述台灣社會性別認同的覺醒，以及家族之間的告白與糾結，如實描繪。
- 〈還在〉講述兩個女孩之間情誼的故事，長大後，你是否依然還記得曾經我們……
- 〈裸體城市〉即使全城的人都赤裸，坦誠相見，即使靠著性愛相依偎，但彼此間寂寞的感覺依然存在……
- 〈畢卡索強迫症〉男主角與藝術家畢卡索同名，藉由他傳達了盧卡斯對於藝術的定義，年少輕狂無處可發的塗鴉癮，導致無人理解，流落街頭，幸而遇到知音人LUCY……
- 〈茶了沒〉以台灣最知名的美食「珍珠奶茶」為題創作一篇極為情色的短漫，女主角球球與珍奶男激情性愛場面，引人遐思……
《性星冒險記》中每篇作品都是盧卡斯時空膠囊，引領著他的成長，希望這些作品能夠以某種方式觸動你！並邀約讀者們一塊搭上他的情色列車！！
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
我們想讓你知道的是
城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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