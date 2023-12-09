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2023/12/09,
動漫

《性星冒險記：盧卡斯情色漫畫精選》：裸體城市

《性星冒險記：盧卡斯情色漫畫精選》：裸體城市
Photo Credit: 大辣粉絲團dala pub

我們想讓你知道的是

這部四百多頁的漫畫作品，包含九部短篇漫畫，是盧卡斯這十年來在不同漫畫平台，或是合作單位所創作的作品，甚至包括了他在畢業作品的靈感來源。盧卡斯來自南美洲，森巴節奏的國度；肢體展現與情欲飛揚，但讓人感覺到他的天真與熱情。每篇短篇，都帶著他半自傳的敘事：喜歡女生或男生，畫漫畫或純藝術創作，南美人的台灣觀察……在他筆下，兩性情欲可以如七彩般的繽紛呈現。

作者：盧卡斯（Lucas Paixão）

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書籍介紹

本文摘錄自《性星冒險記：盧卡斯情色漫畫精選（限制級）》，大辣出版

作者：盧卡斯（Lucas Paixão）

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《檳榔美少女》盧卡斯（Lucas Paixão），充滿異想的情慾探索
珍珠奶茶變成肌肉帥哥！
小情侶在洗衣店穿越異世界！
臉紅心跳，誠意滿滿的9篇情慾短篇

來自巴西、比台灣人還台的漫畫家盧卡斯
在他的漫畫中看得見巴西那種熱情奔放
甜寵愛戀，找回青春時期的悸動

這位1990年出生的巴西人，因為愛上八點檔偶像劇及SHE的歌，而來到台灣在北藝大唸了美術研究所，在幾次漫畫比賽中，發現他熱愛的是：畫漫畫。現在在台灣從事漫畫連載，動畫接案，藝術創作等各式工作。已出版《檳榔美少女》（2020）及參與大辣出版《彩虹公寓》合集。

盧卡斯的個人品味，例如人體的比例和奔放的女體男體都可以表現出在南美成長的熱帶風情，還有在畫技上，人物的彩稿非常精緻，尤其在服裝設計的部分，展現出個人的獨特美學。

盧卡斯在後記中說，能夠把這些陪我很久的短漫收集起來，有一種畢業的感覺，因為現在我終於可以放下他們，有了這單行本我可以安心的往前走！

同時也是盧卡斯在北藝大的同學――藝術家倪瑞宏表示，我很喜歡盧卡斯作品裡描繪的天真，每一篇都像是一則當代寓言，彷彿用宛如兒少讀物的對話（但好像又不那麼正經？），來描述當代成人世界的各種殘酷。

《性星冒險記》盧卡斯情色漫畫精選
情色想像，是盧卡斯這部作品的特色。

這部四百多頁的漫畫作品，包含九部短篇漫畫，是盧卡斯這十年來在不同漫畫平台，或是合作單位所創作的作品，甚至包括了他在畢業作品的靈感來源。

盧卡斯來自南美洲，森巴節奏的國度；肢體展現與情欲飛揚，但讓人感覺到他的天真與熱情。

每篇短篇，都帶著他半自傳的敘事：喜歡女生或男生，畫漫畫或純藝術創作，南美人的台灣觀察……在他筆下，兩性情欲可以如七彩般的繽紛呈現。

  1. 〈性星冒險記〉一對情侶一次意外而來到性星，描繪出男性直觀的性經歷，並不代其女友也喜歡，是一部奇幻異想的故事……
  2. 〈美術系的交換學生不單純〉以作者在北藝大校園為背景，描述一位來自國外的交換生追星冒險記，並且找到真愛，實現夢想……
  3. 〈橘子男孩〉講述一個小宅男許願變成帥哥，無意間吃了七顆橘子就變成校園王子，成為風雲人物，與女友相約慶祝相識兩週年，在約好相間的那天，全城的橘子都消失了，男孩該怎麼面對女友……
  4. 〈可樂奶〉故事中女主角與眾不同的生理特徵，只要一緊張就會噴出可樂，她該如何面對同儕與家人之間的眼光……
  5. 〈達令士〉描述台灣社會性別認同的覺醒，以及家族之間的告白與糾結，如實描繪。
  6. 〈還在〉講述兩個女孩之間情誼的故事，長大後，你是否依然還記得曾經我們……
  7. 〈裸體城市〉即使全城的人都赤裸，坦誠相見，即使靠著性愛相依偎，但彼此間寂寞的感覺依然存在……
  8. 〈畢卡索強迫症〉男主角與藝術家畢卡索同名，藉由他傳達了盧卡斯對於藝術的定義，年少輕狂無處可發的塗鴉癮，導致無人理解，流落街頭，幸而遇到知音人LUCY……
  9. 〈茶了沒〉以台灣最知名的美食「珍珠奶茶」為題創作一篇極為情色的短漫，女主角球球與珍奶男激情性愛場面，引人遐思……

《性星冒險記》中每篇作品都是盧卡斯時空膠囊，引領著他的成長，希望這些作品能夠以某種方式觸動你！並邀約讀者們一塊搭上他的情色列車！！

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Photo Credit: 大辣出版

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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