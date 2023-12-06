奈及利亞軍方再度誤襲平民，無人機意外轟炸造成至少85人死亡

奈及利亞西北部卡杜納州（Kaduna）的一座村莊3日意外遭到政府軍派出的無人機空襲，造成至少85位平民死亡、66人受傷，奈及利亞軍方坦言，原先目標是掃蕩該地武裝民兵團體，卻失手轟炸村莊。

奈及利亞政府已著手調查，並承諾賠償受害居民，但奈及利亞人民早已對政府喪失信任，這不是第一次有平民遭政府軍意外攻擊。政府過去曾誓言展開調查，卻完全沒有下文，受害家屬與倖存者均未獲得應有賠償。

無人機誤襲事件釀至少85人死

奈及利亞杜敦比里村（Tudun Biri）3日舉行穆斯林節日慶祝活動，大約晚上9點，村民聽見飛機聲，隨後就發生大規模爆炸事故。卡杜納州長薩尼（Uba Sani）表示，「一架針對恐怖分子和土匪的無人機誤殺平民，還有許多人受傷。」

奈及利亞國家緊急事故管理署（National Emergency Management Agency）透過聲明表示，目前已埋葬85具遺體，另有66人正在醫院接受治療，搜尋工作仍在進行中。

奈及利亞總統提努布（Bola Tinubu）已下令針對這起無人機誤襲事件展開調查，而奈及利亞陸軍參謀長拉格巴加（Taoreed Lagbaja）將親自訪問村莊，就空襲事故向村莊長老道歉。

一位受傷村民薩利蘇（Danjuma Salisu）在醫院病床上表示，「事發當時我們無法逃跑。」其他倖存的村民因為擔憂再次遭遇襲擊，紛紛逃離杜敦比里村。

卡杜納州長薩尼表示，「我們下定決心要防止悲劇重演，並向我們的人民保證，在持續打擊恐怖分子、武裝民兵的過程中，將優先保護人民安全。」卡杜納州政府承諾，將對受影響村民進行賠償。

自提努布5月就任奈及利亞總統以來，便視安全為首要目標，增加國防預算至40億美元（佔該國今年總預算的12%），但專家認為，軍事支持增加仍未解決該國暴力衝突的發生。

平民遭政府軍意外攻擊已不是頭一遭

奈及利亞軍方一直定期對該國北部的伊斯蘭基本教義派組織博科聖地（Boko Haram）成員和武裝民兵團體進行空襲，尤其近來該國西北部持續發生血腥衝突，這些武裝民兵團體經常綁架平民，搶劫並佔領村莊。

奈及利亞軍方經常以空襲的方式，掃蕩在該國北部流竄的武裝民兵團體，但多次造成無辜平民的傷亡。2014年2月，奈及利亞軍方以博科聖地為攻擊目標，向博爾諾州（Borno）達格倫村（Daglun）投下炸彈，造成20名平民死亡。2021年9月，軍方誤認平民為武裝民兵，便對約貝州（Yobe）布哈里村（Buhari）發動空襲，造成至少20位平民死亡。

雖然政府在事故發生後表示要成立調查委員會，之後卻完全沒有下文與進展，受害家屬與倖存者也未能伸張正義、獲得足夠賠償。英國智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）副研究員霍夫曼（Leena Hoffmann）表示，這些誤襲事件不斷發生，顯示奈及利亞軍方從未反省與究責，也未能樹立平民保護的形象。

霍夫曼表示，「儘管領土完整對國家主權至關重要，但將領土置於人民安全之上，對任何類型的反恐行動而言，都是令人不安的作法。」霍夫曼認為，如果國家不能保證平民安全，人民可能轉向加入武裝民兵團體，以求獲得保護，並對政府進行報復。

奈及利亞民主與發展中心（Centre for Democracy and Development）主任哈桑（Idayat Hassan）表示，政府應努力獲得民眾支持，並與民眾聯手打擊武裝民兵團體，而非利用民眾不滿的情緒，招募政府軍的新血。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：邱宜君