奈及利亞軍方再度誤襲平民，無人機意外轟炸造成至少85人死亡
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奈及利亞西北部一座村莊3日慶祝穆斯林節日時，遭到政府派出攻擊武裝民兵的無人機轟炸。事實上，奈及利亞軍方意外攻擊平民的事件不斷重演，學者分析，這顯示了奈及利亞軍方從未反省與究責，也未能樹立平民保護的形象。如此一來，平民基於對這府的不信任，可能轉而加入武裝民兵獲得安全保障，並以暴力手段報復政府。
奈及利亞西北部卡杜納州（Kaduna）的一座村莊3日意外遭到政府軍派出的無人機空襲，造成至少85位平民死亡、66人受傷，奈及利亞軍方坦言，原先目標是掃蕩該地武裝民兵團體，卻失手轟炸村莊。
奈及利亞政府已著手調查，並承諾賠償受害居民，但奈及利亞人民早已對政府喪失信任，這不是第一次有平民遭政府軍意外攻擊。政府過去曾誓言展開調查，卻完全沒有下文，受害家屬與倖存者均未獲得應有賠償。
無人機誤襲事件釀至少85人死
奈及利亞杜敦比里村（Tudun Biri）3日舉行穆斯林節日慶祝活動，大約晚上9點，村民聽見飛機聲，隨後就發生大規模爆炸事故。卡杜納州長薩尼（Uba Sani）表示，「一架針對恐怖分子和土匪的無人機誤殺平民，還有許多人受傷。」
奈及利亞國家緊急事故管理署（National Emergency Management Agency）透過聲明表示，目前已埋葬85具遺體，另有66人正在醫院接受治療，搜尋工作仍在進行中。
奈及利亞總統提努布（Bola Tinubu）已下令針對這起無人機誤襲事件展開調查，而奈及利亞陸軍參謀長拉格巴加（Taoreed Lagbaja）將親自訪問村莊，就空襲事故向村莊長老道歉。
一位受傷村民薩利蘇（Danjuma Salisu）在醫院病床上表示，「事發當時我們無法逃跑。」其他倖存的村民因為擔憂再次遭遇襲擊，紛紛逃離杜敦比里村。
卡杜納州長薩尼表示，「我們下定決心要防止悲劇重演，並向我們的人民保證，在持續打擊恐怖分子、武裝民兵的過程中，將優先保護人民安全。」卡杜納州政府承諾，將對受影響村民進行賠償。
自提努布5月就任奈及利亞總統以來，便視安全為首要目標，增加國防預算至40億美元（佔該國今年總預算的12%），但專家認為，軍事支持增加仍未解決該國暴力衝突的發生。
平民遭政府軍意外攻擊已不是頭一遭
奈及利亞軍方一直定期對該國北部的伊斯蘭基本教義派組織博科聖地（Boko Haram）成員和武裝民兵團體進行空襲，尤其近來該國西北部持續發生血腥衝突，這些武裝民兵團體經常綁架平民，搶劫並佔領村莊。
奈及利亞軍方經常以空襲的方式，掃蕩在該國北部流竄的武裝民兵團體，但多次造成無辜平民的傷亡。2014年2月，奈及利亞軍方以博科聖地為攻擊目標，向博爾諾州（Borno）達格倫村（Daglun）投下炸彈，造成20名平民死亡。2021年9月，軍方誤認平民為武裝民兵，便對約貝州（Yobe）布哈里村（Buhari）發動空襲，造成至少20位平民死亡。
雖然政府在事故發生後表示要成立調查委員會，之後卻完全沒有下文與進展，受害家屬與倖存者也未能伸張正義、獲得足夠賠償。英國智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）副研究員霍夫曼（Leena Hoffmann）表示，這些誤襲事件不斷發生，顯示奈及利亞軍方從未反省與究責，也未能樹立平民保護的形象。
霍夫曼表示，「儘管領土完整對國家主權至關重要，但將領土置於人民安全之上，對任何類型的反恐行動而言，都是令人不安的作法。」霍夫曼認為，如果國家不能保證平民安全，人民可能轉向加入武裝民兵團體，以求獲得保護，並對政府進行報復。
奈及利亞民主與發展中心（Centre for Democracy and Development）主任哈桑（Idayat Hassan）表示，政府應努力獲得民眾支持，並與民眾聯手打擊武裝民兵團體，而非利用民眾不滿的情緒，招募政府軍的新血。
新聞來源
- Nigerian army drone strike accident kills at least 85 civilians（The Guardian）
- Nigerian military drone attack kills 85 civilians in error（Al Jazeera）
- ‘Accidental’ Nigerian military air raid survivors still in grief（Al Jazeera）
延伸閱讀
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- 德國歸還貝南帝國青銅器，將殖民時代「被偷走的文化認同」還給奈及利亞人民
- 奈及利亞抗爭擴大失控，軍警開槍掃射至少12名示威者死亡卻「完全沒畫面」
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：邱宜君
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這樣用手機才安全！五個你一定要知道的「行動資安防護秘技」！
我們想讓你知道的是
現代人出門可能會忘了帶錢包、忘了帶鑰匙，但絕對不會忘記帶的肯定就是「智慧型手機」，畢竟生活中的資訊取得、溝通聯繫甚至是金融交易…等必要功能都靠手機完全包辦，甚至我們重要的個人隱私也都保存其中－小至通訊錄、行事曆、電子郵件到大量的照片、影片，甚至是各類應用服務的帳號密碼，也正因如此，手機成為近幾年資安威脅的主要目標。
雖說智慧型手機的資安風險愈來愈高，但絕大多數使用者似乎都沒有意識到手機資安防護的重要性，不過近幾年有愈來愈多牽涉手機平台的資安案例出現在新聞上，也讓大家慢慢開始重視到「行動資安防護」的重要性。
對於智慧型手機的使用者來說，建立起正確的資安防護概念是非常必要的，若是忽視了主動防護的意識，下一個新聞上的受害者可能就是你！在接下來的文章中，也要為大家帶來五個你一定要知道的行動資安防護秘技，有看有保庇哦！
秘技之一：來路不明的 Wi-Fi 、網站不要連
大部分的手機都會搭配 4G 或 5G 行動網路，但不見得每一個人都會用吃到飽的資費，因此若是在家中或公司之外的公共場合，多半會尋找可免費使用的 Wi-Fi 網路，不過這些 Wi-Fi 若是由公共設施如機場、政府機關、學校或是店家所提供，相對較無資安疑慮，但若是未知來源且沒有加密鎖定的 Wi-Fi 訊號，就需要格外留意，可能會有傳輸資料遭受側錄，或是被路由器導引至帶有惡意程式或騙取個資的網頁。
除了養成良好的使用習慣，手機若有針對這些資安隱患有所防護，對於使用者來說也有額外的保障，像是三星的 Galaxy 系列手機，就加入了 Knox Vault 主動防護機制，且不僅止於系統面的安全性，更將關鍵的硬體元件也列入防護的一環，在手機開機後便能完整監控系統核心，確保沒有受到外來惡意程式的竄改，帶來即時保護且從不間斷！
秘技之二：密碼設定有一套，生物辨識更可靠
對於手機使用者來說，資安防護的第一線就是「密碼鎖定」，除了各類型的應用程式服務，手機的螢幕鎖定也是必要一環，但要特別注意的是，切莫不要因為方便記憶，就使用組合簡單、容易被破解的密碼組合，像是單純用生日、英文名字…等較容易被猜中的組合，也要避免所有的網路服務都使用同一組密碼。
當然，以手機鎖定來說，比較好的方式就是使用「生物辨識」，像是 iPhone 的臉部辨識 Touch ID，或是一般手機常見的指紋辨識等，更能兼顧使用便利與安全性。
針對重要的密碼與生物辨識資料，三星的 Knox Vault 也考量到儲存與傳輸過程的安全，手機中除了有安全處理器為相關資料的傳輸加密，內部的安全記憶體更讓密碼與生物辨識特徵資訊妥善保存，不會隨意外洩或被破解。
秘技之三：真正隱私的資料避免長期存於手機
過去經常看到有使用者因為維修電腦、手機時發生隱私資料遭到外流的情況，尤其是一些私密的照片、影片，都有可能在手機送修甚至遺失時，遭到有心人士破解盜取資料，而這些狀況一般來說很難避免，也因此會建議大家，如果是真的不能曝光的內容，建議不要選擇長時間保存於手機之中，而是選擇不易外流的儲存方式，例如：隨身碟、外接硬碟。
當然，如果手機中真的有重要的隱私資料需要保存，三星 Galaxy 手機內建的「安全資料夾」會是相當可靠的選擇，除了同樣採用三星 Knox Vault 技術防護，更是手機原有系統中的一個獨立區塊，也能夠透過應用市集安裝程式，而且能與手機原本的程式相互區隔，使用上更為彈性。
秘技之四：非官方來源應用不亂裝，權限允許要看清
智慧型手機之所以功能強大，主要在於和電腦一樣能夠透過各類型應用程式的安裝來擴充更多功能，雖然應用程式造就了手機的便利性，但使用者可能會因為忽視應用程式的取得來源，而不小心「引狼入室」。
對於蘋果用戶來說，除非進行系統越獄才能使用非 App Store 來源的應用程式，因此相對接觸到有問題 App 的機率較低，但 Andriod 平台是可以透過 APK 方式來安裝應用，且除了 Google Play 之外，也有不少第三方的應用商店，甚至是直接從應用官網下載的使用形式，因此對於可能暗藏惡意程式的 App 較難防範。
當然，即使是官方來源的應用程式，也需要格外注意這些程式對於系統權限存取的要求是否合理，當應用程式會索取本身功能以外的系統權限時，就需要特別留意，像是明明是相機應用，卻索要聯絡人、撥打電話、發送簡訊的權限，就明顯有問題 ，因此也提醒大家，在安裝 App 的同時，對於這些權限存取不可不慎。
除了注意應用程式的來源與安裝權限需求，對於三星 Galaxy 手機的用戶來說，也能好好活用「隱私權設定表」這樣的主控頁面全盤掌握所有應用程式的動態，快速找出哪一款 App 有異常行為，同時對於實體的定位與網路上的行為痕跡也能選擇關閉，讓你在現實生活或網路上的隱私都能受到保護。
秘技之五：可疑連結不亂點，就算是親友傳來也要先確認
一直以來，資安威脅的主要來源就是「釣魚連結」，且從過去常見的電子郵件、網站慢慢轉移至各類型的社交平台、即時通訊工具與手機簡訊，可說是最「與時俱進」的一種資安攻擊手法，若是一不注意點擊了這些連結，手機系統就可能遭到入侵，為駭客開了一道「後門」，隱私資料可能全都曝光。
當然，若是三星 Galaxy 手機的用戶，面對愈來愈泛濫的釣魚連結威脅，也能透過 Knox Vault 的即時防護功能為自己多增加一道保險，確保手機使用期間的安全，無需定期為手機重開機來避免作業系統受到入侵而被植入惡意程式，甚至手機關機時，硬體層面也有防止實體破壞、資料偵測的機制，讓手機內的隱私資料獲得完整保護。
結語
智慧型手機為人們帶來便利性，但卻也同時帶來資安方面的風險，在仰賴手機功能應用的同時，更應該多花一點時間建立正確的資安防護意識，與其擔心自己是否會成為駭客鎖定的目標，不如提前建立好完整的防範機制。
但對於絕大多數沒有太多資安技術知識的使用者來說，主動做好資安防護絕非易事，相對的，選擇妥善考量資安防護技術的產品，或許會是更好的方式，而三星早在多年前就導入 Knox Vault 技術至行動平台，更逐步完善防護機制，相對的更能讓使用者在不需要額外進行功能設定的情況下，就享有完整防護機制，更能妥善守護用戶的隱私安全，也成為眾多手機品牌中最值得信賴的選擇。
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