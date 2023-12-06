北韓生育率持續降，金正恩哭著說：「打造更好的育嬰與教育，是我們與媽媽的共同任務」
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北韓睽違11年，於上週日（3日）舉辦全國媽媽大會。北韓領導人金正恩一邊流淚、拿起白手帕擦拭眼淚，一邊向在場數千名媽媽呼籲「多多生孩子」，希望藉此阻止北韓持續下滑的生育率。此舉被認為是金正恩首次正式公開證實北韓低生育率的問題。
北韓上週日（3日）在平壤舉行暌違11年的全國媽媽大會，數千名身傳北韓傳統服飾的婦女齊聚一堂。北韓領導人金正恩致詞時落淚表示，阻止生育率下降、建立良好的育嬰和教育是所有家庭的責任，並稱「這是我們與媽媽們一起承擔的任務」。韓國統一部認為，這是金正恩首次公開證實北韓生育率正在下滑。
聯合國：北韓生育率低於發展中國家標準
根據聯合國人口基金（United Nations Population Fund）和世界銀行（World Bank）統計，自2020年以來，北韓的生育率在1.79與1.8之間徘徊，低於已開發國家的標準值2.1。一些觀察家表示，北韓雖是世界上最窮的國家之一，人口結構變化卻和富裕國家很相似。
1970、1980年代，北韓為了減緩戰後人口暴增，實施人口節育政策，又因1990年代中期的嚴重飢荒，導致北韓人口數和生育率大幅下降。據《每日電訊報》，從1960年代至1990年代末期，北韓的生育率從最高的4.05降至2.1。報導指出，北韓生育率下跌幅度，是快速老化的韓國的兩倍多。
《每日郵報》引韓國的統計單位數據，推估目前北韓的人口約2570萬人。總部位於韓國的現代研究所公布的一份報告中也提到，北韓人口數可能會在2034年下降，並在2070年時減少至2370萬人。
長期關注北韓健康議題的網站「北韓健康.org」（DPRKHealth.org）負責人安慶洙（音譯）告訴《每日郵報》，現在許多北韓家庭不打算生超過一個小孩，因為家長認知到孩子出生後必須花費大量金錢，養育孩子、支付學費，並協助他們找到工作。
安慶洙從她之前採訪過的脫北者經驗推論，過去20年間，韓國影視大量以「高社經地位的女性」為題材，隨著影視內容被走私到北韓，間接影響北韓女性，讓她們不再嚮往家庭、孩子。
全國媽媽大會旨在拯救生育率、提高年輕人的國家忠誠度
韓國智庫韓國統一研究院（Korea Institute for National Unification）資深研究員洪敏（音譯）向《韓聯社》表示，北韓政府暌違11年舉辦全國媽媽大會，目的是為了拯救低生育率的情勢，呼籲家庭應該致力於提高年輕世代的「國家忠誠度」。
金正恩於週日的談話中說道，阻止生育率下降和規劃良善的育兒政策，是北韓當前面臨的問題。金正恩表示，每當他在領導國家和黨的時後遇到困難，總會想到北韓的媽媽們。他強調，在解決「非社會」問題和促進社會團結當中，「母親扮演了至關重要的角色。」
《每日電訊報》轉述北韓官媒《朝中社》報導，金正恩提醒媽媽們，她們的首要革命任務，是向他們的後代灌輸「社會主義的美德」，並向子女宣揚效忠黨的意識。金正恩認為，除非媽媽是共產黨員，否則女兒很難被養育成一名共產黨員，號召家人加入革命。金正恩也告誡父母，必須消除外國對年輕人的影響，指導家長將孩子送給國家「做苦勞」，把孩子導正成「北韓風格」。
擔憂勞動、兵役人口減少撼動金氏政權
事實上，因為受到國際間的制裁，北韓當局相當依賴勞動力支撐國家經濟。《德國之聲》援引現代研究所今（2023）年8月的報告表示，低出生率可能阻礙北韓的製造業發展。聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）8月時也曾說道，許多北韓人似乎正面臨極度飢餓。
此外，北韓遵循著「軍事優先」的原則，在資源分配上，北韓人民軍（Korean People's Army）總是排在第一順位。《每日郵報》指出，北韓的全體軍事人員人口數（現役軍人和準軍事人員總數在每千居民中的比例）是世界上最高的；現役軍人人數共計128名軍人，排名全球第四。
《每日電訊報》稱，若生育率和人口數逐漸下降，可能撼動倚重勞動和兵役的北韓，間接影響到金正恩政權。
金正恩利用女兒牌和三胎福利催生
根據北韓官媒今年早先的報導，北韓政府為育有三名以上孩童的家庭推出一系列福利，包括優惠的免費住房安排、國家育兒津貼、免費食物、藥品和家用品，以及孩童的學費補助。當局試圖利用更多的社會福利與補助，利誘家庭提高生育率。
安慶洙觀察，金正恩多次帶著他的女兒金朱愛公開露面，可能也是「催生」的手段之一。《每日郵報》報導，專家指出，金朱愛過去出席導彈測試等公開活動，也有可能是為了宣示她是父親金正恩的繼承人。
北韓暌違11年舉辦全國媽媽大會，再加上金正恩首次於全國母親會議中敦促「媽媽」應該為北韓生更多孩子，並指出政府需要採取更多措施，防止國家出生率下滑。報導指出，儘管北韓的生育率仍然高於部分鄰國的數據，但在此時舉辦大會，凸顯這個問題受到北韓政府高層的重視。
新聞來源
- Watch: Kim Jong-un cries as he tells women to have more babies（The Telegraph）
- We need more little Uns! North Korean dictator Kim Jong Un CRIES in front of thousands of women as he calls on them to have more children to halt country's falling birth rate（Daily mail）
- North Korea's Kim Jong Un urges women to have more children（DW）
- N. Korea's Kim calls for measures to prevent fall in birth rate（YonHap News Agency）
延伸閱讀
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：邱宜君
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
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城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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