北韓生育率持續降，金正恩哭著說：「打造更好的育嬰與教育，是我們與媽媽的共同任務」

北韓上週日（3日）在平壤舉行暌違11年的全國媽媽大會，數千名身傳北韓傳統服飾的婦女齊聚一堂。北韓領導人金正恩致詞時落淚表示，阻止生育率下降、建立良好的育嬰和教育是所有家庭的責任，並稱「這是我們與媽媽們一起承擔的任務」。韓國統一部認為，這是金正恩首次公開證實北韓生育率正在下滑。

NEW: North Korean dictator Kim Jong Un starts crying as he begs North Koreans to have more babies.



North Korean birth rates are about to skyrocket 📈



The incident happened at the National Mothers Meeting hosted by the dictator who started dabbing his eyes in an effort to get… pic.twitter.com/F8xg0dZ05J — Collin Rugg (@CollinRugg) December 5, 2023

聯合國：北韓生育率低於發展中國家標準

根據聯合國人口基金（United Nations Population Fund）和世界銀行（World Bank）統計，自2020年以來，北韓的生育率在1.79與1.8之間徘徊，低於已開發國家的標準值2.1。一些觀察家表示，北韓雖是世界上最窮的國家之一，人口結構變化卻和富裕國家很相似。

1970、1980年代，北韓為了減緩戰後人口暴增，實施人口節育政策，又因1990年代中期的嚴重飢荒，導致北韓人口數和生育率大幅下降。據《每日電訊報》，從1960年代至1990年代末期，北韓的生育率從最高的4.05降至2.1。報導指出，北韓生育率下跌幅度，是快速老化的韓國的兩倍多。

《每日郵報》引韓國的統計單位數據，推估目前北韓的人口約2570萬人。總部位於韓國的現代研究所公布的一份報告中也提到，北韓人口數可能會在2034年下降，並在2070年時減少至2370萬人。

長期關注北韓健康議題的網站「北韓健康.org」（DPRKHealth.org）負責人安慶洙（音譯）告訴《每日郵報》，現在許多北韓家庭不打算生超過一個小孩，因為家長認知到孩子出生後必須花費大量金錢，養育孩子、支付學費，並協助他們找到工作。

安慶洙從她之前採訪過的脫北者經驗推論，過去20年間，韓國影視大量以「高社經地位的女性」為題材，隨著影視內容被走私到北韓，間接影響北韓女性，讓她們不再嚮往家庭、孩子。

全國媽媽大會旨在拯救生育率、提高年輕人的國家忠誠度

韓國智庫韓國統一研究院（Korea Institute for National Unification）資深研究員洪敏（音譯）向《韓聯社》表示，北韓政府暌違11年舉辦全國媽媽大會，目的是為了拯救低生育率的情勢，呼籲家庭應該致力於提高年輕世代的「國家忠誠度」。

金正恩於週日的談話中說道，阻止生育率下降和規劃良善的育兒政策，是北韓當前面臨的問題。金正恩表示，每當他在領導國家和黨的時後遇到困難，總會想到北韓的媽媽們。他強調，在解決「非社會」問題和促進社會團結當中，「母親扮演了至關重要的角色。」

《每日電訊報》轉述北韓官媒《朝中社》報導，金正恩提醒媽媽們，她們的首要革命任務，是向他們的後代灌輸「社會主義的美德」，並向子女宣揚效忠黨的意識。金正恩認為，除非媽媽是共產黨員，否則女兒很難被養育成一名共產黨員，號召家人加入革命。金正恩也告誡父母，必須消除外國對年輕人的影響，指導家長將孩子送給國家「做苦勞」，把孩子導正成「北韓風格」。

擔憂勞動、兵役人口減少撼動金氏政權

事實上，因為受到國際間的制裁，北韓當局相當依賴勞動力支撐國家經濟。《德國之聲》援引現代研究所今（2023）年8月的報告表示，低出生率可能阻礙北韓的製造業發展。聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）8月時也曾說道，許多北韓人似乎正面臨極度飢餓。

此外，北韓遵循著「軍事優先」的原則，在資源分配上，北韓人民軍（Korean People's Army）總是排在第一順位。《每日郵報》指出，北韓的全體軍事人員人口數（現役軍人和準軍事人員總數在每千居民中的比例）是世界上最高的；現役軍人人數共計128名軍人，排名全球第四。

《每日電訊報》稱，若生育率和人口數逐漸下降，可能撼動倚重勞動和兵役的北韓，間接影響到金正恩政權。

金正恩利用女兒牌和三胎福利催生

根據北韓官媒今年早先的報導，北韓政府為育有三名以上孩童的家庭推出一系列福利，包括優惠的免費住房安排、國家育兒津貼、免費食物、藥品和家用品，以及孩童的學費補助。當局試圖利用更多的社會福利與補助，利誘家庭提高生育率。

安慶洙觀察，金正恩多次帶著他的女兒金朱愛公開露面，可能也是「催生」的手段之一。《每日郵報》報導，專家指出，金朱愛過去出席導彈測試等公開活動，也有可能是為了宣示她是父親金正恩的繼承人。

今（2023）年9月，北韓領導人金正恩的女兒金朱愛（左）偕父親一同出席北韓建國75週年閱兵典禮｜Photo Credit: GettyImages

北韓暌違11年舉辦全國媽媽大會，再加上金正恩首次於全國母親會議中敦促「媽媽」應該為北韓生更多孩子，並指出政府需要採取更多措施，防止國家出生率下滑。報導指出，儘管北韓的生育率仍然高於部分鄰國的數據，但在此時舉辦大會，凸顯這個問題受到北韓政府高層的重視。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：邱宜君