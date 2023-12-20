顏純鈎《香港我的愛與痛》：我經歷過香港文化的黃金歲月——李碧華《妒魔》

文：顏純鈎

我經歷過香港文化的黃金歲月——李碧華《妒魔》

早前收到天地圖書寄來李碧華的新書《妒魔》，這是李碧華在《蘋果日報》被迫停刊前，在該報連載的最後一部小說集。

《妒魔》仍沿襲李碧華作品的風格，故事短小精悍，題材多樣化，有靈異故事，也有社會題材，有的涉及愛情，有的講述家庭倫理。她的小說以故事取勝，文字別有匠心，每每在故事之下，或隱或現地埋伏世道崎嶇人生變幻的哲理。

我初進天地圖書任兼職編輯，李碧華已經是天地的作者。當年天地圖書有「四大天王」亦舒、李碧華、蔡瀾和梁羽生，我們曾將四大天王概括為：亦舒的愛情、李碧華的奇情、蔡瀾的逸情，梁羽生的俠情，情字當頭，說不盡人間故事。

有一年，公司為亦舒和李碧華做電視廣告，在當年香港文化界，這也是破天荒的豪舉。當時在無線買了一個廣告套餐，請資深傳媒人江關生主持的製作公司製作，我們商量以沙灘情侶拍拖的場景來宣傳亦舒，以著名舞蹈家梅卓燕女士的舞姿來呈現李碧華小說散文的異美風格。

那是香港文化最繁榮昌盛的年月，每天都有新奇的事發生，一年半載就有一個令人眼前一亮的新作者冒出頭來。社會氣氛自由活潑，文化創新有無限可能性，人人都以突破舊框框、開拓新境界為時尚。

當年天地圖書也不只出版四大天王的作品，我們也出版不少大陸政治歷史題材的紀實作品、老中青著名作家的代表作，後來更出版林行止、曹仁超等財經作家的作品。台灣的龍應台、白先勇，大陸的賈平凹、馮唐，都長期叫好又叫座。大陸每有爭議性的作品出現，香港出版社爭相引進，越是政治敏感的書越有讀者。

自己工作開心有滿足感，整個香港的文化氛圍自由、活潑、放恣、繽紛，那是香港文化空前絕後的高峰，我適逢其會，是個人生命中的一大幸事。從我來港的七○年代末，直至回歸前後，那二十多年間，香港造就了一個令兩岸乃至東南亞為之傾倒的文化榮景，滿天花雨，潤物細無聲，香港的文學藝術、影視舞台、民間文化，呈現一種火山噴發一樣的繁榮景象。

六七暴動的社會風潮已過去，港英政府實施寬鬆社會政策得到香港人的擁戴，各行各業興旺發達，經濟高速成長推動文化事業開拓疆界。在物質生活水平提高的同時，香港人對精神生活的要求也日益高漲。

當年眾多的知名學者與教授在香港雲集，台灣現代文學的三名主將，劉紹銘在嶺大、李歐芃在中大，詩人戴天主編《信報月刊》；中大有詩人余光中等「沙田七友」，還有黃繼持、盧瑋鑾；梁錫華在嶺大，鄭樹森在科大，也斯、陳耀南在港大，鍾玲玲、黃子平在浸大。教授們一隻手教書，一隻手寫作，得閒兼做文學獎評判，參加本地文學活動，培養有潛質的後起之秀。

那年頭香港有好幾種文學獎，有不同性質與規模的書展和畫展，除了不斷推出的新電影、新電視，還有不少經典名片重映的早場。市政局主辦香港電影節、日本電影節，韓國電影節，每到電影節期間，就是發燒友們撲飛的時候。

與此同時，話劇、粵劇、舞蹈、演唱也相當興旺，除了數十份中英文報紙之外，還有各種時政文化、八卦娛樂、婦女兒童刊物。蔣芸女士主編的《清秀》雜誌是女性讀者的恩物，鄭經翰創辦的中文版《花花公子》也曾一紙風行。

當年香港電台電視部曾拍過兩輯「小說家族」，召集一批新銳導演，改編香港作家的小說為單元劇，影片都走試驗風格，這是一次影視與文學結合的最佳示範。李碧華的很多小說，先後被陳凱歌、張藝謀等著名導演改編，《霸王別姬》曾獲金球獎最佳外語片獎。《胭脂扣》由梅艷芳張國榮主演、《青蛇》由張曼玉王祖賢主演、《川島芳子》由劉德華梅艷芳主演，都是編導演高度結合之下膾炙人口的代表作。

李碧華自《壹周刊》創刊起，就被黎智英羅致為副刊作者，後來又在《蘋果日報》寫專欄，一直合作到壹傳媒被迫結業。我印象中，自《壹周刊》起，她就沒有為其他報刊寫過稿，她是黎智英由始至終最長情的作者之一。

李碧華與天地，從她的第二部作品起，數十年合作無間，她與天地圖書一起成長成熟，一起見證香港文化的黃金歲月，她與無數不同風格的香港作家的成功，無可置疑地建基於香港自由的文化環境。

先有自由，才有包容性、創造性與前瞻性，才有群峰並峙的文化的壯麗山河。自由之難，不在自由本身，而是需有足夠的社會條件提供保障：要有自由，一定要有人權，要有人權，一定要有法治，要有法治，一定要有民主。

到最後，香港因為沒有民主，法治靠不住，人權成泡影，自由終也流水落花春去也，自由失落，香港文化也走向末路。今日香港，還能誕生亦舒、李碧華、蔡瀾與梁羽生嗎？還能出現金庸、倪匡、黃霑、董橋、陶傑這些一等一的文化棟樑嗎？還能出產西西、也斯、黃碧雲、鍾曉陽、董啟章、韓麗珠這些風格殊異影響兩岸三地的作家嗎？

想及此，不禁為香港文化的沒落而擲筆三歎。我雖然經歷過香港文化最輝煌的日子，但我不知能否看到香港文化復興的未來了。香港人享受過香港的文化榮景，我們的子孫還有這種機會嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《香港我的愛與痛》，一八四一出版

作者：顏純鈎

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「沒有香港，便沒有我的一生，所以我對香港，永遠懷著感恩之心。」

顏純鈎歷經中共文革，三十歲南來香港，歷經社會變更，自2014年佔中運動起積極時評寫作，質量俱備，結集成《香港我的愛與痛》，見證了香港最為動蕩的年月。國家不幸詩家幸，顏純鈎自言能夠堅持筆耕不斷，全因深愛香港給予他的一切，以及眼見中共踐踏香港的痛苦。