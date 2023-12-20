顏純鈎《香港我的愛與痛》：我經歷過香港文化的黃金歲月——李碧華《妒魔》
我們想讓你知道的是
顏純鈎歷經中共文革，三十歲南來香港，歷經社會變更，自2014年佔中運動起積極時評寫作，質量俱備，結集成《香港我的愛與痛》，見證了香港最為動蕩的年月。國家不幸詩家幸，顏純鈎自言能夠堅持筆耕不斷，全因深愛香港給予他的一切，以及眼見中共踐踏香港的痛苦。
文：顏純鈎
我經歷過香港文化的黃金歲月——李碧華《妒魔》
早前收到天地圖書寄來李碧華的新書《妒魔》，這是李碧華在《蘋果日報》被迫停刊前，在該報連載的最後一部小說集。
《妒魔》仍沿襲李碧華作品的風格，故事短小精悍，題材多樣化，有靈異故事，也有社會題材，有的涉及愛情，有的講述家庭倫理。她的小說以故事取勝，文字別有匠心，每每在故事之下，或隱或現地埋伏世道崎嶇人生變幻的哲理。
我初進天地圖書任兼職編輯，李碧華已經是天地的作者。當年天地圖書有「四大天王」亦舒、李碧華、蔡瀾和梁羽生，我們曾將四大天王概括為：亦舒的愛情、李碧華的奇情、蔡瀾的逸情，梁羽生的俠情，情字當頭，說不盡人間故事。
有一年，公司為亦舒和李碧華做電視廣告，在當年香港文化界，這也是破天荒的豪舉。當時在無線買了一個廣告套餐，請資深傳媒人江關生主持的製作公司製作，我們商量以沙灘情侶拍拖的場景來宣傳亦舒，以著名舞蹈家梅卓燕女士的舞姿來呈現李碧華小說散文的異美風格。
那是香港文化最繁榮昌盛的年月，每天都有新奇的事發生，一年半載就有一個令人眼前一亮的新作者冒出頭來。社會氣氛自由活潑，文化創新有無限可能性，人人都以突破舊框框、開拓新境界為時尚。
當年天地圖書也不只出版四大天王的作品，我們也出版不少大陸政治歷史題材的紀實作品、老中青著名作家的代表作，後來更出版林行止、曹仁超等財經作家的作品。台灣的龍應台、白先勇，大陸的賈平凹、馮唐，都長期叫好又叫座。大陸每有爭議性的作品出現，香港出版社爭相引進，越是政治敏感的書越有讀者。
自己工作開心有滿足感，整個香港的文化氛圍自由、活潑、放恣、繽紛，那是香港文化空前絕後的高峰，我適逢其會，是個人生命中的一大幸事。從我來港的七○年代末，直至回歸前後，那二十多年間，香港造就了一個令兩岸乃至東南亞為之傾倒的文化榮景，滿天花雨，潤物細無聲，香港的文學藝術、影視舞台、民間文化，呈現一種火山噴發一樣的繁榮景象。
六七暴動的社會風潮已過去，港英政府實施寬鬆社會政策得到香港人的擁戴，各行各業興旺發達，經濟高速成長推動文化事業開拓疆界。在物質生活水平提高的同時，香港人對精神生活的要求也日益高漲。
當年眾多的知名學者與教授在香港雲集，台灣現代文學的三名主將，劉紹銘在嶺大、李歐芃在中大，詩人戴天主編《信報月刊》；中大有詩人余光中等「沙田七友」，還有黃繼持、盧瑋鑾；梁錫華在嶺大，鄭樹森在科大，也斯、陳耀南在港大，鍾玲玲、黃子平在浸大。教授們一隻手教書，一隻手寫作，得閒兼做文學獎評判，參加本地文學活動，培養有潛質的後起之秀。
那年頭香港有好幾種文學獎，有不同性質與規模的書展和畫展，除了不斷推出的新電影、新電視，還有不少經典名片重映的早場。市政局主辦香港電影節、日本電影節，韓國電影節，每到電影節期間，就是發燒友們撲飛的時候。
與此同時，話劇、粵劇、舞蹈、演唱也相當興旺，除了數十份中英文報紙之外，還有各種時政文化、八卦娛樂、婦女兒童刊物。蔣芸女士主編的《清秀》雜誌是女性讀者的恩物，鄭經翰創辦的中文版《花花公子》也曾一紙風行。
當年香港電台電視部曾拍過兩輯「小說家族」，召集一批新銳導演，改編香港作家的小說為單元劇，影片都走試驗風格，這是一次影視與文學結合的最佳示範。李碧華的很多小說，先後被陳凱歌、張藝謀等著名導演改編，《霸王別姬》曾獲金球獎最佳外語片獎。《胭脂扣》由梅艷芳張國榮主演、《青蛇》由張曼玉王祖賢主演、《川島芳子》由劉德華梅艷芳主演，都是編導演高度結合之下膾炙人口的代表作。
李碧華自《壹周刊》創刊起，就被黎智英羅致為副刊作者，後來又在《蘋果日報》寫專欄，一直合作到壹傳媒被迫結業。我印象中，自《壹周刊》起，她就沒有為其他報刊寫過稿，她是黎智英由始至終最長情的作者之一。
李碧華與天地，從她的第二部作品起，數十年合作無間，她與天地圖書一起成長成熟，一起見證香港文化的黃金歲月，她與無數不同風格的香港作家的成功，無可置疑地建基於香港自由的文化環境。
先有自由，才有包容性、創造性與前瞻性，才有群峰並峙的文化的壯麗山河。自由之難，不在自由本身，而是需有足夠的社會條件提供保障：要有自由，一定要有人權，要有人權，一定要有法治，要有法治，一定要有民主。
到最後，香港因為沒有民主，法治靠不住，人權成泡影，自由終也流水落花春去也，自由失落，香港文化也走向末路。今日香港，還能誕生亦舒、李碧華、蔡瀾與梁羽生嗎？還能出現金庸、倪匡、黃霑、董橋、陶傑這些一等一的文化棟樑嗎？還能出產西西、也斯、黃碧雲、鍾曉陽、董啟章、韓麗珠這些風格殊異影響兩岸三地的作家嗎？
想及此，不禁為香港文化的沒落而擲筆三歎。我雖然經歷過香港文化最輝煌的日子，但我不知能否看到香港文化復興的未來了。香港人享受過香港的文化榮景，我們的子孫還有這種機會嗎？
書籍介紹
本文摘錄自《香港我的愛與痛》，一八四一出版
作者：顏純鈎
「沒有香港，便沒有我的一生，所以我對香港，永遠懷著感恩之心。」
顏純鈎歷經中共文革，三十歲南來香港，歷經社會變更，自2014年佔中運動起積極時評寫作，質量俱備，結集成《香港我的愛與痛》，見證了香港最為動蕩的年月。國家不幸詩家幸，顏純鈎自言能夠堅持筆耕不斷，全因深愛香港給予他的一切，以及眼見中共踐踏香港的痛苦。
Tags：
你也憧憬海外生活嗎？中國信託【離家 抵家】帶你跨越國籍， 勇闖世界！
我們想讓你知道的是
中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動，現場除了東南亞韻味濃厚的市集，也邀請謝哲青、吳鳳，以及身經百戰的外派工作者們蒞臨，帶大家踏出探索世界的腳步，認識不一樣的東南亞！
為鼓勵臺灣人看見不同，勇敢踏出探索世界的腳步，中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動。現場不只有泰式奶茶、編織手作等東南亞韻味濃厚的南洋市集；還邀請知名作家謝哲青、臺灣女婿吳鳳，以及身經百戰的外派工作者蒞臨現場，透過「課本外的東南亞」、「異國婚姻大解密」、「給嚮往海外工作者的建議」三大主題，帶大家認識你可能不知道的東南亞。
為了當天的活動，中國信託還特別深入泰國，用影像記錄下遠在異鄉的海外工作者們，是如何跨越文化藩籬，找到「離家抵家」的幸福真諦；也讓現場的每一位民眾，能藉由溫柔動人的鏡頭，在不同的國度裡，看見相同的溫情與感動。
看見不同、理解不同，收穫無國界的美好
首場文化講堂是由知名作家謝哲青帶來的「課本外的東南亞：泰式文化生活」。他是從種族、語言及宗教的源頭開始梳理，再透過北中南部的特色景點，深入淺出的介紹泰國文化的不同面貌。其中最有趣的一段，是他在旅途中了解泰國人生命觀的經歷，「北地府桑卡布里（Sangkhla Buri），有個國際知名的景點『孟橋』（Saphan Mon）。孟橋就像圖片上那樣搖搖晃晃的、很沒有安全感。所以我就去問當地人，為什麼橋要這樣蓋？結果他們回答，『不會死、不會壞的東西是妖怪。真正有生命的東西要面對宇宙的循環，它有它的生老病死，所以時間一到橋就會壞。』」謝哲青分享，這次經驗不只能看見人對大自然、生命不去強求的態度，也讓他更進一步理解泰國人的處世觀點與生活文化。
緊接著，是臺灣女婿吳鳳帶來的「異國婚姻大解密」，與臺籍妻子Rynne結婚將近9年的他特別來到現場分享異國婚姻的個人經驗，以及步入禮堂後，他和Rynne兩人是如何彼此尊重、維持甜美的關係。吳鳳分享，「在婚姻裡「國籍」其實並不那麼重要，更重要的是雙方願不願意融入彼此的家庭、敞開心胸接納不同的文化。」因為結婚終究是彼此之間的關係，兩人的態度與價值觀是否契合，能否彼此包容、共同打拚，其實才是異國婚姻中最重要的關鍵。
勇敢追夢！重量級前輩的外派工作指南
最後，則是由主持人何戎、薛長興工業防寒衣運籌部林怡芳部長、中國信託人力資源總管理處魏爾彰資深副總與陳思孜（Nicola），以及共同與談，分享他們的多年外派經驗以及實用建議，提供擁有海外工作夢想的聽眾一份獨一無二的「圓夢指南」。
對於沒有全然沒有外派經驗的工作者而言，語言能力、專業能力、離鄉背井……心中每次的困惑與遲疑都是挑戰，到底外派工作者需要具備怎麼樣的條件或特質？林怡芳部長認為，最困難的，其實還是跨出第一步。「聽到外派，很多人會認為『我的語言能力不夠好』、『我的專業能力不夠好』，心理就退縮了；但事實上很多事情都是在當地學習，然後在日常生活中學習、進步。」因此，外派工作最重要的是適應力，以及願意接受挑戰、勇於探索你未知事物的心態，她說，「在真正遇到困難的時候，這些信念才能夠幫助你度過困境、從外派中學到更多。」
當然，外派出國其實也不全然是工作。除了每天8小時的上班時間，海外工作者還有16個小時要在當地度過，所以心態的調整就非常關鍵。魏爾彰副總也分享他的外派經驗，「在當地廣泛結交朋友、找到興趣很重要，因為有了當地的人際關係和休閒娛樂，你才會覺得你是『生活』在這，而不是『外派』到這，而且多和當地人互動也能更了解他們的思維，對工作上的溝通也會有幫助。」
付出這麼多的心力，外派經驗給工作者的回報也相當可觀。魏爾彰認為，除了直觀的薪資及職涯成長，還能夠讓你收穫一段在不同國家、不同文化生活的經驗，相當難得且不平凡。神秘嘉賓陳思孜也補充，「外派工作就像加速器，不管是工作上的專業困難、個人身體的情緒消化與健康管理，還是同事間的人際互動，在外派期間都必須自己調整消化。在臺灣，經歷這些人生變化可能需要5年、10年，但外派只要短短1年就可能會經歷、體會。」最後，三人也不約而同的鼓勵台下對於外派工作躍躍欲試的聽眾，若有機會給自己多一點挑戰，就勇敢踏出第一步吧！
流浪的心，已經安然抵家
跨出臺灣、展開旅途的理由有千百種，不論是開展為期數日的短期旅行，看看更廣闊的世界；或是展開一年的海外打工，來場人生壯遊；還是接受深具挑戰的長期派駐任務，進入未知的國度工作，每一段旅程，我們都在探索未知、發現差異，理解彼此的異與同。只要我們一起用心傾聽、理解，必定能看見不同文化的美麗、拓展人生的視野。