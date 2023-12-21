《走進世界喧囂》：我第二次感到信念動搖的時刻是在一九九四年，盧安達的種族滅絕行動

文：帕提克・埃伯哈（Patrick Aeberhard）

盧安達的種族滅絕

我第二次感到信念動搖的時刻是在一九九四年，當時二十世紀最大宗的噩夢才剛上演：盧安達的種族滅絕行動。三個月內就死了兩百萬人，直到保羅・卡加米（Paul Kagamé）的盧安達愛國陣線（FPR）部隊在七月決定揮軍進入首都基加利（Kigali）。在此之前，所有人以聯合國為首，都只是袖手旁觀，以至於後來聯合國秘書長科菲・安南（Kofi Annan）不得不承認過失。

在基加利當地，只有少數記者和兩個非政府組織，也就是國際紅十字會和無國界醫生組織。電影製作人兼記者吉恩克里斯托夫・克洛茲（Jean-Christophe Klotz）雖然傷勢慘重，還是成功地拍攝了一部見證和警示的紀錄片。

貝爾納・庫希內和米榭爾・邦諾不斷來回奔走、大聲疾呼，竭力敲響所有能敲的警鐘，並向政府最高層級發出警告。我們現在知道法國政府在盧安達悲劇中扮演了多麼不負責任的角色，就像只知惹事而不懂收拾殘局的巫師學徒。所幸，最後終於在聯合國的支持下，於一九九四年六月二十二日啟動了旨在建立一個人道走廊的「綠松石計畫」（Opération Turquoise）。一百萬個盧安達人逃到了薩伊（Zaïre）。人們後來指責這次行動未能阻止某些大屠殺，還讓許多造成胡圖族滅絕的兇手得以逃脫。

所以我前往薩伊的戈瑪（Goma），隨同的還有在基加利市郊管理過世界醫生組織團隊的布莉姬・梅特，以及一支世界醫生組織的團隊。我們乘坐一架由南非飛行員駕駛的比奇（Beechcraft）六人座小飛機，從肯亞的奈洛比（Nairobi）起飛。戈馬是基伏湖（Kivu）湖畔的一個漂亮小城，位於幅員廣大的薩伊和小國盧安達的邊界上。

我目睹的景象讓我驚愕地幾乎喘不過氣來。在通往機場的路上，兩旁都是堆積如山的屍體。由於該地區是火山地帶，難民被集中在一大片黑色熔岩地上；熔岩堅硬如玻璃，無法挖掘，因此無法掩埋屍體。有一百萬人聚集於此，圖西族和胡圖族都有，後者大部分是藏身在難民營中的種族滅絕者。在這種不堪的情況下，又爆發了霍亂。

雖然所有國際組織都在現場，尤以國際紅十字會和世界衛生組織為首，但令人費解的是，他們花了很久的時間才隔離霍亂弧菌菌株。這次疫情造成了十萬人死亡，其中大約七○％為兒童。美國人在附近駐紮了軍隊，也具備必要的資源，但他們沒有採取行動，因為他們最近在索馬利亞的不幸遭遇讓他們綁手綁腳、動輒得咎。

他們當時不僅公開受辱，還失去了一些士兵，美國選民自越南戰爭以來就對這種事情忍無可忍。法國「綠松石計畫」的士兵盡力挖掘壕溝掩埋屍體，有時會使用推土機，但絕大多數屍體先是被燒毀，然後在毫無人性的種族滅絕者胡圖民兵的監視下，簡簡單單地被扔進基伏湖。我們駐紮在帳篷裡，不斷在霍亂橫行的泥濘中跋涉，不停地進行援助，尤其是治療嬰兒。

雖然在種族滅絕期間，除了無國界醫生組織和紅十字會之外沒有任何非政府組織介入，然而在這次疫情爆發期間，超過五十個非政府組織派遣團隊抵達現場，媒體也重新露面了。

人們經常將盧安達的種族滅絕與納粹屠殺猶太人相提並論，但我認為這兩者之間有一個重大的區別，那就是進行的速度。讓我解釋一下：迫害猶太人的行動從一九三三年希特勒上台時就默不聲張地開始了，但在一九四二年的萬湖會議（Conférence de Wannsee）後，這場迫害開始趨向瘋狂、制度化，甚至近乎工業化的程度，直到一九四五年德國投降才得以告終。

這相當於處心積慮十多年的計畫，事前準備也有條不紊，最後幾年才在集中營進行屠殺。而基於種族主義、優生學和衛生學上的狂妄幻想，納粹也逮捕了吉普賽人、同性戀者、精神病患者和共產黨員，而且好像還不夠似的，還順便逮捕了斯拉夫人。

所有這一切都是在最秘而不宣的情況下勾結串通好的。但是在盧安達，一切都是在光天化日之下的公開行動。 千山之地廣播電台（Radio Mille Collines）發出指令之後，每個人就去進行屠殺，彷彿下田工作一樣稀鬆平常：他們早上出發，邊哼歌邊殺人，晚上收工回家喝啤酒，解除一天的疲勞。

在鄰國和國際社會眾目睽睽之下，也完全沒想到要遮掩罪行，彷彿只是做了一項政府當局交付的工作，而且是再平常不過的工作。這讓人眼前不只出現一個問號，還出現一個深不可測的鴻溝，深得讓我頭暈目眩。

過猶不及。我是否在戈瑪執行著「多餘任務」？也許是吧。也許還有累積效應，各種可怕的事情一個套著一個，比亞法拉、薩布哈和夏提拉、南斯拉夫，現在則是戈瑪⋯⋯童年時期在布馮中學聽聞的英雄事蹟，雖然對我來說近乎抽象，但他們的抵抗精神始終激勵著我，而且崇高到一個幾乎非人性的層面。

多年來，只要我被告知有一部分人類處於危險之中，我就天真地如初生之犢般埋頭往前衝，我也每次都告訴自己，人道主義行動會因此名留青史，正義終將高歌凱旋。但事與願違。回到法國，我開始對共產主義垮台後留下的歷史觀點產生質疑。

直到那時，這段歷史確實有其意義，福山（Fukuyama）甚至也預告了「歷史之終結」，因為邪惡勢力的堡壘城牆終於倒塌了，我們幾乎連手指都沒彈一下，它就自己倒了。我們倏然發現，這兩大陣營至少有一個附加價值，那就是許多民族、地區、宗教和部族的新仇舊恨都被遏制在它們愚蠢的勢力範圍之中，而這些仇恨又出人意料地在各地死灰復燃。