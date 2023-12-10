《圖解西洋經典餐瓷器全書》：馬可波羅從中國帶回「貝殼般的美麗瓷器」，令歐洲人感動不已
我們想讓你知道的是
本書涵蓋西洋陶瓷器的基礎知識、經典品牌、美術風格、誕生背景與重要人物等知性建構，並深究餐瓷與電影、音樂、文學作品等藝術的關係。兼顧專業知識與實用樂趣，讓你學會賞析重點、理解創作的歷史背景，看懂作品背後傳達的真正含意。知識與趣味兼具，培養工藝美學與鑑賞能力的最佳實用書。
文：加納亞美子、玄馬繪美子
西洋餐瓷的起源
西洋瓷器的歷史出乎意料的短暫，約三百年前才正式開始。
中國瓷器傳入西方國家後，經過不斷摸索，終於開啟西洋瓷器的歷史。
1. 馬可波羅帶回中國瓷器
「貝殼般的美麗瓷器」令歐洲人感動不已
對於東方瓷器一詞的稱呼，最早出現的歐洲文獻記載，是13世紀馬可波羅的《東方見聞錄》。義大利威尼斯商人馬可波羅，結束中國十七年的生活後，將瓷器帶回家鄉並稱之為「porcellana的缽或盤」。
「porcellana」是義大利語的「貝殼（寶貝）」，意指「貝殼般的潔白美麗瓷器＊」，此一詞義也成為瓷器的英文「porcelain」的語源。馬可波羅帶回的美麗瓷器被盛讚為「這是手工做出來最棒的寶石」。
當時歐洲只能做出像泥釉陶圓潤渾厚的褐色陶器，從詞源命名就能看出，歐洲人對馬可波羅帶回的潔白、輕薄且具光澤的瓷器留下震撼的印象。此後，瓷器的研究漸興，歐洲各國開始嘗試，在自己的國家製造東方瓷器。
＊名稱由來有諸多說法，其中一說是因為貝殼被當作螺鈿（雕刻貝類鑲嵌在漆器或木器的技法）的材料，意指「不遜色於螺鈿的美麗器皿」。
2. 梅迪奇瓷器
朝瓷器製法更進一步！混合黏土以外物質的劃時代瓷器
16世紀尾聲的文藝復興時期，義大利文藝復興最大贊助者——富商貴族梅迪奇（Medici）家族，其工匠製作出劃時代的瓷器。在陶器的黏土中混入玻璃，重現瓷器半透明的性質。
享有盛名的梅迪奇瓷器是西洋餐瓷的始祖。嚴格說來，這並非瓷器，但將玻璃這種「黏土以外的物質混入燒物」的發想，是日後瓷器發展的重要轉折點。
不過，這種技術卻存在著問題。混合玻璃時，坏體會變得太軟，無法順利燒成，生產效率低的梅迪奇瓷器技法逐漸過時，現在全世界僅剩約六十件作品。
3. 台夫特陶器
荷蘭東印度公司的門戶台夫特的白色陶器
到了17世紀，王公貴族著迷於收藏東方瓷器，當時以「瓷器病」一詞揶揄熱衷收集瓷器的人。然而，即使是如此，還是無法抵擋上流社會對精美瓷器的熱愛，不惜揮霍財產爭相收藏。
在那樣的時代，西方人經過不斷摸索，終於創造出使器皿看起來就像瓷器一樣潔白的製作技術。在陶器上施予白色釉藥，做出外表既白又光滑的「類瓷器」。由於是添加錫調製的白色釉藥，因此稱為錫釉陶器（p130）。
當中，荷蘭東印度公司的門戶台夫特製造的陶器，以模仿東印度公司進口的東方瓷器——東方風青花（Blue&White）一躍成名。此後，即使王公貴族的需求大幅下降，然而覺得瓷器高不可攀的老百姓仍持續使用錫釉陶器。平民百姓用的陶器有別於王公貴族的美術風格，發展出獨特的造形或樣式。
4. 麥森瓷器製作所
西洋首件硬質瓷誕生為華麗的西洋瓷器文化揭開序幕
18世紀初，西方各國拼命製造、開發自己國家生產的白瓷，神聖羅馬帝國之一的薩克森公國（現在的德國）在奧古斯都二世大力贊助下，終於成功開發出瓷器。
解開瓷器製法的人是煉金術師博特格，1710年在薩克森公國領土的麥森設立工房，這是西方國家最古老的瓷窯、享譽盛名的麥森瓷器製作所的起源。
以麥森的開窯為契機，西洋瓷器文化在18世紀頓時繁榮起來。從13世紀馬可波羅由中國帶回瓷器後，一直備受憧憬的白色器皿終於能在歐洲生產，不過當時也引起各方覬覦，為此殫精竭慮尋找有「白金」之稱的瓷器製法，除了神聖羅馬帝國，奧地利等鄰國也紛紛派遣間諜潛入麥森，西洋瓷器開始進入紛爭的時期。
同時，因為從中國與日本的進口逐漸衰退，西洋餐瓷的文化在與歐洲獨特的宮廷文化融合下逐漸形成。
劃時代的瓷器——骨瓷
前文介紹的是歐洲大陸的部分，那麼隔著海洋的英國又是如何呢？其實，英國的瓷器發展和歐洲大陸截然不同。因為英國找不到硬質瓷的必備材料——高嶺土。
18世紀中，倫敦的堡區窯（Bow porcelain factory）將動物骨灰用於燒製陶瓷。後來各窯反覆地嘗試，1799年左右，約書亞．斯波德終於完成這個特殊的製法。這就是骨瓷的起源，在日本稱為骨灰瓷器。
恰好當時英國興起喝紅茶（飲茶習慣），這種風氣不只在王公貴族流行，也擴及英國民間各地。時值喬治時代（1714-1837年，四位名為喬治的國王連續在位期間），當時英國流行中國風，掀起了對東方文化的憧憬（飲茶文化），加上工業革命的工業化，以及奴隸貿易提升了蔗糖的生產，在這三大要因的結合下，骨瓷茶具頓時大量生產，隨著紅茶文化，骨瓷也在市井之間普及開來。
在18世紀之前，沒人想到英國獨特的發明——骨瓷，會成為現在全世界廣為使用的普及品。
歷史：日本何時開始製造西洋餐瓷？
1889年，造訪巴黎世界博覽會的森村市左衛門看到展出的西洋餐瓷大受感動，同時深感日本工業技術的落後，於是決定著手量產西洋瓷器餐具。1904年設立公司，開始燒製西洋餐瓷，這就是Noritake的起源。曾是瓷器先進國的日本，反而導入西方的瓷器文化。
Noritake是日本國內最大的西洋餐瓷製造商，外銷出口表現亮眼，在全球享有高知名度。馬可波羅在13世紀從中國帶回的瓷器文化，耗時七百年繞行世界，最後稍微
改變形式後又回到日本——這段從瓷器開始的東西文化交流，令人讚嘆不已。
乳白陶
1750年工業革命後，英國誕生了劃時代的陶器——乳白陶（cream ware）。比骨瓷更早在歐洲首次大量生產的乳白陶，在18世紀下半，製造技術急速普及。如今骨瓷在英國仍是用於招待賓客或給人奢侈品的印象；乳白陶則被上流階層至庶民廣泛使用，成為錫釉陶器的勁敵。
Tags：
【馬力歐陪你喝一杯】方穎豐的小夢想成就少棒之家的大志氣！安麗與棒球校長為小小球員建立以「家」為核心的棒球夢
我們想讓你知道的是
從不會教棒球到成為少棒界的棒球校長，方穎豐憑藉著對教育的使命與對體育的熱愛，在台東成立少棒之家。這一路走來，歷經許多挫敗與艱難，幸好有各方志同道合的人支持，尤其是安麗希望工場慈善基金會十年來的贊助，讓少棒之家至今仍持續培育小小選手，在棒球的路上勇敢追夢。
談到少棒，許多人一定會立即聯想到台東，因為不少優秀的棒球選手都來自台東，其中少棒之家更可說是棒球選手的育成中心，如中華職棒統一獅的左投林詔恩、U12世界少棒錦標賽季軍成員簡紹翔。而培育無數小小球員追夢的少棒之家，背後的重要推手則是在少棒界有「棒球校長」之稱的方穎豐校長。
從事教育工作長達35年的方穎豐校長，原不是棒球專業，而是體育班的導師。因原本帶領棒球隊的教練離去，讓他因緣際會接手棒球隊。但剛開始，他才發現自己不會教棒球，連打擊都常揮棒落空。為了帶領球隊，他開始研讀棒球相關書籍，請教棒球教練、前輩，仔細、認真地觀看每一場棒球比賽。初期，棒球隊出賽常常十比零提前結束，方穎豐在球場告訴自己，「孩子在球場的每個成長階段都是重要的，我應該要對這些孩子負責任，我一定要在這紅土球場站起來。」約十年的時間，他不僅讓球隊拿到台灣區比賽的第一個冠軍，還成為球場常勝軍。
棒球是人生的縮影必須築夢踏實
對棒球如此執著，並不是因為以主流價值觀而言，棒球隊可培養孩子的團隊精神、對挫折的容忍力、強大自己的心理素養等。對方穎豐來說，棒球其實就是人生的縮影。他帶領球隊並沒有過多複雜的想法，純粹因為孩子喜歡棒球，那就讓他們好好打棒球。而棒球運動在台灣的發展又剛好有職業球隊，所以就以打到冠軍、打到職業隊作為夢想與目標。他以「築夢踏實」的精神，期望從一場場比賽中，為這群孩子建立生活的態度，面對困難、阻礙如何再站起來。
少棒之家的雛型源自張家五兄弟
為什麼會想成立少棒之家？方穎豐說到，他原先在基隆的學校服務，在偶然的機會帶隊到台東比賽，他驚豔台東的孩子打起棒球就如同他們唱歌般，個個都是天生好手，不論是球感、打擊、運動神經都非常優秀，各方面的協調性極佳。因為校長任期及家庭等因素，方穎豐請調至台東任教，之後便積極籌組棒球隊，想一圓棒球夢。
方穎豐回想，少棒之家最早的雛形來自於「張家五兄弟」。當時球隊有個阿美族的小孩張進德，擁有棒球天賦與極佳的球感，但卻因為家庭因素必須轉學，無法再參加棒球隊。於是，連族語都不會說的方穎豐，只好帶著學校裡會說族語的護理人員，一同去拜訪學生家長，想勸說張進德的阿嬤讓他繼續留在棒球隊，甚至承諾會提供張進德的三餐、住宿、球具裝備以及生活照顧等。
護士將方穎豐的承諾如實翻譯給阿嬤後，沒想到阿嬤回覆讓護士大笑說，「校長你賺到了。阿嬤說，我有五個孫子，全部都給你。」就這樣，他硬著頭皮帶回五個小孩，將校長宿舍改為兄弟五人的住所，平時除了上學、訓練外，同時提供食宿、生活起居照料。
不只是棒球隊 而是充滿關愛的「家」
方穎豐說，張家五兄弟是讓他堅持在棒球教育這條路上，一直往前走的重要因素。當時，張家大哥張進德才小學五年級，雖然球技不凡，卻有學習障礙。最小的弟弟張偉聖，也才幼稚園，正是需要有人陪伴、關心的年紀。
為照顧張家五兄弟，再加上台東學童的狀況，方穎豐開始思考，他想要的不只是棒球隊，他想要給這群孩子一個家。家不是只提供三餐溫飽，棒球訓練而己，家是有人可以輔導他們學業，照顧他們生活、關心他們的成長。所以他將棒球隊取名為「少棒之家」，讓參與球隊的學童們都一起住校，一起訓練，一起上課，他像爸爸一樣關心、照顧這群孩子的生活。
因為少棒之家給球員們的不僅是球技訓練，方穎豐如兄、如父的照顧，讓這群來自台東的棒球選手有了家的溫暖，在學習及訓練上都更加認真，日後這群選手紛紛以不凡的成績回報方穎豐的關愛。張家五兄弟中的老大張進德、老二張進龍、老三張育成以及最小的弟弟張偉聖，都在職棒的領域中有不錯的表現。方穎豐笑說，這是他有史以來投報率最好的招生，不僅一次招到五位選手，而且還有四個在職棒領域擁有傲人的成績。
「小夢想 大志氣」翻轉少棒之家的未來
少棒之家成立後，面對孩子的住宿、三餐、裝備、球具、球衣等，龐大的開銷讓方穎豐一度喘不過氣來。此時安麗希望工場慈善基金會甫成立，以「小夢想 大志氣」追夢計畫召募公益合作夥伴，讓方穎豐看見了持續下去的希望。
安麗希望工場慈善基金會資深公關經理黃南瑄表示，安麗在三十周年慶時成立「安麗希望工場慈善基金會」，希望秉持著安麗以人為主、利他共好的宗旨，透過基金會幫助需要資助的團體。2013年基金會展開「小夢想 大志氣」追夢計畫，少棒之家即為第一屆頭獎的得主，因此牽起雙方的合作。
方穎豐笑說，安麗「小夢想 大志氣」追夢計畫是他寫過最難寫的企畫案，短短6頁卻比其他機構要求的50頁還難寫。不過在安麗甄選的過程中，卻是讓方穎豐收穫最多的。他在撰寫計畫書與評審提問的過程中，逐一檢視自己有哪些沒做到，哪些可以加強，讓他在經營少棒之家時有了更多的想法，也讓少棒之家更好、更完善。
懂得感恩、惜福的少棒之家
少棒之家成立至今，方穎豐表示這是集眾人之力才有如今的成果。少棒隊球衣上繡著「惜福」二字，源自於最早支持他成立棒球隊的贊助商洪百吉先生，洪百吉不要方穎豐在球員球衣上印上企業名稱，而希望以「惜福」代替，讓孩子懂得感恩並珍惜所得一切來自眾人的力量。
十年前，安麗與方穎豐因為「小夢想 大志氣」追夢計畫開起合作機緣。十年間，安麗的會員也陸續提供各方面的協助，例如提供營養協助，帶著孩子做營養午餐等，也由於安麗的協助，更多人看到少棒之家，瞭解少棒之家，紛紛加入資助的行列。近年，少棒之家更是安麗「愛陪伴課輔計畫」的合作對象，提供孩子課業輔導，希望孩子不僅球打得好，學業也能保持水準。
過去十年，安麗透過「小夢想 大志氣追夢計畫」以及「愛陪伴課輔計畫」幫助弱勢的孩子，希望他們有翻轉未來的機會。未來，安麗會繼續透過多元的評審以及完善的甄選機制，針對具影響力且可持續執行的兒少專案進行合作贊助，讓弱勢孩子也能成功追夢、實現自我，擁有不一樣的未來。
◎小夢想 大志氣 追夢計畫
看更多追夢計畫故事
參與追夢計畫網路投票