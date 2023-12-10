《圖解西洋經典餐瓷器全書》：馬可波羅從中國帶回「貝殼般的美麗瓷器」，令歐洲人感動不已

文：加納亞美子、玄馬繪美子

西洋餐瓷的起源

西洋瓷器的歷史出乎意料的短暫，約三百年前才正式開始。

中國瓷器傳入西方國家後，經過不斷摸索，終於開啟西洋瓷器的歷史。

1. 馬可波羅帶回中國瓷器

「貝殼般的美麗瓷器」令歐洲人感動不已

對於東方瓷器一詞的稱呼，最早出現的歐洲文獻記載，是13世紀馬可波羅的《東方見聞錄》。義大利威尼斯商人馬可波羅，結束中國十七年的生活後，將瓷器帶回家鄉並稱之為「porcellana的缽或盤」。

「porcellana」是義大利語的「貝殼（寶貝）」，意指「貝殼般的潔白美麗瓷器＊」，此一詞義也成為瓷器的英文「porcelain」的語源。馬可波羅帶回的美麗瓷器被盛讚為「這是手工做出來最棒的寶石」。

當時歐洲只能做出像泥釉陶圓潤渾厚的褐色陶器，從詞源命名就能看出，歐洲人對馬可波羅帶回的潔白、輕薄且具光澤的瓷器留下震撼的印象。此後，瓷器的研究漸興，歐洲各國開始嘗試，在自己的國家製造東方瓷器。

＊名稱由來有諸多說法，其中一說是因為貝殼被當作螺鈿（雕刻貝類鑲嵌在漆器或木器的技法）的材料，意指「不遜色於螺鈿的美麗器皿」。

Photo Credit: 積木文化出版 梅迪奇瓷器

2. 梅迪奇瓷器

朝瓷器製法更進一步！混合黏土以外物質的劃時代瓷器

16世紀尾聲的文藝復興時期，義大利文藝復興最大贊助者——富商貴族梅迪奇（Medici）家族，其工匠製作出劃時代的瓷器。在陶器的黏土中混入玻璃，重現瓷器半透明的性質。

享有盛名的梅迪奇瓷器是西洋餐瓷的始祖。嚴格說來，這並非瓷器，但將玻璃這種「黏土以外的物質混入燒物」的發想，是日後瓷器發展的重要轉折點。

不過，這種技術卻存在著問題。混合玻璃時，坏體會變得太軟，無法順利燒成，生產效率低的梅迪奇瓷器技法逐漸過時，現在全世界僅剩約六十件作品。

Photo Credit: 積木文化出版 台夫特陶器

3. 台夫特陶器

荷蘭東印度公司的門戶台夫特的白色陶器

到了17世紀，王公貴族著迷於收藏東方瓷器，當時以「瓷器病」一詞揶揄熱衷收集瓷器的人。然而，即使是如此，還是無法抵擋上流社會對精美瓷器的熱愛，不惜揮霍財產爭相收藏。

在那樣的時代，西方人經過不斷摸索，終於創造出使器皿看起來就像瓷器一樣潔白的製作技術。在陶器上施予白色釉藥，做出外表既白又光滑的「類瓷器」。由於是添加錫調製的白色釉藥，因此稱為錫釉陶器（p130）。

當中，荷蘭東印度公司的門戶台夫特製造的陶器，以模仿東印度公司進口的東方瓷器——東方風青花（Blue&White）一躍成名。此後，即使王公貴族的需求大幅下降，然而覺得瓷器高不可攀的老百姓仍持續使用錫釉陶器。平民百姓用的陶器有別於王公貴族的美術風格，發展出獨特的造形或樣式。

Photo Credit: 積木文化出版 麥森瓷器製作所

4. 麥森瓷器製作所

西洋首件硬質瓷誕生為華麗的西洋瓷器文化揭開序幕

18世紀初，西方各國拼命製造、開發自己國家生產的白瓷，神聖羅馬帝國之一的薩克森公國（現在的德國）在奧古斯都二世大力贊助下，終於成功開發出瓷器。

解開瓷器製法的人是煉金術師博特格，1710年在薩克森公國領土的麥森設立工房，這是西方國家最古老的瓷窯、享譽盛名的麥森瓷器製作所的起源。

以麥森的開窯為契機，西洋瓷器文化在18世紀頓時繁榮起來。從13世紀馬可波羅由中國帶回瓷器後，一直備受憧憬的白色器皿終於能在歐洲生產，不過當時也引起各方覬覦，為此殫精竭慮尋找有「白金」之稱的瓷器製法，除了神聖羅馬帝國，奧地利等鄰國也紛紛派遣間諜潛入麥森，西洋瓷器開始進入紛爭的時期。

同時，因為從中國與日本的進口逐漸衰退，西洋餐瓷的文化在與歐洲獨特的宮廷文化融合下逐漸形成。

Photo Credit: 積木文化出版

劃時代的瓷器——骨瓷

前文介紹的是歐洲大陸的部分，那麼隔著海洋的英國又是如何呢？其實，英國的瓷器發展和歐洲大陸截然不同。因為英國找不到硬質瓷的必備材料——高嶺土。

18世紀中，倫敦的堡區窯（Bow porcelain factory）將動物骨灰用於燒製陶瓷。後來各窯反覆地嘗試，1799年左右，約書亞．斯波德終於完成這個特殊的製法。這就是骨瓷的起源，在日本稱為骨灰瓷器。

恰好當時英國興起喝紅茶（飲茶習慣），這種風氣不只在王公貴族流行，也擴及英國民間各地。時值喬治時代（1714-1837年，四位名為喬治的國王連續在位期間），當時英國流行中國風，掀起了對東方文化的憧憬（飲茶文化），加上工業革命的工業化，以及奴隸貿易提升了蔗糖的生產，在這三大要因的結合下，骨瓷茶具頓時大量生產，隨著紅茶文化，骨瓷也在市井之間普及開來。

在18世紀之前，沒人想到英國獨特的發明——骨瓷，會成為現在全世界廣為使用的普及品。

歷史：日本何時開始製造西洋餐瓷？

1889年，造訪巴黎世界博覽會的森村市左衛門看到展出的西洋餐瓷大受感動，同時深感日本工業技術的落後，於是決定著手量產西洋瓷器餐具。1904年設立公司，開始燒製西洋餐瓷，這就是Noritake的起源。曾是瓷器先進國的日本，反而導入西方的瓷器文化。

Noritake是日本國內最大的西洋餐瓷製造商，外銷出口表現亮眼，在全球享有高知名度。馬可波羅在13世紀從中國帶回的瓷器文化，耗時七百年繞行世界，最後稍微

改變形式後又回到日本——這段從瓷器開始的東西文化交流，令人讚嘆不已。

Photo Credit: 積木文化出版 乳白陶

乳白陶

1750年工業革命後，英國誕生了劃時代的陶器——乳白陶（cream ware）。比骨瓷更早在歐洲首次大量生產的乳白陶，在18世紀下半，製造技術急速普及。如今骨瓷在英國仍是用於招待賓客或給人奢侈品的印象；乳白陶則被上流階層至庶民廣泛使用，成為錫釉陶器的勁敵。