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2023/12/06,
勞工

「最低工資法草案」明協商：時力提違法廠商列政府採購黑名單，民眾黨籲確立調整公式

「最低工資法草案」明協商：時力提違法廠商列政府採購黑名單，民眾黨籲確立調整公式
時代力量立委邱顯智（右）、王婉諭（左）6日舉行「最低工資要抗通膨，違法廠商列黑名單」記者會｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

立法院會期即將結束，最低工資法草案黨團協商將於7日舉行，時代力量立委王婉諭今日呼籲，違反最低工資法的廠商，應列入政府採購黑名單。民眾黨立委賴香伶則表示，工資調整公式要明確，防止調整幅度淪為菜市場喊價，以及被通膨吃掉。

時代力量呼籲：違法廠商應列政府採購黑名單

（中央社）最低工資法草案黨團協商在即，時代力量立法院黨團今（6）日提出4大主張，認為勞資學三方人數應相同、工資漲幅應反映CPI、研究報告應事前公開，以及違法廠商不得參加政府採購等納入。

立法院長游錫堃將於7日主持黨團協商，研商最低工資法草案等案，時代力量立委邱顯智、王婉諭今天召開「最低工資要抗通膨，違法廠商列黑名單」記者會，提出上述主張。

邱顯智提到，目前行政院版草案就最低工資審議會的組成，有專業性不足等疑慮，分別是沒有勞動部代表，以及專家人數太少，這要如何做到專業審議，也希望最低工資審議應納入勞動部代表，並且提升專家學者的人數。

邱顯智說明，最低工資審議會既已納入經濟部跟國發會等政府代表，卻獨漏勞動部代表，而另一方面，相較於勞方跟資方分別都有7名代表，學者專家竟然只有4位，如此將會使得最低工資審議的專業討論，淪為政治攻防的坐地喊價。

王婉諭表示，時力主張違反最低工資法的廠商，應列入政府採購黑名單，不得參加政府採購，以督促企業落實最低工資規範。

對於沒有給付給勞工最低工資的無良企業大老闆，王婉諭指出，社會不但要給予最嚴厲的譴責和抵制，更重要的是讓那些惡質企業賺不到錢，從根本作為來抵制違法情事，才能真正杜絕剝削勞工的情況一再發生。

立法院社會福利及衛生環境委員會10月18日初審通過最低工資法草案，行政院版草案共19條，僅通過9條，包括最低工資定義、審議會委員組成、參採指標、研究小組定位角色、行政院否決權等條文，朝野立委未有共識，全數保留送委員會協商。

民眾黨主張工資調整公式要明確

（中央社）立法院會期進入倒數，民眾黨團今天召開記者會，呼籲儘速完成「最低工資法」立法，讓勞工擁有合理的生活水準；黨團並提出3個堅持，包括調整公式要明確、專家學者比例足、企業違法不放任。

立法院長游錫堃明天將召集黨團協商，研商「最低工資法草案」等案。民眾黨團今天召開記者會，黨團總召邱臣遠、副總召賴香伶出席，指出最低工資法立法已懸而未決逾7年，喊話朝野應正視勞工低薪困境，攜手合作儘速落實完成立法。

賴香伶表示，最低工資法立法，必須給予勞工應有的薪資保障，在立法院長召開朝野黨團協商的前夕，民眾黨團有「3個堅持」，希望朝野政黨能夠參考採行。

她說，首先，工資調整公式要明確。過去最被各界批評的就是沒有明確公式，淪為菜市場喊價，以近4年的調整過程來看，每年都在變，為了讓機制更完備，也避免調整幅度被通膨吃掉、實質薪資倒退，應將消費者物價指數等經濟數據，明確納入薪資訂定的考量，並實現制度化的滾動調整，才能讓薪資水準不脫離現實。

賴香伶指出，其次，民眾黨版本將學者的人數由行政院版本的4人增加到7人，相較於產業及政府代表，民眾黨認為應更強調學術與專業觀點的重要性，避免審議受到政治或商業利益的過多影響，讓最低工資的調整有更為全面和客觀的評價。

談及第3個堅持，賴香伶表示，民眾黨團版本主張，違反最低工資發給規定的企業，在一定期間內被禁止參加政府標案。這樣不僅具有明確的裁處力度，也是民眾黨「公共監督」理念的具體實施，通過這機制，政府能有效監控企業對法律規定的遵守情況，確保只有符合法律規範的企業才能參與由政府發起的公共項目。

邱臣遠說，許多勞工處於低薪環境是不爭的事實，期盼儘速有效完成最低工資法立法，不要只是選舉到了，敷衍通過一部半套、只具宣示意義的法律。

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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：邱宜君


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