「最低工資法草案」明協商：時力提違法廠商列政府採購黑名單，民眾黨籲確立調整公式
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立法院會期即將結束，最低工資法草案黨團協商將於7日舉行，時代力量立委王婉諭今日呼籲，違反最低工資法的廠商，應列入政府採購黑名單。民眾黨立委賴香伶則表示，工資調整公式要明確，防止調整幅度淪為菜市場喊價，以及被通膨吃掉。
時代力量呼籲：違法廠商應列政府採購黑名單
（中央社）最低工資法草案黨團協商在即，時代力量立法院黨團今（6）日提出4大主張，認為勞資學三方人數應相同、工資漲幅應反映CPI、研究報告應事前公開，以及違法廠商不得參加政府採購等納入。
立法院長游錫堃將於7日主持黨團協商，研商最低工資法草案等案，時代力量立委邱顯智、王婉諭今天召開「最低工資要抗通膨，違法廠商列黑名單」記者會，提出上述主張。
邱顯智提到，目前行政院版草案就最低工資審議會的組成，有專業性不足等疑慮，分別是沒有勞動部代表，以及專家人數太少，這要如何做到專業審議，也希望最低工資審議應納入勞動部代表，並且提升專家學者的人數。
邱顯智說明，最低工資審議會既已納入經濟部跟國發會等政府代表，卻獨漏勞動部代表，而另一方面，相較於勞方跟資方分別都有7名代表，學者專家竟然只有4位，如此將會使得最低工資審議的專業討論，淪為政治攻防的坐地喊價。
王婉諭表示，時力主張違反最低工資法的廠商，應列入政府採購黑名單，不得參加政府採購，以督促企業落實最低工資規範。
對於沒有給付給勞工最低工資的無良企業大老闆，王婉諭指出，社會不但要給予最嚴厲的譴責和抵制，更重要的是讓那些惡質企業賺不到錢，從根本作為來抵制違法情事，才能真正杜絕剝削勞工的情況一再發生。
立法院社會福利及衛生環境委員會10月18日初審通過最低工資法草案，行政院版草案共19條，僅通過9條，包括最低工資定義、審議會委員組成、參採指標、研究小組定位角色、行政院否決權等條文，朝野立委未有共識，全數保留送委員會協商。
民眾黨主張工資調整公式要明確
（中央社）立法院會期進入倒數，民眾黨團今天召開記者會，呼籲儘速完成「最低工資法」立法，讓勞工擁有合理的生活水準；黨團並提出3個堅持，包括調整公式要明確、專家學者比例足、企業違法不放任。
立法院長游錫堃明天將召集黨團協商，研商「最低工資法草案」等案。民眾黨團今天召開記者會，黨團總召邱臣遠、副總召賴香伶出席，指出最低工資法立法已懸而未決逾7年，喊話朝野應正視勞工低薪困境，攜手合作儘速落實完成立法。
賴香伶表示，最低工資法立法，必須給予勞工應有的薪資保障，在立法院長召開朝野黨團協商的前夕，民眾黨團有「3個堅持」，希望朝野政黨能夠參考採行。
她說，首先，工資調整公式要明確。過去最被各界批評的就是沒有明確公式，淪為菜市場喊價，以近4年的調整過程來看，每年都在變，為了讓機制更完備，也避免調整幅度被通膨吃掉、實質薪資倒退，應將消費者物價指數等經濟數據，明確納入薪資訂定的考量，並實現制度化的滾動調整，才能讓薪資水準不脫離現實。
賴香伶指出，其次，民眾黨版本將學者的人數由行政院版本的4人增加到7人，相較於產業及政府代表，民眾黨認為應更強調學術與專業觀點的重要性，避免審議受到政治或商業利益的過多影響，讓最低工資的調整有更為全面和客觀的評價。
談及第3個堅持，賴香伶表示，民眾黨團版本主張，違反最低工資發給規定的企業，在一定期間內被禁止參加政府標案。這樣不僅具有明確的裁處力度，也是民眾黨「公共監督」理念的具體實施，通過這機制，政府能有效監控企業對法律規定的遵守情況，確保只有符合法律規範的企業才能參與由政府發起的公共項目。
邱臣遠說，許多勞工處於低薪環境是不爭的事實，期盼儘速有效完成最低工資法立法，不要只是選舉到了，敷衍通過一部半套、只具宣示意義的法律。
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：邱宜君
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【馬力歐陪你喝一杯】方穎豐的小夢想成就少棒之家的大志氣！安麗與棒球校長為小小球員建立以「家」為核心的棒球夢
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從不會教棒球到成為少棒界的棒球校長，方穎豐憑藉著對教育的使命與對體育的熱愛，在台東成立少棒之家。這一路走來，歷經許多挫敗與艱難，幸好有各方志同道合的人支持，尤其是安麗希望工場慈善基金會十年來的贊助，讓少棒之家至今仍持續培育小小選手，在棒球的路上勇敢追夢。
談到少棒，許多人一定會立即聯想到台東，因為不少優秀的棒球選手都來自台東，其中少棒之家更可說是棒球選手的育成中心，如中華職棒統一獅的左投林詔恩、U12世界少棒錦標賽季軍成員簡紹翔。而培育無數小小球員追夢的少棒之家，背後的重要推手則是在少棒界有「棒球校長」之稱的方穎豐校長。
從事教育工作長達35年的方穎豐校長，原不是棒球專業，而是體育班的導師。因原本帶領棒球隊的教練離去，讓他因緣際會接手棒球隊。但剛開始，他才發現自己不會教棒球，連打擊都常揮棒落空。為了帶領球隊，他開始研讀棒球相關書籍，請教棒球教練、前輩，仔細、認真地觀看每一場棒球比賽。初期，棒球隊出賽常常十比零提前結束，方穎豐在球場告訴自己，「孩子在球場的每個成長階段都是重要的，我應該要對這些孩子負責任，我一定要在這紅土球場站起來。」約十年的時間，他不僅讓球隊拿到台灣區比賽的第一個冠軍，還成為球場常勝軍。
棒球是人生的縮影必須築夢踏實
對棒球如此執著，並不是因為以主流價值觀而言，棒球隊可培養孩子的團隊精神、對挫折的容忍力、強大自己的心理素養等。對方穎豐來說，棒球其實就是人生的縮影。他帶領球隊並沒有過多複雜的想法，純粹因為孩子喜歡棒球，那就讓他們好好打棒球。而棒球運動在台灣的發展又剛好有職業球隊，所以就以打到冠軍、打到職業隊作為夢想與目標。他以「築夢踏實」的精神，期望從一場場比賽中，為這群孩子建立生活的態度，面對困難、阻礙如何再站起來。
少棒之家的雛型源自張家五兄弟
為什麼會想成立少棒之家？方穎豐說到，他原先在基隆的學校服務，在偶然的機會帶隊到台東比賽，他驚豔台東的孩子打起棒球就如同他們唱歌般，個個都是天生好手，不論是球感、打擊、運動神經都非常優秀，各方面的協調性極佳。因為校長任期及家庭等因素，方穎豐請調至台東任教，之後便積極籌組棒球隊，想一圓棒球夢。
方穎豐回想，少棒之家最早的雛形來自於「張家五兄弟」。當時球隊有個阿美族的小孩張進德，擁有棒球天賦與極佳的球感，但卻因為家庭因素必須轉學，無法再參加棒球隊。於是，連族語都不會說的方穎豐，只好帶著學校裡會說族語的護理人員，一同去拜訪學生家長，想勸說張進德的阿嬤讓他繼續留在棒球隊，甚至承諾會提供張進德的三餐、住宿、球具裝備以及生活照顧等。
護士將方穎豐的承諾如實翻譯給阿嬤後，沒想到阿嬤回覆讓護士大笑說，「校長你賺到了。阿嬤說，我有五個孫子，全部都給你。」就這樣，他硬著頭皮帶回五個小孩，將校長宿舍改為兄弟五人的住所，平時除了上學、訓練外，同時提供食宿、生活起居照料。
不只是棒球隊 而是充滿關愛的「家」
方穎豐說，張家五兄弟是讓他堅持在棒球教育這條路上，一直往前走的重要因素。當時，張家大哥張進德才小學五年級，雖然球技不凡，卻有學習障礙。最小的弟弟張偉聖，也才幼稚園，正是需要有人陪伴、關心的年紀。
為照顧張家五兄弟，再加上台東學童的狀況，方穎豐開始思考，他想要的不只是棒球隊，他想要給這群孩子一個家。家不是只提供三餐溫飽，棒球訓練而己，家是有人可以輔導他們學業，照顧他們生活、關心他們的成長。所以他將棒球隊取名為「少棒之家」，讓參與球隊的學童們都一起住校，一起訓練，一起上課，他像爸爸一樣關心、照顧這群孩子的生活。
因為少棒之家給球員們的不僅是球技訓練，方穎豐如兄、如父的照顧，讓這群來自台東的棒球選手有了家的溫暖，在學習及訓練上都更加認真，日後這群選手紛紛以不凡的成績回報方穎豐的關愛。張家五兄弟中的老大張進德、老二張進龍、老三張育成以及最小的弟弟張偉聖，都在職棒的領域中有不錯的表現。方穎豐笑說，這是他有史以來投報率最好的招生，不僅一次招到五位選手，而且還有四個在職棒領域擁有傲人的成績。
「小夢想 大志氣」翻轉少棒之家的未來
少棒之家成立後，面對孩子的住宿、三餐、裝備、球具、球衣等，龐大的開銷讓方穎豐一度喘不過氣來。此時安麗希望工場慈善基金會甫成立，以「小夢想 大志氣」追夢計畫召募公益合作夥伴，讓方穎豐看見了持續下去的希望。
安麗希望工場慈善基金會資深公關經理黃南瑄表示，安麗在三十周年慶時成立「安麗希望工場慈善基金會」，希望秉持著安麗以人為主、利他共好的宗旨，透過基金會幫助需要資助的團體。2013年基金會展開「小夢想 大志氣」追夢計畫，少棒之家即為第一屆頭獎的得主，因此牽起雙方的合作。
方穎豐笑說，安麗「小夢想 大志氣」追夢計畫是他寫過最難寫的企畫案，短短6頁卻比其他機構要求的50頁還難寫。不過在安麗甄選的過程中，卻是讓方穎豐收穫最多的。他在撰寫計畫書與評審提問的過程中，逐一檢視自己有哪些沒做到，哪些可以加強，讓他在經營少棒之家時有了更多的想法，也讓少棒之家更好、更完善。
懂得感恩、惜福的少棒之家
少棒之家成立至今，方穎豐表示這是集眾人之力才有如今的成果。少棒隊球衣上繡著「惜福」二字，源自於最早支持他成立棒球隊的贊助商洪百吉先生，洪百吉不要方穎豐在球員球衣上印上企業名稱，而希望以「惜福」代替，讓孩子懂得感恩並珍惜所得一切來自眾人的力量。
十年前，安麗與方穎豐因為「小夢想 大志氣」追夢計畫開起合作機緣。十年間，安麗的會員也陸續提供各方面的協助，例如提供營養協助，帶著孩子做營養午餐等，也由於安麗的協助，更多人看到少棒之家，瞭解少棒之家，紛紛加入資助的行列。近年，少棒之家更是安麗「愛陪伴課輔計畫」的合作對象，提供孩子課業輔導，希望孩子不僅球打得好，學業也能保持水準。
過去十年，安麗透過「小夢想 大志氣追夢計畫」以及「愛陪伴課輔計畫」幫助弱勢的孩子，希望他們有翻轉未來的機會。未來，安麗會繼續透過多元的評審以及完善的甄選機制，針對具影響力且可持續執行的兒少專案進行合作贊助，讓弱勢孩子也能成功追夢、實現自我，擁有不一樣的未來。
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