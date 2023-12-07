從Lisa參加瘋馬秀引起的粉絲論戰，談泰國與東亞對看待「表演」的文化差異
我們想讓你知道的是
對於Lisa參與《瘋馬秀》表演後在中國、韓國引起的爭議，泰國則相當持開放態度。歸根究底，東亞文化的觀念其核心價值在於父權主義，與泰國文化差異在於對「表演」的重視，無論是唱歌、跳舞或演戲，在泰國文化當中都是一件高尚的事情。
2023年11月21日，南韓女子天團BLACKPINK受邀參加英國倫敦白金漢宮晚宴。這場國宴是由英國國王查爾斯三世舉辦，主要是邀請到英國進行國是訪問的南韓總統尹錫悅夫妻，BLACKPINK則以韓國貴賓身份陪同參加。晚宴間英國國王查爾斯三世讚揚BLACKPINK對聯合國環境永續發展倡議的作法，而這也顯示對英國皇室而言Lisa以個人名義參加《瘋馬秀》的表演並不影響英國對Lisa的觀感。
實際上自Lisa於今年9月28日至30日在法國巴黎的《瘋馬秀》（Le Crazy Horse de Paris）進行5場表演以來，都可以發現不少來自韓國與中國的粉絲憤怒抗議，即便許多報導都提到Lisa的表演並非全裸表演，且就連Lisa的媽媽以及BLACKPINK的3位隊友也都到場支持，但仍然引起保守派粉絲在網路上的論戰與攻擊。甚至還有不理性網民出征Lisa母親的IG貼文，因此本文將從Lisa參加《瘋馬秀》活動所引起的論戰，來談談東亞文化與泰國文化的差異性。
《瘋馬秀》在東亞文化當中的觀感
創立於1951年的《瘋馬秀》是法國巴黎最著名的表演之一，是屬於巴黎上流社會人士會去觀賞的表演，其表演賣點並非色情，而是透過舞台效果展現女性之美，但由於過往的表演包含全裸上半身，因此許多粉絲都相當關注Lisa演出的狀況。
最終Lisa的表演並沒有赤裸上半身，可是卻同樣引來東亞文化圈當中的中國與韓國粉絲的不滿，其關鍵在於這兩國粉絲認為Lisa已經擁有世界級影響力，她不需要去參與這種表演，其隱含之意在於這兩國粉絲認為《瘋馬秀》就是低俗且煽情的演出。
這種來自東亞文化的觀念其核心價值在於父權主義，認為有影響力或有地位的女性不應該為了金錢去拋頭露面、裸露身體或搔首弄姿，同時也隱含著對於表演的歧視性。
在儒家文化影響深遠的東亞地區，古代的表演者被視為下九流身份，因而有「戲子」這種貶低的稱呼，無論是演戲或跳舞都不是一件高尚之事，而這也是造成中國與韓國粉絲大為不滿的主要核心因素，因為這些粉絲打從心裡就不認為《瘋馬秀》是一種藝術表演，尤其是看到自己追捧的偶像Lisa在台上「賣肉」演出，都使得這些內心捍衛父權主義的粉絲自尊崩潰。
因此，當中國演員Angelababy去朝聖觀賞Lisa表演的《瘋馬秀》並在微薄貼文分享觀賞心得時，就會被中國粉絲視為背叛東亞文化的人，不僅遭受到攻擊，貼文也很快就被消失。而這些中國與韓國粉絲在網路上的不理性言論攻擊行為，是因為他們在捍衛來自東亞文化的觀念與價值。
《瘋馬秀》在泰國文化的觀感
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一圖看懂 太陽光電三大觀念釐清！2050淨零台灣為何要有太陽光電？
我們想讓你知道的是
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，本文將從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
隨著全球73個國家加入碳稅或ETS，碳定價已被證實是降低溫室氣體排放、減緩氣候變遷的有效手段。尤其台灣產業以外銷為導向，淨零減碳議題不僅是為環保，更關係到台灣企業的競爭力；若不積極面對挑戰，碳價成本將威脅台灣在國際市場上的地位，衝擊產業競爭力。因此，產業轉型發展綠電減排，已是不可不為的生存策略。
當全球綠電應用迅速發展，歐盟更早在2020年取得「最綠年」成果，再生能源佔總發電量的38%，甚至超越化石燃料佔比
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，經濟部能源局更研擬太陽光電能源用地白皮書，計畫將太陽光電用地需求納入國土規劃架構。然而，太陽光電作為新興能源，對社會大眾來說較為陌生，因此本文從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
觀念1：無毒可回收，汙染趨近零
「太陽光電板製造對環境有害？光電會有電磁波對人體影響？」其實，太陽能板結構簡單（主要由玻璃、鋁框和矽晶片組成），材料無毒且可回收，容易模組化又方便建置；目前政府已建立太陽光電模組回收機制，只要遵守環保法規製造太陽能板，幾乎不會排放汙染物。此外，光電發電設備主要由光電模組與變流器組成輸出直流電，不會產生高頻幅射；設備產生的磁場強度相當於一般家用電器如電腦，並沒有對人體產生電磁波危害的疑慮。
更無庸置疑，源源不絕的日照，讓太陽能成為最乾淨、最友善環境的能源之一，也是台灣綠能發展不可或缺的途徑。
觀念2：智慧電網與儲能，365天不斷電
「太陽光電無法提供穩定的能源供應？天氣不好的話，電力又告急？」其實，太陽光電已是是國家發展重點，隨著技術快速發展，勢必能應對高能耗需求，包括工業生產和大型機構的電力所需；例如台電已積極推動再生能源結合儲能，增建大甲溪光明發電廠計畫、協和燃氣機組改建計畫，以提升系統韌性與速度。透過智慧技術和儲能系統，太陽光電能夠提供穩定的能源供應，甚至有機會成為主要能源。
許多綠能產業正致力發展智慧管理、智慧電網和儲能技術，太陽光電也不例外。透過智慧管理，做到依照實際需求和天氣條件即時調整光電輸出，運用智慧電網提升能源分配的效率，藉由儲能系統在離峰時段儲電，於尖峰時段輸出能量，補足用電缺口，提升太陽光電系統的靈活度與應用效率。簡言之，無論天氣變化，只要建構完備的電力系統韌性，即可維持穩定供電。
觀念3：長遠投資，實現回本
「太陽光電設置和運維成本過高，無法回本？」我們都知道太陽光電源自取之不盡的太陽能，隨著太陽光電技術不斷進步，設施的建置和運維成本勢必逐步下降，並反映在電費上；換言之，太陽光電是一項必要的長遠投資，更是一個合理規劃即可預期回報的投資。
目前日本、歐美等國正積極發展農電共生、漁電共生，引導廢耕農地或廢棄魚塭重返耕耘或養殖，他國經驗也多次證明太陽能板有助於降低區域氣溫、幫助維護植被、避免土壤退化。
面對2030年實現產業淨零、2050年全國淨零的目標，地狹人稠的台灣更應該善用土地資源；我們需要思考的是如何再利用廢耕地，推動智慧農／漁業、實現農／漁電共生，並善用太陽光電系統特性，提升綠能佔比、土地與空間利用率、糧食生產效率，最大程度地發揮經濟效益，造就產業多贏。
發展太陽光電的路上或許會面臨許多挑戰，但永續目標在即、綠電趨勢不可逆，太陽光電已被證實是可利用的綠電來源，全民應具備綠能共識、理性討論，共同思考如何實踐環保選址、智慧管理及儲能系統，朝向長遠、穩健的太陽光電邁進，才能為淨零台灣鋪平道路，實現永續未來。
（經濟部能源署廣告）