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TNL+ 2023/12/07,
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從Lisa參加瘋馬秀引起的粉絲論戰，談泰國與東亞對看待「表演」的文化差異

從Lisa參加瘋馬秀引起的粉絲論戰，談泰國與東亞對看待「表演」的文化差異
Photo Credit: lalalalisa_m

我們想讓你知道的是

對於Lisa參與《瘋馬秀》表演後在中國、韓國引起的爭議，泰國則相當持開放態度。歸根究底，東亞文化的觀念其核心價值在於父權主義，與泰國文化差異在於對「表演」的重視，無論是唱歌、跳舞或演戲，在泰國文化當中都是一件高尚的事情。

2023年11月21日，南韓女子天團BLACKPINK受邀參加英國倫敦白金漢宮晚宴。這場國宴是由英國國王查爾斯三世舉辦，主要是邀請到英國進行國是訪問的南韓總統尹錫悅夫妻，BLACKPINK則以韓國貴賓身份陪同參加。晚宴間英國國王查爾斯三世讚揚BLACKPINK對聯合國環境永續發展倡議的作法，而這也顯示對英國皇室而言Lisa以個人名義參加《瘋馬秀》的表演並不影響英國對Lisa的觀感。

實際上自Lisa於今年9月28日至30日在法國巴黎的《瘋馬秀》（Le Crazy Horse de Paris）進行5場表演以來，都可以發現不少來自韓國與中國的粉絲憤怒抗議，即便許多報導都提到Lisa的表演並非全裸表演，且就連Lisa的媽媽以及BLACKPINK的3位隊友也都到場支持，但仍然引起保守派粉絲在網路上的論戰與攻擊。甚至還有不理性網民出征Lisa母親的IG貼文，因此本文將從Lisa參加《瘋馬秀》活動所引起的論戰，來談談東亞文化與泰國文化的差異性。

《瘋馬秀》在東亞文化當中的觀感

創立於1951年的《瘋馬秀》是法國巴黎最著名的表演之一，是屬於巴黎上流社會人士會去觀賞的表演，其表演賣點並非色情，而是透過舞台效果展現女性之美，但由於過往的表演包含全裸上半身，因此許多粉絲都相當關注Lisa演出的狀況。

最終Lisa的表演並沒有赤裸上半身，可是卻同樣引來東亞文化圈當中的中國與韓國粉絲的不滿，其關鍵在於這兩國粉絲認為Lisa已經擁有世界級影響力，她不需要去參與這種表演，其隱含之意在於這兩國粉絲認為《瘋馬秀》就是低俗且煽情的演出。

這種來自東亞文化的觀念其核心價值在於父權主義，認為有影響力或有地位的女性不應該為了金錢去拋頭露面、裸露身體或搔首弄姿，同時也隱含著對於表演的歧視性。

在儒家文化影響深遠的東亞地區，古代的表演者被視為下九流身份，因而有「戲子」這種貶低的稱呼，無論是演戲或跳舞都不是一件高尚之事，而這也是造成中國與韓國粉絲大為不滿的主要核心因素，因為這些粉絲打從心裡就不認為《瘋馬秀》是一種藝術表演，尤其是看到自己追捧的偶像Lisa在台上「賣肉」演出，都使得這些內心捍衛父權主義的粉絲自尊崩潰。

因此，當中國演員Angelababy去朝聖觀賞Lisa表演的《瘋馬秀》並在微薄貼文分享觀賞心得時，就會被中國粉絲視為背叛東亞文化的人，不僅遭受到攻擊，貼文也很快就被消失。而這些中國與韓國粉絲在網路上的不理性言論攻擊行為，是因為他們在捍衛來自東亞文化的觀念與價值。

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BLACKPINK成員Lisa｜Photo Credit: GettyImages
近期韓國天團BLACKPINK人氣成員Lisa

《瘋馬秀》在泰國文化的觀感

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