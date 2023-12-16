開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/12/16,
國際

【國際新聞圖輯】年度壓軸雙子座流星雨登場、紐約街頭「美洲豹之舞」、日本陽光水族館聖誕老人餵魚秀

【國際新聞圖輯】年度壓軸雙子座流星雨登場、紐約街頭「美洲豹之舞」、日本陽光水族館聖誕老人餵魚秀
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

距離聖誕節只剩一週，日本街頭到處可以見到聖誕裝飾，在水族館也不例外！東京陽光水族館也有聖誕特別節目，一名潛水員穿上聖誕老人的紅白色衣裳，潛入透明的水族箱與魚兒們共舞，賞眼精彩的「聖誕餵食秀」。

年末將至，除了聖誕節，世界各地有許多節慶也熱鬧豋場！

位在北歐的瑞典，冬季日照時間一天比一天短，在一年之中最黑的一天，身穿白色長袍的聖露西亞帶領眾人點燃蠟燭，唱著聖誕歌，照亮瑞典。這項傳統節慶因為人們的移動，被帶到世界各地，在英國、美國等地也都能見到頭戴「蠟燭冠」的聖露西亞。

在墨西哥，12月也有一個重要節慶——瓜達盧佩聖母瞻禮日，數百萬信徒在12日之前就先到墨西哥的瓜達盧佩大教堂朝聖，搭起帳篷等待瞻禮日的到來。眾人向聖母祈禱事事順遂，也與家人朋友團聚吃飯唱歌。

過去一週，還有世界各國還有發生什麼事呢？用精彩的照片，一次掌握國際大小事！

GettyImages-1848032945
Photo Credit: GettyImages

12月11日，來自瑞典的依森（Linnea Isen）是今年英國約克座堂的「聖露西亞」（Sankta Lucia），繫上紅色腰帶、手捧蠟燭、頭戴點燃的蠟燭冠，引領唱詩班進行「燭光遊行」。

聖露西亞節是瑞典最具文化意義的節慶之一。據傳在12月13日，全年日照最短、最黑的一天，一名叫做露西亞（或稱聖露西亞）的女子，帶領人們手拿蠟燭走遍整個瑞典。自此，聖露西亞被認為是光明的象徵，每年各地的節慶都會選出一人擔任「聖露西亞」，帶領大家一起吟唱瑞典的聖誕歌。

GettyImages-1846950868
Photo Credit: GettyImages

12月11日，在西班牙巴賽隆納的海灘擺上一艘黑色救生艇和無數件衣服，這是非營利組織Open Arms用來抗議移民橫渡地中海卻溺死的裝置藝術展。

Open Arms是專門進行海上營救工作的非營利組織，他們為穿越地中海而溺死的2600名難民製作衣服，並用沙子填滿衣服、褲子內部，讓他看起來像個「人」。

GettyImages-1843514631
Photo Credit: GettyImages

12月12日，一名白髮蒼蒼的婦人坐在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的一家服飾店前，在她身旁擺著她的家當。

阿根廷剛上任的極右派總統米萊（Javier Milei）12月10日就職。他在就職演說時向人民說道，苦日子要來了！才剛上任，米萊大砍政府支出，更為了刺激出口讓阿根廷的披索貶值一半，更讓阿根廷的通貨膨脹率升高至140％。

在布宜諾斯艾利斯超商工作的費瑞拉（Agustina Ferreira）認為，這或許有利於經濟復甦，「但夾在中間的人民卻因此受苦。」

GettyImages-1843516130
Photo Credit: GettyImages

12月12日是瓜達盧佩聖母瞻禮日（The Feast of Our Lady of Guadalupe），在紐約街頭有一場遊行，其中一名裝扮成美洲豹的參加者，在隊伍中跳起「美洲豹之舞」。

瓜達盧佩聖母被視為是愛與希望和團結的象徵。數百萬的信徒會聚集到墨西哥的瓜達盧佩大教堂朝聖，一些傳統天主教社區會在12日上午唱著傳統歌謠慶祝，隨後舉行晨間瀰薩，準備傳統歌舞和飲食。


GettyImages-1845892896
Photo Credit: GettyImages

從12月13日到12月14日，今年最後一場流星雨，也是三大流星雨之一的「雙子座流星雨」登場。從14日晚上一直到隔天天亮是流星雨的極大期，攝影師在斯里蘭卡的拉特納普勒地區拍下如煙火一般的流星。

雙子座流星雨來自第3200號小行星菲以頌（3200 Phaethon），受到撞擊或潮汐作用而產生的大量碎片，是世界上第一個被確認來源是小行星的流星雨。美國太空總署（NASA）將雙子座流星雨譽為「今年最好、最可靠的流星雨。」

GettyImages-1845888294
Photo Credit: GettyImages

12月14日，為了慶祝聖誕節，日本陽光水族館的潛水員田中梨紗（音譯）身穿聖誕老人裝扮，進入水中餵食魚群。

每年接近聖誕節，陽光水族館都會舉辦聖誕特別節目，其中包括「聖誕潛水員」。潛水員打扮成聖誕老人，進入透明的水族箱中進行餵食秀表演。聖誕潛水員也會在水族箱中進行不同的表演，拿著聖誕蛋糕、聖誕花圈等裝飾，跟魚群共「游」。

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王昱晴
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。