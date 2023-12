【國際新聞圖輯】年度壓軸雙子座流星雨登場、紐約街頭「美洲豹之舞」、日本陽光水族館聖誕老人餵魚秀

年末將至,除了聖誕節,世界各地有許多節慶也熱鬧豋場!

位在北歐的瑞典,冬季日照時間一天比一天短,在一年之中最黑的一天,身穿白色長袍的聖露西亞帶領眾人點燃蠟燭,唱著聖誕歌,照亮瑞典。這項傳統節慶因為人們的移動,被帶到世界各地,在英國、美國等地也都能見到頭戴「蠟燭冠」的聖露西亞。

在墨西哥,12月也有一個重要節慶——瓜達盧佩聖母瞻禮日,數百萬信徒在12日之前就先到墨西哥的瓜達盧佩大教堂朝聖,搭起帳篷等待瞻禮日的到來。眾人向聖母祈禱事事順遂,也與家人朋友團聚吃飯唱歌。

過去一週,還有世界各國還有發生什麼事呢?用精彩的照片,一次掌握國際大小事!

Photo Credit: GettyImages

12月11日,來自瑞典的依森(Linnea Isen)是今年英國約克座堂的「聖露西亞」(Sankta Lucia),繫上紅色腰帶、手捧蠟燭、頭戴點燃的蠟燭冠,引領唱詩班進行「燭光遊行」。

聖露西亞節是瑞典最具文化意義的節慶之一。據傳在12月13日,全年日照最短、最黑的一天,一名叫做露西亞(或稱聖露西亞)的女子,帶領人們手拿蠟燭走遍整個瑞典。自此,聖露西亞被認為是光明的象徵,每年各地的節慶都會選出一人擔任「聖露西亞」,帶領大家一起吟唱瑞典的聖誕歌。

Photo Credit: GettyImages

12月11日,在西班牙巴賽隆納的海灘擺上一艘黑色救生艇和無數件衣服,這是非營利組織Open Arms用來抗議移民橫渡地中海卻溺死的裝置藝術展。

Open Arms是專門進行海上營救工作的非營利組織,他們為穿越地中海而溺死的2600名難民製作衣服,並用沙子填滿衣服、褲子內部,讓他看起來像個「人」。

Photo Credit: GettyImages

12月12日,一名白髮蒼蒼的婦人坐在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的一家服飾店前,在她身旁擺著她的家當。

阿根廷剛上任的極右派總統米萊(Javier Milei)12月10日就職。他在就職演說時向人民說道,苦日子要來了!才剛上任,米萊大砍政府支出,更為了刺激出口讓阿根廷的披索貶值一半,更讓阿根廷的通貨膨脹率升高至140%。

在布宜諾斯艾利斯超商工作的費瑞拉(Agustina Ferreira)認為,這或許有利於經濟復甦,「但夾在中間的人民卻因此受苦。」

Photo Credit: GettyImages

12月12日是瓜達盧佩聖母瞻禮日(The Feast of Our Lady of Guadalupe),在紐約街頭有一場遊行,其中一名裝扮成美洲豹的參加者,在隊伍中跳起「美洲豹之舞」。

瓜達盧佩聖母被視為是愛與希望和團結的象徵。數百萬的信徒會聚集到墨西哥的瓜達盧佩大教堂朝聖,一些傳統天主教社區會在12日上午唱著傳統歌謠慶祝,隨後舉行晨間瀰薩,準備傳統歌舞和飲食。



Photo Credit: GettyImages

從12月13日到12月14日,今年最後一場流星雨,也是三大流星雨之一的「雙子座流星雨」登場。從14日晚上一直到隔天天亮是流星雨的極大期,攝影師在斯里蘭卡的拉特納普勒地區拍下如煙火一般的流星。

雙子座流星雨來自第3200號小行星菲以頌(3200 Phaethon),受到撞擊或潮汐作用而產生的大量碎片,是世界上第一個被確認來源是小行星的流星雨。美國太空總署(NASA)將雙子座流星雨譽為「今年最好、最可靠的流星雨。」

Photo Credit: GettyImages

12月14日,為了慶祝聖誕節,日本陽光水族館的潛水員田中梨紗(音譯)身穿聖誕老人裝扮,進入水中餵食魚群。

每年接近聖誕節,陽光水族館都會舉辦聖誕特別節目,其中包括「聖誕潛水員」。潛水員打扮成聖誕老人,進入透明的水族箱中進行餵食秀表演。聖誕潛水員也會在水族箱中進行不同的表演,拿著聖誕蛋糕、聖誕花圈等裝飾,跟魚群共「游」。

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:王昱晴

核稿編輯:羅元祺