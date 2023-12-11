「南漂青年」返台這九點難適應，腦中時常出現「在台灣生活，還不如在越南」的念頭

文：女孩瑪莎Masachang

2020年起，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）攪局，許多海外台人紛紛回流返台。在越南外派將近五年的時間以後，今年，我和螃蟹先生也意外成為海歸派的一份子。新聞上聳動報導著，海外台商挾龐大資金回台投資，帶動台灣經濟逆勢成長。而我們純粹是兩名外派越南的普通台幹，有的，也只是隨時代洪流四處流轉。

海漂前輩們常說：「外派太久，就回不來了」，更有人決絕表明：「誰想回來台灣啊？！」輪到我們回到夢中的故鄉長住，確實逃不了尷尬的陣痛期。海漂返台滿一周年，在這熟悉又陌生的故土台灣，整理出這段轉換期的所思所感，分享以下九件不適應的事情。

一、低薪、高物價、強競爭的三面夾殺

台灣擺脫不掉的低薪魔咒一直為人所詬病，究其原因跟整體經濟、產業結構、政策導向和全球局勢都有關係。對於海歸派最大的現實挑戰就是在台就業的薪水貶值，可是走出家門，低頭要面對高物價的生活成本，抬頭又有更強勁的島內菁英競爭少少的優質職缺，三面夾殺的狀況一時間真讓人吃不消。

國內薪資貶值50%

台灣人才站到國際舞台上都是前段資優班，光是英文水準（只論基本問答）、3C技能（只論能打鍵盤、會用印表機）的硬技能，和盡責耐勞、不偷不搶的民族素養就佔盡優勢。不過這些在國內勞動市場中，只是基本要求。

以我個人這一年的求職經歷來說，在海外可以獲得年薪破百的待遇。反觀國內的求職紀錄，只有北部才能提供海外待遇近二分之一的Offer。我們不去討論台灣社經現況，不過單以薪資報酬來說，光在海外找到自己的縫隙市場，都比搶食國內這一丁點的就業市場來的強。

生活成本漲250%

說完薪水貶值，如果你先前讀過我寫的〈外派越南淘金去！出發前你要了解的10件須知事項〉一文，大致可以了解到，單身外派越南月花$3000就足矣。再將年度大筆開支攤平下來，平均每個月也不出一萬。

返台後，南部每月生活費約2萬，北部要3萬多（資料出處）。以我自己奔三的年紀，已經到了該主動負擔家中支出的時候。精打細算下，每月花費依然近4萬元。現在看到願意結婚生子的人，都要給個大大的Respect。

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解決方案

原以為外派存下來的積蓄能讓我在台灣過上兩三年自由自在的日子，可現實是，這些錢大概花到半年多就感覺即將坐吃山空。原因有很多，不過主要是返台後，個人責任和社會誘惑都增加許多，支出也跟著暴增。對我來說，在過渡期間，時間管理和財務調整是重要性最高的2個項目。（職涯發展不是我今年的主要目標，按下不表。）

外派工時長、娛樂少，可以說是無痛儲蓄。返台生活，則要堅守理性消費。以往我都用滿月記帳法、抓大放小，來管理個人財務。過渡期間，改採每日記帳，搭配年度預算，以熟悉新生活和消費型態。我認為，同樣剛返台、青黃不接的海歸人來說，抓住兩個大原則：「保持每月現金流為正、定期關注資產淨值」，可以減少一定的心理壓力。

二、台灣社會氛圍普遍低迷

聊聊我以前錄用的越南司機大哥，他曾是名咖啡廳老闆。後來考到駕照，轉眼間，就當起職業司機；另一位越南打掃阿姨，她總跟年僅十歲的女兒耳提面命。希望女兒去學美甲或芳療，日後好創業當老闆。

某年夏天，一位台灣頂尖大學研究所的準畢業生和我暢聊他的創業夢。即使與本科系大相逕庭，我還是鼓勵他邊走邊學。對方登時冒出一句：「學長姐們都說事情沒那麼簡單而勸退，只有妳鼓勵我去做。」

對於行動力強、生性樂觀的越南人，他們談創業就像回家拿幾張椅子出來擺這麼簡單，不怕失敗的個性使他們什麼都願意嘗試；台人性格相對保守、謹慎，太高的風險都不樂見。若不能靠讀書做高薪三師，但求抱緊公務員鐵飯碗安穩度日。人們有甚麼鴻圖大願，身邊的人都樂意跳出來當滅火消防隊。

解決方案

知名的個體心理學家阿德勒說：「怯懦會傳染，勇氣也會。」我認為，年輕人在正該打拼的年紀，去一個正在起飛的國家闖蕩。身處於「我的未來不是夢」的社會氛圍，除了可以校正我們總是想太多、做太少的毛病，也是場極其痛快的生活體驗！

不過這不表示待在台灣就沒有希望可言，我們的家國有前人的奉獻才有今日榮景。現在這個時代只是多了迷惘，也少了混亂。這沒有比較差，我們也正在走出不同的道路。

這幾年，在疫情的影響下。整個商業社會停擺，讓人們開始思索工作以外的可能性。而台灣這兩年的讀書會產業開始越趨成熟，包含各種商業、生涯、心靈、文學等各式各樣的主題。簡單利用臉書、Dcard、Eatogether、Accupass等社群軟體就能找到同好，甚至是自主發起聚會。

當你想要完成一件事的時候，找到相同特質、相同領域的「同族人」，主動搭建你們理想中的小宇宙吧！

三、重建新型態生活圈

上了年紀好像感覺很難認識新朋友，換個地方生活也會。以我個人的歷程來說，外派第一年和大部分人一樣，都關在工廠。第二份外派工作，才開始到外面的世界接地氣。從而有了能聚餐、談心的朋友，加深在異地生活的歸屬和認同感。

然而外派人總是來來去去，有時心裡算計著不知是自己或對方會先離開，對於情誼地建立總是既期待又怕受傷害。外派人的情誼，從互相取暖到互為避風港是一段很漫長的路程。終於在異地站穩腳跟，返台時刻突然來臨，得來不易的人際和生活又要歸零。對於求職來說，在外地時，多肉的工作機會能自動上門，但是轉移到零基礎的新戰場，可能還要再當一回菜鳥。