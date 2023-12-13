選前曾嗆中共是「殺人犯」，阿根廷極右派總統上任隔日接見中國特使
我們想讓你知道的是
阿根廷新總統米萊與中國特使見面是為了「解凍」北京承諾給阿根廷的50億美元。阿根廷前任左派政府與中國關係友好，前經濟部長馬薩今年6月訪問中國時曾開玩笑說，他的國家收到許多中國投資，應該改名叫做「阿根中」（Argenchina），而在這場訪問中，中國也同意提高兩國間換幣額度50億美元。
阿根廷新總統米萊（Javier Milei）12月10日就職，選前曾揚言不會與共產國家建立關係，更直稱中共是「殺手」；不過上任隔天，他即在總統府與中國全國人大常委會副委員長武維華見面。當地媒體指出，米萊政府希望中國能「解凍」承諾阿根廷50億美元的貨幣互換額度，阿中緊密的經貿關係難因政府換人而改變。
米萊選前曾表態，稱自己在外交上支持美國和以色列，會與古巴、委內瑞拉、北韓、尼加拉瓜和中國等共產政權保持距離，他更指中共是「殺手」，殺害希望自由生活的人民。米萊也承諾，當選後他將凍結與中國的官方貿易關係，但不會干涉私人企業的商業往來。
阿根廷歷屆總統皆親中，中國對於這個非典型的新總統態度謹慎。米萊11月自總統決選勝出後，習近平親自寫了一封信給他，稱中國和阿根廷同為發展中國家和重要新興市場國家，他「高度重視」中阿關係發展，願與米萊一同延續中阿友好關係。米萊則於X平台感謝習近平的祝賀。
米萊於12月10日宣誓就職，習近平也派特使、全國人大常委會副委員長武維華，赴阿根廷首都布宜諾斯艾利斯出席就職典禮。
米萊11日與阿根廷外交部長蒙迪諾（Diana Mondino）在阿根廷總統府玫瑰宮會見武維華、中國駐阿根廷大使王衛與拉丁美洲特別代表邱小琪。
在與中國特使會談結束之後，米萊告訴媒體，這場會議結果「出奇得好」，據了解，阿根廷外交部長將安排米萊與習近平通話。
阿根廷與中國互有何打算？
阿根廷《布省資訊報》（Infobae）指出，米萊與中國特使見面是為了「解凍」北京承諾給阿根廷的50億美元。
阿根廷前任左派政府與中國關係友好，前經濟部長馬薩（Sergio Massa）今年6月訪問中國時曾開玩笑說，他的國家收到許多中國投資，應該改名叫做「阿根中」（Argenchina），而在這場訪問中，中國也同意提高兩國間換幣額度50億美元。阿根廷政府需要這筆錢強化央行外匯存底，並償還積欠國際貨幣基金組織（IMF）450億美元的外債。
中國承諾阿根廷前任政府的這筆錢尚未匯出，報導認為，這筆錢因為米萊選前關於中國的發言遭到擱置，而米萊政府現正請求中國續簽互換貨幣協議。
報導另指出，中國方面希望阿根廷不要放棄加入金磚國家。中國試圖借助金磚平台拉攏南方國家以提升在全球的影響（全球南方指經濟處於弱勢的國家，一般指非洲、拉丁美洲和加勒比地區、太平洋島嶼以及亞洲的發展中國家），阿根廷於前左翼總統費南德茲（Alberto Fernandez）主導下申請加入，並在今年8月與埃及、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國共同獲准加入金磚國家。
阿根廷原預計於明年1月1日加入金磚國家，但米萊信奉經濟自由主義，主張減少國家干預市場，建議阿根廷退出國際和政府間組織，包括金磚國家和南方共同市場（MERCOSUR）。米萊的外交部長蒙迪諾12月在X平台宣布「阿根廷不會加入金磚國家。」她並於採訪中表示，金磚國家多與政治結盟有關，而無關國家間的貿易優勢，況且阿根廷已與金磚國家中多數成員國有外交和貿易關係。
不過阿根廷難與中國完全擺脫關係。阿根廷正面臨143％的年通膨率，而中國是阿根廷第二大貿易夥伴、僅次於巴西，2022年北京投資阿根廷的金額總計為13.4億美元，正式超越巴西，包括阿根廷北部的鋰礦場、大型太陽能發電廠以及巴塔哥尼亞的太空站。中國也希望在阿根廷最南端火地島開發核電廠和港口，不過該計畫目前陷入停擺。阿根廷也是中國在南美國家銀行貸款的第三大接受國。
阿根廷眾議院議長、與米萊同屬「自由前進黨」的梅內姆（Martín Menem）11日也與武維華等人見面，這是阿根廷新眾議院第一個接見的外國代表團。梅內姆表示有意重啟阿根廷國會「中國友好小組」，以加強兩國聯繫、恢復政治對話，並促進商業合作。
新總統對中警戒，台灣有什麼機會？
中國一直在增加對拉丁美洲的影響力，該地區長期以來一直被認為是美國的「後院」。我國外交部長吳釗燮本月接受《布省資訊報》（INFOBAE）訪問指出，阿根廷最近換屆政府，與上屆政府來了個180度大轉變。上屆政府認為中國是解決方案，但中國沒有提供任何解決方案，反而讓阿國負債累累。吳釗燮表示，如果阿根廷有興趣，我國願與阿國一同思考，台灣可以提供哪些支持與建議，或分享我國應對中國經濟脅迫的經驗。
外交部拉丁美洲及加勒比海司司長鄭力城日前回應《關鍵評論網》，阿根廷與我國並無邦交，我國並未受邀參加就職典禮或其他慶祝活動，然而我國駐阿根廷代表處開票當日確認米萊當選後，已第一時間代表我政府向總統當選人團隊表示祝賀，並表達我國願與新政府共同合作、提升兩國雙邊各類實質交流與合作之意願。
中國外交部發言人毛寧12日表示，阿根廷新政府高度重視阿中關係，將繼續堅定奉行一個中國原則，阿方願進一步促進兩國經貿、人文等各領域交流合作深入發展。
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核稿編輯：羅元祺
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「本來以為，只是跌倒而已⋯⋯」—居家照顧服務，幫助年長者走出老老照顧困境
我們想讓你知道的是
「老老照顧」家庭似乎隨著高齡化越來越多，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。
近十年來，隨著高齡化、少子化和各種社會發展趨勢的疊加，年長者的照顧問題浮上檯面，「老老照顧」的狀態，也逐漸進入公共話語中。所謂的「老老照顧」，是指65歲以上年長者，不僅要應對自己隨著年齡增長而來的健康問題，還要承擔24小時照顧另一位長者／失能長者的重負。
身體上的高負荷和精神層面的緊繃狀態，常使得這些年長的照顧者，處於身心失衡的邊緣。他們可能更容易罹患憂鬱、焦慮和失眠等心理健康問題。除此之外，照顧者可能因為照顧工作而無法安排個人時間，無暇參加社交和娛樂活動，導致感到孤獨和無助，與社會疏離。對於年長者而言，他們的社交資源和互動網絡本來就相對缺乏，這些內在的壓力就更容易被忽視，使得老老照顧的挑戰，在社會上長期處於被低估的狀態。
本來以為，只是跌倒而已⋯⋯
77歲的洪爺爺和72歲的洪奶奶，住在一個安安靜靜的小社區裡。他們夫妻倆有三個孩子，長女和次子都已經組成了自己的家庭，只有曾經小中風的長子與他們同住，一家三口靠著洪爺爺的豬血糕攤子，勉強的維持著生活。
大約在五、六年前，洪爺爺就發現自己身體不太舒服，下腹部常常疼痛。或許是不願意面對自己生病的事實，因此只讓醫生開止痛消炎藥應付病狀，拒絕進一步的檢查和治療。但今年初，他突然四肢無力，倒了下去。這次，醫生檢查出了洪爺爺的疝氣問題，緊急動了手術。但手術之後，身體的復原狀況並不理想，脊椎也發現了退化和磨損等問題，再加上原本就有高血壓和青光眼，洪爺爺不僅無法做生意，連生活起居都得依賴洪奶奶的照顧。從起床到進食、洗漱、上下床，生活的每一步都需要依靠妻子攙扶協助。但是，洪奶奶自己也是一個70多歲的長者了，骨質疏鬆症和膝關節病痛已糾纏她多年，加上獨自照顧著失能丈夫的壓力，不管是在體力或心理上，對奶奶來說都是非常大的負荷。「我照顧他（洪爺爺），要背、要推、要抱⋯⋯照顧得我自己都生病了，全身都在痛。我們住四樓，沒有電梯，帶他去看醫生，要找爬梯機的人來幫忙，上、下樓一趟都各要花費900元，真的太貴了，負擔不起。」洪奶奶說。提供爬梯機服務的工作人員，看到洪家爺爺奶奶處在這樣的困境中，建議奶奶尋求外部援助，她才終於在今年八月，撥打了1966申請長期照護服務。
老老照顧的窘迫，有可能發生在每個人身上
「『老老照顧』的狀況，在已經是高齡社會、即將邁向超高齡社會的台灣，的確有越來越多趨勢。」伊甸基金會的居服員督導陳紹慈解釋道，在傳統的台灣家庭中，照顧長者通常會被視為是家庭成員的責任，然而，隨著現代生活節奏的加快、勞動力市場的變化、現代家庭組成的改變，越來越多的年輕人無法提供日常的家庭照顧。這使得許多中老年人，在自己可能也需要被照顧的情況下，仍得承擔起照顧更年長或健康狀況較差的老年人的責任。「許多家庭會陷入『老老照顧』的狀況，有幾個主要原因，一是資訊的缺乏，比方偏鄉、經濟條件較差、資訊取得不易等等，讓這些家庭可能不知道，其實有其他的管道可以提供協助；另一是傳統觀念的束縛，很多人會認為把父母親送到老人院，就是代表不孝。」
一直以來，伊甸基金會嘗試用許多不同的方式，提升一般民眾對於長照議題的認識和敏感度。因此，從都市到偏鄉，伊甸基金會在全台各地設立長照服務站、關懷據點、長照機構、日照中心、社區輔具站等實體單位，定期安排社區服務，包括訪視、弱勢長者餐飲服務等等。也透過社群媒體，例如YouTube、Facebook、Instagram和Podcast等平台，向不一樣的族群和年齡層傳播關於長照的觀念。「我們會這麼做，是因為我們知道，傳播新的觀念不容易，改變舊的觀念更是困難。就像獨自照顧洪爺爺的洪奶奶，如果不是提供爬梯機服務的工作人員建議，她可能要更久，甚至永遠也不知道自己是可以獲得幫助的。」陳紹慈說道。
除了讓大家認識被照顧者的需求之外，近年來，伊甸基金會努力將照顧的範圍，拓展到照顧者身上。「因為照顧者所承受的身心壓力是驚人的。比方他必須承受情感上的壓力，尤其是照顧親密的家庭成員時，可能會特別悲傷、無助或焦慮，在所照顧對象的健康狀況惡化時更是嚴重。」另外還有與社會隔絕、經濟壓力等等，陳紹慈也提醒道，照顧者還有很大的一個壓力來源，是自己的身體負擔：「照顧工作往往涉及體力勞動，而且是很大量的勞動，比方協助病患移動、翻身等等，在沒有接受過專業訓練的情況下，照顧者自己可能也很快就會受傷。」像洪奶奶的情況就是如此——她自己的膝蓋和骨質疏鬆的問題，就在照顧洪爺爺之後變得更加嚴重，因此，提供適當的支持和關懷給照顧者是非常重要的。這樣的支持包括提供實際的照顧服務和經濟援助，包括心理和社會支持，包括讓照顧者擁有喘息的時間。因為，只有照顧好自己，才有能力更好的照顧別人，所以伊甸基金會的努力，不僅提升了照顧者的生活品質，同時也加強整個長照體系的效能和持續性。
安享晚年，應該是我們共同期待的未來
在居服員開始協助洪家之後，洪奶奶終於感到身上的重擔減輕了一些。「他（洪爺爺）是很固執的人，又餓不得。以前我得幫他洗好澡之後再去弄飯，他會因為餓了而生氣。現在有一哥（居服員）來幫忙，我可以趁這個時候趕快去處理午餐，他一洗好就可以吃，真的覺得輕鬆很多。」不只如此，洪爺爺也非常喜歡一哥的協助。只要是一哥要來服務的日子，洪爺爺總是早早就期盼著他，不斷詢問他人什麼時候會到。另外，洪奶奶也在個管員的評估和協助下，申請了居家用的輔具，這樣即使居服員不在，她獨自照顧洪爺爺也會輕鬆一點。
「我們在評估每個家庭的狀況的時候，都是先看他們當下最緊急的需要是什麼，就從這邊開始安排。這也是我們和每一個家庭認識彼此、磨合的開始。因為我們往往在評估的過程中，就會發現家庭中還有更多需要協助的地方。我們必須慢慢地、一步步地協助家庭接納更多的服務項目，或者嘗試其他的服務方式。」伊甸基金會居服員督導說到，協助個案家庭，必須設立短、中、長程目標。以洪爺爺為例，現在他接受了沐浴、肢體關節活動這些服務，然後也申請了輔具，這屬於短程的目標，拉到中、長程來看，居服員督導更希望可以鼓勵洪爺爺出門、願意去看醫生，讓他的脊椎得到真正妥善的治療和照顧。「因為洪爺爺還蠻喜歡和居服員相處，所以未來我們也期待可以透過居服員的引導，讓他能夠走出家門，接受治療，甚至體力可以好到能夠進入我們的日照機構或社區據點，參加活動。」伊甸基金會期待著，在大家的協助下，洪爺爺和洪奶奶能夠生活得更舒適，好好享受老年生活的每一個美好時刻。
「老老照顧」家庭越來越多，老夫妻互相陪伴很美好，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。多年來，伊甸基金會投注心力，希望能夠成為年長者晚年的依靠。但我們更希望的是，有一天社會可以建立一個更友善、全面的支援系統，確保長者都能擁有一定的生活水準。這樣的系統應該涵蓋足夠的醫療照護、經濟援助、居住安排以及社交活動，減輕個人和家庭的負擔，並提升整個社會對於年長者的關懷與尊重，更進一步的，讓長者們享受他們應得的尊嚴和幸福。
伊甸基金會「老人照顧服務計畫」透過日間照顧、公托中心、關懷據點、居家服務、長者送餐服務、照顧者團體支持、照顧者資源連結等，讓長輩在熟悉的地方找到服務，也讓照顧者在專業的地方得到喘息，讓每一位長輩及照顧者一起安心、快樂地好好變老。