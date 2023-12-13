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2023/12/13,
拉美

選前曾嗆中共是「殺人犯」，阿根廷極右派總統上任隔日接見中國特使

選前曾嗆中共是「殺人犯」，阿根廷極右派總統上任隔日接見中國特使
阿根廷新總統米萊。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

阿根廷新總統米萊與中國特使見面是為了「解凍」北京承諾給阿根廷的50億美元。阿根廷前任左派政府與中國關係友好，前經濟部長馬薩今年6月訪問中國時曾開玩笑說，他的國家收到許多中國投資，應該改名叫做「阿根中」（Argenchina），而在這場訪問中，中國也同意提高兩國間換幣額度50億美元。

阿根廷新總統米萊（Javier Milei）12月10日就職，選前曾揚言不會與共產國家建立關係，更直稱中共是「殺手」；不過上任隔天，他即在總統府與中國全國人大常委會副委員長武維華見面。當地媒體指出，米萊政府希望中國能「解凍」承諾阿根廷50億美元的貨幣互換額度，阿中緊密的經貿關係難因政府換人而改變。

米萊選前曾表態，稱自己在外交上支持美國和以色列，會與古巴、委內瑞拉、北韓、尼加拉瓜和中國等共產政權保持距離，他更指中共是「殺手」，殺害希望自由生活的人民。米萊也承諾，當選後他將凍結與中國的官方貿易關係，但不會干涉私人企業的商業往來。

阿根廷歷屆總統皆親中，中國對於這個非典型的新總統態度謹慎。米萊11月自總統決選勝出後，習近平親自寫了一封信給他，稱中國和阿根廷同為發展中國家和重要新興市場國家，他「高度重視」中阿關係發展，願與米萊一同延續中阿友好關係。米萊則於X平台感謝習近平的祝賀。

米萊於12月10日宣誓就職，習近平也派特使、全國人大常委會副委員長武維華，赴阿根廷首都布宜諾斯艾利斯出席就職典禮。

米萊11日與阿根廷外交部長蒙迪諾（Diana Mondino）在阿根廷總統府玫瑰宮會見武維華、中國駐阿根廷大使王衛與拉丁美洲特別代表邱小琪。

在與中國特使會談結束之後，米萊告訴媒體，這場會議結果「出奇得好」，據了解，阿根廷外交部長將安排米萊與習近平通話。

阿根廷與中國互有何打算？

阿根廷《布省資訊報》（Infobae）指出，米萊與中國特使見面是為了「解凍」北京承諾給阿根廷的50億美元。

阿根廷前任左派政府與中國關係友好，前經濟部長馬薩（Sergio Massa）今年6月訪問中國時曾開玩笑說，他的國家收到許多中國投資，應該改名叫做「阿根中」（Argenchina），而在這場訪問中，中國也同意提高兩國間換幣額度50億美元。阿根廷政府需要這筆錢強化央行外匯存底，並償還積欠國際貨幣基金組織（IMF）450億美元的外債

中國承諾阿根廷前任政府的這筆錢尚未匯出，報導認為，這筆錢因為米萊選前關於中國的發言遭到擱置，而米萊政府現正請求中國續簽互換貨幣協議。

報導另指出，中國方面希望阿根廷不要放棄加入金磚國家。中國試圖借助金磚平台拉攏南方國家以提升在全球的影響（全球南方指經濟處於弱勢的國家，一般指非洲、拉丁美洲和加勒比地區、太平洋島嶼以及亞洲的發展中國家），阿根廷於前左翼總統費南德茲（Alberto Fernandez）主導下申請加入，並在今年8月與埃及、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國共同獲准加入金磚國家。

阿根廷原預計於明年1月1日加入金磚國家，但米萊信奉經濟自由主義，主張減少國家干預市場，建議阿根廷退出國際和政府間組織，包括金磚國家和南方共同市場（MERCOSUR）。米萊的外交部長蒙迪諾12月在X平台宣布「阿根廷不會加入金磚國家。」她並於採訪中表示，金磚國家多與政治結盟有關，而無關國家間的貿易優勢，況且阿根廷已與金磚國家中多數成員國有外交和貿易關係。

不過阿根廷難與中國完全擺脫關係。阿根廷正面臨143％的年通膨率，而中國是阿根廷第二大貿易夥伴、僅次於巴西，2022年北京投資阿根廷的金額總計為13.4億美元，正式超越巴西，包括阿根廷北部的鋰礦場大型太陽能發電廠以及巴塔哥尼亞的太空站。中國也希望在阿根廷最南端火地島開發核電廠和港口，不過該計畫目前陷入停擺。阿根廷也是中國在南美國家銀行貸款的第三大接受國。

阿根廷眾議院議長、與米萊同屬「自由前進黨」的梅內姆（Martín Menem）11日也與武維華等人見面，這是阿根廷新眾議院第一個接見的外國代表團。梅內姆表示有意重啟阿根廷國會「中國友好小組」，以加強兩國聯繫、恢復政治對話，並促進商業合作。

新總統對中警戒，台灣有什麼機會？

中國一直在增加對拉丁美洲的影響力，該地區長期以來一直被認為是美國的「後院」。我國外交部長吳釗燮本月接受《布省資訊報》（INFOBAE）訪問指出，阿根廷最近換屆政府，與上屆政府來了個180度大轉變。上屆政府認為中國是解決方案，但中國沒有提供任何解決方案，反而讓阿國負債累累。吳釗燮表示，如果阿根廷有興趣，我國願與阿國一同思考，台灣可以提供哪些支持與建議，或分享我國應對中國經濟脅迫的經驗。

外交部拉丁美洲及加勒比海司司長鄭力城日前回應《關鍵評論網》，阿根廷與我國並無邦交，我國並未受邀參加就職典禮或其他慶祝活動，然而我國駐阿根廷代表處開票當日確認米萊當選後，已第一時間代表我政府向總統當選人團隊表示祝賀，並表達我國願與新政府共同合作、提升兩國雙邊各類實質交流與合作之意願。

中國外交部發言人毛寧12日表示，阿根廷新政府高度重視阿中關係，將繼續堅定奉行一個中國原則，阿方願進一步促進兩國經貿、人文等各領域交流合作深入發展。

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核稿編輯：羅元祺


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