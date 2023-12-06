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2023/12/06,
政治

《半島》：《南早》有記者去年曾在中國失聯，後轉報道政治敏感性較低新聞

《半島》：《南早》有記者去年曾在中國失聯，後轉報道政治敏感性較低新聞
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

香港《南華早報》專責報道中國外交及國防的記者陳敏莉，今年10月底在北京採訪「香山論壇」後失聯。《半島電視台》報道，原來去年《南早》也有記者在中國失聯數月。

（中央社）香港《南華早報》專責報道中國外交及國防的記者陳敏莉，今年10月底在北京採訪「香山論壇」後失聯。《半島電視台》報道，原來去年《南早》也有記者在中國失聯數月，返回報社後轉為負責政治敏感性較低的新聞。

《共同社》此前報，陳敏莉（Minnie Chan）今年10月底在北京採訪「香山論壇」後失聯，陳的朋友懷疑她正被中國當局調查。

《南華早報》其後回覆港媒《明報》查詢時，引述陳敏莉的家人指，陳身在北京「需處理一件私事」，又說「她的家人告知我們，她是安全的，但請求我們尊重其私隱」。

《半島電視台》4日引述4名消息人士表示，陳敏莉不是《南華早報》近日第一位在中國失聯的記者。

報道指出，2022年另一名《南華早報》記者也在中國失聯數月，同事都擔心她是否被拘留。這名記者9個月都沒有發表報道，其後當她返回報社，轉為負責政治敏感性較低的新聞。

報道表示，目前該記者已數月沒有在《南早》發表文章，不知該記者是否仍在《南早》工作。

《半島電視台》指，該記者沒有回覆查詢，基於尊重對方隱私，選擇不公開記者的姓名。

《南早》回覆《半島電視台》查詢時表示，基於隱私問題，不回應有揣測性報道，並指記者在執行專業工作時的安全對報社至關重要。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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