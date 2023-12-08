朝野互相政治標籤化，顯示美中雙方都在介入台灣大選

2023年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會在舊金山舉行，美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平兩人11月15日舉行會談。《紐約時報》中文網在13日報導，拜登將「明確」向習近平「表示」，美國期望中國政府不干涉台灣選舉，另將警告習近平也不要干預美國選舉。拜登與習近平進行會面，表達美國維持台海和平穩定的決心，並要求中國尊重台灣選舉。

針對拜習會中，拜登當面要求習近平尊重台灣2024年1月的大選，並呼籲中方不應干預台灣選舉。

白宮國安會印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）指出，在拜習會中拜登警告中國不要干預台灣選舉，認為台灣的民主和選舉是寶貴的，中國應該尊重勝選者，且不論誰當選，都應準備與之合作；也明確表示，美國對台灣的歷史性兩黨協議保持不變，將採取必要措施維護和平穩定。

對此，民進黨政府公開感謝拜登總統重申美國對維持台海和平穩定的堅定立場，並重申反對任一方片面改變台海現狀，兩岸歧見應以和平方式解決，台海和平穩定符合全球利益，以及呼籲中國克制在台海及周邊的軍事行動，反對中國介入台灣的民主選舉等，這些也都再次展現台海區域和平穩定的重要性，已經是國際間的高度共識。

民進黨總統參選人賴清德立即表示感謝美國，直指美國也看到中國介選的力量已開始，希望台灣民眾特別留意外來刻意操作的假訊息，在選舉時做出正確選擇。

美國公開呼籲中國勿介入台灣民主選舉，恰恰給予民進黨攻擊中國介入台灣總統大選口實。陸委會發布〈第3季中國大陸情勢報告〉指出，隨著台灣選舉日接近，中國政治操作貿易壁壘調查、對台企查稅、農產品輸陸及陸客來台觀光等議題，加大介選力度，宣稱「中共種種作為明顯是出於政治動機，且企圖以經濟脅迫干擾台灣選舉。」

民進黨批判台灣選舉被中國介入，連G7美國、日本、英國、法國、德國、義大利、加拿大等國也被中國鎖定，試圖削弱G7的團結，而G7峰會聲明列出經濟脅迫等中國特有的壓迫行為。同時舉例提出加拿大總理也成為中國大外宣垃圾訊息戰的受害者，中國操縱的網路發文和深度偽造（Deep fake）影片，試圖貶低和抹黑加拿大議員，留下指控犯罪和違反道德的訊息。