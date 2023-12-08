朝野互相政治標籤化，顯示美中雙方都在介入台灣大選
我們想讓你知道的是
此次美國總統公開提到中國介入台灣選舉議題，顯示美國介入台灣選舉的斧鑿痕跡相當清楚，復因柯文哲曾提及「受到中國方面的鼓勵成為共同候選人」，又在前總統馬英九斡旋下「藍白合」協商，立即引發美國在台協會問柯文哲是否有中國因素介入。
2023年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會在舊金山舉行，美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平兩人11月15日舉行會談。《紐約時報》中文網在13日報導，拜登將「明確」向習近平「表示」，美國期望中國政府不干涉台灣選舉，另將警告習近平也不要干預美國選舉。拜登與習近平進行會面，表達美國維持台海和平穩定的決心，並要求中國尊重台灣選舉。
針對拜習會中，拜登當面要求習近平尊重台灣2024年1月的大選，並呼籲中方不應干預台灣選舉。
白宮國安會印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）指出，在拜習會中拜登警告中國不要干預台灣選舉，認為台灣的民主和選舉是寶貴的，中國應該尊重勝選者，且不論誰當選，都應準備與之合作；也明確表示，美國對台灣的歷史性兩黨協議保持不變，將採取必要措施維護和平穩定。
對此，民進黨政府公開感謝拜登總統重申美國對維持台海和平穩定的堅定立場，並重申反對任一方片面改變台海現狀，兩岸歧見應以和平方式解決，台海和平穩定符合全球利益，以及呼籲中國克制在台海及周邊的軍事行動，反對中國介入台灣的民主選舉等，這些也都再次展現台海區域和平穩定的重要性，已經是國際間的高度共識。
民進黨總統參選人賴清德立即表示感謝美國，直指美國也看到中國介選的力量已開始，希望台灣民眾特別留意外來刻意操作的假訊息，在選舉時做出正確選擇。
美國公開呼籲中國勿介入台灣民主選舉，恰恰給予民進黨攻擊中國介入台灣總統大選口實。陸委會發布〈第3季中國大陸情勢報告〉指出，隨著台灣選舉日接近，中國政治操作貿易壁壘調查、對台企查稅、農產品輸陸及陸客來台觀光等議題，加大介選力度，宣稱「中共種種作為明顯是出於政治動機，且企圖以經濟脅迫干擾台灣選舉。」
民進黨批判台灣選舉被中國介入，連G7美國、日本、英國、法國、德國、義大利、加拿大等國也被中國鎖定，試圖削弱G7的團結，而G7峰會聲明列出經濟脅迫等中國特有的壓迫行為。同時舉例提出加拿大總理也成為中國大外宣垃圾訊息戰的受害者，中國操縱的網路發文和深度偽造（Deep fake）影片，試圖貶低和抹黑加拿大議員，留下指控犯罪和違反道德的訊息。
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從生活實踐淨零轉型，讓地球HP值滿點
我們想讓你知道的是
全球暖化情勢日益嚴峻，必須積極因應；減碳是每個人的責任，我們生活中的選擇與行動，都與地球的未來息息相關，但只要從小地方開始做出改變，就能帶來轉機，讓地球重拾生機。
地球就像是一個巨大的有機體，具有自我調節的能力，然而因人類活動產生大量碳排，溫度上升導致全球氣候異常並造成災害；聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）2023年3月公布第六次評估報告（IPCC AR6）指出，根據2021年10月各國宣布的國家自主貢獻，2030年承諾的減排量仍不足以將本世紀末的升溫控制在1.5°C，甚至難以限制在2°C；氣候變遷已對地球健康構成威脅，一個「宜居且永續的未來」機會之窗正在迅速關閉。
全球升溫攝氏1.5 °C、 2°C，影響有這麼大嗎？
IPCC 估計，若地球升溫1.5°C，到2100年前海平面將上升0.26到0.77公尺，若升溫至2°C則將再增加0.1公尺，將影響小型島嶼、低窪沿海及三角洲等區域約1,000萬人口暴露在相關風險中；就研究涵蓋的105,000個物種，升溫1.5 °C會有 6% 的昆蟲、 8% 的植物和 4% 的脊椎動物地理分布範圍會縮小50%，升溫2°C，則會有18%的昆蟲、16%的植物和8%的脊椎動物消失；與高溫有關的疾病發病率或死亡率將增加，並提高相關蟲媒傳染疾病帶來的風險。
面對全球氣候失衡的威脅，我們就像遊戲中闖關的玩家，必須想辦法讓地球的HP值（生命值）恢復，然而這不是遊戲，挑戰結果意味著我們真實的未來。減碳、零碳是控制暖化的關鍵，加速導入再生能源、電氣化是主要國家刻正加速推動的重要政策，然而發電過程勢必有能量轉換的效率損失，輸配電則有線損，因此國際能源總署（IEA）倡議各國在思考未來能源組合（energy portfolio）時，應將節能視為第一燃料（energy saving is the first fuel）。歐盟目標在2030年最終能源消費較2020年實績值減少15.8%，法國淨零策略（SNBC）則規劃大幅提升工業、住宅、運輸能源效率，日本第六次能源基本計畫也提出2030年電力需求較2013年減少20%的目標。
除了國家層級推動的的節能目標，你我還能採取哪些行動、讓地球恢復生機？
多想兩秒鐘，地球更輕鬆
愛地球不只是一種生活風格，也是很潮的生活態度，每個人從食、衣、住、行、育、樂、購等生活小細節，選擇對環境友善的生活習慣，就有機會讓地球更宜居。
1. 利用大眾運輸或碳排量低的交通運具
根據我國《氣候變遷因應法》所規定，國家溫室氣體長期減量目標係由能源、製造、運輸、住商、農業及環境等六大部門共同達成，根據環境部提供的數據，2021年我國運輸部門溫室氣體排放量約占13%，若使用電動運具、搭乘大眾運輸工具，短程距離往返選擇走路、騎腳踏車，可有效減少碳排，有助改善空氣品質，更有益身體健康。
2. 自備環保用具，減少一次用產品使用
出門前隨手攜帶環保購物袋、環保杯、杯套或環保餐具，如果忘記帶，亦可使用租借循環杯與容器，或店家提供的環保餐具，尤其少用一個塑膠袋就相當於減碳0.057公斤，幾秒鐘的選擇與行動，能夠減少一次性產品垃圾、省下處理廢棄餐具的能源消耗，降低地球的負擔。舉手之勞自備購物袋、餐具，就是實踐減碳生活的第一步。
3. 認明節能標章，省電還能減碳
常見於耗能商品上的「能源效率標示」，提供了年耗電量、耗能等級資訊，並根據不同產品提供對應的能源效率數據；耗能等級數字越低代表耗能越少、越節能，圖示上的溫度計也就會落在象徵地球降溫的藍綠色；而貼有節能標章的產品，代表能源效率比國家認證標準高10-50%，所以用電更省，更有助於降低碳排。
4. 智慧用電，錢包受惠
智慧電表是具備通訊功能的電力量測設備，每日可將用電數據回傳台電公司，搭配使用「台灣電力App」，可查詢每15分鐘的用電量，每6小時可結算一次電費，另外，還可透過APP內「用電比較」、「未出帳用電量」、「費率試算」、「住宅用電分析」等功能，掌控電費支出及家電使用情形，找出家中的吃電怪獸，即時調整用電習慣，省下不必要的電費支出。
5. 加入綠領行列，將知識化作守護地球的行動
除了節能，以再生能源替代化石燃料，更是降低碳排的關鍵，近年來在政府的加速推動下，我國今（2023）年再生能源發電占比可望達到10%，逐漸成為供電要角；不過根據國際能源總署IEA在2023年9月發布的新版《2023年淨零路徑圖》（Net Zero Roadmap 2023 Update – A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach），2030 年全球再生能源裝置容量必須成長三倍達到11,000GW，才能達成淨零排放情境所設定的減排量。更多的再生能源，意味著基礎建設、技術研發、產業推動也必須加倍投入，有賴運輸、建築、金融……等不同領域的「綠領人才」投入實踐淨零轉型。根據104人力銀行數據顯示，2013-2023十年間，綠領工作數成長6.5倍；面對2050淨零目標，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入。
淨零轉型你我同行
在這場為了地球未來而戰的任務中，每個地球玩家都扮演著關鍵角色，無論是隨手關燈、自備購物袋這樣的舉手之勞，或是選擇低碳排的電器與運具，甚至成為綠領工作者親自參與，每一個支持淨零轉型的力量，都有助於地球HP生命值恢復滿點。
（經濟部能源署廣告）