關鍵評論網榮獲2023年度新聞報導人權服務獎，以多元視角深化社會對話
我們想讓你知道的是
關鍵評論網憑藉其深入報導被害人權益和原住民議題，獲得2023年新聞報導人權服務獎。獲獎專題揭露了全球與台灣的被害人保護制度實施現狀與挑戰，並深入探討原住民身分認定與文化認同的複雜性。本次獲獎不僅是認可關鍵評論網在人權議題的社會貢獻，亦是促進編輯團隊在深入社會各角落議題報導的原動力。
關鍵評論網因其在人權領域的卓越貢獻，榮獲本年度的新聞報導人權服務獎。該獲獎歸功於其兩項突破性專題報導：《沒被接住的眼淚：各國「被害人保護制度」的悲與憾》和《釋憲過後，西拉雅成為原住民了嗎？》，這兩項報導深入揭示了被害人權益和原住民議題的複雜性。
《沒被接住的眼淚：各國「被害人保護制度」的悲與憾》專題，以韓國梨泰院踩踏事件為起點，探討了台灣和國際上被害人保護制度的實施情況，揭露加害者受到懲罰後，被害人和其家屬面臨的持續挑戰。此報導呈現了一系列具體案例，詳細描述了被害人在復原過程中的經濟、心理和社會阻礙，強調了制度改革的迫切需要。
另一方面，《釋憲過後，西拉雅成為原住民了嗎？》專題則追蹤了西拉雅族多年來爭取法律認可的艱辛歷程。報導不僅記錄了西拉雅族的正名運動，還深入分析了台灣原住民身份法的法律挑戰和族群認同問題。
關鍵評論網共同創辦人暨內容長楊士範表示，關鍵評論網一直以來致力於提供多元觀點、深度分析的新聞報導，希望透過媒體的力量，促進社會對重要議題的理解與討論。獲頒新聞報導人權服務獎，是對關鍵評論網長期努力的肯定，也是對媒體在人權發展中扮演角色的認可。
關鍵評論網未來將持續以多元視角報導社會議題，以期為台灣社會帶來正向的影響。
註：本次獲獎專題原為TNL+付費內容，將於2023年12月8日至12月14日開放免費閱讀。
責任編輯：Street
核稿編輯：Joanna
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能源轉型看數字說話！臺灣成為拚進亞洲第二的淨零優等生
我們想讓你知道的是
為實踐能源轉型，近年來我國再生能源的設置量已大幅成長，不僅光電和風電合計裝置容量已是2016年的7倍，今（2023）年再生能源發電占比更可望達到一成；綠電增加，能源效率亦逐年提升，能效評分已躍升亞洲第二；透過綠能優先、燃氣搭配，同時大減舊型亞臨界燃煤機組使用，空氣品質更是持續改善。為了更好的未來，臺灣將持續加緊轉型腳步，實現2050淨零願景。
再生能源成長幅度優於全球平均
依據國際再生能源總署IRENA所發布之再生能源裝置容量統計，近5年（2018-2022年，以2017年為基期）全球再生能源裝置容量年複合成長率為9.1%；同期臺灣的年複合成長率為21.9%，表現優於全球平均。
2023年9月我國風電與光電裝置容量達14.137GW，為2016年之7.33倍；尤其離岸風電更是在政府與民間協力下，從無到有開始建立產業鏈，累積至2023年11月已有281座離岸風機屹立於海上，裝置容量突破2GW。
風光加速布局
2022年風力發電與太陽光電發電量達142.2億度，為2016年的5.5倍，及時提供了產業界最需要的綠電，支持供應鏈的綠色與低碳轉型。
國際能效評分躍升亞洲第二
能源密集度即生產每單位國內生產毛額（GDP）所消耗的能源數量，是反映能源效率的重要指標，根據能源署統計資料，近10年來臺灣能源密集度年均改善2.9%；根據美國能源經濟學會（ACEEE）最新（2022）發表之「國際能源效率評分卡」（International Energy Efficiency Scorecard），臺灣能源效率從13名（2016）進步到世界第8（2022）；亞洲僅次於日本。在整體政策（national effort）、建築、工業、運輸等四個面向的評分中，整體政策得分最高，名列全球第5；顯示臺灣能源效率持續提升，是產業與全民共同努力的成果。
空汙減排有感
透過發電結構調整、機組汰舊換新、空污改善措施，台電公司火力電廠整體空污排放量已從2016年約10.7萬公噸，降至2022年約4.2萬公噸，減少61%。近年來台電持續落實增氣減煤，不僅有助於提升發電效率，空氣品質也不斷改善，顯示能源轉型過程兼顧環境永續。
近年來政府積極推動能源轉型，不僅有助於減緩氣候變遷影響，再生能源也穩健成長，持續提升我國能源自主與改善環境品質，帶動新興產業蓬勃發展，為整個社會經濟體系注入了新的活力。未來將持續深耕再生能源發展路徑，重點放在極大化發展光電場域、離岸風力及前瞻能源等綠電領域，搭配儲能技術的應用，能夠有效回應再生能源的間歇性發電特性，能源供應更穩定。同時，亦積極推動強化電網韌性的措施，透過多方努力，將如期如質達成政策目標，逐步實現能源轉型，為臺灣打造更加永續、綠色的未來。
（經濟部能源署廣告）