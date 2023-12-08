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2023/12/08,
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關鍵評論網榮獲2023年度新聞報導人權服務獎，以多元視角深化社會對話

關鍵評論網榮獲2023年度新聞報導人權服務獎，以多元視角深化社會對話
Photo Credit：TNL Mediagene

我們想讓你知道的是

關鍵評論網憑藉其深入報導被害人權益和原住民議題，獲得2023年新聞報導人權服務獎。獲獎專題揭露了全球與台灣的被害人保護制度實施現狀與挑戰，並深入探討原住民身分認定與文化認同的複雜性。本次獲獎不僅是認可關鍵評論網在人權議題的社會貢獻，亦是促進編輯團隊在深入社會各角落議題報導的原動力。

關鍵評論網因其在人權領域的卓越貢獻，榮獲本年度的新聞報導人權服務獎。該獲獎歸功於其兩項突破性專題報導：《沒被接住的眼淚：各國「被害人保護制度」的悲與憾》《釋憲過後，西拉雅成為原住民了嗎？》，這兩項報導深入揭示了被害人權益和原住民議題的複雜性。

《沒被接住的眼淚：各國「被害人保護制度」的悲與憾》專題，以韓國梨泰院踩踏事件為起點，探討了台灣和國際上被害人保護制度的實施情況，揭露加害者受到懲罰後，被害人和其家屬面臨的持續挑戰。此報導呈現了一系列具體案例，詳細描述了被害人在復原過程中的經濟、心理和社會阻礙，強調了制度改革的迫切需要。

另一方面，《釋憲過後，西拉雅成為原住民了嗎？》專題則追蹤了西拉雅族多年來爭取法律認可的艱辛歷程。報導不僅記錄了西拉雅族的正名運動，還深入分析了台灣原住民身份法的法律挑戰和族群認同問題。

關鍵評論網共同創辦人暨內容長楊士範表示，關鍵評論網一直以來致力於提供多元觀點、深度分析的新聞報導，希望透過媒體的力量，促進社會對重要議題的理解與討論。獲頒新聞報導人權服務獎，是對關鍵評論網長期努力的肯定，也是對媒體在人權發展中扮演角色的認可。

關鍵評論網未來將持續以多元視角報導社會議題，以期為台灣社會帶來正向的影響。

註：本次獲獎專題原為TNL+付費內容，將於2023年12月8日至12月14日開放免費閱讀。

責任編輯：Street
核稿編輯：Joanna


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