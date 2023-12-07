鄉育教育基金會邀請曾荃鈺老師，與大溪高中體育班暢談「如何發展運動員的場外人生」

鄉育教育基金會致力於輔導全台非山非市與地方高中生進行生涯探索，為自己找到學習的動力，透過三階段的課程，協助同學累積具個人特色的學習歷程。近日邀請到中華民國運動員生涯規劃發展協會理事長曾荃鈺來到桃園大溪高中，與全年級的體育班同學互動，分享學生時期的運動員如何在運動之外探索並定位自己。

任教於臺體大通識教育中心、同時也是入圍過兩屆廣播金鐘獎、 Podcast「空中荃運會」節目主持人曾荃鈺老師，專業的背景和豐富的教學經驗，跟體育班學生們討論運動員會面臨到的現實生涯挑戰，從「少連結、高風險、缺延續」破題出發，學生們很有共鳴。

面對AI時代下的各種不確定性跟挑戰，曾荃鈺老師以許多優秀運動員跨界轉型為實例，提供了深刻的洞察與實用建議，鼓勵大溪高中體育班學生應該抓住生涯的機會，掌握原則，勇敢小步驟嘗試行動，轉變生涯思考的視角，調整眼界迎來的機會就是無限。

Photo Credit：鄉育教育基金會 曾荃鈺老師與同學一同探討運動員退役後面臨的現實挑戰，學生頗有共鳴

講座中，曾荃鈺老師特別強調了「GPS」概念在生涯探索的重要性——天賦（Gift）、熱情（Passion）和選擇（Select）就像是我們面對未知生涯道路上的導航系統，透過從生活中別人對自己的讚美，主動發掘出自己的優勢，在行動的過程中累積成就感，培養興趣熱情，持續進步成長，最後才能在多元化的職業世界中找到屬於自己的位置，做出適合自己的選擇跟決定。

擁有一個GPS比跟隨別人畫給我們的地圖盲目亂竄更實用，因為人生的生涯狀況隨時都在變化，但只要你抓住GPS的核心，看似簡單枯燥，但卻是極有幫助的原則指引，在面臨生涯選擇時，我們感受到的常常是劇烈的變化，但真相是，不變的東西總是比會變的東西還更重要。

Photo Credit：鄉育教育基金會 鄉育教育基金會致力於輔導全台非山非市與地方高中生做生涯探索，為自己找到學習的動力。

這場講座不僅包含知識的傳授，更是一次桃園大溪高中體育班的生涯規劃啟蒙之旅。生涯不是想找到一件事靠它吃到老，而是到老也想要奉獻投入的那件事，就是值得我們投入一生的所愛。未來，鄉育教育基金會也期待與大溪高中持續合作，辦理更多探索課程，引導高中學子在未來的職涯道路上做出符合個人特質與能力的選擇。

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核稿編輯：Joanna