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TNL+ 2023/12/09,
印太

為何前進黨要放棄倒閣的機會？2024泰國地方議會選舉才是當前主戰場

為何前進黨要放棄倒閣的機會？2024泰國地方議會選舉才是當前主戰場
泰國前進黨兼總理候選人皮塔7月9日在泰國曼谷舉行的集會上向支持者發表演說。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

泰國最大反對黨前進黨因遭軍方控制的參議院阻擾，而錯失了讓前黨魁皮塔成為總理的機會。雖然參議員的任期將在2024年屆滿，但前進黨已表示不會對為泰黨領導的聯合政府進修「倒閣」，他們將紮根地方，迎戰明年的76府地方議會選舉，贏下各府的議會總理一職。

說起2023年泰國國會大選，不少泰國年輕人都會感嘆萬分，其中最大的懸念就是「為何前進黨贏得大選，但皮塔卻無法成為總理？」對此不少泰國年輕世代都在期待2024年泰國參議院議員任期到期時，前進黨是否會發起「倒閣」，讓代表民主派的八黨聯盟重新復活？

在此之前，筆者需先說明一下泰國的「倒閣」制度及其過往的歷史，以便讀者能更加清楚泰國的倒閣脈絡，而本文也有來自前進黨眾議員的觀點，雖然不能百分百代表前進黨明年的動向，但仍可大致了解前進黨內部的部分想法。

泰國國會「倒閣」的先例

「倒閣」在泰國稱為「內閣不信任案」，根據《2017年泰國憲法》第151條規定，內閣不信任案可分為針對個別閣員或總理為首的全體閣員，不信任案須獲得至少五分之一以上眾議員同意（至少100位，眾議院有500席），且不信任案提案期間不得解散國會，若表決結果有250席以上眾議院投下不信任票，則該部長須辭職。另外根據憲法第167條規定，若總理兼任部長且被不信任案表決須辭去部長時，則總理就必須解散內閣。

但是，翻開泰國君主立憲以來的歷史來說，目前並沒有任何一位總理真的因為不信任案而被迫解散內閣，從2008年至2022年為止，泰國國會共有11次發起內閣不信任案，共有五位總理被提出不信任案，分別是：

  1. 沙馬總理（สมัคร สุนทรเวช）一次（2008年）
  2. 艾比希總理（อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ）三次（2009年、2010年、2011年）
  3. 班查總理（ประชา พรหมนอก）一次（2011年）
  4. 英拉總理（ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร）兩次（2012年、2013年）
  5. 帕育總理（ประยุทธ์ จันทร์โอชา）四次（2020年、2021年2次、2022年）

過往泰國國會不信任案無法通過的關鍵在於，多數情況下的內閣組成是由一個以上的多數黨帶領少數黨組成，因此內閣聯盟相對穩定，但今年泰國國會大選的結果到內閣組成的過程充滿各種不穩定因素，原本共同組成八黨聯盟的為泰黨與前進黨，最終因為《2017年憲法》規定總理表決須由參眾兩院750席議員半數通過產生，因此八黨聯盟只好拆夥，造成國會第一大黨前進黨變成在野黨，而第二大黨為泰黨則與其他小黨組成十一黨聯盟。

但是，《2017年憲法》給予參議員可以參與總理表決的權限僅有五年，以2019年國會大選結果產生參眾議院開始運作計算，到了2024年目前由軍政府推派出來的參議員任期就將結束，並失去總理投票權利，屆時若前進黨發起內閣不信任案，並獲得為泰黨多數眾議員投票支持，那八黨聯盟就有可能重返執政，而這也是不少泰國年輕世代心中默默期盼的結果，因此當時前進黨皮塔無法成為總理時，有不少年輕世代都在留言說：「等到2024年」。

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Photo Credit: GettyImages
6月27日，皮塔率領前進黨新當選眾議院議員於曼谷向議會報告。

前進黨的下一步：來自前進黨議員的觀點

筆者於2023年11月27日前往泰國國會拜訪前進黨的威拉帕（วีรภัทร คันธะ, Weerapat Kantha）議員（北欖府眾議員，曾擔任記者與導遊，自2005年就開始參與政治活動，同樣是聲援泰國學運學生的政治工作者）。

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