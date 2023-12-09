為何前進黨要放棄倒閣的機會？2024泰國地方議會選舉才是當前主戰場
我們想讓你知道的是
泰國最大反對黨前進黨因遭軍方控制的參議院阻擾，而錯失了讓前黨魁皮塔成為總理的機會。雖然參議員的任期將在2024年屆滿，但前進黨已表示不會對為泰黨領導的聯合政府進修「倒閣」，他們將紮根地方，迎戰明年的76府地方議會選舉，贏下各府的議會總理一職。
說起2023年泰國國會大選，不少泰國年輕人都會感嘆萬分，其中最大的懸念就是「為何前進黨贏得大選，但皮塔卻無法成為總理？」對此不少泰國年輕世代都在期待2024年泰國參議院議員任期到期時，前進黨是否會發起「倒閣」，讓代表民主派的八黨聯盟重新復活？
在此之前，筆者需先說明一下泰國的「倒閣」制度及其過往的歷史，以便讀者能更加清楚泰國的倒閣脈絡，而本文也有來自前進黨眾議員的觀點，雖然不能百分百代表前進黨明年的動向，但仍可大致了解前進黨內部的部分想法。
泰國國會「倒閣」的先例
「倒閣」在泰國稱為「內閣不信任案」，根據《2017年泰國憲法》第151條規定，內閣不信任案可分為針對個別閣員或總理為首的全體閣員，不信任案須獲得至少五分之一以上眾議員同意（至少100位，眾議院有500席），且不信任案提案期間不得解散國會，若表決結果有250席以上眾議院投下不信任票，則該部長須辭職。另外根據憲法第167條規定，若總理兼任部長且被不信任案表決須辭去部長時，則總理就必須解散內閣。
但是，翻開泰國君主立憲以來的歷史來說，目前並沒有任何一位總理真的因為不信任案而被迫解散內閣，從2008年至2022年為止，泰國國會共有11次發起內閣不信任案，共有五位總理被提出不信任案，分別是：
- 沙馬總理（สมัคร สุนทรเวช）一次（2008年）
- 艾比希總理（อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ）三次（2009年、2010年、2011年）
- 班查總理（ประชา พรหมนอก）一次（2011年）
- 英拉總理（ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร）兩次（2012年、2013年）
- 帕育總理（ประยุทธ์ จันทร์โอชา）四次（2020年、2021年2次、2022年）
過往泰國國會不信任案無法通過的關鍵在於，多數情況下的內閣組成是由一個以上的多數黨帶領少數黨組成，因此內閣聯盟相對穩定，但今年泰國國會大選的結果到內閣組成的過程充滿各種不穩定因素，原本共同組成八黨聯盟的為泰黨與前進黨，最終因為《2017年憲法》規定總理表決須由參眾兩院750席議員半數通過產生，因此八黨聯盟只好拆夥，造成國會第一大黨前進黨變成在野黨，而第二大黨為泰黨則與其他小黨組成十一黨聯盟。
但是，《2017年憲法》給予參議員可以參與總理表決的權限僅有五年，以2019年國會大選結果產生參眾議院開始運作計算，到了2024年目前由軍政府推派出來的參議員任期就將結束，並失去總理投票權利，屆時若前進黨發起內閣不信任案，並獲得為泰黨多數眾議員投票支持，那八黨聯盟就有可能重返執政，而這也是不少泰國年輕世代心中默默期盼的結果，因此當時前進黨皮塔無法成為總理時，有不少年輕世代都在留言說：「等到2024年」。
前進黨的下一步：來自前進黨議員的觀點
筆者於2023年11月27日前往泰國國會拜訪前進黨的威拉帕（วีรภัทร คันธะ, Weerapat Kantha）議員（北欖府眾議員，曾擔任記者與導遊，自2005年就開始參與政治活動，同樣是聲援泰國學運學生的政治工作者）。
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從生活實踐淨零轉型，讓地球HP值滿點
我們想讓你知道的是
全球暖化情勢日益嚴峻，必須積極因應；減碳是每個人的責任，我們生活中的選擇與行動，都與地球的未來息息相關，但只要從小地方開始做出改變，就能帶來轉機，讓地球重拾生機。
地球就像是一個巨大的有機體，具有自我調節的能力，然而因人類活動產生大量碳排，溫度上升導致全球氣候異常並造成災害；聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）2023年3月公布第六次評估報告（IPCC AR6）指出，根據2021年10月各國宣布的國家自主貢獻，2030年承諾的減排量仍不足以將本世紀末的升溫控制在1.5°C，甚至難以限制在2°C；氣候變遷已對地球健康構成威脅，一個「宜居且永續的未來」機會之窗正在迅速關閉。
全球升溫攝氏1.5 °C、 2°C，影響有這麼大嗎？
IPCC 估計，若地球升溫1.5°C，到2100年前海平面將上升0.26到0.77公尺，若升溫至2°C則將再增加0.1公尺，將影響小型島嶼、低窪沿海及三角洲等區域約1,000萬人口暴露在相關風險中；就研究涵蓋的105,000個物種，升溫1.5 °C會有 6% 的昆蟲、 8% 的植物和 4% 的脊椎動物地理分布範圍會縮小50%，升溫2°C，則會有18%的昆蟲、16%的植物和8%的脊椎動物消失；與高溫有關的疾病發病率或死亡率將增加，並提高相關蟲媒傳染疾病帶來的風險。
面對全球氣候失衡的威脅，我們就像遊戲中闖關的玩家，必須想辦法讓地球的HP值（生命值）恢復，然而這不是遊戲，挑戰結果意味著我們真實的未來。減碳、零碳是控制暖化的關鍵，加速導入再生能源、電氣化是主要國家刻正加速推動的重要政策，然而發電過程勢必有能量轉換的效率損失，輸配電則有線損，因此國際能源總署（IEA）倡議各國在思考未來能源組合（energy portfolio）時，應將節能視為第一燃料（energy saving is the first fuel）。歐盟目標在2030年最終能源消費較2020年實績值減少15.8%，法國淨零策略（SNBC）則規劃大幅提升工業、住宅、運輸能源效率，日本第六次能源基本計畫也提出2030年電力需求較2013年減少20%的目標。
除了國家層級推動的的節能目標，你我還能採取哪些行動、讓地球恢復生機？
多想兩秒鐘，地球更輕鬆
愛地球不只是一種生活風格，也是很潮的生活態度，每個人從食、衣、住、行、育、樂、購等生活小細節，選擇對環境友善的生活習慣，就有機會讓地球更宜居。
1. 利用大眾運輸或碳排量低的交通運具
根據我國《氣候變遷因應法》所規定，國家溫室氣體長期減量目標係由能源、製造、運輸、住商、農業及環境等六大部門共同達成，根據環境部提供的數據，2021年我國運輸部門溫室氣體排放量約占13%，若使用電動運具、搭乘大眾運輸工具，短程距離往返選擇走路、騎腳踏車，可有效減少碳排，有助改善空氣品質，更有益身體健康。
2. 自備環保用具，減少一次用產品使用
出門前隨手攜帶環保購物袋、環保杯、杯套或環保餐具，如果忘記帶，亦可使用租借循環杯與容器，或店家提供的環保餐具，尤其少用一個塑膠袋就相當於減碳0.057公斤，幾秒鐘的選擇與行動，能夠減少一次性產品垃圾、省下處理廢棄餐具的能源消耗，降低地球的負擔。舉手之勞自備購物袋、餐具，就是實踐減碳生活的第一步。
3. 認明節能標章，省電還能減碳
常見於耗能商品上的「能源效率標示」，提供了年耗電量、耗能等級資訊，並根據不同產品提供對應的能源效率數據；耗能等級數字越低代表耗能越少、越節能，圖示上的溫度計也就會落在象徵地球降溫的藍綠色；而貼有節能標章的產品，代表能源效率比國家認證標準高10-50%，所以用電更省，更有助於降低碳排。
4. 智慧用電，錢包受惠
智慧電表是具備通訊功能的電力量測設備，每日可將用電數據回傳台電公司，搭配使用「台灣電力App」，可查詢每15分鐘的用電量，每6小時可結算一次電費，另外，還可透過APP內「用電比較」、「未出帳用電量」、「費率試算」、「住宅用電分析」等功能，掌控電費支出及家電使用情形，找出家中的吃電怪獸，即時調整用電習慣，省下不必要的電費支出。
5. 加入綠領行列，將知識化作守護地球的行動
除了節能，以再生能源替代化石燃料，更是降低碳排的關鍵，近年來在政府的加速推動下，我國今（2023）年再生能源發電占比可望達到10%，逐漸成為供電要角；不過根據國際能源總署IEA在2023年9月發布的新版《2023年淨零路徑圖》（Net Zero Roadmap 2023 Update – A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach），2030 年全球再生能源裝置容量必須成長三倍達到11,000GW，才能達成淨零排放情境所設定的減排量。更多的再生能源，意味著基礎建設、技術研發、產業推動也必須加倍投入，有賴運輸、建築、金融……等不同領域的「綠領人才」投入實踐淨零轉型。根據104人力銀行數據顯示，2013-2023十年間，綠領工作數成長6.5倍；面對2050淨零目標，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入。
淨零轉型你我同行
在這場為了地球未來而戰的任務中，每個地球玩家都扮演著關鍵角色，無論是隨手關燈、自備購物袋這樣的舉手之勞，或是選擇低碳排的電器與運具，甚至成為綠領工作者親自參與，每一個支持淨零轉型的力量，都有助於地球HP生命值恢復滿點。
（經濟部能源署廣告）