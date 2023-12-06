PISA評台生數學全球第3，高成就伴隨高焦慮，潘文忠提2改善方向

（中央社）最新出爐的PISA 2022結果，台灣學生數學表現在參與國家中排名第3。然而在風光背後，數學焦慮指數同樣偏高。教育部長潘文忠表示，會從教學方法、線上學習等方面改善。

國際學生能力評量計畫（PISA）2022年結果昨（5）日公布，台灣學生數學表現平均547分，在參與國家中排名第3，比起PISA 2018進步2名，並創採電腦測驗以來最高分。

然而在風光的背後，長期關注數學教育的「數感實驗室」今（6）日在臉書指出，PISA報告中呈現，台灣學生的數學焦慮平均值約在0.3左右，乍看沒有很高，但仔細研究會發現，通常數學焦慮高的國家，成績都偏差。

數感實驗室以以OECD平均472分為基準點，發現台灣儘管擁有傲人的全球第3數學表現，「數學焦慮」指數同樣高居全球第3，僅次於西班牙、日本。推論是台灣學生都是投入大量練習時間換取成績，普偏將成績等同於數學能力，因而有「大家考試都還OK，但大家都怕數學」的現象。

對此，教育部長潘文忠今天主持部務會議前接受媒體聯訪，坦承最近幾次國際評比，在數學都有呈現「高成就，高焦慮」的結果，背後與亞洲民主國家求好心切，「好還要更好」的心理有關。

潘文忠提到，政府之所以要推動108課綱，將高中數學分成A、B版，就是考慮到每個人數學使用程度不一樣，理工和人文、社會科學有別，不希望學生千篇一律地接受一樣難度的數學教育，「這對孩子打擊很大。」

除了分A、B版，潘文忠也提到教學方法的改變，近來觀察教師專業社群發展，厲害的數學教師往往不是從背公式、不斷練習試題入手，而是以實際操作的方式，引導學生瞭解分數、幾何的概念，再進而去理解複雜的公式。他相信透過這樣的引導，能讓學生更有興趣，而不只是將數學當作「超難」的科目。

另外，潘文忠也提到數位學習工具的發展，可在正式課程之外，幫助「卡關」的孩子找到癥結點，進而去解開卡住的地方，「不用每次都去問老師。」

潘文忠強調，即便台灣孩子在PISA表現良好，但信心、焦慮的問題始終存在，希望教育體系結合社會資源，啟發學生的興趣和信心，並學習到「需要」的數學。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：邱宜君