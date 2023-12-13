台灣社會對女性的審美壓力：「瘦」就等於「美」嗎？一味追求「好身材」的可怕體制

文：阿浣

一、胖不是你的錯！關於肥胖你可以知道的事

首先是肥胖的定義，依照我國衛生福利部所公布之標準，以一個成年人而言，肥胖意指其身體質量指數（BMI）[註] 超過27.0，這是甚麼概念呢？

就是，我國男性平均身高為173.53公分、女性為160.7公分，則男性、女性個別大約需達81公斤及70公斤以上，才符合肥胖的標準，正常值則介於56至72公斤及48至62公斤之間，不可否認的是，被要求減肥或有減肥壓力的人，實際上有許多並未達到肥胖的標準。另有依照身體組成及腰圍之衡量方式，此處暫略。

飲食、身體活動和社會環境是造成肥胖的關鍵因素，其中收入較低的群體在這三個面向都非常不利，所以才有了「窮人不會餓死，只會胖死」一說，有關社會階層與肥胖，在飲食上，便宜易取得的精緻澱粉、混亂的飲食習慣，是普羅大眾的生活常態，同樣想要吃飽，攝取健康的食物，需要耗費更多的精神和時間成本。

在身體活動上，除了久坐、壓力易導致肥胖外，上健身房或是教練課的費用，對普通人而言也是不小的負擔；在社會環境上，面對紛雜的廣告訊息，健康知識的獲取與識讀亦造成落差。

簡而言之，想要獲得好身材，需要經濟、時間上的雙重支持，是人在社會上的身分符號之一，其中脫不開結構性因素，普通人若簡單把肥胖與自律與否掛勾，則不免會給自己脫離日常生活型態的身材壓力。

二、一個女性瘦子置身身材議題的感受

被誇獎很瘦不是件快樂的事，更多的是僥倖和茫然。

為甚麼特別強調是「女性」瘦子？男生難道就沒有身材壓力嗎？有的，但我想社會上對於女性的身材規訓確實更為普遍。

我在台灣社會體驗到的是，幾乎任何一個路人都能以「好意」去評價另一個陌生女性的身體、規勸對方去減肥，而其中又以女性對女性的規訓佔多數，媒體也喜歡吹捧哪個女明星多麼自律，人至中年依舊保持少女身材，「瘦」幾乎成為每個女性暗自追求的目標。

在這樣的社會氛圍下，身材纖細的女性似乎成為了既得利益者，雖然也可能收到「太瘦了不好看啦」之類的評價，但壓力遠不及被嫌胖來得大。可當一個瘦子真的開心嗎？身為一個長年過瘦的人，我想說，被誇獎很瘦並不是一件快樂的事，反而更多的是僥倖和茫然。

從小因為腸胃不好，吃不了太多東西，大概從九歲、十歲開始，漸漸成為班上特別瘦的那幾個人之一，最常收到的評價就是「你怎麼這麼瘦」、「好好啊，這麼瘦」，或是在飯局吃不下東西的時候，被打趣道「這麼瘦還減肥啊」。

每當這種時候我總是尷尬的，似乎「瘦」這件事讓我失去了對我自己身體的話語權，作為主流價值所追求的身材，瘦子如果想討論身材議題，往往需要花更多的精力，去闡述自己是多麼「不得已」而變瘦的，否則容易淪為無病呻吟、有意炫耀，更病態的是，仍有不少人會羨慕這種不健康而導致的瘦。

而除了外界眼光，讓人更矛盾的是，這種追求「瘦」的想法同樣刻在我的骨子裡，有個我很尊敬的教授曾這麼說：

「體制所代表的意義，是阻力最小的路。」

因為當個瘦子是個相對輕鬆、不被懷疑的選項，所以當我高喊著「肥胖無罪」時，卻也不免為體重計上上升的數字感到焦慮，這是我前面所謂的「僥倖」，僥倖成為這個社會的優勢群體，忍不住想要繼續維持這種優勢，卻又與自己的價值觀相悖而感到茫然。

身材評價對人產生的不適感無論胖瘦，我們又為何要讓自己處在這種不舒服的狀態中？

三、我多麼希望大家是追求「美」而不是瘦

「瘦」的確是審美的標準之一，一味反對瘦並不能解決身材焦慮，其問題在於當一種聲音成為絕對或正義時，對其他想法所產生的壓迫，以及對不符合標準者的排擠。

依我所見，個人美感的養成是拒絕主流審美壓制的原動力，雖然審美很難絕對獨立於社會環境的影響之外，但會有相對更大的多樣性與自主性，且追求美遠比迎合大眾美感快樂得多。

那種感覺就像買了一整套最近最流行的衣服，和在堆得亂七八糟的小店，翻出一件奇怪卻讓你心動的醜毛衣的差異，比起過度關注身材，去追求你覺得美的、讓你心動的事物吧，我是這樣想的。

可能你會說，我也想追求自己的美感啊，可其他人都覺得我這樣不好看的時候又該怎麼辦呢？確實，我們、甚至我們的上一代、上上一代，幾乎都是在以瘦為美的文化下長大的，有些觀念已經深入骨髓。

但同時，近年來關於破除身材焦慮的討論也益發興盛，其中最明顯的差異，便是商人也開始向身材多樣化的價值靠攏，如知名內衣品牌Victoria's Secret、《vogue》雜誌啟用大尺碼模特，雖然多少是為了商業利益而為，可側面印證了支持身材多樣性、拒絕吹捧單一審美，已經成為大家明面上普遍支持的價值。

出現「需要尊重」的意識，是這個社會正在改變的寫照，這種改變不是一蹴而就的，是每個勇敢提出不同想法的人，面對看似理所當然的事，一點一點造就的影響。

文末我想再引述教授的話：

鬆動體制的希望，是自己不支持、執行這樣的行為，甚至去影響身邊的人。

備註

身體質量指數（BMI，Body Mass Index）是世界衛生組織公布之衡量體位方法，廣泛的應用於世界各國，將18歲以上成人區分為四種體位，分別是過輕（BMI<18.5）、正常（18.5≦BMI＜24.0）、過重（24.0≦BMI＜27.0），及肥胖（BMI≧27.0）。以上資料來自衛生福利部國民健康署官網，*BMI計算公式，體重（公斤）/身高（公尺）2

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：「好羨慕你這麼瘦」一個女性瘦子置身身材議題的感受

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九