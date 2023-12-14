父母是「奉獻型人格」，孩子會有多苦？他們所謂的「奉獻」，其實是一種施壓、甚至虐待

文：高浩容（哲學博士，前台灣哲學諮商學會監事。著有《小腦袋裝的大哲學》、《寫給孩子的哲學思維啓蒙書》等著作）

1.

你認為這個世界是好人多，還是壞人多呢？

在我的兒童哲學課堂，這是一個每學期都會和學生討論到的議題。多數孩子都認為好人比壞人多，但在我們探究這個課題的過程中，總會牽涉到另外兩個很重要的相關問題：

第一個問題：「什麼是好人，什麼是壞人？」

很多時候，我們對於好人的定義是模糊的。我們好像知道自己在說什麼，但當我們仔細深究，我們會發現自己壓根沒想清楚。

就像中世紀哲學家聖．奧古斯丁談到時間時說的：「當我們不去說時間是什麼的時候，我們好像都知道時間是什麼；但當我們開始去說時間是什麼的時候，我們卻發現我們對時間一無所知。」

除了去定義什麼是好人，什麼是壞人，另外一個課題也是孩子們討論激烈，並且沒有一個固定答案的，就是：「假如我們已經為『好人』下了一個定義，那麼我們要如何調查，才能得出一個真正客觀的數據來確知好人比壞人多？」

如果沒有經過客觀論證，那麼我們所謂「好人比壞人多」的說法，不過是一種獨斷，而這個獨斷很可能是錯誤的。

這還挺可怕的！如果我們對這個世界很多的理解都是獨斷的，等於我們多數時間都活在虛假和謬誤中，而這些虛假和謬誤卻不見得由別人造成，而是出於我們自身的認知不清，是我們自己欺騙我們自己，是我們把自己沈浸在一個充滿謊言的大水缸里，卻捨不得出來。

2.

有一種人，你很難說他是好人，但你也絕對不會說他是壞人，這種人就是具有所謂「奉獻型人格」的人。

談到「奉獻」，在我們的華人文化圈，奉獻似乎是一種美德。熱衷奉獻，基本沒有人會說這是一件不好的事情。但是我們要瞭解的是，一件事情沒有人說他不好，不等於他就是好的，而一件好的事情，也不等於人們就一定要去做。

比如有人溺水了，而一位願意下水去救溺水者的人，他是個好人，他做的事情也是好事，但我們無法要求每個人都去做，因為這需要一定的能力，且要承擔一定的風險，並不是每個人都有能力去實現。

又好比某些家庭的長輩特別樂於助人，樂於助人到什麼程度呢？他看到路上有乞丐，他一定會給錢，別人有困難向他借錢，他基本都會借，結果有的時候他自己的孩子需要買一些文具，或是娛樂花消，他沒有辦法滿足他的孩子。

剛開始，他的孩子以為這很正常，後來通過和其他同學的交流，他的孩子才發現原來有些物質條件上的滿足，並不是那麼困難的一件事。於是這個孩子陷入了困惑：「為什麼有些事情，別人家的孩子都能輕易得到滿足，自己的父母卻不願意這麼做，反而把資源花在別人身上？」

還有一個場面，在我成長的圈子中也看了不少。我從小到大，身邊有很多朋友都是出生教師世家，有些老師特別有犧牲奉獻的精神，他們願意花大量時間，在表定工作以外給孩子補課、家訪，提供各種協助。

他們對學生極其有耐心，卻忽視自己家的孩子，有時又反其道而行，對別人家孩子給予包容，卻對自己家孩子百般苛求。他們用來處理家中孩子困難的時間，比不上處理自己的學生。這導致有些出生教師家庭的孩子，他們反倒特別的叛逆。

我覺得他們的叛逆十分合理，因為父母沒有把他們當一回事了，他們只好用一些激烈手段來表達自己的心聲。有些教師很清楚對待學生要用心，要關懷他們，要傾聽他們要對他們有耐心。奇怪的是，他們對自己家裡的孩子卻沒有投入同樣的時間和心理。

這些教師做的事情，某種程度上就是明知故犯。明明知道自己這樣做會帶來不好的結果，卻還是做了。我也納悶，他們生出來的孩子難道不屬於同個物種？難道他們覺得自己家裡的孩子不需要去關懷，去傾聽，並對他們有耐心嗎？

3.

奉獻型人格並不等於奉獻。

奉獻型人格的人談不上是什麼好人。我們有必要去澄清這一點，以免有些人以為自己在做好事，事實卻不然。奉獻型人格最大的問題，在於他們和他人之間的關係是斷聯的。常人之間，彼此能夠打開通暢交流的管道，但對奉獻型人格的人，他們的管道被切斷了。

這就是奉獻型人格的人會對他人造成的負面影響，他們根本沒有好好聽別人說話，去回應他人真實的心聲，設身處地的去瞭解別人。

奉獻型人格的人活在自己的世界裡，他們對外所謂的奉獻，其實是一種施壓，有時甚至形同虐待。

舉一個比較經典的場景，有些具有奉獻型人格的老人，他們會逼自己的孩子，在孩子肚子不餓，不想吃飯的時候，強迫他們吃飯；在孩子不冷，不想多加一件外套的時候，強迫他們多加一件外套。

總而言之，無論他們的孩子，如何三番兩次，真誠懇切的告訴老人，「我們不想吃」、「我們不需要」、「謝謝」！這些老人壓根「聽不進去」，這個聽不進去就是一種對他人感受的忽視，甚至是否定。

請問有人會喜歡自己的感受被別人忽視，會喜歡自己的感受被別人否定嗎！類似行為會讓人非常難受、不愉快，進而引發憤怒與衝突。

談到這裡，你就可以瞭解為什麼奉獻人格的人很容易把身邊的人都「趕走」，因為他簡直就是一個會行走的壓力製造機，誰跟他在一起，誰的自我就會被忽視，形同不存在。

所以表面上看，奉獻型人格的人好像在做一些對別人好的事，實際上完全不是如此，奉獻型人格的人無法打開自己去感受他人，與他人進行連接。