父母是「奉獻型人格」，孩子會有多苦？他們所謂的「奉獻」，其實是一種施壓、甚至虐待
我們想讓你知道的是
孝順不等於「愚孝」。所謂愚孝，就是一個孩子「既滿足父母的現實，又滿足父母的幻想」，如果一個孩子那麼幹，他肯定會累壞，並吃力不討好。假使父母要你結婚、要你生孩子，且這是為了滿足他們自己對你的期待，滿足他們想要抱孫子的願望，這就不是一個現實問題，而是父母的幻想。他們並不知道孩子的意願，好似也不是很在意。
文：高浩容（哲學博士，前台灣哲學諮商學會監事。著有《小腦袋裝的大哲學》、《寫給孩子的哲學思維啓蒙書》等著作）
1.
你認為這個世界是好人多，還是壞人多呢？
在我的兒童哲學課堂，這是一個每學期都會和學生討論到的議題。多數孩子都認為好人比壞人多，但在我們探究這個課題的過程中，總會牽涉到另外兩個很重要的相關問題：
第一個問題：「什麼是好人，什麼是壞人？」
很多時候，我們對於好人的定義是模糊的。我們好像知道自己在說什麼，但當我們仔細深究，我們會發現自己壓根沒想清楚。
就像中世紀哲學家聖．奧古斯丁談到時間時說的：「當我們不去說時間是什麼的時候，我們好像都知道時間是什麼；但當我們開始去說時間是什麼的時候，我們卻發現我們對時間一無所知。」
除了去定義什麼是好人，什麼是壞人，另外一個課題也是孩子們討論激烈，並且沒有一個固定答案的，就是：「假如我們已經為『好人』下了一個定義，那麼我們要如何調查，才能得出一個真正客觀的數據來確知好人比壞人多？」
如果沒有經過客觀論證，那麼我們所謂「好人比壞人多」的說法，不過是一種獨斷，而這個獨斷很可能是錯誤的。
這還挺可怕的！如果我們對這個世界很多的理解都是獨斷的，等於我們多數時間都活在虛假和謬誤中，而這些虛假和謬誤卻不見得由別人造成，而是出於我們自身的認知不清，是我們自己欺騙我們自己，是我們把自己沈浸在一個充滿謊言的大水缸里，卻捨不得出來。
2.
有一種人，你很難說他是好人，但你也絕對不會說他是壞人，這種人就是具有所謂「奉獻型人格」的人。
談到「奉獻」，在我們的華人文化圈，奉獻似乎是一種美德。熱衷奉獻，基本沒有人會說這是一件不好的事情。但是我們要瞭解的是，一件事情沒有人說他不好，不等於他就是好的，而一件好的事情，也不等於人們就一定要去做。
比如有人溺水了，而一位願意下水去救溺水者的人，他是個好人，他做的事情也是好事，但我們無法要求每個人都去做，因為這需要一定的能力，且要承擔一定的風險，並不是每個人都有能力去實現。
又好比某些家庭的長輩特別樂於助人，樂於助人到什麼程度呢？他看到路上有乞丐，他一定會給錢，別人有困難向他借錢，他基本都會借，結果有的時候他自己的孩子需要買一些文具，或是娛樂花消，他沒有辦法滿足他的孩子。
剛開始，他的孩子以為這很正常，後來通過和其他同學的交流，他的孩子才發現原來有些物質條件上的滿足，並不是那麼困難的一件事。於是這個孩子陷入了困惑：「為什麼有些事情，別人家的孩子都能輕易得到滿足，自己的父母卻不願意這麼做，反而把資源花在別人身上？」
還有一個場面，在我成長的圈子中也看了不少。我從小到大，身邊有很多朋友都是出生教師世家，有些老師特別有犧牲奉獻的精神，他們願意花大量時間，在表定工作以外給孩子補課、家訪，提供各種協助。
他們對學生極其有耐心，卻忽視自己家的孩子，有時又反其道而行，對別人家孩子給予包容，卻對自己家孩子百般苛求。他們用來處理家中孩子困難的時間，比不上處理自己的學生。這導致有些出生教師家庭的孩子，他們反倒特別的叛逆。
我覺得他們的叛逆十分合理，因為父母沒有把他們當一回事了，他們只好用一些激烈手段來表達自己的心聲。有些教師很清楚對待學生要用心，要關懷他們，要傾聽他們要對他們有耐心。奇怪的是，他們對自己家裡的孩子卻沒有投入同樣的時間和心理。
這些教師做的事情，某種程度上就是明知故犯。明明知道自己這樣做會帶來不好的結果，卻還是做了。我也納悶，他們生出來的孩子難道不屬於同個物種？難道他們覺得自己家裡的孩子不需要去關懷，去傾聽，並對他們有耐心嗎？
3.
奉獻型人格並不等於奉獻。
奉獻型人格的人談不上是什麼好人。我們有必要去澄清這一點，以免有些人以為自己在做好事，事實卻不然。奉獻型人格最大的問題，在於他們和他人之間的關係是斷聯的。常人之間，彼此能夠打開通暢交流的管道，但對奉獻型人格的人，他們的管道被切斷了。
這就是奉獻型人格的人會對他人造成的負面影響，他們根本沒有好好聽別人說話，去回應他人真實的心聲，設身處地的去瞭解別人。
奉獻型人格的人活在自己的世界裡，他們對外所謂的奉獻，其實是一種施壓，有時甚至形同虐待。
舉一個比較經典的場景，有些具有奉獻型人格的老人，他們會逼自己的孩子，在孩子肚子不餓，不想吃飯的時候，強迫他們吃飯；在孩子不冷，不想多加一件外套的時候，強迫他們多加一件外套。
總而言之，無論他們的孩子，如何三番兩次，真誠懇切的告訴老人，「我們不想吃」、「我們不需要」、「謝謝」！這些老人壓根「聽不進去」，這個聽不進去就是一種對他人感受的忽視，甚至是否定。
請問有人會喜歡自己的感受被別人忽視，會喜歡自己的感受被別人否定嗎！類似行為會讓人非常難受、不愉快，進而引發憤怒與衝突。
談到這裡，你就可以瞭解為什麼奉獻人格的人很容易把身邊的人都「趕走」，因為他簡直就是一個會行走的壓力製造機，誰跟他在一起，誰的自我就會被忽視，形同不存在。
所以表面上看，奉獻型人格的人好像在做一些對別人好的事，實際上完全不是如此，奉獻型人格的人無法打開自己去感受他人，與他人進行連接。
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「本來以為，只是跌倒而已⋯⋯」—居家照顧服務，幫助年長者走出老老照顧困境
我們想讓你知道的是
「老老照顧」家庭似乎隨著高齡化越來越多，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。
近十年來，隨著高齡化、少子化和各種社會發展趨勢的疊加，年長者的照顧問題浮上檯面，「老老照顧」的狀態，也逐漸進入公共話語中。所謂的「老老照顧」，是指65歲以上年長者，不僅要應對自己隨著年齡增長而來的健康問題，還要承擔24小時照顧另一位長者／失能長者的重負。
身體上的高負荷和精神層面的緊繃狀態，常使得這些年長的照顧者，處於身心失衡的邊緣。他們可能更容易罹患憂鬱、焦慮和失眠等心理健康問題。除此之外，照顧者可能因為照顧工作而無法安排個人時間，無暇參加社交和娛樂活動，導致感到孤獨和無助，與社會疏離。對於年長者而言，他們的社交資源和互動網絡本來就相對缺乏，這些內在的壓力就更容易被忽視，使得老老照顧的挑戰，在社會上長期處於被低估的狀態。
本來以為，只是跌倒而已⋯⋯
77歲的洪爺爺和72歲的洪奶奶，住在一個安安靜靜的小社區裡。他們夫妻倆有三個孩子，長女和次子都已經組成了自己的家庭，只有曾經小中風的長子與他們同住，一家三口靠著洪爺爺的豬血糕攤子，勉強的維持著生活。
大約在五、六年前，洪爺爺就發現自己身體不太舒服，下腹部常常疼痛。或許是不願意面對自己生病的事實，因此只讓醫生開止痛消炎藥應付病狀，拒絕進一步的檢查和治療。但今年初，他突然四肢無力，倒了下去。這次，醫生檢查出了洪爺爺的疝氣問題，緊急動了手術。但手術之後，身體的復原狀況並不理想，脊椎也發現了退化和磨損等問題，再加上原本就有高血壓和青光眼，洪爺爺不僅無法做生意，連生活起居都得依賴洪奶奶的照顧。從起床到進食、洗漱、上下床，生活的每一步都需要依靠妻子攙扶協助。但是，洪奶奶自己也是一個70多歲的長者了，骨質疏鬆症和膝關節病痛已糾纏她多年，加上獨自照顧著失能丈夫的壓力，不管是在體力或心理上，對奶奶來說都是非常大的負荷。「我照顧他（洪爺爺），要背、要推、要抱⋯⋯照顧得我自己都生病了，全身都在痛。我們住四樓，沒有電梯，帶他去看醫生，要找爬梯機的人來幫忙，上、下樓一趟都各要花費900元，真的太貴了，負擔不起。」洪奶奶說。提供爬梯機服務的工作人員，看到洪家爺爺奶奶處在這樣的困境中，建議奶奶尋求外部援助，她才終於在今年八月，撥打了1966申請長期照護服務。
老老照顧的窘迫，有可能發生在每個人身上
「『老老照顧』的狀況，在已經是高齡社會、即將邁向超高齡社會的台灣，的確有越來越多趨勢。」伊甸基金會的居服員督導陳紹慈解釋道，在傳統的台灣家庭中，照顧長者通常會被視為是家庭成員的責任，然而，隨著現代生活節奏的加快、勞動力市場的變化、現代家庭組成的改變，越來越多的年輕人無法提供日常的家庭照顧。這使得許多中老年人，在自己可能也需要被照顧的情況下，仍得承擔起照顧更年長或健康狀況較差的老年人的責任。「許多家庭會陷入『老老照顧』的狀況，有幾個主要原因，一是資訊的缺乏，比方偏鄉、經濟條件較差、資訊取得不易等等，讓這些家庭可能不知道，其實有其他的管道可以提供協助；另一是傳統觀念的束縛，很多人會認為把父母親送到老人院，就是代表不孝。」
一直以來，伊甸基金會嘗試用許多不同的方式，提升一般民眾對於長照議題的認識和敏感度。因此，從都市到偏鄉，伊甸基金會在全台各地設立長照服務站、關懷據點、長照機構、日照中心、社區輔具站等實體單位，定期安排社區服務，包括訪視、弱勢長者餐飲服務等等。也透過社群媒體，例如YouTube、Facebook、Instagram和Podcast等平台，向不一樣的族群和年齡層傳播關於長照的觀念。「我們會這麼做，是因為我們知道，傳播新的觀念不容易，改變舊的觀念更是困難。就像獨自照顧洪爺爺的洪奶奶，如果不是提供爬梯機服務的工作人員建議，她可能要更久，甚至永遠也不知道自己是可以獲得幫助的。」陳紹慈說道。
除了讓大家認識被照顧者的需求之外，近年來，伊甸基金會努力將照顧的範圍，拓展到照顧者身上。「因為照顧者所承受的身心壓力是驚人的。比方他必須承受情感上的壓力，尤其是照顧親密的家庭成員時，可能會特別悲傷、無助或焦慮，在所照顧對象的健康狀況惡化時更是嚴重。」另外還有與社會隔絕、經濟壓力等等，陳紹慈也提醒道，照顧者還有很大的一個壓力來源，是自己的身體負擔：「照顧工作往往涉及體力勞動，而且是很大量的勞動，比方協助病患移動、翻身等等，在沒有接受過專業訓練的情況下，照顧者自己可能也很快就會受傷。」像洪奶奶的情況就是如此——她自己的膝蓋和骨質疏鬆的問題，就在照顧洪爺爺之後變得更加嚴重，因此，提供適當的支持和關懷給照顧者是非常重要的。這樣的支持包括提供實際的照顧服務和經濟援助，包括心理和社會支持，包括讓照顧者擁有喘息的時間。因為，只有照顧好自己，才有能力更好的照顧別人，所以伊甸基金會的努力，不僅提升了照顧者的生活品質，同時也加強整個長照體系的效能和持續性。
安享晚年，應該是我們共同期待的未來
在居服員開始協助洪家之後，洪奶奶終於感到身上的重擔減輕了一些。「他（洪爺爺）是很固執的人，又餓不得。以前我得幫他洗好澡之後再去弄飯，他會因為餓了而生氣。現在有一哥（居服員）來幫忙，我可以趁這個時候趕快去處理午餐，他一洗好就可以吃，真的覺得輕鬆很多。」不只如此，洪爺爺也非常喜歡一哥的協助。只要是一哥要來服務的日子，洪爺爺總是早早就期盼著他，不斷詢問他人什麼時候會到。另外，洪奶奶也在個管員的評估和協助下，申請了居家用的輔具，這樣即使居服員不在，她獨自照顧洪爺爺也會輕鬆一點。
「我們在評估每個家庭的狀況的時候，都是先看他們當下最緊急的需要是什麼，就從這邊開始安排。這也是我們和每一個家庭認識彼此、磨合的開始。因為我們往往在評估的過程中，就會發現家庭中還有更多需要協助的地方。我們必須慢慢地、一步步地協助家庭接納更多的服務項目，或者嘗試其他的服務方式。」伊甸基金會居服員督導說到，協助個案家庭，必須設立短、中、長程目標。以洪爺爺為例，現在他接受了沐浴、肢體關節活動這些服務，然後也申請了輔具，這屬於短程的目標，拉到中、長程來看，居服員督導更希望可以鼓勵洪爺爺出門、願意去看醫生，讓他的脊椎得到真正妥善的治療和照顧。「因為洪爺爺還蠻喜歡和居服員相處，所以未來我們也期待可以透過居服員的引導，讓他能夠走出家門，接受治療，甚至體力可以好到能夠進入我們的日照機構或社區據點，參加活動。」伊甸基金會期待著，在大家的協助下，洪爺爺和洪奶奶能夠生活得更舒適，好好享受老年生活的每一個美好時刻。
「老老照顧」家庭越來越多，老夫妻互相陪伴很美好，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。多年來，伊甸基金會投注心力，希望能夠成為年長者晚年的依靠。但我們更希望的是，有一天社會可以建立一個更友善、全面的支援系統，確保長者都能擁有一定的生活水準。這樣的系統應該涵蓋足夠的醫療照護、經濟援助、居住安排以及社交活動，減輕個人和家庭的負擔，並提升整個社會對於年長者的關懷與尊重，更進一步的，讓長者們享受他們應得的尊嚴和幸福。
伊甸基金會「老人照顧服務計畫」透過日間照顧、公托中心、關懷據點、居家服務、長者送餐服務、照顧者團體支持、照顧者資源連結等，讓長輩在熟悉的地方找到服務，也讓照顧者在專業的地方得到喘息，讓每一位長輩及照顧者一起安心、快樂地好好變老。