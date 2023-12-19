疫情後美國開始面對鉅額國債問題：經濟指標相當出色，為何國內消費者信心卻出奇地低？

文：台灣金融研訓院特聘外籍研究員孫維德（David Stinson）

1.9兆美元的《美國救援方案法》（American Rescue Plan）與3兆美元的基礎建設法案，都使美國順利從疫情後能迅速反彈，避開了其他國家央行升息所面臨的悲劇，但未來財政挑戰仍不小。

美國民主黨目前的堅硬立場，很可能跟國債問題有關。共和黨在幾位激進成員的推動下，威脅只要不削減下一期的支出，就要關閉政府。這種談判在低利率時代曾多次低空飛過，這次卻不幸破局，眾議院10月通過動議罷免了議長麥卡錫（Kevin McCarthy），創下眾議院議長首次被罷免的紀錄。

雖然這場爭議後來演變為黨派之爭，但根據憲法，能選上眾議院議長的人至少當時都掌握了整個議院的多數支持。根據過去傳統，議院中的少數黨通常不會干涉多數黨的事務，但民主黨這次卻跟少數幾位共和黨極端成員聯合，使其陷入內部分裂。在眾議院激辯新議長人選與未來方向之後，歷經了15輪漫長投票，議長寶座才終於底定。但如今議長已被罷免，2024年的最終預算也尚未通過，後續的談判很可能變數更多。

共和黨溫和派似乎真的對黨內新興的「自由黨團」（Freedom Caucus）相當不滿，嚴重到有人願意倒戈跟民主黨合作。如今選出的新議長麥可．強生（Mike Johnson）傾向極右派，但整體來說，似乎已經脫離了長久以來的紅藍死鬥格局。無論歷史的下一步走向何方，美國的財務狀況似乎都會一樣嚴峻。

市場為何反應遲緩

自疫情結束以來，美國無論在外交、內政，還是貨幣政策，都必須在經濟衰退與信譽降低之間二選一。雖然這些問題都有出路，但也都需要更強的紀律與規劃才能確實執行。

在許多方面，美國經濟都讓絕大多數國家羨慕不已，剛剛公布的第三季GDP成長率4.9%更是驚人。一年前，《彭博社》經濟學家還說，在聯準會的快速升息周期下，今年經濟衰退的機率是100%，如今回頭看簡直難以想像；反而更可能走向不會提高失業率的「完美通貨緊縮」。雖然需要更長的時間才能把通膨率壓回2%的最終目標，但現在數字已經遠遠低於2022年的高峰。

自2008年經濟衰退以來，許多理論都試圖解釋利率波動為何不會快速影響美國經濟。有人認為這是因為持有庫存並需要短期資金的公司越來越少。也有人提到，利率提高只是加劇了居住不平等，卻不會降低GDP、不會提高失業率。在舊貨幣政策制度下，許多房貸借款人都享受著簽約時的超低利率，不須擔心利率波動，但這也可能會讓人不願搬家，影響到未來的勞動力流動性。另一方面，對那些沒有房產的人來說，高利率快速墊高了融資成本以及租金，使生活更為困頓，而這些全都沒有寫在GDP統計數據中。

圖片來源：《台灣銀行家》雜誌

利率最近的變化有兩個可能原因。首先，市場才剛開始相信聯準會真正打算結束通膨，需要長時間提高利率讓市場來實現這項目標，以及亞洲經濟體顯然無力升息，美元目前依然強勢，未來美國債務尚不是全球的最大問題。

利率變化造成的影響

另一種解釋則是在融資成本上升之後，市場可能越來越擔心美國的信譽。財政部在7月31日宣布第3季將借入1兆美元，比5月公告的額度增加2,740億美元。到了8月，10年期利率果然改變。

如今美國財政面臨壓力，特別是剛爆發的中東衝突更是使短期內的國防開支不太可能下降。在日本和中國各自捍衛貨幣的行動，以及聯準會持續量化緊縮之下，政府勢必會公開出售更多美元債券。

全球三大信評機構中唯一給予美國Aaa債信評等的穆迪（Moody's），在11月10日因為美國「不重視中期財政規劃」，將信評展望由「穩定」調降為「負面」。債信報告認為，雖然美國經濟基本面（經濟實力、制度、治理能力）沒有實質變化，但其財政或金融實力（債務狀況、因應政治風險的能力）已明顯降低。

因此，無論是為了全球經濟成長，還是為了解決美國的債務問題，美國經濟的正常成長都將比過去更為重要。目前的市場觀察家認為，整體表現將繼續亮眼；但這樣的樂觀態度可能只是因為他們不久之前才預測失準，如今寧願相信美國可以順利挺過這次景氣循環。

某些可能的惡兆

值得注意的是，雖然直接性經濟指標相當出色，美國國內信心卻出奇地低，甚至使即將競選連任的拜登總統面臨政治問題。《經濟學人》雜誌最近研究「氛圍衰退」（Vibecession）程度走勢，發現疫情之後，消費者信心一直都比經濟指標負面很多。

許多理論都在解釋這種現象。居住環境的變化可能是原因之一，儘管單看總資產，那些在低利率時代買房的人，如今大概已經有35%因此不勞而獲。也許消費者只是遇到了一輩子從未遇過的通膨，因此過度反應，同時還沒有發現通貨已經正在緊縮。另外，就是科技業目前陷入寒冬，而媒體對這產業的關注遠超過其他。

經濟學家約瑟夫．波利塔諾（Joseph Politano）也指出，雖然實質薪資總體上升（增速低於往常），但既有各產業的實質薪資卻都下降。總體數字上升的真正原因，是勞動力流向了高薪產業。在這種環境下，可想而知，人們會把遇到的逆境歸於景氣不佳，把遇到的機會解釋成自己技能優秀以及奮發進取。不過要說起來，低利率環境最重要的功能之一，本來就是讓勞動力轉移到生產力更高的產業。