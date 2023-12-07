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2023/12/07,
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日圓疲軟旅費暴增，日本年末出國人數僅往年7成，第一目的地首爾，第二台北

日圓疲軟旅費暴增，日本年末出國人數僅往年7成，第一目的地首爾，第二台北
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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海外旅遊意願不高的主要原因是日圓疲軟，自從2019年以來，日圓兌美元從110一路貶值，現在已經貶了40日圓左右。這代表日本人到海外購物和吃飯的費用愈來愈高。JTB社長山北榮二郎表示，「（旅行費用）大概是疫情爆發前的2倍以上」，這阻礙了日本人赴海外旅遊的復甦。

（中央社）儘管疫情緩和，但日本人的出國興致卻因為日圓疲軟而萎靡不振。年末假期以往是出遊旺季，但根據日本交通公社（JTB）統計，計劃在2023年底到2024年初出國的日本觀光客，僅有2019年度的7成左右，第一目的地是首爾，第二則是台北。

許多日本人都發現，回國後的入境隊伍越來越短。讀賣新聞報導，12月4日的羽田機場國際線報到櫃檯前擠滿了外國人，機場相關人員表示，在清晨和深夜時段，來日本遊玩的遊客準備回國時尤其擁擠。

根據日本政府觀光局統計，2023年1月至10月期間有764萬日本人出國，比去年同期成長3.9倍，但與COVID-19疫情之前的2019年同期下降54.3％，與訪日旅客人數迅速暴漲成為顯著對比。

JTB推估，年末假期（12月23日至明年1月3日）的海外旅行人數約為58萬人，雖然是去年的2.6倍，但比2019年度減少約3成左右。另外，人均花費約為22萬2000日幣（約新台幣4萬7400元），也比去年減少7.9％。

海外旅遊意願不高的主要原因是日圓疲軟，自從2019年以來，日圓兌美元從110一路貶值，現在已經貶了40日圓左右。這代表日本人到海外購物和吃飯的費用愈來愈高。JTB社長山北榮二郎表示，「（旅行費用）大概是疫情爆發前的2倍以上」，這阻礙了日本人赴海外旅遊的復甦。

根據外務省統計，日本人持有護照的比率也在下滑。疫情之前，日本人持有護照的比率約為25％，但在2022年下降至17％。除了學校減少舉辦海外遊學，使得團體辦護照的機會減少之外，在疫情期間過期的護照，疫情後換發的比率也不高。

日本旅客對於其他國家的觀光復甦相當重要。日本人最愛去美國的夏威夷等地觀光，根據美國的2019年旅客人數統計，日本排在第4，一年約有375萬日本人訪美，僅次於加拿大、墨西哥和英國人。但到了2022年，訪美的日本人數下降至60萬人，被印度（約125萬人）、韓國（約92萬人）超越，排在第13名。今年的1至10月訪美日本人數則回復到約121萬人。

日本人愛去旅遊的地方，也變成距離較近的亞洲國家。根據旅行社HIS統計目前的海外旅遊行程預訂情況，日本人愛去的地方第一名是首爾、第二名是台北、第三名是美國檀香山、第四名曼谷、第五名美國關島、第六名釜山、第七名新加坡、第八名菲律賓宿霧、第九名澳洲昆士蘭省的凱恩斯、第十名巴黎。

其中，愛去韓國和台灣因為「感覺比較划算」，澳洲則是有許多廉航可以抵達，在疫情之前穩居第一的檀香山則下滑到了第3名。HIS相關人士表示，這顯示「想要節省旅費的人愈來愈多。」

JTB公布的年末假期旅遊趨勢顯示，選擇在日本國內旅遊的人數比去年增加3.7％，即將達到2800萬人次，已經恢復到2019年的9成5水準；人均消費也增加10.8％，來到4萬1000日幣，背後因素是物價上漲，以及服務業人手不足導致成本上升等。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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