日圓疲軟旅費暴增，日本年末出國人數僅往年7成，第一目的地首爾，第二台北
我們想讓你知道的是
海外旅遊意願不高的主要原因是日圓疲軟，自從2019年以來，日圓兌美元從110一路貶值，現在已經貶了40日圓左右。這代表日本人到海外購物和吃飯的費用愈來愈高。JTB社長山北榮二郎表示，「（旅行費用）大概是疫情爆發前的2倍以上」，這阻礙了日本人赴海外旅遊的復甦。
（中央社）儘管疫情緩和，但日本人的出國興致卻因為日圓疲軟而萎靡不振。年末假期以往是出遊旺季，但根據日本交通公社（JTB）統計，計劃在2023年底到2024年初出國的日本觀光客，僅有2019年度的7成左右，第一目的地是首爾，第二則是台北。
許多日本人都發現，回國後的入境隊伍越來越短。《讀賣新聞》報導，12月4日的羽田機場國際線報到櫃檯前擠滿了外國人，機場相關人員表示，在清晨和深夜時段，來日本遊玩的遊客準備回國時尤其擁擠。
根據日本政府觀光局統計，2023年1月至10月期間有764萬日本人出國，比去年同期成長3.9倍，但與COVID-19疫情之前的2019年同期下降54.3％，與訪日旅客人數迅速暴漲成為顯著對比。
JTB推估，年末假期（12月23日至明年1月3日）的海外旅行人數約為58萬人，雖然是去年的2.6倍，但比2019年度減少約3成左右。另外，人均花費約為22萬2000日幣（約新台幣4萬7400元），也比去年減少7.9％。
海外旅遊意願不高的主要原因是日圓疲軟，自從2019年以來，日圓兌美元從110一路貶值，現在已經貶了40日圓左右。這代表日本人到海外購物和吃飯的費用愈來愈高。JTB社長山北榮二郎表示，「（旅行費用）大概是疫情爆發前的2倍以上」，這阻礙了日本人赴海外旅遊的復甦。
根據外務省統計，日本人持有護照的比率也在下滑。疫情之前，日本人持有護照的比率約為25％，但在2022年下降至17％。除了學校減少舉辦海外遊學，使得團體辦護照的機會減少之外，在疫情期間過期的護照，疫情後換發的比率也不高。
日本旅客對於其他國家的觀光復甦相當重要。日本人最愛去美國的夏威夷等地觀光，根據美國的2019年旅客人數統計，日本排在第4，一年約有375萬日本人訪美，僅次於加拿大、墨西哥和英國人。但到了2022年，訪美的日本人數下降至60萬人，被印度（約125萬人）、韓國（約92萬人）超越，排在第13名。今年的1至10月訪美日本人數則回復到約121萬人。
日本人愛去旅遊的地方，也變成距離較近的亞洲國家。根據旅行社HIS統計目前的海外旅遊行程預訂情況，日本人愛去的地方第一名是首爾、第二名是台北、第三名是美國檀香山、第四名曼谷、第五名美國關島、第六名釜山、第七名新加坡、第八名菲律賓宿霧、第九名澳洲昆士蘭省的凱恩斯、第十名巴黎。
其中，愛去韓國和台灣因為「感覺比較划算」，澳洲則是有許多廉航可以抵達，在疫情之前穩居第一的檀香山則下滑到了第3名。HIS相關人士表示，這顯示「想要節省旅費的人愈來愈多。」
JTB公布的年末假期旅遊趨勢顯示，選擇在日本國內旅遊的人數比去年增加3.7％，即將達到2800萬人次，已經恢復到2019年的9成5水準；人均消費也增加10.8％，來到4萬1000日幣，背後因素是物價上漲，以及服務業人手不足導致成本上升等。
新聞來源
延伸閱讀
- 面對日圓貶值、手續繁瑣和新冠病毒的疑慮：日本人的海外旅遊障礙
- 台灣住宿變貴、物價上漲，日本哈台族：以前一年去5次，現在日圓貶只能無奈減半
- 日圓貶值帶動外資湧入日本股市，觀光熱絡、製造業獲利增，核心CPI創40年新高
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
Tags：
好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
我們想讓你知道的是
城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
【桃園市政府廣告】