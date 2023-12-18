同為蕞爾小國，台灣可學習立陶宛、新加坡「永續金融科技」轉型，注入創新能量

文：蘇偉華

國際數位金融發展和永續金融科技商機，在當今金融領域都有著巨大的潛力。這兩個領域之間存在許多交集，並共同推動了金融業的變革，以滿足日益增長的可持續發展需求，和不斷變化的數位環境。同時這也為投資者、金融機構和創新者提供了許多商機。

透過金融科技的協助，可以用於支持綠色和可持續投資，例如綠色債券、可再生能源融資以及碳交易。在金融科技幫忙下，同樣有助於追蹤和評估永續項目的表現，包含社會責任投資等，金融科技平台可以提供更多的社會責任投資選擇，讓投資者選擇支持具有積極社會和環境影響的企業。

立陶宛、新加坡與台灣皆為蕞爾小國。立陶宛政府透過國家政策，大力發展金融科技產業，成為歐盟內頗具規模的金融科技重鎮。新加坡政府打造完善的金融科技業生態系統，享有亞洲首要金融科技中心的地位。立陶宛財政部政務次長Vaida Markevičienė，以及新加坡DEC組織董事Keith B. Carter均受邀參加今年FinTech Taipei2023金融科技論壇，分享與交流永續金融科技發展經驗，為台灣金融業與新創產業注入更多創新能量。

永續金融，有助投資綠色轉型最需要經濟活動

金融數位轉型與綠色轉型為當前兩大國際趨勢。Vaida Markevičienė表示，歐盟自許為淨零排放與永續發展的全球領導者，設定2030年的氣候目標要比1990年減少至少50％到55％排放量，至2050年，不僅要達到淨零排放，更要成為全球第一個氣候中和（Climate Neutrality）的大陸。

為達此目標，歐盟執委會於2019年發布《歐洲綠色新政》（European Green Deal），以永續發展與人民福祉作為公共政策核心，希望能帶動歐盟轉型成為公平包容、低碳永續、繁榮競爭的新經濟體。

在外界殷切期盼下，歐盟推出永續金融議程（EU Sustainable Finance Agenda），其中包含至關重要的歐盟永續金融分類標準（EU Taxonomy），以及與永續發展相關的揭露、輕鬆存取數據、防止漂綠、國際合作。歐盟永續金融分類標準是歐盟永續金融架構的基石，也是重要的市場透明度工具，有助於直接投資在綠色轉型最需要的經濟活動上。「若想要投資綠色企業或綠色專案，首先必須先定義何謂『綠色』，」Vaida Markevičienė說明，依據歐盟永續金融分類標準，將可辨別哪些企業或專案真正有助環境，而非傷害環境。

其次，是必須要能揭露與永續發展相關的數據資料，藉此做出明智的決策。為了降低產品「漂綠」──打著環保的旗幟，卻做出相反行為──的風險，數位化機制可提供大眾可信賴、可比較及可供驗證的商品資訊，協助消費者做出永續友善的消費選擇。這將促成新的商業模式，防止對環境有害的產品出現在歐盟市場，並加重產品製造商的綠色責任。

設立兩大目標！立陶宛力拚綠色轉型

身為歐盟會員國的立陶宛，設定兩大目標，一是至2030年，風電或太陽能等再生能源將占最終電力消耗總量的100％；二是2050年將溫室氣體量減少100％。為達成此目標，立陶宛政府制定綠色金融行動計畫（Green Finance Action Plan），其中包含設立綠色金融中心。

Vaida Markevičienė表示，綠色金融中心必須具有能力與知識，能帶動公部門與私部門的綠色轉型與金融合作。除了公部門與私部門的綠色投資外，還要教育社會大眾了解投資綠色領域的重要性，培養綠色金融素養，協助他們能明智地選擇相關的綠色專案。2018年，立陶宛財政部首次發行綠色債券，發行規模為6,800萬歐元，用於翻新改造老舊公寓住宅、提升能源使用效率，以減少二氧化碳排放。這使立陶宛成為波羅的海三國中第一個發行綠色債券的國家。

Vaida Markevičienė指出，綠色轉型需要投注大量資金與創新，金融科技公司亦可發揮重要功能，例如提供綠色數據資料，透過人工智慧判讀，檢視是否為有益環境的綠色專案，將有助於制定明智的決策，並有效管理風險。歐盟推動綠色新政，激勵歐洲各國政府和能源集團投入再生能源，估計未來10年累計的投資金額可達1兆歐元。

微小型經濟體，迅速成為歐洲金融科技主導力

歐盟為促進數位金融發展，曾發布「數位單一市場」政策。在此單一的規則下，非歐盟會員國企業若想提供服務給歐盟會員國，「可以先在立陶宛申請執照，就能進入歐盟的單一市場。」Vaida Markevičienė表示，立陶宛致力於成為他國企業進入歐盟市場的門戶，以實踐永續金融強國的目標。立陶宛人口不足300萬人，屬於微小型經濟體，但近年來已迅速成為歐洲金融科技的主導力量，在全球FinTech舞台上扮演著關鍵的領導角色。

為推動整體FinTech產業，立陶宛政府整合了包含政府內部、立陶宛銀行、企業創投、加速器，新創公司、金融機構、創投、股票交易所等資源，設立共同目標——致力於打造立陶宛的金融科技成為歐盟的標竿。

在此目標下，政府制定友善的金融科技監管框架、強化基礎設施和促進創新機會、建立具競爭力的人才庫、推動數位轉型、全力協助FinTech開展業務，並提升營運韌性與資安風險管理，以打造永續金融科技生態系，吸引各國企業投資立陶宛。Vaida Markevičienė說，FinTech為金融業帶來革命性的轉變，讓營運成本更低、服務流程更快、更有效能提供消費者更好的服務，以及更有利於普惠金融。然而，金融體系越數位化，越需要妥善的風險管理，包括制定完善的規則來保障金融機構的營運韌性，以及設定共同的標準來確保不同機構之間的分享與合作。