同為蕞爾小國，台灣可學習立陶宛、新加坡「永續金融科技」轉型，注入創新能量
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進入生成式AI時代，永續轉型如何與新的金融科技共存共榮，Keith B. Carter以「知道」、「決定」及「行動」（Know, Decide, Act）三個字詞，疾呼坐而言不如起而行，小國更應該攜手共創永續金融科技未來。俗話說：「金錢，總是流向安全的地方；人才，總是流向更被重視的地方。」小國若想要推動永續金融科技產業的生態系，吸引外資流入，並提升創新能量，不妨以新加坡及立陶宛的經驗為借鏡。
文：蘇偉華
國際數位金融發展和永續金融科技商機，在當今金融領域都有著巨大的潛力。這兩個領域之間存在許多交集，並共同推動了金融業的變革，以滿足日益增長的可持續發展需求，和不斷變化的數位環境。同時這也為投資者、金融機構和創新者提供了許多商機。
透過金融科技的協助，可以用於支持綠色和可持續投資，例如綠色債券、可再生能源融資以及碳交易。在金融科技幫忙下，同樣有助於追蹤和評估永續項目的表現，包含社會責任投資等，金融科技平台可以提供更多的社會責任投資選擇，讓投資者選擇支持具有積極社會和環境影響的企業。
立陶宛、新加坡與台灣皆為蕞爾小國。立陶宛政府透過國家政策，大力發展金融科技產業，成為歐盟內頗具規模的金融科技重鎮。新加坡政府打造完善的金融科技業生態系統，享有亞洲首要金融科技中心的地位。立陶宛財政部政務次長Vaida Markevičienė，以及新加坡DEC組織董事Keith B. Carter均受邀參加今年FinTech Taipei2023金融科技論壇，分享與交流永續金融科技發展經驗，為台灣金融業與新創產業注入更多創新能量。
永續金融，有助投資綠色轉型最需要經濟活動
金融數位轉型與綠色轉型為當前兩大國際趨勢。Vaida Markevičienė表示，歐盟自許為淨零排放與永續發展的全球領導者，設定2030年的氣候目標要比1990年減少至少50％到55％排放量，至2050年，不僅要達到淨零排放，更要成為全球第一個氣候中和（Climate Neutrality）的大陸。
為達此目標，歐盟執委會於2019年發布《歐洲綠色新政》（European Green Deal），以永續發展與人民福祉作為公共政策核心，希望能帶動歐盟轉型成為公平包容、低碳永續、繁榮競爭的新經濟體。
在外界殷切期盼下，歐盟推出永續金融議程（EU Sustainable Finance Agenda），其中包含至關重要的歐盟永續金融分類標準（EU Taxonomy），以及與永續發展相關的揭露、輕鬆存取數據、防止漂綠、國際合作。歐盟永續金融分類標準是歐盟永續金融架構的基石，也是重要的市場透明度工具，有助於直接投資在綠色轉型最需要的經濟活動上。「若想要投資綠色企業或綠色專案，首先必須先定義何謂『綠色』，」Vaida Markevičienė說明，依據歐盟永續金融分類標準，將可辨別哪些企業或專案真正有助環境，而非傷害環境。
其次，是必須要能揭露與永續發展相關的數據資料，藉此做出明智的決策。為了降低產品「漂綠」──打著環保的旗幟，卻做出相反行為──的風險，數位化機制可提供大眾可信賴、可比較及可供驗證的商品資訊，協助消費者做出永續友善的消費選擇。這將促成新的商業模式，防止對環境有害的產品出現在歐盟市場，並加重產品製造商的綠色責任。
設立兩大目標！立陶宛力拚綠色轉型
身為歐盟會員國的立陶宛，設定兩大目標，一是至2030年，風電或太陽能等再生能源將占最終電力消耗總量的100％；二是2050年將溫室氣體量減少100％。為達成此目標，立陶宛政府制定綠色金融行動計畫（Green Finance Action Plan），其中包含設立綠色金融中心。
Vaida Markevičienė表示，綠色金融中心必須具有能力與知識，能帶動公部門與私部門的綠色轉型與金融合作。除了公部門與私部門的綠色投資外，還要教育社會大眾了解投資綠色領域的重要性，培養綠色金融素養，協助他們能明智地選擇相關的綠色專案。2018年，立陶宛財政部首次發行綠色債券，發行規模為6,800萬歐元，用於翻新改造老舊公寓住宅、提升能源使用效率，以減少二氧化碳排放。這使立陶宛成為波羅的海三國中第一個發行綠色債券的國家。
Vaida Markevičienė指出，綠色轉型需要投注大量資金與創新，金融科技公司亦可發揮重要功能，例如提供綠色數據資料，透過人工智慧判讀，檢視是否為有益環境的綠色專案，將有助於制定明智的決策，並有效管理風險。歐盟推動綠色新政，激勵歐洲各國政府和能源集團投入再生能源，估計未來10年累計的投資金額可達1兆歐元。
微小型經濟體，迅速成為歐洲金融科技主導力
歐盟為促進數位金融發展，曾發布「數位單一市場」政策。在此單一的規則下，非歐盟會員國企業若想提供服務給歐盟會員國，「可以先在立陶宛申請執照，就能進入歐盟的單一市場。」Vaida Markevičienė表示，立陶宛致力於成為他國企業進入歐盟市場的門戶，以實踐永續金融強國的目標。立陶宛人口不足300萬人，屬於微小型經濟體，但近年來已迅速成為歐洲金融科技的主導力量，在全球FinTech舞台上扮演著關鍵的領導角色。
為推動整體FinTech產業，立陶宛政府整合了包含政府內部、立陶宛銀行、企業創投、加速器，新創公司、金融機構、創投、股票交易所等資源，設立共同目標——致力於打造立陶宛的金融科技成為歐盟的標竿。
在此目標下，政府制定友善的金融科技監管框架、強化基礎設施和促進創新機會、建立具競爭力的人才庫、推動數位轉型、全力協助FinTech開展業務，並提升營運韌性與資安風險管理，以打造永續金融科技生態系，吸引各國企業投資立陶宛。Vaida Markevičienė說，FinTech為金融業帶來革命性的轉變，讓營運成本更低、服務流程更快、更有效能提供消費者更好的服務，以及更有利於普惠金融。然而，金融體系越數位化，越需要妥善的風險管理，包括制定完善的規則來保障金融機構的營運韌性，以及設定共同的標準來確保不同機構之間的分享與合作。
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兼具時尚百搭、保暖實用的舒適機能衣著體驗！EF衣芙發熱衣的六大日常風格穿搭指南
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冬季的穿搭總是讓人傷腦筋，一不小心就顯得臃腫笨重，這篇提供你發熱衣的時尚穿搭靈感與指南。
冬季穿搭最讓人傷腦筋的是，蓬鬆或毛料的衣物保暖性佳，卻顯得臃腫笨重、行動不易，機能性服飾的出現，成了這個時代下的穿搭新解，使冬季衣物得以輕薄保暖又百搭，享受美麗再也不需忍受寒風。
衣芙的發熱衣添加石墨烯，擁有絕佳的導熱性，創造超越溫暖的舒適健康穿衣體驗，不僅實穿性佳，可搭配的風格更可說是零限制，就讓編輯示範從商務到外出旅行的日常穿搭 look，提供你發熱衣的時尚穿搭靈感與指南。就如時尚大師聖羅蘭所言：「When you feel good in a clothing, anything good can happen. A Good clothing is a passport for happiness.」身著自己感到自信的穿搭，你將會遇見更多美好的事物，跟著與衣芙「衣起過好生活」吧。
Look 01：都會俐落
西裝外套可說是上班族襯托專業工作表現能力的必備單品，在辦公室內只需一件簡單的衣芙發熱衣，就能為西裝襯飾加分。擁有12%的彈性纖維，服貼鎖住身體溫度，與西裝搭配既沒有襯衫的過度正式，卻也不失幹練感的smart casual風格；下身可搭配西裝打折九分褲或及踝寬褲，以都會俐落的時尚氣息自信迎向每一場會議。
Look 02：質感家居
居家工作的打扮不可能總是睡衣睡褲吧！就算一整天沒有外出行程，有時還是得出門採購、準備日用品，衣芙發熱衣擁有抗起球性高達4級及防靜電，耐穿、有效避免日常的摩擦，搭配同色系的針織外套，隨性地套上牛仔寬褲就有型。即使戴眼鏡、大素顏也自在從容，讓舒適的居家服穿搭依然擁有好質感。
Look 03：休閒帥氣
體態展現出的是對自我的要求，就算是冬季也攔不住出門運動的決心。一件機能良好的發熱衣可以應付戶外寒冷的氣溫，衣芙發熱衣使用環保再生纖維製成，減少40-85%的能源耗損，實踐永續健康的理念。而貼身輕薄的特性亦使身型不會因而變得臃腫，保持外出行動的靈活性。現在就穿上今年進化版發熱衣發熱衣與彈性瑜伽褲，加上一件防風防水的保暖外著出發吧。
Look 04：輕甜可人
外罩落肩針織背心的搭配可說是近年來秋冬最夯的造型，帶點青春學院風的氣息，彷彿心情也跟著年輕起來。衣芙發熱衣內層親膚磨毛，保暖度加倍，不僅是最好的禦寒單品，也成為背心搭配的好評基底，最適合與閨蜜好友一起精心打扮的下午茶聚，或是和伴侶甜蜜外出約會，讓可愛的女孩感寫進DNA裡。
Look 05：日系文青
帶點oversize男友感的寬鬆穿搭、一件保暖的素色單品加上長版針織外套絕對是女孩的經典搭配，加上寬褲與帆布鞋，瞬間多了文藝氛圍。衣芙發熱衣添加石墨烯材質，賦予導熱與蓄熱的保暖功效，在寒風的冬日得以久違地背個帆布包前往書店，隨性坐在書店的角落咀嚼文字的美好，充實地度過週末的午後時光。
Look 06：法式浪漫
前往藝術氣息濃厚的城市旅遊時，隨手一拍的街景都能成為一幅畫，這時更體現穿搭講究之必要。簡約的搭配，有時只需要一件大衣就能彰顯個人品味與態度。內搭選擇衣芙發熱衣，體感溫度經過認證直接升高9.62°C，甚至連國外的低溫都無懼，下著同色系的裙子或褲裝，再套上具有特色剪裁的大衣與長靴，巧思繫上腰帶強調身材比例，一身的法式浪漫氛圍湧現。
總結
EF衣芙提供每位女性從都會辦公室日常到旅行休閒，兼具時尚美感與實用性的6大穿搭提案，不管你是哪種類型，都可以隨心情與其他衣飾單品改變發熱衣的色彩以及領型。衣芙發熱衣涵蓋黑色、深灰、深藍的基本色彩與立領、圓領、V領版型之外，女版也有奶茶、酒紅、芋粉等好感色調，以及大U型芭蕾領與無袖背心供多樣化的搭配。衣芙發熱衣還推出男版與童版的多元色彩，符合各類型大人小孩的需求，享受好感穿搭的同時更能「衣暖心更暖」，就讓冬季每一個日常時刻，都有HEATPUSH發熱衣的溫暖陪伴吧。