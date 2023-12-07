馬斯克新創「xAI」目標再籌10億美元，準備對抗OpenAI、Google、微軟！

文：Chris

馬斯克（Elon Musk）在今（2023）年7月宣布成立人工智慧新創公司「xAI」來跟OpenAI、Google、微軟等業者競爭，根據外媒報導，xAI已向美國證劵交易委員會（SEC）提報，準備透過股權私募，目標再籌10億美元資金。

根據xAI向SEC提報的文件顯示，xAI成立四個月後這段期間已籌集了超過1.34億美元的資金，還剩下8.7億美元股權待投資者認購。一位私募消息人士告訴《華盛頓郵報》xAI目前估值可能在40億美元至100億美元之間。

馬斯克尚未透露還有哪些具體外部投資者，不過他之前曾發文提到X Corp投資者「將持有xAI的25%股份」。

xAI由馬斯克本人親自擔任執行長，高階管理層大部分都曾在DeepMind、Microsoft、Tesla或者多倫多大學等學術機構任職過，其中最知名的員工是Jimmy Ba，他曾在AI先驅Geoffrey Hinton的帶領下學習，並且有在DeepMind實習的經歷，曾與Diederik Kingma共同在2014年撰寫了深度學習優化論文「Adam」。

這也是AI領域被引用次數最多的論文。

日前xAI已經推出自家AI「Grok」，最大特點是可以「即時讀取」X（Twitter）上的資訊，而且支援即時連網瀏覽功能，讓它可以在網路即時搜尋有關特定主題的最新資訊，並號稱語言能力已經可以超越GPT-3.5和Inflection-1等競爭者。

本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：王祖鵬