淺談台股歷史走勢：「黃金交叉」港股的時間點，可能比一般人想像還來得早

11月28日，一位財經人士在社群網站發表一篇文章與影片，內容是當天台灣股價指數「交叉」香港恆生指數，台股來到一個新境界，他認為是「主權」造成的差異。文章一出引起財經界討論，在選戰如火如荼之際此文更引人注目，眾媒體各自擴大引申，連原文未出現的「黃金交叉」四個字都佔據各個版面，可見議論之熱烈。

該文最大的爭議，其實就是「比較的基礎」與「黃金交叉」，本文希望能澄清這兩個看法。筆者以「相對數字」為出發點，重新對照香港股市，淺談台股的歷史走勢。

股票為什麼會漲？除了人和，還有天時與地利

與港股比較之前，先「自己跟自己比」。學術界與實務界大都使用「相對數字」（如漲跌幅）作為比較基礎，本文亦沿用此法，以下是台灣歷任總統股市漲跌幅。

教科書常說股價是反應「基本面」，這沒有錯，但筆者觀察股市30餘年，深知股價漲跌不是這麼單純。筆者認為股價是「天時」、「地利」、「人和」三方因素的共同影響，執政當局最多也只能掌握「人和」這部份：找「對」的官員來執行「對」的政策，對股價指數的貢獻是「一部份」，不能說完全有影響或完全沒影響。畢竟台灣與美國不同，仍是一個需要「產業政策」的國家，執政者仍須制訂各項產業政策來推動經濟，讓企業獲利，讓股價推升。

公元2000年發生網路泡沫，納斯達克指數（Nasdaq）從4131.15點暴跌至2470.52點，跌幅-40.19％；公元2008年發生雷曼兄弟倒閉事件，引發全球金融海嘯（Financial Tsunami），道瓊指數下跌-32.72％，當時台股都受到很大的衝擊，這是執政者無法控制的外在環境因素，在我國兩位總統任內形成所謂的「天不時」。

公元2000年開始，中國經濟起飛，對台灣的人流、物流、金流產生極大的吸引，台灣本地產業衝擊相當大。鑑於中國是當時世界工廠的地位，縱使執政當局制訂各種政策抑制這種磁吸效應，仍無濟於事。這是台灣所謂的「地不利」。

股市漲跌的原因相當複雜，要完全歸功於或歸咎於執政當局的政策，倒是有點牽強。實要「三方」因素配合，才能完整解釋股市的漲跌。

各國股價「指數」代表的意義