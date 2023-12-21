《我在高盛的金錢與仇女人生》：你應該要在辦公桌旁努力工作，而不是擠乳

文：傑美・菲奧雷・希金斯（Jamie Fiore Higgins）

工作育兒難兩全，升董事遺憾未果

我們的雙胞胎艾比和貝絲足月出生，健健康康。我有好幾個月都在讀懷雙胞胎要注意的事項和所有相關風險，我真不敢相信我居然沒有併發症，他們也不用進新生兒加護病房，真是讓我太感恩了。

在最初的幾個星期，我對於我和丹恩創造出來的小生命感到萬分驚奇。他們這麼小，好像我小時候玩的洋娃娃，手指和腳趾都好纖細。我發現自己可以抱著他們，花上好幾個小時就這樣看著，但我也擔心會不會我沒注意到的什麼事出了錯。

我讀到的資訊說雙胞胎常會出問題，發展也比較慢，有時候差別非常細微，一開始不會有人注意。我就像老鷹一樣銳利地看著他們，把他們的睡眠模式、大小便和喝了多少母奶繪製成圖表。

「潔美，」丹恩說，「親愛的，寶寶很好，正常的不得了，你要放輕鬆。」他當場逮到我用手指上上下下摸艾比的脊椎看看有沒有彎曲。我根本不確定年紀這麼小有沒有辦法偵測出脊椎側彎，我只想要預作準備，不要像我爸媽過去那樣被壓垮。

十二歲時，醫生就告訴我們如果要保我性命的話，就要動脊椎手術。我們要從德拉瓦的醫院返回紐澤西時，我爸開車，我媽一直在看她拿到的醫囑。

「親愛的，你戴上耳機吧，」我媽說，「那會讓你忘掉這一切。」我坐在後座，椅子聞起來像是我爸的香菸加上冬青樹空氣芳香劑的味道。我戴上耳機，但沒有按下播放鍵，反而是往前傾，想聽聽我爸媽說什麼。

「沒事的，湯尼（Tony），」我媽說，「我們有點保險。」我盯著爸爸的後腦，他的脖子曬傷了，上面有一些亮亮的紅色區塊。「我知道，安姬（Angie），」爸爸說，「但這只是開始，光是自付額就好幾千美元，之後我們還需要請假陪她動手術和復原，到時候我們沒有收入，還得外食並付旅館費用。動完手術之後她要做物理治療，花錢花個沒完沒了。除此之外，還有湯尼和珍妮的大學學費。」

我蜷曲成一顆球，嗅著已經滲進絨製椅墊的煙味。「請記住，這是脊椎手術，」我爸補充，「跟割掉扁桃腺不一樣。」

我父母不僅懷抱美國夢，他們就是美國夢的具體實現。他們靠自己念完大學，努力工作，帶著整個家族脫離他們一出生就面對的貧窮。之後，由於壞DNA的隨機分布，我的脊椎側彎，讓他們很可能失去一切。我俯視艾比和貝絲，如今我更懂爸媽犧牲了什麼，以及為什麼要這麼做。寶寶好脆弱、好依賴別人，也好信任這個世界。我會竭盡所能地保護他們、養育他們、照顧他們，包括吞下一切痛苦繼續留在高盛。

我和丹恩檢視我們的「財務自由試算表」，雖然我們存了很多錢，但我還是怕不夠。我自己在表上加了很多要存的項目，使得最後的總目標值更高。我很害怕結束這場高盛競賽，因此一再把終點線往後挪。

多年來，我一直聽到別人說進高盛是一輩子只有一次的機會、我再也賺不到這麼多錢、我只能從高盛離職一次、沒有高盛的名號我什麼都不是。我已經接受這些說法，喪失了出走的能力，擔心前腳剛踏出去就後悔了。我要養這兩個女兒，新的家庭責任也鞭策著我，我的興趣與夢想擺在女兒的後面。

我可以休四個月的家庭照護假，但這當中我大部分日子都有和麥克通電話。公司的政策是，工作不應該「插入」育兒時間，根本就是假話。我女兒出生也沒有擋下金融危機，因此我登入系統處理工作、參加視訊會議，每天都和比特聊一下業務。我覺得，如果我想保住自己的工作和地位，必須這麼做。其他女性也是這樣。

我想到有一名女性員工分娩當下還接到公司來電，另一位生完好幾個星期之後感受到壓力返回工作崗位，她剖腹產的傷口才剛剛癒合。她們不想做，但覺得自己不得不，因此對經理說沒問題。還有麥克，他因為尼克每天早一個小時離開就把他視為兼職員工，並扣他的薪水，我這一年有三分之一的時間都不在辦公室，他會怎麼想我？

我準備重新回去上班時，最重要的事就是托育我的女兒。丹恩剛剛才開始創辦自己的資訊公司，無法照顧他們，我媽媽剛剛退休，我們拜託她來照顧孩子。我當然有付錢給她，我賺的錢夠請保母，已經退休的她也需要多賺點錢。

此外，從前，外婆是我的全世界，我媽工作時是她來照顧我，我媽來照顧我女兒感覺上是最自然、也最適合不過的事了。雖然我不想離開女兒，但我很高興能把她們安全地交託在她手裡。

接著考量的是餵母乳的問題。我從第一天就知道自己想餵母乳。高盛有哺乳室，占地一整層樓，有醫院等級的擠乳器、私人置物櫃、全套廚房用品，以及二十四小時提供服務的哺乳顧問。我會想念兩個女兒，只要我去擠乳，我知道我會感受到和她們心心相連。

我復工之前幾天，麥克打電話來。「人力資源部通知我說你登記要使用哺乳室。這會有問題。」他說，「你難道不想成為常務董事了嗎？你要在辦公桌旁努力工作，而不是擠乳。」我坐在我家起居室的扶手椅上，兩個孩子在我旁邊的雙人旅行用嬰兒床上睡著了。我的四肢很沉重，好想爬進去和他們一起睡。潔美，其他人想要你的工作想死了，我咬著唇對自己說。「好，當然，」我說，「那是我想要的。」

「你會想要盡早回家，」他說，「如果你還要花半天擠乳，那就得補足這些工作時間，那你就看不到女兒了。」他說的對。順利時，我要到晚上七點才能到家，如果我還要補上擠乳的時間，我可能要到八點之後才能到家，這表示我一整個星期都看不到女兒醒著的樣子。我注視著家裡的玻璃滑門，什麼都沒說。