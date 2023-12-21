《未來的造物者》：遺傳學者嘗試「基因驅動」對抗瘧疾，未來就不必消滅數十億隻蚊蟲

文：艾美・韋伯（Amy Webb）、安德魯・海瑟（Andrew Hessel）

生物學時代

請想像一個與現在不同的世界，在那個世界，蝦子都是在實驗室生產出來的，不須由船隻拖著巨網在海底打撈（還有破壞海底環境）後帶到市場上販售，因此其他容易被巨網撈上來的魚與海洋生物不必受捕蝦船影響。

請想像一個能在室內栽植水果的世界，販賣蔬果的超市就能在地下室種植作物，而且一年四季都可以生產新鮮水果。如此一來，我們就不必在莓果未成熟時進行採收，不必用控溫清洗的方式殺蟲，不必將它們裝入貨櫃之後運到地球另一個角落——如果能在室內栽種蔬果，那你直接從樹叢採下莓果就能吃了。

或者，請想像與現在不同的未來世界，在那個世界，健康生活的重點並不是種種限制，而是人體的升級與最佳化。那個世界裡沒有人會宿醉，因為在出門喝酒前你可以吃下特別的益生菌保健食品，預防喝酒所造成的不適。請想像一個人們不必忌食的世界，你可以憑計量生物學測試檢測身體的種種代謝數值、食物過敏及其他數據，你完全瞭解自己能吃喝哪些食品與飲料，也知道該在何時飲食。

請想像一個能在產前預防遺傳疾病的世界，嬰兒不必因鐮狀紅血球貧血症（sickle cellanemia）與肌肉萎縮症（muscular dystrophy）而受苦或死亡。

現在，請回想你過去不小心撞裂的螢幕、撞斷的指甲，還有摔破的各種鏡片與鏡頭——請想像一個這些表面都加上了生物塗層的未來，東西不論以何種方式撞破了都能自動癒合。無論你倒車入庫時發生幾次失誤，汽車烤漆仍會像全新的一樣。你還可以塗上有機指甲油，不必使用有害的紫外線就能快速乾硬成形，也不必再把刺激性化學物質做的護甲油往身上塗。

這些「異世界」的基礎現在就已經存在了，甚至隨大眾目光逐漸聚焦在生物經濟的潛力上，一些創新技術開始從邊緣轉而變為主流了。

人類進步的許多關鍵階段，都與我們用以改變人造環境的材料息息相關。在石器、青銅器與鐵器時代，人類創造了日常生活、農業、建設與戰爭用的基礎科技，後來我們學會製作玻璃器具，造出玻璃飾品、瓶罐、窗戶、鏡片與醫療器材。我們用鋼鐵興建摩天大樓，用塑膠大規模製作拋棄式容器，造就了全球性食物、藥品與水等產品的供應鏈。

而在此時此刻，我們正學習操縱分子、設計微生物及建造生物電腦系統，這就是文明演進的新紀元——我們來到了生物學時代的開端。人類在這個新時代建造的事物，將會解鎖新的商機、改善甚至是逆轉環境損傷，並在無數層面上改善人類的生命——包括地球上與外星球殖民地居民的生活都將得到改善。

合成生物學會改變我們人生中三個關鍵領域：醫藥、全球糧食供應，以及環境。

醫藥

接下來二十年內，人類將利用合成生物科技消滅致命疾病，並依照每個人特定的遺傳狀況開發個人化藥品。研究者將用遺傳工程改造病毒來治療癌症，還會在實驗室裡培養人類組織做器官移植之用，或者用以測試新療法。

新式醫療科技可以時時刻刻監測我們的身體狀態，醫師不必再做傳統的身體檢查了。更重要的是，我們還能設計出更加健康的人，在嬰兒出生前先行預測與排除遺傳疾病，或許還能額外進行一些強化。

消滅疾病

在去印度短期度假之前，一位醫師先確保她太太和兩個孩子疫苗都打全了：小兒麻痺、麻疹、腮腺炎與風疹、白喉、水痘、流感、A肝與B肝，以及破傷風疫苗。他們去的並不是霍亂或黃熱病肆虐的地區，而是打算在新德里市住幾天，可能會到附近觀光景點一日遊。他們在亞格拉市觀賞泰姬瑪哈陵的黃昏美景，看著日光逐漸黯淡，看著亮麗的大理石建築蒙上鮮明的橘粉色光暈，彷彿身處魔法世界。那是完美的一天，只可惜暮色降臨時蚊蟲越來越多了。

一家人回國後數週，其中一名母親——那位醫師——似乎得了流感，她開始畏寒、發燒、身體痠痛，於是她多喝水、吃了些Advil止痛退燒藥之後睡覺休息。然而，她的狀況急速惡化，等到去醫院看病時，她的血壓已經開始下降了。

檢傷護理師問了一連串的問題：她有沒有服用新的藥物？有沒有對什麼東西過敏？最後一題：她最近有沒有出國？醫師一提到在泰姬瑪哈陵欣賞夕陽那一晚，護理師就將傳染病專家喚了過來。結果顯示，這是正確的決定，這位醫師染上了蚊子傳播的致命傳染病——瘧疾。

蚊子會用尖銳的針狀口器刺入皮膚、吸食血液，同時還會在你身上注射一種抗凝血劑，以免你的血液在牠吸食期間凝固。只有雌蚊擁有這套特化的生物機制，雄蚊則是以植物花蜜為食。雌蚊除了叮咬人類以外還會吸食動物血液，因此成了許多疾病的關鍵載體，可能會傳播瘧疾、登革熱與許多種病毒，其中包括西尼羅河病毒（West Nile）、茲卡病毒（Zika）、屈公病毒（chikungunya）、東部馬腦炎病毒（Eastern equine encephalitis）等等。地球上生育力最高、最為致命的掠食動物是什麼呢？不是蛇、鯊魚或蠍子，也不是熊，甚至不是人類……而是蚊子。

瘧疾每年導致四十多萬人死亡，死者大多是幼童。這種疾病的病原體不是病毒或細菌，而是一種名為「瘧原蟲」（plasmodium，譯註：一種單細胞的寄生性囊泡蟲藻類）的生物，它們是能夠變形的小生物，善於躲避免疫系統，所以能在體內傳播開來且難以治療。現存唯一的瘧疾疫苗需要分四次注射，而且效果相對差，只能提供暫時性的抵抗力而已。