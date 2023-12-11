容易被領導者忽視的關鍵技能——為什麼「提問力」至關重要呢？

文：Tai Tsao、Winnie Wu、Rae Chen

領導力的本質是了解、賦權、啟發他人，讓他們發揮潛力達成目標，但是有一個很容易被領導者忽視的關鍵技能——提問力。

過去的階層式領導，讓人們習慣傾向跟老闆、主管尋求明確的答案，但在當代社會因為科技、資訊流通快速迭代，領導者時常需要面對多變的環境跟挑戰，在面對複雜問題時，更需要團隊的力量，而非單一的標準答案，而「提問力」就是可以協助領導者深入評估現況與激發團隊的狀態。

過去的領導者可能是一個知道如何解答問題的人，但未來的領導者必將是一個知道如何提問的人。 ～管理學大師彼得.杜拉克

為什麼提問力至關重要呢？

1. 避免領導者作出以偏概全的判斷

諾貝爾獎得主、行為經濟學大師Daniel Kahneman提出，「認知偏誤」就是當人們採納了一種觀點或解釋後，會不自覺的採用所有相關的資訊去支持這個理論，而這樣的偏見可能會讓領導者忽略重要訊息，進而嚴重影響領導者做決策的能力，進而嚴重影響領導者做決策的能力，甚至可能讓他們因此做出錯誤判斷。

提出有深度的問題是降低認知偏誤的方法，協助領導者更客觀的面對眼前議題，不陷入思考誤區。

2. 提問力創造高績效團隊

Google在2009年開啟了「氧氣計畫」（Project Oxygen），這項多年的研究主要在找出高績效的團隊領導者有什麼樣的特質，而排名第一的特質就是擅長提問與傾聽。

當你在給予他人問題的答案與建議時，通常只會短暫對他們造成影響，但若是提出好的問題，傾聽對方的回答，讓他們自己找到答案時，往往更能夠使他們改變自己的行為，並且得到較為創新的答案。

3. 建立團隊的信任感

好的提問能夠讓團隊成員感覺到意見被重視，當團隊成員被邀請一起參與決策，感受到被重視、被賦權，他們就更願意一起找到解決方案，這也是主管與團隊互信的重要的一環。

4. 解決複雜問題

現代的團隊處理的不再只是標準作業流程，已不像過往回應的單一問題，而是牽涉許多利害關係人、沒有標準答案的複雜議題。提問可以激勵團隊從不同角度思考，運用開放式問題可以更了解每個人的觀點與邏輯，減少盲點，更容易激盪出創新的解決方案。

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什麼才算是「好的問題」？

問一個好的問題並沒有固定的模式。有力的問題能夠協助大家釐清現況，創造更多可能性，學習新的知識，並且產生行動，以下是幾種判斷有效問題的方法與實際案例。

1. 「開放式提問」取代「封閉式提問」

開放式問題通常沒有單一、最終或正確的答案，較易讓對方願意說出他背後的思考脈絡。當你詢問他人時，問題若可以用是、否，或是可以、不可以的簡短回覆來回覆，那這就是一個封閉式問題。

✕封閉式：你覺得這個方案是有可能被執行出來的嗎？

✓開放式：你對於這個提案的看法如何？

2. 「詢問式問題」取代「質問式問題」

有效提問通常以 「What（什麼）、Where（哪裡）、How（如何）」這些詞語開頭，而不是已經有預設答案的質問或反問。

✕質問式：你幹嘛要多花時間在件事情上？

✓詢問式：你怎麼看待這個機會的？

3. 「簡短有力的提問」取代「冗長提問和鋪陳」

提問主要是協助你讓你掌握更多的資訊與了解對方背後的邏輯思維，冗長的鋪陳可能會模糊了提問的焦點，反而讓對方容易摸不著頭緒，而當你今天的提問越簡短有力，對方就有越多的空間思考，並提供有創意的回答。

✕ 冗長提問：我們近期忙於這麼多專案，且旺季都快到了，這件事情現在對你來說為何這麼重要？

✓ 簡短提問：這件事情的哪一部分對我們團隊來說是最重要的呢？

4. 避免使用「為什麼」開頭的問句

無論是中文或是英文，當使用「為什麼」（Why）開頭的問句，容易引起對方的警戒心，讓對方覺得需要澄清自己的行為，造成無法得到適當的回答。你可以換另一種說法，讓語氣比較和緩，對方也比較容易接收到你的本意。

✕直問「為什麼」：為什麼你會這樣想？為什麼進度落後？

✓探詢「原因」：你的判斷是基於哪些原因呢？是什麼原因讓這次的執行比較晚呢？

5. 避免誘導式問題

誘導式提問（Leading Questions）也是封閉式提問的一種形式，這類型的提問會促使對方說出你想要的回答或是期望內的答案，其實不是真提問，只是在暗示對方猜到你希望的回答，盡量避免「你不覺得...」或「你有沒有想過...」作為開頭。

另外，也要注意不要連珠炮提出一大串的問題，會讓對方有受審的感覺，或是根本無法回應，以好奇心出發的提問，可以使對方思考，引出更具創意的回覆。

✕誘導式提問：你不覺得如果先討論待辦事項的優先順序，在完成工作會比較好嗎？先執行了以後，發現有一些緊急工作沒完成怎麼辦？

✓好奇式提問：你今天想完成哪一些工作呢？

提問時有哪些需要注意的地方？

1. 抱有新手心態

若領導者習慣以過去經驗評斷，很容易會變成質問。問問題時，試著把自己當成你不知道怎麼解決這個問題來提問，避免帶入自己先入為主的觀念。

2. 專注當下、用心傾聽

好的提問力沒有模板，必須要再跟對方對話的當下，認真傾聽對方的回覆，再根據以上原則提出關鍵提問，協助他們解決困難。

3. 保持好奇心

為了更真實地評估人、團隊或情境，保持好奇心，不要限制自己，敞開心扉，允許自己提出任何問題。

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想成為提問領導者，該如何練習？

第一招：感受提問的力量

強迫自己一個小時內不能提問，這是很反直覺的練習，目的是當「不能提問」時，我們才能更感受到「有提問」的對話品質和結果是顯著不同的。

第二招：提升自我察覺

問別人問題前，先問自己「我要問這個問題想達到的目的」，並且有意識的問自己「這是什麼意思？」「我同意嗎？」「這有什麼幫助？」

第三招：鍛鍊好奇心

在日常生活中，針對一個事情或物品，連續問15-20個開放式的問題，也就是答案不是Yes/No的問題，來鍛鍊自己的好奇心。

第四招：鼓勵員工提問

在日常會議中，創造「提問」發生的機會，例如將所有議程都寫成一個個待回答的「問題」，或是在討論待解議題時，不要直接提供解方，而是預留時間讓每個參與者提出問題，讓「提問」成為日常的一部分。