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TNL+ 2023/12/07,
軍事

邱國正對「黑熊學院」的成見始終未減，軍方老大心態正是阻礙「全民國防」的症結點

邱國正對「黑熊學院」的成見始終未減，軍方老大心態正是阻礙「全民國防」的症結點
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

從國防部長邱國正「把黑熊學院當成一個社團，一群有興趣的人到野外打漆彈」的說法，可發現國防部及軍方顯然未從烏克蘭軍方跟民間合作抗敵的經驗中得到啟發，反而充斥二戰日本軍方弊病，想壟斷所有國防事務話語權。奇怪的是，「黑熊學院」院長沈伯洋都已被列為民進黨不分區名單，總統蔡英文卻繼續任由雙方的歧見日深。

月前媒體報導，國防部長邱國正接受媒體採訪聲稱：「把黑熊學院當成一個社團，一群有興趣的人到野外打漆彈」、「建這種部隊會變成游擊隊，建軍備戰不會建游擊隊的，除非是逼不得已，否則不會列入考慮」。這番言論引起喧然大波，「黑熊學院」方面則表示國防部長對於黑熊學院有所誤解，歡迎國防部長參訪以澄清疑慮。

邱部長對於「黑熊學院」的謬誤認知

其實只要稍微了解「黑熊學院」的情況，就知道邱國正部長對於「黑熊學院」的認知有多麼離譜，事實上「黑熊學院」的內容是在「民防」跟「心防」、「急救醫療」等非戰鬥性支援任務，根本沒有邱國正部長所說的「一群有興趣的人到野外打漆彈」、更不用說成為所謂「游擊隊」的可能。

有人為邱國正部長緩頰說，邱國正部長可能是把「黑熊學院」跟之前「台灣民政府」的「黑熊部隊」混為一談，但是從「黑熊學院」的公開資訊，邱國正部長不可能不清楚「黑熊學院」跟「黑熊部隊」的差別，那麼他為什麼還要這樣貶抑「黑熊學院」呢？

軍方對於「黑熊學院」的成見未能消減

無庸諱言，軍方某些勢力對於「黑熊學院」這樣的民間團體始終抱持忌憚的心態，而且有先入為主的成見，認為是綠營取代現有軍方體制的工具，因此在許多報導跟網路討論中，可以看到軍方背景人士絲毫不掩飾對「黑熊學院」的輕視、反感，甚至私底下不乏有嘲諷、貶抑「黑熊學院」的言行。

這也難怪，在若干「黑熊學院」主事者看來，軍方對於跟「黑熊學院」合作的態度始終消極，甚至或明或暗的抵制。

如「黑熊學院」執行長何澄輝6月在《新社會智庫》為文〈自由之樹如何枝繁葉茂永保長青？淺論台灣當前防衛問題的問題〉探討台灣防衛策略，而他不諱言不少政府部門，特別是軍方毫不掩飾對民間民防組織的輕視甚至反感：

然而，多數的情況是，政府部門若不是本位主義地將其忽視，就是不無偏見地對這類組織與民眾採取抗拒、懷疑甚至敵視的態度。這種心態，不但無助於整體防衛工作的開展，更形成政府、軍方與民間彼此的隔閡甚至對立，這恐非國人與政府防衛部門工作人員之福，特別在當前戰爭陰雲逐步進逼的當下。

他呼籲國防部應該跳脫本位主義的心態，積極跟民間合作：

軍隊必須認知，雖然軍事部門當然有其無可替代的專業性，但其終非自外於國人的獨立王國，仍需要國人從物質到心裡甚至認同上的所有支持。更加重要的，必須認知，當代與未來的防衛問題，絕非僅僅限於單純的軍事防衛與軍事衝突而已。

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