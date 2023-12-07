在熊市漲了37.5萬倍，看懂今年地球最強資產PEPE與ORDI背後的「迷因幣」文化

文：Kaori、張問

科技網路資產中，市場上流傳最廣的，無疑是英偉達、瑞幸、拼多多這些投資神話，這些擁有龐大市值的龍頭標的價格翻倍已足夠讓那些大資金玩家鳴金收兵。

但如果以一般人的視角，今年最強的資產，還是爆發性最強的加密貨幣。 在被公認為熊市的2023，PEPE與ORDI兩個迷因幣（Meme coin），分別37.5萬倍和近2萬倍的漲幅，震驚行業。

迷因幣項目乃是加密貨幣領域普通投資者機會最大的「財富密碼」，因為這裡從來不缺新東西。 與其他商業類加密項目如DeFi、web3遊戲不同，迷因看似沒有經營模式，但是其商業模式和PMF（Product Market Fit，與用戶需求匹配的產品）卻是非常清晰的，即：為大眾加密投資者提供極具想像空間的投機媒介。

所謂「為大眾投資者提供」，說的是迷因的概念簡單、新鮮，其概念或怪異或有衝突性，因此容易在海量資訊中更容易捕捉到大眾的注意力。 所謂「極具想像空間」，所說的它們沒有實際業務作為幣價的地心引力，僅「共識」二字的估值可以高出天際。

再嚴肅的加密從業者也無法否認，「投機賺錢」是加密世界重要甚至第一的驅動力，而層出不窮的迷因項目，就是響應這類需求的PMF。

迷因文化傳承者PEPE

「狗系」迷因幣的成功，讓市場意識到迷因在加密貨幣領域別有一番作為，在社區裡「傳道」並分享某種次文化可以產生巨大的力量。 經歷一輪熊市後，像Shib和Doge這樣的迷因幣不僅倖存下來，而且表現得甚至比一些所謂的價值投資項目更好。

如果你是傳統投資者，不管是價值投資還是短期波段，在選擇投資標的時肯定會研究資產發行的方方面面以求穩健。 但迷因幣不會給你這個時間，它靠的是情緒和行銷。

PEPE作為已經在網路上流行多年的迷因，其靈感來自於Matt Furie的「Boy's Club」卡通中的經典迷因「Pepe the Frog」。 2008年在諸如Myspace、蓋亞線上和4chan等文化論壇上流行，2015年成為社群平台Tumblr最受歡迎的網路爆紅圖片之一。

Photo Credit: Matt Furie

幣圈完全不缺關於這隻悲傷蛙的炒作，從代幣到NFT，應有盡有。 而2023年的PEPE，讓這個迷因的價值達到了高潮。

PEPE官方X帳號於4月5日發表首則推文，4月15日開啟PEPE交易。 PEPE最初價格約為0.000000001美元，總供應量為420.69兆。

PEPE揚言稱自己為「現存的最受關注的迷因幣。狗狗幣已過時，是時候由PEPE主宰了」。 其供應量420.69兆中的兩個數字「420」、「69」也是具有次文化屬性的迷因數字。 可以說，PEPE的走紅少不了「悲傷蛙」表情包先前的文化鋪墊，以及先前眾多的迷因幣計畫為這個市場帶來的財富想像力。

PEPE早期的價格走勢是由創始團隊和粉絲在社群媒體上分享的青蛙主題迷因所推動的。 直到5月6日，Binance創新區上線PEPE，隨後Binance（幣安）上線PEPE1-20倍U本位永續合約，PEPE價格在彼時屢創新高。

當時的市場正在情緒之上，比特幣從暴跌的最底部上漲了1倍，加密貨幣的玩家看到美股市場裡AI、晶片的暴漲眼紅得不行，急需一個標的來發洩壓抑許久的情緒，疊加Binance效應，PEPE在今年上半年的表現無與倫比。

自4月底成立以來僅一個月，PEPE的市值就達到了驚人的15億美元，24小時交易量在高點時就超過了17億美元。 這個交易量在同一時期與一些最大的中心化交易平台的比特幣現貨交易量相比毫不遜色。 熊市中能匹敵比特幣的交易量的，PEPE可能是第一個。

擷取自CoinGecko PEPE價格走勢圖

披著迷因外套的銘文龍頭ORDI

與一開始就將自己放置在迷因文化賽道上的PEPE不同，比特幣生態的銘文ORDI選擇了一條更隱蔽的迷因之路，登上財富效應王座。

ORDI的故事還要從2022年12月講起。 比特幣生態開發者Casey推出了Ordinals協議，加密市場開始進行關於比特幣的資產實驗。

2023年3月8日，一個名為@domodata的匿名開發者基於Ordinals協議推出了BRC-20銘文協議，並部署了實驗代幣$ORDI。 3月9日，ORDI被mint完畢，mint一張成本為2-3美元左右，一張有1000個ORDI，也就是說彼時ORDI單價為0.003美元。

而在2023年12月5日，ORDI的單價約54美元。 9個月時間從0.003漲到54，接近2萬倍。

擷取自CoinGecko ORDI的7日價格走勢圖

一年過去，現在來看，也許ORDI是這場比特幣實驗裡最成功的試驗品，但ORDI的價格飛輪一開始並沒有飛起來。

比特幣長期僅作為儲值和轉帳功能，當人們開始在其中建立生態，體驗應用時，會發現相比於以太坊已經成熟的DeFi、NFT等領域，比特幣生態對普通加密用戶還是不太友好。 而彼時比特幣的價格並未給人信心，除了堅定深耕的比特幣生態玩家外，普通投資者沒人會相信ORDI等銘文項目能真的做起來。