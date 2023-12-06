來自斯佩賽河畔的十二月邀請 探索手工威士忌的香醇世界 承藝手創－百樂門威士忌・木隼工房 職人跨界系列展

展現手工製作的珍貴，傳遞承藝手創的純粹

在作品中注入手藝、想法與貼心（Hands,Head & Heart），使之賦予溫度與貼心，是百樂門近年在全球所提出的「FIRSTHAND 承藝手創」品牌概念。秉持此概念，百樂門今年特邀木隼工房，蒞臨位於蘇格蘭的百年酒廠，認識製作復刻斯貝賽威士忌的每一個環節。

作為同樣堅持古老工藝技法的台灣在地品牌，木隼工房在交流過程中，真切感受到百樂門酒廠捨去一切捷徑，只為成就完美風味威士忌的堅持，激盪出同為職人的感動。因此依循百樂門製酒師的個性與專業需求，手工打造了獨一無二的「製酒師專屬椅凳」，成為見證兩個品牌跨越時光與國界的共鳴之作。

到松菸體驗品味，蘇格蘭帶來的靈感與觸動

「製酒師專屬椅凳」將在展覽中首度亮相，不僅展現百樂門威士忌百年來始終如一的珍貴純粹，也把「承藝手創」即「誠意首創」的視野與價值，傳遞給珍視手作傳統與手創創新的朋友。

「今日的雨，是明日的威士忌。」這句訴說涓滴潤物無聲的蘇格蘭俗諺，本次展覽將透過趣味轉盤遊戲「探索香醇的世界」來體現！邀請觀展朋友透過嗅覺，聞香百樂門威士忌經典酒款，並在完成挑戰任務後，即可兌換復刻傳統斯佩賽(Speyside)風味的手工威士忌試飲，享受來自於蘇格蘭高地斯佩賽河畔，由海風、雨滴，結合製酒師傾注全心、全手工製程的傑作。

Photo Credit : 承藝手創

免費入場參觀，有機會獲得「手作實木椅凳」

「承藝手創－百樂門威士忌・木隼工房 職人跨界系列展」，將於12/08-12/17在松菸文創園區1F創意空間舉辦，免費入場，每日10:30-19:00皆可觀展，需出示Accupass報名QRcode掃碼入場，且有機會獨享由木隼工房設計的「手作實木椅凳」乙張，適合所有對傳統斯佩賽威士忌、手創工藝有興趣的朋友，到場體驗、聞香、品飲與品味。

展覽資訊

日期：12 / 08（五）-12 / 17（日）

時間：10:30-19:00

地點：松菸文創園區1F創意空間 (A6服務中心旁)

＊免費入場參觀，需出示Accupass報名QRcode掃碼入場，填寫報名表單，即有機會抽中「手作實木椅凳」乙張。

活動報名連結：https://www.accupass.com/event/2310260201539476207980

本文章內容由「承藝手創」提供。