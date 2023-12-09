交換身分，明白移居德國港人的難處

認識德國人，常被問到來德生活是否困難，我都會叫他們嘗試代入一下在德港人的身分。

試想一個德國人選擇來港唸大學，只因他仰慕殷海光和李天命的哲學思想；又或是來唸電影製作，因為從小喜歡王家衛電影。來港前半年，他在網上學了點廣東話和中文，也請了個在德香港留學生私人教學，因為他選的是中文授課的課程，功課和論文都會用繁體中文撰寫。

來港後，除了語言障礙，更須適應極為急促的生活節奏。

住了半年大學宿舍後，他選擇與兩名本地同學一起共租一個四百呎單位。然而房東不會英文，遇到與房子有關問題是都要室友處理，不就是用結巴的初級粵語和書面中文自行解決。不久後，自己與兩名室友出現矛盾，他們不愛做家務，晚上把音響開得像演唱會般，使人無法入睡。這位德國學生只好選擇搬走，卻無法找到價錢合適的地方。這時，考試和論文季節臨近，只好先專心溫習，晚上回家卻無法安睡，還時與室友吵架。

幾經辛苦畢業後，希望留港工作，可惜投書應徵幾十次都沒有回音，只好暫時做外賣員兼英文老師幫補。

當然，香港和德國兩地情況不可以如此簡單比較。絕大部分德國人都不會用廣東話求學，亦不會用中文寫論文，日常生活用英文就行，語言上的挑戰遠較在德港人低。

然而這樣的對照可以讓德國人，尤其是從沒出國者了解到港人在德面對的困難。這些德國人才會驚覺：原來許多外國人敬仰德國文化和德國人的學術成就，因而決定把青春奉獻這個國度，畢業後選擇在這成家立室，成為生命中第二個家。