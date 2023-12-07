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TNL+ 2023/12/07,
語文

打開多道文化知識大門——多語者的世界觀

打開多道文化知識大門——多語者的世界觀
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

學一門外語卻不認識講這種語言的國家，都是枉然。所以學德文的人總應最少認識德國、奧地利和瑞士；學葡文者，宜涉嫌巴西與葡萄牙的新聞；學西文者，除西班牙外，好須留意一個美洲國家的近況；習英文者，則有許許多多選擇，橫跨大西洋，南至大洋洲。

學習多門語言，很重要的是不要當書本裡的多語者。

就是說語言如鑰匙，多一把鑰匙可以打開多幾道至幾十道文化知識大門，切忌浪費。做練習或在《Duolingo》學文法，以及閱教科書背生詞固然重要，但打好一定基礎，到B1程度後，就可以把頭探出嬰兒牀，看看出面一個個繁花如錦的真實世界。

學一門外語卻不認識講這種語言的國家，都是枉然。所以學德文的人總應最少認識德國、奧地利和瑞士；學葡文者，宜涉嫌巴西與葡萄牙的新聞；學西文者，除西班牙外，好須留意一個美洲國家的近況；習英文者，則有許許多多選擇，橫跨大西洋，南至大洋洲。

學德文這麼多年，我的習慣是每週盡量都分別看一些德奧瑞三國的新聞。除了到德國電視一台《ARD》看新聞外，也關注瑞士《新蘇黎世報》（Neue Zürcher Zeitung）和奧地利《通訊報》（Kurier），並把特別新聞記下來，遇到這些國家的人時跟他們討論一下。這些並不需要是政治新聞，反而是開了座動物園、某城市新開的市集、村莊獨有的音樂節這些地區新知。這些國家的人總會奇怪為何我知道他們都沒為意的事，我就說這些事在報紙都有記載。

就算身邊沒有當地人討論，都宜關注所學語言國家近來發生的事。譬如學西文者，可關注不久前的阿根廷大選，並觀看左右派兩大候選人的訪問和辯論，從中涉獵阿根廷的西班牙文，比對它與歐洲西文之異同。平常除看西班牙媒體外，也可每週看一份不同西語國家的報紙，例如阿根廷《號角報 》（Clarín）和墨西哥《環球報》（El Universal），體驗西語世界宏大外有無數人情小事，那份情感與遠在東亞的自己卻是共通。

跟朋友和家人說正在學外語，他們總愛叫你講幾句出來聽。我總會覺得講來沒意思，反正他們都聽不懂。然而跟他們分享一兩個在別國媒體讀來的故事，他們都會覺趣味盎然，原來多懂一種文字，可以看到這麼特別的事，如在其中。

文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於

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