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2023/12/07,
歷史

【滿文24節氣】節氣「大雪」卻沒雪，光緒皇帝請道士誦經祈雪以求潤澤農田

【滿文24節氣】節氣「大雪」卻沒雪，光緒皇帝請道士誦經祈雪以求潤澤農田
Photo Credit: 關鍵評論網 / 羅元祺

我們想讓你知道的是

從此之後的歷代清朝皇帝，每年冬季幾乎都會親自前往大高殿祈雪，即使自己沒去，也會派重要的皇室成員前往，一直到宣統年間都有相關紀錄。到底該下雪而未下，會產生什麼影響？大雪紛飛不是會致災嗎？關於這點，咸豐皇帝的上諭給出了答案。

北台灣經歷了幾天又濕又冷的日子，這冬天的氣息可以說是越來越濃厚。今天12月6日，是24節氣中的「大雪」，光是看字面的意思，就不難理解這一天的天氣有多冷。

大雪的滿文是「amba nimanggi」，就是字面上的大與下雪之意，代表這一天應該是大雪紛飛的景緻。

雖然在台灣不容易看到大雪，但在清朝時期的北方，如果該下雪而沒下，那就是一件大事。

光緒二十五年（1899），由於節氣已至大雪，但是雪量稀少，為了祈求降雪，光緒皇帝派恭親王溥偉前往大高殿，遴選僧道設壇誦經祈禱，希望天降白雪。

之所以光緒皇帝不親自前往，是因為前一年的戊戌政變，他被慈禧太后軟禁的緣故。

這裡的大高殿，是明清兩代皇室的御用道觀，供奉玉皇大帝與三清道祖；除了天壇，大高殿也有祈雨、祈晴的用途。

不過大高殿的祈雪作用，並不是在清初就有，這個祭祀制度是逐漸演變而來，由嘉慶皇帝開啟先例。

嘉慶十三年（1808）十二月初一日，嘉慶皇帝讓皇次子旻寧前往大高殿祈雪，旻寧就是後來的道光皇帝；初八日，嘉慶皇帝又再親自去祈雪一次。

從此之後的歷代清朝皇帝，每年冬季幾乎都會親自前往大高殿祈雪，即使自己沒去，也會派重要的皇室成員前往，一直到宣統年間都有相關紀錄。

到底該下雪而未下，會產生什麼影響？大雪紛飛不是會致災嗎？關於這點，咸豐皇帝的上諭給出了答案。

咸豐六年（1856）十一月二十八日，咸豐皇帝對內閣表示：「京師自入冬以來，僅得微雪一次，農田待澤孔殷，朕心實深寅盼，允宜虔申祈禱，以迓祥霙。著遴選光明殿道眾，在大高殿設壇虔禱，於十二月初三日開壇。」

原來，這是皇帝們擔憂農田潤澤度而產生的念頭，畢竟雪總有融的時候，就是最好的灌溉水源。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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