三年後回望：每日買100元比特幣

你不一定相信,我早就擬定了本週的題目,而不是趁著比特幣價格重新衝破40,000美金才寫,真要選的話,我寧願選在熊市時談。以下,讓我們先假設比特幣現價30,000美金來談,反正我想說的重點不是具體數字,而是心態。

2020.12.01,即3年前,我在還沒被關門的《蘋果日報》專欄#decentralizehk寫〈每天買100元比特幣〉。去年我出版《所謂「我不投資」,就是 all in 在法定貨幣》限時發售至11月底,然後2022.12.05,即剛好一年前,我開始把NFT逐一簽發給讀者,書中同樣收錄了這篇文章,除了小量文字潤飾,跟報紙版內容一樣,大概可以超濃縮為3點、50字:

持有密碼貨幣,先不要挑,就從比特幣入手。 也不要挑時間,最好的時機,就在今天。 定期定額,漲得再高跌得再低,每天買入100元。

無論你3年前讀報後有沒有行動,或一年前看書後有沒有行動,讓我們看看數據,檢討賽果。

五個關鍵時間入場均能賺錢

先把結果貼出來再說:

圖片由作者提供

以上表格截圖自http://bit.ly/decentralizehk-btc-dca,是我三年前做的Google Spreadsheet,也在後來的〈財務自由〉課程中使用,隨著時間推演加上新的數據。該線上文件一直保留,公開可讀,大家有用的話可隨意複製,格式平平無奇,唯一的小技巧是簡單生成比特幣歷史價格表的公式,參考cell A1,只要輸入這個函數,系統就會自動列出BTC於指定期間的每天價格,十分方便:

=GOOGLEFINANCE(“CURRENCY:BTCUSD”, “PRICE”, DATE(2017,12,17), DATE(2023,12,1), 1)

我分別選出5個比較有代表性的時間作為起點:

2017.12.17:我投身產業不到一年,當天比特幣創下近20,000美金的歷史新高,其後拾級而下,2018年底、2019年初跌至只剩3,000多美金。

2020.12.01:3年前,〈每天買100元比特幣〉於蘋果日報刊登。

2021.04.13:約4年後比特幣的另一個新63,588美金,跌到30,000多後,在同年11月再次升破60,000,然後逐漸進入熊市,最低的一段時間維持在16,000多。

2021.12.01:2年前。

2022.12.01:1年前,《所謂「我不投資」,就是 all in 法定貨幣》出版。

然後,簡單算出按當日幣價100美金能買到多少BTC,忽略手續費。最後,計出從以上5個日期開始,每天買100美金比特幣至2023.11.30止,共投入多少,得到多少BTC,平均買入價,最後得出回報率。

有趣得很,專欄的跟進文章〈上車買比特幣 FAQ〉,第一條問題就是「比特幣剛升破四萬美元才叫人買,靠害嗎?」。3年過去,我總算確認了自己沒有靠害,舒一口氣。可以簡單看出,不論甚麼時候進場每天買100元比特幣,只要能持之以恆,都不用虧錢。即使是在創新高當天FOMO入場,一進場就持續下跌,一路跌至進場時的5%,只要「持之以恆地FOMO」而不是跌了就沒信心反而在低點拋售,時間拉得夠長,一樣能賺錢。

假設你用的100元是美元,即使最短那個期間,一年後也能持有1.43 BTC,躋身「whole coiner」之列,即持有至少1 BTC的人;由於比特幣發行量封頂,世界上最多只有2,100萬位whole coiners,以全球70億人口算,每333人當中只有一位,當然,實際數字要更少得多。如果你只能每天買100港元,或者100台幣,雖然還不能成為whole coiner,但由於整個邏輯和算法不受金額影響,你依然踏出了正確的一步,每天定額買多少,量力而為就好。

至於維持多久,能一直每天買下去當然是好,不然的話,以4年或以上為宜。雖然沒有人可以預測短期市況,而這正是推崇定期定額的關鍵,但由於比特幣每約4年產出減半,歷史數據也大概以4年為週期,定額購買1、2、3年不是不行,但能持續4年,才更有信心能覆蓋整個牛熊週期。

說了一大堆,不知你會不會已經忘了,以上表格是以比特幣價格30,000美金作假定,從保守的角度去檢討和寫文章。敲鍵盤的這一刻,比特幣匯率為41,684美金,3年後的檢討實際上是這樣:

圖片由作者提供

數字會說話,我就不多作解釋了。

如果你說,比特幣剛剛才重新衝破40,000美金,我只以市價打了七二折不夠保守,如果比特幣現在還是20,000美金,就算持續3年每天買100元比特幣,還是會虧啊,那麼我只能說,你是對的,那就別買比特幣、別買任何密碼貨幣好了。每個人都有自己的生活方式,都得對自己的決定負責,我完全尊重你的自由意志;再說,即使你買了賺了我也沒有佣金,我寫文章,但求讓更多人可以靠著知識改變命運。

我有按自己的話去做麼?

讓我來代替讀者敲問作者吧:「你說得貌似頭頭是道,自己又真的有貫徹執行,put your money where your mouth is麼?」

3年前的文章就有提到,我自己就是採取定期定額的方式買比特幣。不過,必須承認,我持續不了4年那麼久。原因有幾方面。

首先得說回〈每天買100元比特幣〉在蘋果日報刊登當天,2020.12.01,你大概不太可能記得自己當天做過甚麼,但我清楚記得。那之前一天,是我最後一天在LikeCoin的讚賞公民基金會工作,然後基金會於2020.12.01開始註銷程序,而我再沒有做過全職工作。我有時會說自己全職寫作,有時會說自己是寫作/教學/創業的斜槓,又有時會說自己是數位遊牧民,我符合政府對「退休人士」的定義,但當填表格要回答職業時,會彈性勾選最不會招來奇異目光的選項,用甚麼說法都好,反正就是沒有工資,自然也難以把每月賺得的法幣轉成比特幣。

其次,從2017年起,我在不同時間點已多次購入比特幣和其他密碼貨幣,早就買夠。有句話說錢永遠不嫌多,沒所謂夠,但我已經幾乎窮盡所有法幣,就算留有一手,都主要以穩定幣存儲,無業的我,就算嫌不夠也得夠。如果撇開實踐而只考慮「投資」,分析交易記錄,我發現即使挖空心思去捕捉時機,時間線拉長了,回報其實跟每天買100元比特幣差別不大。我運氣比較好,回報率有比定期定額買入高一點,但那只是因為有一份很重要的成本沒考慮進去:時間和心力。定期定額除了能在選對資產和時間夠長的前提下穩賺,更重要的是把人從投資的心機中釋放出來,專注工作,好好學習,享受生活。