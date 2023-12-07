三年後回望：每日買100元比特幣

你不一定相信，我早就擬定了本週的題目，而不是趁著比特幣價格重新衝破40,000美金才寫，真要選的話，我寧願選在熊市時談。以下，讓我們先假設比特幣現價30,000美金來談，反正我想說的重點不是具體數字，而是心態。

2020.12.01，即3年前，我在還沒被關門的《蘋果日報》專欄#decentralizehk寫〈每天買100元比特幣〉。去年我出版《所謂「我不投資」，就是 all in 在法定貨幣》限時發售至11月底，然後2022.12.05，即剛好一年前，我開始把NFT逐一簽發給讀者，書中同樣收錄了這篇文章，除了小量文字潤飾，跟報紙版內容一樣，大概可以超濃縮為3點、50字：

持有密碼貨幣，先不要挑，就從比特幣入手。 也不要挑時間，最好的時機，就在今天。 定期定額，漲得再高跌得再低，每天買入100元。

無論你3年前讀報後有沒有行動，或一年前看書後有沒有行動，讓我們看看數據，檢討賽果。

五個關鍵時間入場均能賺錢

先把結果貼出來再說：

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以上表格截圖自http://bit.ly/decentralizehk-btc-dca，是我三年前做的Google Spreadsheet，也在後來的〈財務自由〉課程中使用，隨著時間推演加上新的數據。該線上文件一直保留，公開可讀，大家有用的話可隨意複製，格式平平無奇，唯一的小技巧是簡單生成比特幣歷史價格表的公式，參考cell A1，只要輸入這個函數，系統就會自動列出BTC於指定期間的每天價格，十分方便：

=GOOGLEFINANCE(“CURRENCY:BTCUSD”, “PRICE”, DATE(2017,12,17), DATE(2023,12,1), 1)

我分別選出5個比較有代表性的時間作為起點：

2017.12.17：我投身產業不到一年，當天比特幣創下近20,000美金的歷史新高，其後拾級而下，2018年底、2019年初跌至只剩3,000多美金。

2020.12.01：3年前，〈每天買100元比特幣〉於蘋果日報刊登。

2021.04.13：約4年後比特幣的另一個新63,588美金，跌到30,000多後，在同年11月再次升破60,000，然後逐漸進入熊市，最低的一段時間維持在16,000多。

2021.12.01：2年前。

2022.12.01：1年前，《所謂「我不投資」，就是 all in 法定貨幣》出版。

然後，簡單算出按當日幣價100美金能買到多少BTC，忽略手續費。最後，計出從以上5個日期開始，每天買100美金比特幣至2023.11.30止，共投入多少，得到多少BTC，平均買入價，最後得出回報率。

有趣得很，專欄的跟進文章〈上車買比特幣 FAQ〉，第一條問題就是「比特幣剛升破四萬美元才叫人買，靠害嗎？」。3年過去，我總算確認了自己沒有靠害，舒一口氣。可以簡單看出，不論甚麼時候進場每天買100元比特幣，只要能持之以恆，都不用虧錢。即使是在創新高當天FOMO入場，一進場就持續下跌，一路跌至進場時的5%，只要「持之以恆地FOMO」而不是跌了就沒信心反而在低點拋售，時間拉得夠長，一樣能賺錢。

假設你用的100元是美元，即使最短那個期間，一年後也能持有1.43 BTC，躋身「whole coiner」之列，即持有至少1 BTC的人；由於比特幣發行量封頂，世界上最多只有2,100萬位whole coiners，以全球70億人口算，每333人當中只有一位，當然，實際數字要更少得多。如果你只能每天買100港元，或者100台幣，雖然還不能成為whole coiner，但由於整個邏輯和算法不受金額影響，你依然踏出了正確的一步，每天定額買多少，量力而為就好。

至於維持多久，能一直每天買下去當然是好，不然的話，以4年或以上為宜。雖然沒有人可以預測短期市況，而這正是推崇定期定額的關鍵，但由於比特幣每約4年產出減半，歷史數據也大概以4年為週期，定額購買1、2、3年不是不行，但能持續4年，才更有信心能覆蓋整個牛熊週期。

說了一大堆，不知你會不會已經忘了，以上表格是以比特幣價格30,000美金作假定，從保守的角度去檢討和寫文章。敲鍵盤的這一刻，比特幣匯率為41,684美金，3年後的檢討實際上是這樣：

圖片由作者提供

數字會說話，我就不多作解釋了。

如果你說，比特幣剛剛才重新衝破40,000美金，我只以市價打了七二折不夠保守，如果比特幣現在還是20,000美金，就算持續3年每天買100元比特幣，還是會虧啊，那麼我只能說，你是對的，那就別買比特幣、別買任何密碼貨幣好了。每個人都有自己的生活方式，都得對自己的決定負責，我完全尊重你的自由意志；再說，即使你買了賺了我也沒有佣金，我寫文章，但求讓更多人可以靠著知識改變命運。

我有按自己的話去做麼？

讓我來代替讀者敲問作者吧：「你說得貌似頭頭是道，自己又真的有貫徹執行，put your money where your mouth is麼？」

3年前的文章就有提到，我自己就是採取定期定額的方式買比特幣。不過，必須承認，我持續不了4年那麼久。原因有幾方面。

首先得說回〈每天買100元比特幣〉在蘋果日報刊登當天，2020.12.01，你大概不太可能記得自己當天做過甚麼，但我清楚記得。那之前一天，是我最後一天在LikeCoin的讚賞公民基金會工作，然後基金會於2020.12.01開始註銷程序，而我再沒有做過全職工作。我有時會說自己全職寫作，有時會說自己是寫作/教學/創業的斜槓，又有時會說自己是數位遊牧民，我符合政府對「退休人士」的定義，但當填表格要回答職業時，會彈性勾選最不會招來奇異目光的選項，用甚麼說法都好，反正就是沒有工資，自然也難以把每月賺得的法幣轉成比特幣。

其次，從2017年起，我在不同時間點已多次購入比特幣和其他密碼貨幣，早就買夠。有句話說錢永遠不嫌多，沒所謂夠，但我已經幾乎窮盡所有法幣，就算留有一手，都主要以穩定幣存儲，無業的我，就算嫌不夠也得夠。如果撇開實踐而只考慮「投資」，分析交易記錄，我發現即使挖空心思去捕捉時機，時間線拉長了，回報其實跟每天買100元比特幣差別不大。我運氣比較好，回報率有比定期定額買入高一點，但那只是因為有一份很重要的成本沒考慮進去：時間和心力。定期定額除了能在選對資產和時間夠長的前提下穩賺，更重要的是把人從投資的心機中釋放出來，專注工作，好好學習，享受生活。