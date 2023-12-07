三年後回望：每日買100元比特幣
我們想讓你知道的是
假設你用的100元是美元，即使最短那個期間，一年後也能持有1.43 BTC，躋身「whole coiner」之列，即持有至少1 BTC的人；由於比特幣發行量封頂，世界上最多只有2,100萬位whole coiners，以全球70億人口算，每333人當中只有一位，當然，實際數字要更少得多。如果你只能每天買100港元，或者100台幣，雖然還不能成為whole coiner，但由於整個邏輯和算法不受金額影響，你依然踏出了正確的一步，每天定額買多少，量力而為就好。
你不一定相信，我早就擬定了本週的題目，而不是趁著比特幣價格重新衝破40,000美金才寫，真要選的話，我寧願選在熊市時談。以下，讓我們先假設比特幣現價30,000美金來談，反正我想說的重點不是具體數字，而是心態。
2020.12.01，即3年前，我在還沒被關門的《蘋果日報》專欄#decentralizehk寫〈每天買100元比特幣〉。去年我出版《所謂「我不投資」，就是 all in 在法定貨幣》限時發售至11月底，然後2022.12.05，即剛好一年前，我開始把NFT逐一簽發給讀者，書中同樣收錄了這篇文章，除了小量文字潤飾，跟報紙版內容一樣，大概可以超濃縮為3點、50字：
- 持有密碼貨幣，先不要挑，就從比特幣入手。
- 也不要挑時間，最好的時機，就在今天。
- 定期定額，漲得再高跌得再低，每天買入100元。
無論你3年前讀報後有沒有行動，或一年前看書後有沒有行動，讓我們看看數據，檢討賽果。
五個關鍵時間入場均能賺錢
先把結果貼出來再說：
以上表格截圖自http://bit.ly/decentralizehk-btc-dca，是我三年前做的Google Spreadsheet，也在後來的〈財務自由〉課程中使用，隨著時間推演加上新的數據。該線上文件一直保留，公開可讀，大家有用的話可隨意複製，格式平平無奇，唯一的小技巧是簡單生成比特幣歷史價格表的公式，參考cell A1，只要輸入這個函數，系統就會自動列出BTC於指定期間的每天價格，十分方便：
=GOOGLEFINANCE(“CURRENCY:BTCUSD”, “PRICE”, DATE(2017,12,17), DATE(2023,12,1), 1)
我分別選出5個比較有代表性的時間作為起點：
- 2017.12.17：我投身產業不到一年，當天比特幣創下近20,000美金的歷史新高，其後拾級而下，2018年底、2019年初跌至只剩3,000多美金。
- 2020.12.01：3年前，〈每天買100元比特幣〉於蘋果日報刊登。
- 2021.04.13：約4年後比特幣的另一個新63,588美金，跌到30,000多後，在同年11月再次升破60,000，然後逐漸進入熊市，最低的一段時間維持在16,000多。
- 2021.12.01：2年前。
- 2022.12.01：1年前，《所謂「我不投資」，就是 all in 法定貨幣》出版。
然後，簡單算出按當日幣價100美金能買到多少BTC，忽略手續費。最後，計出從以上5個日期開始，每天買100美金比特幣至2023.11.30止，共投入多少，得到多少BTC，平均買入價，最後得出回報率。
有趣得很，專欄的跟進文章〈上車買比特幣 FAQ〉，第一條問題就是「比特幣剛升破四萬美元才叫人買，靠害嗎？」。3年過去，我總算確認了自己沒有靠害，舒一口氣。可以簡單看出，不論甚麼時候進場每天買100元比特幣，只要能持之以恆，都不用虧錢。即使是在創新高當天FOMO入場，一進場就持續下跌，一路跌至進場時的5%，只要「持之以恆地FOMO」而不是跌了就沒信心反而在低點拋售，時間拉得夠長，一樣能賺錢。
假設你用的100元是美元，即使最短那個期間，一年後也能持有1.43 BTC，躋身「whole coiner」之列，即持有至少1 BTC的人；由於比特幣發行量封頂，世界上最多只有2,100萬位whole coiners，以全球70億人口算，每333人當中只有一位，當然，實際數字要更少得多。如果你只能每天買100港元，或者100台幣，雖然還不能成為whole coiner，但由於整個邏輯和算法不受金額影響，你依然踏出了正確的一步，每天定額買多少，量力而為就好。
至於維持多久，能一直每天買下去當然是好，不然的話，以4年或以上為宜。雖然沒有人可以預測短期市況，而這正是推崇定期定額的關鍵，但由於比特幣每約4年產出減半，歷史數據也大概以4年為週期，定額購買1、2、3年不是不行，但能持續4年，才更有信心能覆蓋整個牛熊週期。
說了一大堆，不知你會不會已經忘了，以上表格是以比特幣價格30,000美金作假定，從保守的角度去檢討和寫文章。敲鍵盤的這一刻，比特幣匯率為41,684美金，3年後的檢討實際上是這樣：
數字會說話，我就不多作解釋了。
如果你說，比特幣剛剛才重新衝破40,000美金，我只以市價打了七二折不夠保守，如果比特幣現在還是20,000美金，就算持續3年每天買100元比特幣，還是會虧啊，那麼我只能說，你是對的，那就別買比特幣、別買任何密碼貨幣好了。每個人都有自己的生活方式，都得對自己的決定負責，我完全尊重你的自由意志；再說，即使你買了賺了我也沒有佣金，我寫文章，但求讓更多人可以靠著知識改變命運。
我有按自己的話去做麼？
讓我來代替讀者敲問作者吧：「你說得貌似頭頭是道，自己又真的有貫徹執行，put your money where your mouth is麼？」
3年前的文章就有提到，我自己就是採取定期定額的方式買比特幣。不過，必須承認，我持續不了4年那麼久。原因有幾方面。
首先得說回〈每天買100元比特幣〉在蘋果日報刊登當天，2020.12.01，你大概不太可能記得自己當天做過甚麼，但我清楚記得。那之前一天，是我最後一天在LikeCoin的讚賞公民基金會工作，然後基金會於2020.12.01開始註銷程序，而我再沒有做過全職工作。我有時會說自己全職寫作，有時會說自己是寫作/教學/創業的斜槓，又有時會說自己是數位遊牧民，我符合政府對「退休人士」的定義，但當填表格要回答職業時，會彈性勾選最不會招來奇異目光的選項，用甚麼說法都好，反正就是沒有工資，自然也難以把每月賺得的法幣轉成比特幣。
其次，從2017年起，我在不同時間點已多次購入比特幣和其他密碼貨幣，早就買夠。有句話說錢永遠不嫌多，沒所謂夠，但我已經幾乎窮盡所有法幣，就算留有一手，都主要以穩定幣存儲，無業的我，就算嫌不夠也得夠。如果撇開實踐而只考慮「投資」，分析交易記錄，我發現即使挖空心思去捕捉時機，時間線拉長了，回報其實跟每天買100元比特幣差別不大。我運氣比較好，回報率有比定期定額買入高一點，但那只是因為有一份很重要的成本沒考慮進去：時間和心力。定期定額除了能在選對資產和時間夠長的前提下穩賺，更重要的是把人從投資的心機中釋放出來，專注工作，好好學習，享受生活。
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一圖看懂——讓專業的來，居家照顧服務員都在忙什麼？
我們想讓你知道的是
長照服務成為承擔社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
隨著時間的推進，所謂的「高齡化」、「少子化」社會，已經從一個社會學名詞，成為我們的日常。根據內政部統計，2017年起，台灣的老年人口比例正式超過了14%，今年老人人數則已超過425萬，預計到2025年，每五位居民中，就將有一位是65歲以上的長者。這不僅是一個數字上的變化，更是對我們社會結構和價值觀的挑戰。
在這樣的變遷中，其實許多長者都有一個共同的願望——能夠在自己熟悉的家中，按照自己喜歡的方式生活。然而，面對快速變化的社會和家庭結構，這樣的願望似乎越來越難達成。取而代之的，是長者們必須獨居，或與同樣年長的配偶互相照顧的現實。因此，長照服務成為承擔這些社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。
那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
1. 備餐服務、協助進食：
服務內容：依照長輩的需求、營養狀況和牙口狀況準備餐點及協助進食。
眉角：如果長輩牙口較不好，居服員會將餐食煮得較軟或打成泥、剪碎， 讓長輩容易進食。若長輩排斥泥狀食物，則將豆類或穀物類食物打成稀狀，讓長輩直接飲用。需要依照長輩的吞嚥能力，準備合適的餐具。一般會建議長輩自主進食，若需要由居服員協助，則必須注意餵食的速度及進食速度。但不管長輩是否可自行進食，居服員皆需要請長輩張口確認是否食物皆已吞嚥完畢，避免長輩因為食物留在口中而嗆到，發生危險。
2. 沐浴服務：
服務內容：協助長輩穿脫衣服、進行沐浴。
眉角：沐浴的過程需要注意水溫，以手臂內側測量溫度是否適中。須注意避免水流到眼睛。沐浴的過程會坐在馬桶或是便墊盆椅上，若長輩仍有行走能力或手部功能，居服員會鼓勵長輩自己清洗正面，背面由居服員協助，以維持長輩的生活機能，延緩退化。在沐浴的過程中，居服員須注意長輩的隱私，但也同時必須注意通風，避免室內太悶導致長輩或居服員昏倒。
3. 陪同外出、陪同就醫、採購：
服務內容：許多個案因身體狀況較難獨自外出，因此居服工作中陪同外出散步或就醫、協助個案採購日用品都是很重要的服務，攙扶步伐不穩的長輩到外面散步運動，或是為長輩採買衛生紙、洗髮精等日常用品，讓他們可以生活地更加舒適。
4. 基本日常照顧：
服務內容：協助長輩翻身、移位、修剪指甲、協助上下床、刷牙洗臉、協助換尿布等基本日常照顧。
眉角：在進行任何活動前，確保環境安全，無滑倒或絆倒的風險。使用適當的輔助工具和技巧，來避免造成長輩或照顧者的傷害。注意個人和環境衛生，以防止感染。考慮長輩的健康狀況和特定需求，並根據這些需求調整照顧方法。在進行照顧時尊重長輩的隱私和尊嚴。
除了以上四項最基本的服務項目之外，還有足部護理、管灌、翻身拍背、測量生命象徵、肢體關節活動、陪同外出、陪同就醫等等服務，都可以依不同長輩的需求來安排。
伊甸基金會自成立之初，就秉持著一個堅定不移的使命：為社會上需要幫助的人提供持續不斷的支持與服務。這一理念源於創辦人之一、已故的身障作家劉俠女士，以及六位志同道合的朋友。他們共同懷著一個夢想，希望無論是誰，都能找到屬於自己的一片天地，自由自在地生活和成長。劉俠女士曾這麼說過：「有一大片園地，種花種樹，養各類家禽，有工場、有房舍、有足夠的場地供人休閒娛樂。徜徉其間的，是那些眼睛看不見、耳朵聽不到、走路走不好，以及弱智、顏面傷殘、心智障礙的孩子…這是他們的伊甸園。」
走過四十年的歲月，伊甸基金會期待著，有一天，這個社會中的每個人，都能感到安全、溫暖和被接受。為了這一天的到來，伊甸基金會會繼續努力，承擔起照顧和支持的責任。
伊甸基金會«老人照顧服務計畫»，透過日間照顧、居家服務、失智據點、喘息等專業多元的服務，疼惜長輩及照顧者，讓長輩在最熟悉的地方找到服務，也讓照顧者在專業的地方得到喘息。讓每一位長輩安心、放心、快樂地好好變老。詳情請上網搜尋「伊甸 老人照顧」，或撥打支持專線0800-025-885。