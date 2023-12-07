跨界媒體人郭朝河聊電影產業：馬來西亞能成為下一個韓國嗎？

文字整理：吳象元

「有沒有一種可能，叫做大馬能成為下一個韓國？ 」在馬來西亞電影《五月雪》、《富都青年》於第60屆金馬獎上獲得熱烈關注後，這集《阿峇卡巴東南亞電台》，馬來西亞跨界媒體人郭朝河要來聊聊關於馬來西亞電影產業的發展與挑戰。

郭朝河首先表示，現在是個走向國際化的時代，但創作仍要回到最根本的課題，那就是「故事」，而馬來西亞有一個得天獨厚的條件，就是馬來西亞是一個三大種族的社會，融合著馬來人、華人、印度人的文化，每一個種族或彼此之間都能碰撞出很多故事，如果能把這樣的面貌呈現出來就會很吸引人。

至於要如何從韓國電影產業的經驗獲得借鏡？郭朝河先從韓國在90年代末期歷經亞洲經融風暴說起，當時韓國政府痛定思痛重新規劃國內產業，在影視產業部分，政府開始有輔導金制度，也強制電影院要上映本土電影至少達到146天，就這樣慢慢帶動起韓國電影產業的動能，開始兼顧藝術和商業電影的發展，直到現在更達到百花齊放的狀態。

談到目前馬來西亞電影產業的挑戰，郭朝河提到目前馬來電影和中文電影仍有差別待遇，在種族、語言上仍有不平等待遇。馬來片除了在大馬電影發展上具備更悠久的歷史，基於國內75％是馬來人，也讓馬來電影會獲得較多觀眾親睞。舉例來說，基於馬來西亞保障本土電影的政策，本土電影務必要上院線14天，但如果前四天票房不亮眼，就會被縮減電影院的播放配額，因此中文電影在這部分就較為弱勢，2010年後OTT（串流平台）興起，還要和全球電影競爭觀眾。

在政府補助方面，雖然有電影局補助金發放，但仍以補助馬來電影為主，另外如果是全馬來語電影就不會被課娛樂稅，雖然首相安華才宣布把娛樂稅從25％降到10%，但華語電影仍要被課娛樂稅。不過郭朝河也提到，馬來西亞貨幣目前屬劣勢，若是海外電影團隊到馬來西亞拍攝所需資本較少，對外國團隊會有優勢，因此目前安華政府也大力向海外團隊宣傳，希望能藉此帶動國內影視產業。

而說到台灣觀眾較熟悉的今年兩部馬來西亞電影《五月雪》、《富都青年》。郭朝河表示，雖然因題材敏感，目前還無法在馬來西亞觀看，但他相信《五月雪》導演張吉安的拍攝會讓國際影評人眼睛一亮，尤其題材上以馬來西亞歷史上的種族衝突513事件為題，也會讓很多國際觀眾滿足對馬來西亞國內與歷史的好奇心。郭朝河也分享自己在《富都青年》客串代議士（YB）一角的經驗，雖然他對自己的「初登場」不是太滿意，但看到主要演員吳慷仁上下戲之間的巨大差別，以及監製李心潔在拍攝現場盯場的嚴謹態度，讓郭朝河留下非常深刻的印象，也看到一部精彩電影是由專業團隊努力的成果。

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最後，郭朝河推薦了兩部馬來西亞電影，分別是《初戀紅豆冰》和《虎紋少女》，一部是由馬來西亞歌手阿牛自編自導自演的華語電影，另一部是由不諳華語的華人女導演所指導的馬來語電影，還將代表馬來西亞角逐明年奧斯卡最佳外語片。而雖然這次訪談是以「大馬能否成為下一個韓國？」為題，但從郭朝河分析馬來西亞電影產業的挑戰與現況，其實也讓我們看到馬來西亞電影未來發展的潛力。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒