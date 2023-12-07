跨界媒體人郭朝河聊電影產業：馬來西亞能成為下一個韓國嗎？
我們想讓你知道的是
「有沒有一種可能，叫做大馬能成為下一個韓國？ 」在馬來西亞電影《五月雪》、《富都青年》於第60屆金馬獎上獲得熱烈關注後，這集《阿峇卡巴東南亞電台》，馬來西亞跨界媒體人郭朝河要來聊聊關於馬來西亞電影產業的發展與挑戰。
文字整理：吳象元
「有沒有一種可能，叫做大馬能成為下一個韓國？ 」在馬來西亞電影《五月雪》、《富都青年》於第60屆金馬獎上獲得熱烈關注後，這集《阿峇卡巴東南亞電台》，馬來西亞跨界媒體人郭朝河要來聊聊關於馬來西亞電影產業的發展與挑戰。
郭朝河首先表示，現在是個走向國際化的時代，但創作仍要回到最根本的課題，那就是「故事」，而馬來西亞有一個得天獨厚的條件，就是馬來西亞是一個三大種族的社會，融合著馬來人、華人、印度人的文化，每一個種族或彼此之間都能碰撞出很多故事，如果能把這樣的面貌呈現出來就會很吸引人。
至於要如何從韓國電影產業的經驗獲得借鏡？郭朝河先從韓國在90年代末期歷經亞洲經融風暴說起，當時韓國政府痛定思痛重新規劃國內產業，在影視產業部分，政府開始有輔導金制度，也強制電影院要上映本土電影至少達到146天，就這樣慢慢帶動起韓國電影產業的動能，開始兼顧藝術和商業電影的發展，直到現在更達到百花齊放的狀態。
談到目前馬來西亞電影產業的挑戰，郭朝河提到目前馬來電影和中文電影仍有差別待遇，在種族、語言上仍有不平等待遇。馬來片除了在大馬電影發展上具備更悠久的歷史，基於國內75％是馬來人，也讓馬來電影會獲得較多觀眾親睞。舉例來說，基於馬來西亞保障本土電影的政策，本土電影務必要上院線14天，但如果前四天票房不亮眼，就會被縮減電影院的播放配額，因此中文電影在這部分就較為弱勢，2010年後OTT（串流平台）興起，還要和全球電影競爭觀眾。
在政府補助方面，雖然有電影局補助金發放，但仍以補助馬來電影為主，另外如果是全馬來語電影就不會被課娛樂稅，雖然首相安華才宣布把娛樂稅從25％降到10%，但華語電影仍要被課娛樂稅。不過郭朝河也提到，馬來西亞貨幣目前屬劣勢，若是海外電影團隊到馬來西亞拍攝所需資本較少，對外國團隊會有優勢，因此目前安華政府也大力向海外團隊宣傳，希望能藉此帶動國內影視產業。
而說到台灣觀眾較熟悉的今年兩部馬來西亞電影《五月雪》、《富都青年》。郭朝河表示，雖然因題材敏感，目前還無法在馬來西亞觀看，但他相信《五月雪》導演張吉安的拍攝會讓國際影評人眼睛一亮，尤其題材上以馬來西亞歷史上的種族衝突513事件為題，也會讓很多國際觀眾滿足對馬來西亞國內與歷史的好奇心。郭朝河也分享自己在《富都青年》客串代議士（YB）一角的經驗，雖然他對自己的「初登場」不是太滿意，但看到主要演員吳慷仁上下戲之間的巨大差別，以及監製李心潔在拍攝現場盯場的嚴謹態度，讓郭朝河留下非常深刻的印象，也看到一部精彩電影是由專業團隊努力的成果。
最後，郭朝河推薦了兩部馬來西亞電影，分別是《初戀紅豆冰》和《虎紋少女》，一部是由馬來西亞歌手阿牛自編自導自演的華語電影，另一部是由不諳華語的華人女導演所指導的馬來語電影，還將代表馬來西亞角逐明年奧斯卡最佳外語片。而雖然這次訪談是以「大馬能否成為下一個韓國？」為題，但從郭朝河分析馬來西亞電影產業的挑戰與現況，其實也讓我們看到馬來西亞電影未來發展的潛力。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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從生活實踐淨零轉型，讓地球HP值滿點
我們想讓你知道的是
全球暖化情勢日益嚴峻，必須積極因應；減碳是每個人的責任，我們生活中的選擇與行動，都與地球的未來息息相關，但只要從小地方開始做出改變，就能帶來轉機，讓地球重拾生機。
地球就像是一個巨大的有機體，具有自我調節的能力，然而因人類活動產生大量碳排，溫度上升導致全球氣候異常並造成災害；聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）2023年3月公布第六次評估報告（IPCC AR6）指出，根據2021年10月各國宣布的國家自主貢獻，2030年承諾的減排量仍不足以將本世紀末的升溫控制在1.5°C，甚至難以限制在2°C；氣候變遷已對地球健康構成威脅，一個「宜居且永續的未來」機會之窗正在迅速關閉。
全球升溫攝氏1.5 °C、 2°C，影響有這麼大嗎？
IPCC 估計，若地球升溫1.5°C，到2100年前海平面將上升0.26到0.77公尺，若升溫至2°C則將再增加0.1公尺，將影響小型島嶼、低窪沿海及三角洲等區域約1,000萬人口暴露在相關風險中；就研究涵蓋的105,000個物種，升溫1.5 °C會有 6% 的昆蟲、 8% 的植物和 4% 的脊椎動物地理分布範圍會縮小50%，升溫2°C，則會有18%的昆蟲、16%的植物和8%的脊椎動物消失；與高溫有關的疾病發病率或死亡率將增加，並提高相關蟲媒傳染疾病帶來的風險。
面對全球氣候失衡的威脅，我們就像遊戲中闖關的玩家，必須想辦法讓地球的HP值（生命值）恢復，然而這不是遊戲，挑戰結果意味著我們真實的未來。減碳、零碳是控制暖化的關鍵，加速導入再生能源、電氣化是主要國家刻正加速推動的重要政策，然而發電過程勢必有能量轉換的效率損失，輸配電則有線損，因此國際能源總署（IEA）倡議各國在思考未來能源組合（energy portfolio）時，應將節能視為第一燃料（energy saving is the first fuel）。歐盟目標在2030年最終能源消費較2020年實績值減少15.8%，法國淨零策略（SNBC）則規劃大幅提升工業、住宅、運輸能源效率，日本第六次能源基本計畫也提出2030年電力需求較2013年減少20%的目標。
除了國家層級推動的的節能目標，你我還能採取哪些行動、讓地球恢復生機？
多想兩秒鐘，地球更輕鬆
愛地球不只是一種生活風格，也是很潮的生活態度，每個人從食、衣、住、行、育、樂、購等生活小細節，選擇對環境友善的生活習慣，就有機會讓地球更宜居。
1. 利用大眾運輸或碳排量低的交通運具
根據我國《氣候變遷因應法》所規定，國家溫室氣體長期減量目標係由能源、製造、運輸、住商、農業及環境等六大部門共同達成，根據環境部提供的數據，2021年我國運輸部門溫室氣體排放量約占13%，若使用電動運具、搭乘大眾運輸工具，短程距離往返選擇走路、騎腳踏車，可有效減少碳排，有助改善空氣品質，更有益身體健康。
2. 自備環保用具，減少一次用產品使用
出門前隨手攜帶環保購物袋、環保杯、杯套或環保餐具，如果忘記帶，亦可使用租借循環杯與容器，或店家提供的環保餐具，尤其少用一個塑膠袋就相當於減碳0.057公斤，幾秒鐘的選擇與行動，能夠減少一次性產品垃圾、省下處理廢棄餐具的能源消耗，降低地球的負擔。舉手之勞自備購物袋、餐具，就是實踐減碳生活的第一步。
3. 認明節能標章，省電還能減碳
常見於耗能商品上的「能源效率標示」，提供了年耗電量、耗能等級資訊，並根據不同產品提供對應的能源效率數據；耗能等級數字越低代表耗能越少、越節能，圖示上的溫度計也就會落在象徵地球降溫的藍綠色；而貼有節能標章的產品，代表能源效率比國家認證標準高10-50%，所以用電更省，更有助於降低碳排。
4. 智慧用電，錢包受惠
智慧電表是具備通訊功能的電力量測設備，每日可將用電數據回傳台電公司，搭配使用「台灣電力App」，可查詢每15分鐘的用電量，每6小時可結算一次電費，另外，還可透過APP內「用電比較」、「未出帳用電量」、「費率試算」、「住宅用電分析」等功能，掌控電費支出及家電使用情形，找出家中的吃電怪獸，即時調整用電習慣，省下不必要的電費支出。
5. 加入綠領行列，將知識化作守護地球的行動
除了節能，以再生能源替代化石燃料，更是降低碳排的關鍵，近年來在政府的加速推動下，我國今（2023）年再生能源發電占比可望達到10%，逐漸成為供電要角；不過根據國際能源總署IEA在2023年9月發布的新版《2023年淨零路徑圖》（Net Zero Roadmap 2023 Update – A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach），2030 年全球再生能源裝置容量必須成長三倍達到11,000GW，才能達成淨零排放情境所設定的減排量。更多的再生能源，意味著基礎建設、技術研發、產業推動也必須加倍投入，有賴運輸、建築、金融……等不同領域的「綠領人才」投入實踐淨零轉型。根據104人力銀行數據顯示，2013-2023十年間，綠領工作數成長6.5倍；面對2050淨零目標，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入。
淨零轉型你我同行
在這場為了地球未來而戰的任務中，每個地球玩家都扮演著關鍵角色，無論是隨手關燈、自備購物袋這樣的舉手之勞，或是選擇低碳排的電器與運具，甚至成為綠領工作者親自參與，每一個支持淨零轉型的力量，都有助於地球HP生命值恢復滿點。
（經濟部能源署廣告）