西班牙、義大利警方聯手破獲「食品詐欺」集團，攔阻26萬公升黑心橄欖油流入市面
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西班牙國民衛隊在聲明中強調，此次遭逮的西班牙食品詐欺犯利用一家專門收購低品質油的公司作為掩護，將混濁且多雜質的劣質油進行「改造」，並在瓶身上標示為初榨橄欖油（Virgin Olive Oil）及特級初榨橄欖油（Extra Virgin Olive Oil），最後再透過偽造橄欖油品質證明、原產地等相關文件進行販售。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
西班牙與義大利政府於2023年12月4日表示，2國執法單位近日共逮捕11名從事「食品詐欺」（Food fraud）的不法分子，這些犯罪成員製造超過26萬公升不適合食用的劣質油，以此來混充成優質橄欖油販售。
根據《紐約時報》（The New York Times）報導，在這場食品詐欺案中，西班牙國民衛隊（Guardia Civil）與義大利卡賓槍騎兵隊（Arma dei carabinieri）聯合突襲西班牙雷阿爾城（Ciudad Rea）、哈恩（Jaén）、哥多華（Córdoba），以及義大利西西里大區（Sicilia）、托斯卡尼大區（Toscana）等疑似生產劣質油的多個地點。
《紐約時報》進一步指出，在警方查緝的多數地點都有發現裝有酸度高、雜質多、氣味難聞且加工不良的燃燈橄欖油（Lampante oil），該種油質普遍被認定是最低等級的橄欖油。
西班牙國民衛隊在聲明中強調，此次遭逮的西班牙食品詐欺犯利用一家專門收購低品質油的公司作為掩護，將混濁且多雜質的劣質油進行「改造」，並在瓶身上標示為初榨橄欖油（Virgin Olive Oil）及特級初榨橄欖油（Extra Virgin Olive Oil），最後再透過偽造橄欖油品質證明、原產地等相關文件進行販售。
「這些不法分子，將正規橄欖油生產過程中所產生的混濁物與品質較好的橄欖油混合，藉此讓成份內的脂肪及其他物質含量，符合一般橄欖油的標準。」西班牙國民衛隊如此說道。義大利卡賓槍騎兵隊也發現類似的造假行為，光在西西里及托斯卡尼大區至少就有3間食品公司涉入其中。
此次執法行動還查獲哪些物品？
英國《衛報》（The Guardian）指出，西班牙及義大利警政單位在進行8次搜查後，亦查獲5200公升已準備好上市銷售的劣質橄欖油、9.1萬歐元（約新台幣309萬元／約港幣76.7萬元）現金，以及4輛高級轎車，另外這些犯罪成員的部分帳戶也已遭凍結。
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綠能x數位，科技助攻水產養殖產業升級
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水產養殖結合太陽光電是一種創新的經營模式，讓漁場除了既有的漁獲外，更能提供綠電創造額外收益，國內更有漁場順勢導入數位工具管理養殖環境，持續提升水產質量。我們可以看到，數位與能源的雙軸轉型正在養殖漁業發生。
糧食生產是農漁業的主要功能，順應環境選擇不同的作物與耕種策略，是農漁民智慧的累積，臺灣的農漁業實力更是享譽國際。然而，由於整體產業結構轉型、生活型態轉變，傳統看天吃飯的一級產業，較不容易成為新世代就業的優先選項，如何在現有產業基礎上創造新商機、吸引年輕人返鄉，是各界都在思考的課題。
近年來，各國政府致力推動再生能源以實踐減碳，在不同場域、建物等結合光電開發的複合式發展模式，成為兼顧空間利用效率、提高單位面積產值的創新解決方案，這樣的趨勢正在農漁業現場發生。
農漁業結合光電創造附加價值
農電共生可提供自給自足的再生能源，還能保護農作物免受極端天氣影響，提高生產韌性，多餘的電力也可以躉售，提升農民收入。著眼於光電帶來的附加價值，越來越多國家看好農業結合太陽光電的發展潛力，德國、日本已有多個果園結合太陽光電從事農電共生，法國也實驗在成列的葡萄藤上安裝太陽光電模組。
不只農業，國際也開始出現結合水產養殖與太陽光電的漁電共生。例如美國切薩皮克灣（Chesapeake Bay）發展出太陽能牡蠣生產系統，不僅實現綠電自發自用，漁產收穫量更高達傳統養殖場的45倍；而在養蝦大國越南，也開始執行養蝦場結合太陽能發電的漁電共生計畫，為養殖場提供穩定電力並帶來漁獲，一舉兩得。
數位轉型為漁電共生添助力
漁電共生是利用漁業養殖場域結合太陽光電設置，期能改善生產環境、增加漁民收益，創造土地多元利用，是臺灣積極推動的重要政策方向之一。不過其他國家與臺灣的漁電共生開發型態不太一樣，其他國家多以沿海鋪設水面型光電為主，臺灣的漁電共生則採用室內養殖場搭配屋頂型光電，或室外魚塭搭配立柱型／水面型／塭堤型光電設備，近年來在許多漁民與光電業者的努力合作下，這樣的複合式土地利用模式逐漸展現效益。
不同養殖物種的環境需求不一，漁電共生導入的過程須經磨合，運用魚塭上方架設太陽能板，冬天防寒害、夏天助降溫，並配合不同物種的習性調整投料策略，同時結合數位環境監控系統調節養殖環境，進而達到提高漁獲收益之積極目的。
光電開發帶來的效益，也讓原本衰頹的產業地景重現生機，例如位於臺南七股的日運案場，原本是高鹽度的廢棄魚塭地，在養殖專家與在地青年的協力下，透過微生物、益生菌來控制池水，搭配AI數位化儀器監控養殖過程，持續累積養殖數據建立資料庫，烏魚、虱目魚、白蝦的混養模式已多次收成；四鯤鯓漁電共生案場過去同樣是廢棄魚塭，改建為室內型漁電共生案場後，能精準控制環境變數以從事精緻養殖，已成功育成一尾重達30克以上的白蝦。
由於漁電共生帶來的效益逐漸獲得認同，有別於過去多為光電業者發起的開發模式，最近也出現由漁民發起的漁電共生規劃，例如茄萣區不少養殖戶視漁電共生為吸引青農返鄉的契機，積極爭取納入漁電共生先行區；目前採用塭堤型與立柱型的光電設施，養殖的虱目魚也已開始收成。
養殖漁業正在實現數位與能源的雙軸轉型
數十年來漁民的養殖專業與經營視野，讓臺灣水產養殖產業在國際上向來有一席之地，但近年來確實也面臨產業結構轉型、從業人口老化凋零的挑戰；如今結合光電的漁電共生模式，讓原本看似傳統的一級產業開始蛻變，養殖模式、經營模式、商業模式不斷創新，也吸引更多青年關注與投入；臺灣養殖王國的美名，相信在不久的未來，將藉由數位與能源的雙軸轉型，再次展現耀眼光芒。
（經濟部能源署廣告）