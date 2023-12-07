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TNL+ 2023/12/07,
歐洲

西班牙、義大利警方聯手破獲「食品詐欺」集團，攔阻26萬公升黑心橄欖油流入市面

西班牙、義大利警方聯手破獲「食品詐欺」集團，攔阻26萬公升黑心橄欖油流入市面
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

西班牙國民衛隊在聲明中強調，此次遭逮的西班牙食品詐欺犯利用一家專門收購低品質油的公司作為掩護，將混濁且多雜質的劣質油進行「改造」，並在瓶身上標示為初榨橄欖油（Virgin Olive Oil）及特級初榨橄欖油（Extra Virgin Olive Oil），最後再透過偽造橄欖油品質證明、原產地等相關文件進行販售。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

西班牙與義大利政府於2023年12月4日表示，2國執法單位近日共逮捕11名從事「食品詐欺」（Food fraud）的不法分子，這些犯罪成員製造超過26萬公升不適合食用的劣質油，以此來混充成優質橄欖油販售。

根據《紐約時報》（The New York Times）報導，在這場食品詐欺案中，西班牙國民衛隊（Guardia Civil）與義大利卡賓槍騎兵隊（Arma dei carabinieri）聯合突襲西班牙雷阿爾城（Ciudad Rea）、哈恩（Jaén）、哥多華（Córdoba），以及義大利西西里大區（Sicilia）、托斯卡尼大區（Toscana）等疑似生產劣質油的多個地點。

《紐約時報》進一步指出，在警方查緝的多數地點都有發現裝有酸度高、雜質多、氣味難聞且加工不良的燃燈橄欖油（Lampante oil），該種油質普遍被認定是最低等級的橄欖油。

西班牙國民衛隊在聲明中強調，此次遭逮的西班牙食品詐欺犯利用一家專門收購低品質油的公司作為掩護，將混濁且多雜質的劣質油進行「改造」，並在瓶身上標示為初榨橄欖油（Virgin Olive Oil）及特級初榨橄欖油（Extra Virgin Olive Oil），最後再透過偽造橄欖油品質證明、原產地等相關文件進行販售。

「這些不法分子，將正規橄欖油生產過程中所產生的混濁物與品質較好的橄欖油混合，藉此讓成份內的脂肪及其他物質含量，符合一般橄欖油的標準。」西班牙國民衛隊如此說道。義大利卡賓槍騎兵隊也發現類似的造假行為，光在西西里及托斯卡尼大區至少就有3間食品公司涉入其中。

此次執法行動還查獲哪些物品？

英國《衛報》（The Guardian）指出，西班牙及義大利警政單位在進行8次搜查後，亦查獲5200公升已準備好上市銷售的劣質橄欖油、9.1萬歐元（約新台幣309萬元／約港幣76.7萬元）現金，以及4輛高級轎車，另外這些犯罪成員的部分帳戶也已遭凍結。

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