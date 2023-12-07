亞錦賽台灣17比2扣倒香港全勝晉級，劉基鴻開轟單場4安，複賽8日大巨蛋開打

亞錦賽劉基鴻開轟單場4安 台灣17比2扣倒香港全勝晉級

（中央社）亞洲棒球錦標賽台灣隊昨（6）日與香港隊交手，台灣隊第4棒劉基鴻在1局下轟出2分砲，全場4打數敲出4支安打，包辦4打點、4得分，終場以17比2提前擊退香港，預賽全勝晉級。

台灣隊昨日推出合庫好手賴延峰先發，香港隊在1局上就展開攻勢，陳卓喬敲出左半邊三壘安打後，鄭鎧霆再擊出高飛犧牲打，率先攻下1分；不過下個半局台灣隊反攻，陳孝允敲出安打後，劉基鴻轟出2分全壘打，逆轉比分。

2局下宋嘉翔選到保送後，拿莫．伊漾敲出安打形成一、三壘有人，之後投手發生牽制失誤攻下1分，邱智呈再敲1打點安打；3局下劉基鴻、廖健富敲安打後，林靖凱再敲二壘安打，帶有2分打點，取得6比1領先。

香港隊在4局上得1分，不過4局下台灣隊攻下大局，拿莫．伊漾敲三壘安打、邱智呈選到保送後，陳孝允、林承飛、劉基鴻、林靖凱接連敲出安打，一口氣灌進5分，加上對方牽制失誤再得1分，接著邱智呈敲出2打點三壘安打，單局得8分。

台灣隊在5局下靠著劉基鴻安打、2次保送攻占滿壘，宋晟睿敲出安打送回2分後，高育瑋再敲安打得1分，雙方比分差來到15分，終場台灣隊以17比2提前在第5局擊敗香港隊，預賽奪下3連勝、以全勝之姿晉級超級循環賽，並帶1勝。

台灣隊先發投手賴延峰此戰用42球投4局，被敲出4支安打，沒有出現四壞球保送，送出5次三振，失掉2分；接著劉予承投1局無失分。

亞錦賽劉基鴻差點完全打擊，稱「有想往右半邊打」

（中央社）亞洲棒球錦標賽台灣昨日17比2提前擊敗香港，其中劉基鴻轟出2分砲，全場包辦4安打，只差1支三壘安打就能完全打擊，他賽後表示，最後一打席有想往右半邊打，但打不過去。

台灣隊在預賽首戰以4比0擊敗韓國隊，昨天以19比0擊敗巴勒斯坦，昨日預賽最後一場，在洲際棒球場與香港隊交手，最終以17比2提前在第5局擊退香港隊，預賽取得3連勝，以全勝之姿、帶1勝晉級超級循環賽。

此戰台灣隊第4棒劉基鴻打擊大爆發，全場4打數敲出4支安打，包辦4打點、4得分，其中在第1局轟出2分砲，還有一壘安打、二壘安打，只差1支三壘安打就能達成完全打擊；另外，開路先鋒邱智呈3打數敲出2支安打，選到1次保送，包辦3分打點。

賽後劉基鴻接受轉播單位訪問時表示，「上場就是積極進攻、打好球，把握對方失投球。」劉基鴻在此戰有機會挑戰完全打擊，不過最後在5局下敲出一壘安打，他笑說：「在場下隊友有跟我說這件事，上去想說往右半邊打，但是打不過去就算了。」

一路從中職例行賽、總冠軍賽，打到現在亞錦賽，劉基鴻指出，「持續做賽季中做的事情，透過重量訓練恢復自己身體狀況，維持到現在。」

台灣隊在預賽順利以3連勝晉級，台灣隊總教練郭李建夫表示，「大家表現都很好，投手控球能力都不錯，打擊每一場都發揮得很好，有完美的預賽結果，希望持續把手感保持到複賽。」

台灣隊先發投手賴延峰此戰對香港隊用42球投4局，被敲出4支安打，沒有出現四壞球保送，送出5次三振，失掉2分。對於賴延峰的表現，郭李建夫指出，「整體上我覺得還好，直球偏高，放球點、出力點稍微調整一下。」

《中央社》報導，亞錦賽超級循環賽賽程將於8日開打，中華棒協昨日公布複賽票價，台灣隊賽事內野全票票價1000元、外野800元；非台灣隊賽事僅開放內野，全票票價600元。座位數將維持預賽相同數量1萬7000席。

拓元售票系統將於7日上午10點先開放中國信託信用卡卡友購買、限量3000張，中午12時整全面開賣；12月10日進行之季軍戰與冠軍戰相關售票資訊，將待9日循環賽賽程結束後立即公告。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航