《日經亞洲》：2024亞洲最重要選舉在台灣，將決定與北京對抗或妥協
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美國智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）亞洲研究中心研究員孔明尚（Michael Cunningham）指出，中國對台灣的挑釁性行動敲響區域的警鐘。菲律賓、日本和區域內其他國家對中國在台灣和南海的挑釁手法深感不安。亞洲國家過去雖也曾經歷多次緊張時期，但中國現在的軍事力量更為強大，局勢也更加危險。
（中央社）《日經亞洲》昨（6）日報導，明（2024）年1月13日的總統大選是台灣的關鍵時刻，可能也是2024年亞洲最重要的選舉，將決定與中國的未來關係。
在俄羅斯入侵烏克蘭、中國打壓香港人權的背景下，台灣選民必須在與北京對抗或妥協中做出抉擇。
《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導指出，選舉的結果可能鞏固台灣主權，或讓台灣陷入和中國的衝突，抑或步向納入中國的軌道。
立委參選人、社民黨台北市議員苗博雅告訴《日經亞洲》：「2024年的選舉是在選擇這個國家要走的道路。」
苗博雅說，這次選舉將決定「我們捍衛自己和台灣自由民主生活方式的決心有多大」。
「看到其他國家和地區正在經歷的一切，提醒台灣人建立本身防衛能力的重要性。唯有具備實力，我們才能維護和平。暫時的妥協、投降或屈服只會帶來更大的不幸。」
報導中說，下個月的選舉將是對這套理論的檢驗，也是台灣選民在面對北京與日俱增的壓力和戰爭威脅時，維護台灣主權和未來的意願指標。
國民黨副總統參選人趙少康上月在一場競選活動中說，明年選舉就是戰爭與和平的選擇。
民眾黨的總統參選人柯文哲則稱自己為「第三勢力」，指責執政的民進黨「求戰」。
總統蔡英文3日在民進黨造勢大會上表示，在野黨說2024是和平與戰爭的選擇，這是危言聳聽，看看香港、台灣不要香港式和平；戰爭不是選項，而是要有尊嚴的和平。
報導中指出，蔡政府不只要捍衛防止中國軍事入侵，也要防範幕後黑手介入選舉，以及假訊息認知作戰。
台灣資訊環境研究中心（IORG）共同主持人游知澔援引了2年來針對台灣主流媒體、中國官媒，以及臉書逾100萬頁社群媒體貼文等中文新聞分析研究，指出中國國家、黨和其附屬實體是煽動或誇大反美內容最強大的力量。
美國智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）亞洲研究中心研究員孔明尚（Michael Cunningham）指出，中國對台灣的挑釁性行動敲響區域的警鐘。菲律賓、日本和區域內其他國家對中國在台灣和南海的挑釁手法深感不安。
亞洲國家過去雖也曾經歷多次緊張時期，但中國現在的軍事力量更為強大，局勢也更加危險。
台灣明年1月舉行的總統選舉正值華府和北京雙方緊張關係持續對區域造成影響之際，選舉的結果將受美中雙方同等密切關注。
台灣的主權和未來一向是中美最具爭議性的議題，北京抨擊一旦賴清德當選將造成美中關係惡化。
不少台灣人對美國抗衡中國的支援表示感激，但也有人憂心華府追求的是自身利益，而非台灣人的利益。
東海大學教授潘兆民告訴《日經亞洲》：「台灣一向覺得處於『安全困境』（security dilemma），尤其是支持國民黨的選民。」
「美國自阿富汗撤軍以來，不少台灣人認為美國對其盟友的支持並非無止盡，即使對抗中國侵略獲勝，也是場得不償失的勝利，台灣最終會淪為焦土。」
報導中表示，無論誰在蔡英文之後上台，都將不得不應對日益激烈的美中競爭，以及抱持敵意的中國在政治和經濟方面加倍脅迫台灣。
牛津大學台灣研究資深研究員荊柏鈞告訴《日經亞洲》，選舉中的各方都贊成強大的國防。他說：「三位參選人都承認台灣潛在的衝突風險，並公開表示支持提高國防預算，力圖讓選民相信他們最有能力確保和平與穩定。」
不過，著有《台灣：受到威脅的爭議性民主國家》（Taiwan: A Contested Democracy Under Threat，暫譯）的政治學家南樂（Lev Nachman）表示，在這種同一陣線的表面下，這幾個競爭的政黨對於如何保障台灣的未來，提出具有微妙不同的願景。
他說：「兩黨（民進黨和國民黨）正企圖向選民推銷，他們維持現狀的做法對台灣來說更安全。」
雖然國民黨去（2022）年在地方選舉大勝，資深分析家與華府圈內人士說，國民黨未能清楚闡釋他們要如何來維持和平。
前白宮國安會台灣、中國與蒙古事務主任簡以榮（Ivan Kanapathy）表示：「（反對黨的）競選活動大多聚焦在反對民進黨的政策，而非闡述與共黨中國共存的一貫願景。而這是戰爭與和平論點背後的意涵。」
簡以榮告訴《日經亞洲》：「鑑於台灣議題在美中競爭的核心地位，認為未來台灣政府能夠與華盛頓和北京進行建設性合作的想法是不可信的。」
英國前駐台代表麥瑞禮（Michael Reilly）指出，在中國對台灣政府施壓的情況下，無論台北誰掌權，都將推動台灣依照北京的條件達成政治解決方案。
麥瑞禮說：「反對黨若勝選，短期緊張局勢幾乎肯定會緩解。但中國在同意對台灣做出任何可能成為永久性的『讓步』時，將會力求謹慎。」
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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指引台灣邁向2050淨零轉型之路，玉山安永科技論壇剖析企業投資再生能源及財務策略計畫
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減碳淨零時代，公司面臨的最新挑戰，就是該如何轉型成為綠色企業，這不僅牽涉企業的減碳藍圖，更需要滾動式調整財務策略，因應日後可能面臨的能源風險及成本議題。
安永聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會共同舉辦「玉山安永科技論壇：淨零時代的國家競爭力與企業能源策略規劃」，邀請產官學界專家的深度探討，共同尋求台灣永續成長的下一波契機。
台灣經濟以外貿為大宗，能源轉型勢在必行
台灣玉山科技協會理事長童子賢首先指出，台灣2022年GDP達7,626.7億美元，同年我國對外貿易總額9,071.2億美元，意謂台灣高度依賴進出口貿易作為經濟成長引擎。面對歐盟CBAM、美國CCA碳關稅的衝擊，攸關台灣產業的國際競爭力，因此必須針對產業的能源策略做縝密規劃，在淨零減碳的路上，期許台灣成為各國學習的優等生。
事實上，碳排放與地球暖化的關聯性，最早回溯1970年代就有學者進行研究，但近五、六年因異常氣候造成大規模災難，促使全球各國、企業、乃至於個人，對減碳議題更為關注。安永諮詢服務股份有限公司總經理張騰龍表示：「淨零碳排不只是口號，絕對是需要落地。特別是台灣在2023年一月通過《氣候變遷因應法》，證明能源轉型勢在必行，企業須思考再生能源的投資可行性，以及對企業財務的風險影響並及時擬定因應之道。」
針對目前國際減碳現況，台灣淨零路徑有哪些明確指引？國家發展委員會主委龔明鑫分享，全球目前有151國家宣示淨零排放目標，以及越來越多國際大廠宣示，2050將使用100%再生能源。台灣方面，從2021開始有目標宣示，一路經歷2050淨零排放路徑及策略制定，接著推出12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫，再到2023年法案三讀通過，代表台灣淨零的里程碑，正式邁向法制化施行。
龔明鑫接著提及幾個關鍵數據，預估到2030年前政府將編列近9000萬預算，打造四大供應鏈：光電、風電、電動車、儲能等產業生態系，帶動民間4兆投資，預估可創造5.9兆產值及55萬個就業機會。另外，台灣發展再生能源將主力聚焦在太陽能、風電、氫能、碳捕捉封存技術（CCUS）這幾項重點項目，可望降低台灣的能源進口依賴度，目標要從2021年97.4%，下調到2050的50%以下。
淨零與永續畫上等號，企業如何因應挑戰調整資本策略
台灣12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫當中，有一項計畫是「發展綠色金融」，顯見金融與淨零的密切關係，運用融資及金融工具，引導企業落實碳盤查並制定減碳目標及策略。安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行總監馮熾煒就提到，全球淨零趨勢與企業永續策略緊密相連，在此脈絡下，金管會宣布2026年資本額達到新台幣100億元以上之上市櫃公司，必須接軌IFRS（國際財務報導準則）永續揭露準則藍圖。
「這項主管機關要求，代表台灣企業未來要定期向投資人揭露永續報告，透過國際通用標準方法來比較永續相關資訊，同時也避免可能漂綠的情事。」馮熾煒表示，為了達到淨零減碳，越來越多企業選擇購買綠電做為最終解決方案，也可從源頭的角度同步解決碳稅的問題，而目前台灣取得綠電途徑的可行方法，主要以「綠電直供、綠電轉供、再生能源憑證」三種方式為主。
對此，馮熾煒提到，企業可依據自身用電模式，以及未來綠電用量期程，設計出不同綠電採購的方案來評估潛在效益及風險，並進一步優化資本配置，制定出企業中長程且高可行性的淨零減碳計畫。
企業擬訂永續策略，不可忽視財務永續
本次論壇最後的座談環節，由安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲擔任主持人，邀請馮熾煒及兩家業界代表：GE Vernova政府暨公共事務總監王珮馨、Ørsted沃旭能源亞太區資產管理總監楊雅雯，一同分享彼此觀點及作法。
首先曾于哲提到服務企業客戶過程，觀察到永續投資趨勢的三大面向。第一，減碳不再是單打獨鬥，勢必讓供應鏈夥伴願意買單，而且搭配不同解方來執行計畫；其二，企業董事會盤點高層次的淨零願景，相關資本支出計畫必須有配套的具體方案；第三，全台金融機構分行與企業做融資貸款業務時，相當關注企業的淨零進度，若不做轉型，未來勢必拿不到最多訂單。
由此觀之，企業展開永續轉型過程，財務議題是重中之重。企業代表又是如何從財務角度，協助策略有效執行？王珮馨指出，GE身為設備商，除了把碳盤查的範疇一、二、三的每個減碳路徑擬定出來，同時財務長及執行長也積極與各地政府對話，搭配當地獎勵措施政策，幫助企業淨零轉型過程獲得更充沛的資本挹注。
楊雅雯對此議題回應，目前台灣除了自發自用綠電，大部分採用「電證合一」綠電購買模式，也就是將綠電跟憑證綁定採購，因此建議財務長盤點自身企業的用電量，藉此掌握不同再生能源方案的實際成本，協助公司擬定適切的購電策略。馮熾煒也補充，未來綠能與傳統能源的成本會在某個時間點發生黃金交叉，建議財務長持續掌握能源成本趨勢，協助企業達到能源轉型的最終目標。
最後，曾于哲再次強調，「擁抱再生能源實現企業永續成長」的重要性。企業未來談生意的過程，若期待不需再費心思關注再生能源的挑戰，相關做法包含從源頭減量及實際的財務計畫，安永會持續協助企業邁向永續之路，根據具體計畫來逐步執行，確保企業擁有永續成長的競爭力。