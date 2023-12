以色列攻勢再起，美國宣布提供加薩新援助；巴勒斯坦囚犯控以監獄如活人墓地，獄方拒評論

以色列哈瑪斯戰火延燒加薩走廊南部,無家平民被迫再次逃難

(中央社)以色列軍隊6日在加薩南部大城汗尤尼斯(Khan Yunis)與哈瑪斯(Hamas)武裝分子作戰,這是哈瑪斯10月7日對以色列發動攻擊以來最激烈的戰鬥之一,無家可歸平民被迫再次逃難。

《法新社》報導,激烈戰鬥和轟炸將加薩北部大部分地區夷為廢墟,迫使190萬人流離失所後,衝突焦點已轉移到遭包圍的南部地區。

目擊者告訴《法新社》,以色列軍隊、坦克、裝甲運兵車和推土機已進入加薩第2大城市汗尤尼斯,迫使已經逃離家園的平民再次收拾行李逃難。

以色列國防軍參謀總長哈勒維(Herzi Halevi)5日表示:「我們的部隊現在正包圍加薩走廊(Gaza Strip)南部的汗尤尼斯。我們已經占領加薩走廊北部的許多哈瑪斯據點,現在我們正針對南部據點採取行動。」

以色列國防軍南方司令部指揮官芬克爾曼(Yaron Finkelman)表示,這次戰鬥是10月底展開地面行動以來最激烈的一天。

《法新社》記者表示,6日早上汗尤尼斯街道幾乎空無一人,居民試圖躲避砲擊和砲火,而死傷者繼續湧入汗尤尼斯的醫院。

《路透社》報導,哈瑪斯表示,5日有8名以色列士兵死傷,並摧毀24輛軍車。以色列表示,自5週前展開地面行動以來,已有84名士兵喪生。

華府智庫「戰爭研究所」(Institute for the Study of War)表示,隨著戰事演變為近距離地面戰鬥,哈瑪斯武裝分子也改變戰術,使用簡易爆炸裝置和人員殺傷地雷。

以色列軍方6日表示,將「竭盡全力」避免傷害非戰鬥人員。以軍也說,哈瑪斯利用平民作為人肉盾牌,阻止平民轉移到安全地點。哈瑪斯否認這項指控。

以色列攻勢再起,美國宣布提供加薩新援助

美國國際開發總署(USAID)署長鮑爾(Samantha Power)5日訪問埃及時,宣布對飽受戰亂蹂躪的加薩走廊提供新的援助。以色列攻勢再起讓巴勒斯坦人再陷危境。

《法新社》報導,鮑爾訪問埃及小鎮阿里什(El-Arish),這是通往拉法(Rafah)的門戶。邊境關卡拉法已經重新開放,但是自從開戰以來,過境人數有限。

鮑爾宣布美國將提供2100萬美元的新援助,其中包括為加薩人民提供衛生、庇護物資和糧食,當地水和其他基本生活用品一直供不應求。

美國國際開發署表示,這是美國總統拜登(Joe Biden)10月18日宣布的1億美元援助之外的救助。

鮑爾到訪同時,美國軍方也交付先前宣布的另外16.3公噸援助物資,其中包括醫療用品、冬衣和緊急食品。

美國國際開發署在聲明中說:「美國繼續日以繼夜地致力克服人道主義准入的外交和操作障礙,為新出現的人道主義援助挑戰提出解決方案,並顯著地擴大這種回應規模到需要的地方。」

但美國也因對以色列提供軍事和外交支持,在阿拉伯世界受到強烈批評。控制加薩走廊的伊斯蘭武裝分子哈瑪斯於10月7日發動突襲,以色列展開大規模攻勢作為回應。

巴勒斯坦囚犯控以色列監獄如活人墓地,獄方拒評論

之前遭到關押、根據以色列和哈瑪斯之間囚犯交換人質協議而獲釋的巴勒斯坦囚犯,形容以色列監獄是「活人的墓地」。哈瑪斯10月7日發動血腥突襲後,以色列監獄更發生毆打和剝削情事,生活條件急遽惡化。

《法新社》報導,當天,巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯戰士越過加薩走廊軍事化邊界進入以色列。以色列官員表示,他們劫走約240人、殺害1200人,大多是平民。

作為回應,以色列開戰試圖消滅哈瑪斯。根據掌控加薩的哈瑪斯政府,這場戰爭迄今已造成近1萬5900人死亡,其中大部分為婦女和未成年人。

在此期間唯一的喘息機會是1日結束、為期7天的休戰,哈瑪斯釋放許多以色列人質,以交換被羈押在以色列監獄中的200多名巴勒斯坦囚犯。

其中一名囚犯、23歲的社會運動參與者艾西(Rouba Assi)上週獲釋後告訴記者,以色列監獄當局「拿走了巴勒斯坦被關押者的一切」。

自10月7日以來,他們一直處於監獄官員宣布的「緊急狀態」之下。

以色列監獄當局在聲明中提到,被拘留的巴勒斯坦人將不能再離開他們的牢房,因此也不再有探視、不能從食堂買東西、電源插座不再供電,且突擊檢查將更加頻繁。

由於艾西特別的經歷,她能夠比較開戰前後的以色列監獄生活。在最近一次入獄期間,她發現情況發生很大變化。

她說:「在(以色列東北部)達蒙(Damon)監獄,我們7個人睡在設計來容納3名囚犯的牢房裡,儘管天氣寒冷,我們不分年齡只能睡在沒有床墊或床單、光禿禿的地板上。」

她還說:「我們常常沒吃飯就上床睡覺,而我們得到的食物分量很少。巴勒斯坦囚犯爭取多年的一切毀於一旦。」

來自東耶路撒冷(Jerusalem)的巴勒斯坦社會活動參與者阿巴西(Ramzi Abbasi)也根據以色列和哈瑪斯達成的協議從尼格夫沙漠(Negev desert)的凱柴歐特(Ketziot)監獄獲釋。他因煽動暴力於4月被判入獄。

36歲的阿巴西告訴《法新社》:「他們日夜毆打我們。有些囚犯的手腳在10月7日後被打斷,卻沒有得到治療。」

阿巴西說,凱柴歐特是「活人的墓地,在那裡的囚犯沒有食物、沒有乾淨的衣服,他們無人照管。」