以色列攻勢再起，美國宣布提供加薩新援助；巴勒斯坦囚犯控以監獄如活人墓地，獄方拒評論
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之前遭到關押、根據以色列和哈瑪斯之間囚犯交換人質協議而獲釋的巴勒斯坦囚犯，形容以色列監獄是「活人的墓地」。哈瑪斯10月7日發動血腥突襲後，以色列監獄更發生毆打和剝削情事，生活條件急遽惡化。
以色列哈瑪斯戰火延燒加薩走廊南部，無家平民被迫再次逃難
（中央社）以色列軍隊6日在加薩南部大城汗尤尼斯（Khan Yunis）與哈瑪斯（Hamas）武裝分子作戰，這是哈瑪斯10月7日對以色列發動攻擊以來最激烈的戰鬥之一，無家可歸平民被迫再次逃難。
《法新社》報導，激烈戰鬥和轟炸將加薩北部大部分地區夷為廢墟，迫使190萬人流離失所後，衝突焦點已轉移到遭包圍的南部地區。
目擊者告訴《法新社》，以色列軍隊、坦克、裝甲運兵車和推土機已進入加薩第2大城市汗尤尼斯，迫使已經逃離家園的平民再次收拾行李逃難。
以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）5日表示：「我們的部隊現在正包圍加薩走廊（Gaza Strip）南部的汗尤尼斯。我們已經占領加薩走廊北部的許多哈瑪斯據點，現在我們正針對南部據點採取行動。」
以色列國防軍南方司令部指揮官芬克爾曼（Yaron Finkelman）表示，這次戰鬥是10月底展開地面行動以來最激烈的一天。
《法新社》記者表示，6日早上汗尤尼斯街道幾乎空無一人，居民試圖躲避砲擊和砲火，而死傷者繼續湧入汗尤尼斯的醫院。
《路透社》報導，哈瑪斯表示，5日有8名以色列士兵死傷，並摧毀24輛軍車。以色列表示，自5週前展開地面行動以來，已有84名士兵喪生。
華府智庫「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）表示，隨著戰事演變為近距離地面戰鬥，哈瑪斯武裝分子也改變戰術，使用簡易爆炸裝置和人員殺傷地雷。
以色列軍方6日表示，將「竭盡全力」避免傷害非戰鬥人員。以軍也說，哈瑪斯利用平民作為人肉盾牌，阻止平民轉移到安全地點。哈瑪斯否認這項指控。
以色列攻勢再起，美國宣布提供加薩新援助
美國國際開發總署（USAID）署長鮑爾（Samantha Power）5日訪問埃及時，宣布對飽受戰亂蹂躪的加薩走廊提供新的援助。以色列攻勢再起讓巴勒斯坦人再陷危境。
《法新社》報導，鮑爾訪問埃及小鎮阿里什（El-Arish），這是通往拉法（Rafah）的門戶。邊境關卡拉法已經重新開放，但是自從開戰以來，過境人數有限。
鮑爾宣布美國將提供2100萬美元的新援助，其中包括為加薩人民提供衛生、庇護物資和糧食，當地水和其他基本生活用品一直供不應求。
美國國際開發署表示，這是美國總統拜登（Joe Biden）10月18日宣布的1億美元援助之外的救助。
鮑爾到訪同時，美國軍方也交付先前宣布的另外16.3公噸援助物資，其中包括醫療用品、冬衣和緊急食品。
美國國際開發署在聲明中說：「美國繼續日以繼夜地致力克服人道主義准入的外交和操作障礙，為新出現的人道主義援助挑戰提出解決方案，並顯著地擴大這種回應規模到需要的地方。」
但美國也因對以色列提供軍事和外交支持，在阿拉伯世界受到強烈批評。控制加薩走廊的伊斯蘭武裝分子哈瑪斯於10月7日發動突襲，以色列展開大規模攻勢作為回應。
巴勒斯坦囚犯控以色列監獄如活人墓地，獄方拒評論
之前遭到關押、根據以色列和哈瑪斯之間囚犯交換人質協議而獲釋的巴勒斯坦囚犯，形容以色列監獄是「活人的墓地」。哈瑪斯10月7日發動血腥突襲後，以色列監獄更發生毆打和剝削情事，生活條件急遽惡化。
《法新社》報導，當天，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯戰士越過加薩走廊軍事化邊界進入以色列。以色列官員表示，他們劫走約240人、殺害1200人，大多是平民。
作為回應，以色列開戰試圖消滅哈瑪斯。根據掌控加薩的哈瑪斯政府，這場戰爭迄今已造成近1萬5900人死亡，其中大部分為婦女和未成年人。
在此期間唯一的喘息機會是1日結束、為期7天的休戰，哈瑪斯釋放許多以色列人質，以交換被羈押在以色列監獄中的200多名巴勒斯坦囚犯。
其中一名囚犯、23歲的社會運動參與者艾西（Rouba Assi）上週獲釋後告訴記者，以色列監獄當局「拿走了巴勒斯坦被關押者的一切」。
自10月7日以來，他們一直處於監獄官員宣布的「緊急狀態」之下。
以色列監獄當局在聲明中提到，被拘留的巴勒斯坦人將不能再離開他們的牢房，因此也不再有探視、不能從食堂買東西、電源插座不再供電，且突擊檢查將更加頻繁。
由於艾西特別的經歷，她能夠比較開戰前後的以色列監獄生活。在最近一次入獄期間，她發現情況發生很大變化。
她說：「在（以色列東北部）達蒙（Damon）監獄，我們7個人睡在設計來容納3名囚犯的牢房裡，儘管天氣寒冷，我們不分年齡只能睡在沒有床墊或床單、光禿禿的地板上。」
她還說：「我們常常沒吃飯就上床睡覺，而我們得到的食物分量很少。巴勒斯坦囚犯爭取多年的一切毀於一旦。」
來自東耶路撒冷（Jerusalem）的巴勒斯坦社會活動參與者阿巴西（Ramzi Abbasi）也根據以色列和哈瑪斯達成的協議從尼格夫沙漠（Negev desert）的凱柴歐特（Ketziot）監獄獲釋。他因煽動暴力於4月被判入獄。
36歲的阿巴西告訴《法新社》：「他們日夜毆打我們。有些囚犯的手腳在10月7日後被打斷，卻沒有得到治療。」
阿巴西說，凱柴歐特是「活人的墓地，在那裡的囚犯沒有食物、沒有乾淨的衣服，他們無人照管。」
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指引台灣邁向2050淨零轉型之路，玉山安永科技論壇剖析企業投資再生能源及財務策略計畫
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減碳淨零時代，公司面臨的最新挑戰，就是該如何轉型成為綠色企業，這不僅牽涉企業的減碳藍圖，更需要滾動式調整財務策略，因應日後可能面臨的能源風險及成本議題。
安永聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會共同舉辦「玉山安永科技論壇：淨零時代的國家競爭力與企業能源策略規劃」，邀請產官學界專家的深度探討，共同尋求台灣永續成長的下一波契機。
台灣經濟以外貿為大宗，能源轉型勢在必行
台灣玉山科技協會理事長童子賢首先指出，台灣2022年GDP達7,626.7億美元，同年我國對外貿易總額9,071.2億美元，意謂台灣高度依賴進出口貿易作為經濟成長引擎。面對歐盟CBAM、美國CCA碳關稅的衝擊，攸關台灣產業的國際競爭力，因此必須針對產業的能源策略做縝密規劃，在淨零減碳的路上，期許台灣成為各國學習的優等生。
事實上，碳排放與地球暖化的關聯性，最早回溯1970年代就有學者進行研究，但近五、六年因異常氣候造成大規模災難，促使全球各國、企業、乃至於個人，對減碳議題更為關注。安永諮詢服務股份有限公司總經理張騰龍表示：「淨零碳排不只是口號，絕對是需要落地。特別是台灣在2023年一月通過《氣候變遷因應法》，證明能源轉型勢在必行，企業須思考再生能源的投資可行性，以及對企業財務的風險影響並及時擬定因應之道。」
針對目前國際減碳現況，台灣淨零路徑有哪些明確指引？國家發展委員會主委龔明鑫分享，全球目前有151國家宣示淨零排放目標，以及越來越多國際大廠宣示，2050將使用100%再生能源。台灣方面，從2021開始有目標宣示，一路經歷2050淨零排放路徑及策略制定，接著推出12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫，再到2023年法案三讀通過，代表台灣淨零的里程碑，正式邁向法制化施行。
龔明鑫接著提及幾個關鍵數據，預估到2030年前政府將編列近9000萬預算，打造四大供應鏈：光電、風電、電動車、儲能等產業生態系，帶動民間4兆投資，預估可創造5.9兆產值及55萬個就業機會。另外，台灣發展再生能源將主力聚焦在太陽能、風電、氫能、碳捕捉封存技術（CCUS）這幾項重點項目，可望降低台灣的能源進口依賴度，目標要從2021年97.4%，下調到2050的50%以下。
淨零與永續畫上等號，企業如何因應挑戰調整資本策略
台灣12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫當中，有一項計畫是「發展綠色金融」，顯見金融與淨零的密切關係，運用融資及金融工具，引導企業落實碳盤查並制定減碳目標及策略。安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行總監馮熾煒就提到，全球淨零趨勢與企業永續策略緊密相連，在此脈絡下，金管會宣布2026年資本額達到新台幣100億元以上之上市櫃公司，必須接軌IFRS（國際財務報導準則）永續揭露準則藍圖。
「這項主管機關要求，代表台灣企業未來要定期向投資人揭露永續報告，透過國際通用標準方法來比較永續相關資訊，同時也避免可能漂綠的情事。」馮熾煒表示，為了達到淨零減碳，越來越多企業選擇購買綠電做為最終解決方案，也可從源頭的角度同步解決碳稅的問題，而目前台灣取得綠電途徑的可行方法，主要以「綠電直供、綠電轉供、再生能源憑證」三種方式為主。
對此，馮熾煒提到，企業可依據自身用電模式，以及未來綠電用量期程，設計出不同綠電採購的方案來評估潛在效益及風險，並進一步優化資本配置，制定出企業中長程且高可行性的淨零減碳計畫。
企業擬訂永續策略，不可忽視財務永續
本次論壇最後的座談環節，由安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲擔任主持人，邀請馮熾煒及兩家業界代表：GE Vernova政府暨公共事務總監王珮馨、Ørsted沃旭能源亞太區資產管理總監楊雅雯，一同分享彼此觀點及作法。
首先曾于哲提到服務企業客戶過程，觀察到永續投資趨勢的三大面向。第一，減碳不再是單打獨鬥，勢必讓供應鏈夥伴願意買單，而且搭配不同解方來執行計畫；其二，企業董事會盤點高層次的淨零願景，相關資本支出計畫必須有配套的具體方案；第三，全台金融機構分行與企業做融資貸款業務時，相當關注企業的淨零進度，若不做轉型，未來勢必拿不到最多訂單。
由此觀之，企業展開永續轉型過程，財務議題是重中之重。企業代表又是如何從財務角度，協助策略有效執行？王珮馨指出，GE身為設備商，除了把碳盤查的範疇一、二、三的每個減碳路徑擬定出來，同時財務長及執行長也積極與各地政府對話，搭配當地獎勵措施政策，幫助企業淨零轉型過程獲得更充沛的資本挹注。
楊雅雯對此議題回應，目前台灣除了自發自用綠電，大部分採用「電證合一」綠電購買模式，也就是將綠電跟憑證綁定採購，因此建議財務長盤點自身企業的用電量，藉此掌握不同再生能源方案的實際成本，協助公司擬定適切的購電策略。馮熾煒也補充，未來綠能與傳統能源的成本會在某個時間點發生黃金交叉，建議財務長持續掌握能源成本趨勢，協助企業達到能源轉型的最終目標。
最後，曾于哲再次強調，「擁抱再生能源實現企業永續成長」的重要性。企業未來談生意的過程，若期待不需再費心思關注再生能源的挑戰，相關做法包含從源頭減量及實際的財務計畫，安永會持續協助企業邁向永續之路，根據具體計畫來逐步執行，確保企業擁有永續成長的競爭力。