揭開哈瑪斯10月襲擊期間的暴行：「他們帶著明確的命令而來，那就是……以強姦作為種族滅絕」

文：露西・威廉姆森（Lucy Williamson，中東事務記者），斯嘉麗・巴特（Scarlett Barter）補充報導

根據BBC目睹和聽到的證據，哈瑪斯在今年10月7日襲擊期間曾實施強姦、性暴力和肢解女性的行為。

（警告：以下報導包含對性暴力和強姦極度具體的描述。）

幾個參與收集和辨認襲擊中死者的人士告訴我們，他們看到了很多顯示性侵的跡象，包括骨盆骨折、淤青、切割和撕裂的傷口，而受害者年齡從兒童和青少年到老年長者不等。

以色列警方向記者展示的「超新星音樂節」現場目擊者的影片證詞片段中，詳細描述了一個受害者遭輪姦、肢解和處決的過程。

由哈瑪斯在襲擊當天拍攝的裸體和滿身鮮血的女性影片，以及事後在現場拍攝的屍體照片，表明女性是攻擊者的性目標。

相信得以倖存下來講述自己故事的受害者數量很少。

她們生命的最後時刻，只能是通過倖存者、收屍人員、停屍房工作人員以及襲擊現場的影像所拼湊出來。

警方私下向記者展示了來自「超新星音樂節」襲擊現場一名女性的一段可怕的作證錄像。

她描述了自己看到哈瑪斯武裝分子對一名婦女進行輪姦並肢解，然後最後一名施襲者在繼續對她進行強姦的同時向她頭部開槍。

Photo Credit: Nik Millard / BBC News 哈瑪斯武裝分子在10月7日闖入「超新星音樂節」活動現場，殺害了數百人。

影片中，被稱為「證人S」的女性憶述施襲者抓起受害者，並傳給下一個施襲者的過程。

「她當時還活著，」證人說，「她後背在流血。」

然後她詳細描述了那些男人在侵害過程中將受害者的一些身體部位割下來。

「他們切下她的胸部，丟在街上，」她說，「他們還拿它來玩。」

然後她說，受害者被傳給了另一個身穿制服的男子。

「他插入了她，然後在完事之前向她頭部開槍。他甚至還沒有提上褲子；他一邊開槍一邊射精。」

我們從音樂節現場一名男性目擊者口中得知，他聽到了「人們被謀殺、強暴和斬首的噪音和尖叫聲」。

我們曾問他在如何無法看到的情況下確定他聽到的尖叫聲代表的是性侵而不是其他形式的暴力時，他說在他當時聽見的時候就相信，只能是強姦。

他通過一家支援組織發表的聲明當中形容那是「非人」的行為。

「有些女性是在死前被強暴，有些是在受傷時被強暴，還有一些在恐怖分子強姦她們一動不動的身體時，已經死了，」他在聲明中說，「我很想去幫助，但是我什麼都做不了。」

Photo Credit: Dave Bull / BBC News 以色列人仍未從10月7日的哈瑪斯襲擊中恢復過來。

警方稱，他們有「多名」目擊者講述性侵事件，但是不願進一步說明具體有多少個。我們採訪他們的時候，他們尚未問訊到任何倖存的受害者。

以色列的女性賦權部長古蘭（May Golan）向BBC表示，少數幾個強暴與性侵的受害者在襲擊中倖存，而且現在全部都在接受精神治療。

「但是非常、非常少。大多數都被殘暴地殺害了，」她說，「她們無法出來講述——跟我、跟政府或媒體任何人都不能。」

哈瑪斯拍攝的影片包括一名女性，被手銬銬住、被擄為人質時手臂上有割傷，褲子上滲著大片血。

其他影片中，有女性被武裝分子帶走時似乎是裸體或半裸體狀態。

襲擊發生後出現的多張照片顯示，有些女性屍體從腰部以下裸體，或者內褲被扯到一邊，雙腿張開，外陰和腿有外傷跡象。

「感覺好像是哈瑪斯從伊拉克的所謂『伊斯蘭國』（ISIS），還有波士尼亞的案例中學會了如何將女性的身體變作武器，」希伯來大學戴維斯國際關係研究院（Davis Institute of International Relations）的法律專家埃爾卡雅姆－萊維博士（Dr Cochav Elkayam-Levy）說。

「僅僅知道這些細節就令我顫慄，他們知道如何對女性下手：切割她們的器官、殘害她們的下體、強姦。知道這些真是可怕。」

Photo Credit: Dave Bull / BBC News 埃爾卡雅姆－萊維博士：「感覺好像是哈瑪斯從伊拉克的所謂伊斯蘭國（ISIS），還有波士尼亞的案例中學會了如何將女性的身體變作武器。」

「我至少和三名因為看到這些強暴而導致精神狀況不良從而入院的女孩交談過，」古蘭部長告訴我說，「她們當時裝死，然後目睹了一切。她們無法承受這件事。」

以色列警察局長雅各夫・沙夫泰（Yaacov Shabtai）表示，很多襲擊的倖存者都很難講述經歷，他認為其中一些人永遠不會為他們看過和經歷過的事情作供。

「有18名年輕男女因為無法正常生活而進入了精神病醫院就醫，」他說。

據報導，另一些人還有自殺傾向。其中一個在倖存者身邊工作的人向BBC透露，有一些人已經自殺了。

大部分證據來自襲擊事件後被派去現場的志願收屍人員，以及那些在屍體被送到舒拉陸軍基地（Shura）後負責進行身份確認的工作人員。

宗教組織「扎卡」（Zaka）的一名屍體收檢義工向我描述了酷刑和肢解的證據。他說，有一名孕婦被殺前子宮被撕開，腹中的胎兒被刺穿。

BBC無法獨立核實這一說法，而以色列媒體報導對一些在哈瑪斯襲擊後擔任義工的志願者證詞提出質疑。

另一個名叫納赫曼・迪克斯泰納（Nachman Dyksztejna）的志願者提供了書面證詞，稱自己在貝埃里居民區（Be'eri）見過兩具腿腳被綁在床上的女性屍體。

「其中一個是被人用刀插入陰部，所有內臟都被摘走了，」他的證詞這樣說道。

他說，在音樂節現場的小型避難所「堆滿了女人。她們的上身衣服被撕破，下半身完全裸露。成堆成堆的女人……當你近距離觀察她們的頭部時，會看到每一個人的腦袋上都被直射過一槍。」