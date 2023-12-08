揭開哈瑪斯10月襲擊期間的暴行：「他們帶著明確的命令而來，那就是……以強姦作為種族滅絕」
我們想讓你知道的是
這裡的團隊告訴我們，他們從送來的屍體上看見明顯的強姦和性暴力證據，包括持續暴力虐待導致的骨盆骨折。「我們看到各個年齡的女性，」法醫團隊的一名預備役人員瑪雅安上尉向BBC表示，「我們看到強姦受害者。我們看到經歷暴力侵害的女性。我們有病理學家，我們看到那些瘀傷，檢查割傷和裂口，我們就知道她們是受到性虐待了。」
文：露西・威廉姆森（Lucy Williamson，中東事務記者），斯嘉麗・巴特（Scarlett Barter）補充報導
根據BBC目睹和聽到的證據，哈瑪斯在今年10月7日襲擊期間曾實施強姦、性暴力和肢解女性的行為。
（警告：以下報導包含對性暴力和強姦極度具體的描述。）
幾個參與收集和辨認襲擊中死者的人士告訴我們，他們看到了很多顯示性侵的跡象，包括骨盆骨折、淤青、切割和撕裂的傷口，而受害者年齡從兒童和青少年到老年長者不等。
以色列警方向記者展示的「超新星音樂節」現場目擊者的影片證詞片段中，詳細描述了一個受害者遭輪姦、肢解和處決的過程。
由哈瑪斯在襲擊當天拍攝的裸體和滿身鮮血的女性影片，以及事後在現場拍攝的屍體照片，表明女性是攻擊者的性目標。
相信得以倖存下來講述自己故事的受害者數量很少。
她們生命的最後時刻，只能是通過倖存者、收屍人員、停屍房工作人員以及襲擊現場的影像所拼湊出來。
警方私下向記者展示了來自「超新星音樂節」襲擊現場一名女性的一段可怕的作證錄像。
她描述了自己看到哈瑪斯武裝分子對一名婦女進行輪姦並肢解，然後最後一名施襲者在繼續對她進行強姦的同時向她頭部開槍。
影片中，被稱為「證人S」的女性憶述施襲者抓起受害者，並傳給下一個施襲者的過程。
「她當時還活著，」證人說，「她後背在流血。」
然後她詳細描述了那些男人在侵害過程中將受害者的一些身體部位割下來。
「他們切下她的胸部，丟在街上，」她說，「他們還拿它來玩。」
然後她說，受害者被傳給了另一個身穿制服的男子。
「他插入了她，然後在完事之前向她頭部開槍。他甚至還沒有提上褲子；他一邊開槍一邊射精。」
我們從音樂節現場一名男性目擊者口中得知，他聽到了「人們被謀殺、強暴和斬首的噪音和尖叫聲」。
我們曾問他在如何無法看到的情況下確定他聽到的尖叫聲代表的是性侵而不是其他形式的暴力時，他說在他當時聽見的時候就相信，只能是強姦。
他通過一家支援組織發表的聲明當中形容那是「非人」的行為。
「有些女性是在死前被強暴，有些是在受傷時被強暴，還有一些在恐怖分子強姦她們一動不動的身體時，已經死了，」他在聲明中說，「我很想去幫助，但是我什麼都做不了。」
警方稱，他們有「多名」目擊者講述性侵事件，但是不願進一步說明具體有多少個。我們採訪他們的時候，他們尚未問訊到任何倖存的受害者。
以色列的女性賦權部長古蘭（May Golan）向BBC表示，少數幾個強暴與性侵的受害者在襲擊中倖存，而且現在全部都在接受精神治療。
「但是非常、非常少。大多數都被殘暴地殺害了，」她說，「她們無法出來講述——跟我、跟政府或媒體任何人都不能。」
哈瑪斯拍攝的影片包括一名女性，被手銬銬住、被擄為人質時手臂上有割傷，褲子上滲著大片血。
其他影片中，有女性被武裝分子帶走時似乎是裸體或半裸體狀態。
襲擊發生後出現的多張照片顯示，有些女性屍體從腰部以下裸體，或者內褲被扯到一邊，雙腿張開，外陰和腿有外傷跡象。
「感覺好像是哈瑪斯從伊拉克的所謂『伊斯蘭國』（ISIS），還有波士尼亞的案例中學會了如何將女性的身體變作武器，」希伯來大學戴維斯國際關係研究院（Davis Institute of International Relations）的法律專家埃爾卡雅姆－萊維博士（Dr Cochav Elkayam-Levy）說。
「僅僅知道這些細節就令我顫慄，他們知道如何對女性下手：切割她們的器官、殘害她們的下體、強姦。知道這些真是可怕。」
「我至少和三名因為看到這些強暴而導致精神狀況不良從而入院的女孩交談過，」古蘭部長告訴我說，「她們當時裝死，然後目睹了一切。她們無法承受這件事。」
以色列警察局長雅各夫・沙夫泰（Yaacov Shabtai）表示，很多襲擊的倖存者都很難講述經歷，他認為其中一些人永遠不會為他們看過和經歷過的事情作供。
「有18名年輕男女因為無法正常生活而進入了精神病醫院就醫，」他說。
據報導，另一些人還有自殺傾向。其中一個在倖存者身邊工作的人向BBC透露，有一些人已經自殺了。
大部分證據來自襲擊事件後被派去現場的志願收屍人員，以及那些在屍體被送到舒拉陸軍基地（Shura）後負責進行身份確認的工作人員。
宗教組織「扎卡」（Zaka）的一名屍體收檢義工向我描述了酷刑和肢解的證據。他說，有一名孕婦被殺前子宮被撕開，腹中的胎兒被刺穿。
BBC無法獨立核實這一說法，而以色列媒體報導對一些在哈瑪斯襲擊後擔任義工的志願者證詞提出質疑。
另一個名叫納赫曼・迪克斯泰納（Nachman Dyksztejna）的志願者提供了書面證詞，稱自己在貝埃里居民區（Be'eri）見過兩具腿腳被綁在床上的女性屍體。
「其中一個是被人用刀插入陰部，所有內臟都被摘走了，」他的證詞這樣說道。
他說，在音樂節現場的小型避難所「堆滿了女人。她們的上身衣服被撕破，下半身完全裸露。成堆成堆的女人……當你近距離觀察她們的頭部時，會看到每一個人的腦袋上都被直射過一槍。」
Tags：
好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
我們想讓你知道的是
城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
【桃園市政府廣告】