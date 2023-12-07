10月以來的以巴衝突戰事，反而奇蹟般地推進了「兩國方案」進程？

哈瑪斯襲擊以色列，隨後以色列轟炸加薩並繼而展開地面入侵行動，這一切似乎不太可能預示著終結以巴衝突的協議將達成。但是，「兩國方案」的支持者認為，10月以來的暴力事件，反而奇蹟般地推進了這個進程。

10月7日的恐怖事件發生前兩周，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）出現在聯合國大會（UN General Assembly）上，宣布以色列和其阿拉伯鄰國之間「和平新時代」的曙光即將到來。

納坦雅胡觀察到，過去25年中，「所謂的專家」以「他們的方式」來主導，想與以色列和未來的巴勒斯坦談判一個在約旦河和地中海之間共享土地的「兩國方案」，卻並沒有帶來「任何一項和平條約」。

納坦雅胡說：「在2020年，按照我所支持的作法……立刻就取得了驚人的突破。四個月內達成了四項和平協議，還是和四個阿拉伯國家！」

這些就是所謂的《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords），它由川普政府斡旋。而此前該政府的以巴和平倡議和一連串由美國斡旋的協議遭遇了一樣的命運。

2020年《亞伯拉罕協議》（2020 Abraham Accords）：

9月15日 - 以色列與阿拉伯聯合大公國關係正常化協議及巴林與以色列關係正常化協議

12月22日 - 以色列與摩洛哥關係正常化協議

12月24日 - 以色列與蘇丹關係正常化協議

以前的以色列與阿拉伯世界協議：

1979年3月26日 - 《埃及和以色列和平條約》

1993年9月13日 - 《奧斯陸一號協議》（以色列與巴勒斯坦解放組織）

1994年10月26日 - 以色列與約旦和平條約

1995年9月24日 - 《奧斯陸二號協議》（以色列與巴勒斯坦解放組織）

以色列總理說，《亞伯拉罕協定》的勢頭將會說服巴勒斯坦人放棄他們「摧毀以色列的幻想，並最終擁抱真正和平的道路」。

然後，他舉起一幅「新中東」的地圖，它暗示——巴勒斯坦將投降，兩國方案將不復存在。

Photo Credit: Reuters ／ BBC News 納坦雅胡對以色列和阿拉伯鄰國的和平願景中沒有巴勒斯坦政府——他在地圖上已經表明這一點。

與此同時，拜登政府被認為在以色列與巴勒斯坦問題上花費的精力比過去七位美國總統中的任何一位都更少。

今年2月，美國國務院在有關「兩國方案」的措辭中稱其感覺「遙遠」，但是美國「致力於保持一線希望」。這一政治公式在9月安東尼・布林肯與以色列和巴勒斯坦領導人通電話時甚至完全沒有被提及。

很多事情已經改變了。

「美國仍然相信，最佳的可行路徑——也是唯一的路徑——就是『兩國方案』，」美國國務卿11月3日在以色列表示。

但是，25年前阻止和平方案出現的矛盾與障礙，現在只是變得更加複雜。

和平希望是如何破滅的？

1993年，在挪威斡旋下，以色列和亞瑟・阿拉法特（Yasser Arafat）的「法塔赫」（Fatah）領導的「巴勒斯坦解放組織」（PLO）進行秘密談判之後，建立了「兩國方案」的大致框架。

然而，所謂的「奧斯陸進程」從來沒有達到其邏輯上的終點，並且留下一系列比以往更加難以解決的問題。

以土地換和平的協議，令巴勒斯坦自治政府（PA）開始在1967年戰爭中由以色列佔領的土地上實施自治權。

但是，軍事佔領和猶太人定居點活動仍然持續，所謂的「永久地位問題」被擱置到了以後的談判中。

其中包括在1948年第一次阿拉伯－以色列戰爭和1947年聯合國投票劃分之後成為以色列的地帶上，那些巴勒斯坦難民的地位問題。以色列在1967年吞併了東耶路撒冷，這成為另一個難題，兩方都認為聖地太重要，不能讓步。

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經過多年的外交戲碼，這些問題終於在2000年由柯林頓總統主持的大衛營閉門峰會上得到解決，但是時任以色列總理埃胡德・巴拉克（Ehud Barak）和巴勒斯坦自治政府主席阿拉法特卻無法彌合分歧。

每個人都把失敗歸咎於別人。以色列和美國官員表示，阿拉法特拒絕了他所能得到的最慷慨協議。巴勒斯坦人則稱之為騙局，遠未達到他們的要求，比如在東耶路撒冷設立首都等。

批評者認為，以色列早就實現了壓制其主要對手的目標。那麼為什麼還要放棄它已經投入如此多資源的領土，尤其是當巴勒斯坦人口稠密地區的安全控制權已經委託給了巴勒斯坦權力機構。

阿拉法特是在一個弱勢地位進行談判，而美國調解人與以色列的關係可以說比歷史上任何國家之間的關係都要密切。

在通往「兩國方案」的道路上，還有其他重要因素被證明了是不可逾越的。

1987年成立於加薩的伊斯蘭抵抗運動組織——「哈瑪斯」（Hamas）不同意其「法塔赫」對手在和平協議上的讓步，並且從1994年以來，找到了足夠的機會通過自殺式炸彈襲擊來破壞談判。

宗教定居者也鑽了空子，在他們眼中由上帝許給他們的土地上擴大和加強猶太人的存在感。

Photo Credit: Reuters ／ BBC News 2000年的大衛營談話未能令以巴達成共識。

《奧斯陸協議》之後發生了什麼？

2000年，被稱為「第二次巴勒斯坦大起義」（Second Intifada）的運動爆發後，以色列的政治重心明顯向右移動了。

作為《奧斯陸協議》推動力量的以色列工黨逐漸淪為無足輕重的政黨，而支持定居點的右翼不同派別則佔據主導地位。

選民們寄望於右翼利庫德集團的艾里爾・夏隆（Ariel Sharon）——這個阿拉法特的堅定對手，來將他們帶出混亂局面。

叛逆的巴勒斯坦民眾則面對著以色列的強大軍事力量，同時夏隆的內閣建立了將巴勒斯坦人和以色列及約旦河西岸一些定居點隔離的屏障。阿拉法特直到他在2004年去世前不久都被困在拉姆安拉。

更加出人意料的是，夏隆在加薩地區150萬巴勒斯坦居民中移走了數千名定居者，將軍隊重新部署到周邊地區。四個孤立的約旦河西岸定居點也被疏散。

「脫離接觸」計劃衍生的後果是巨大的，將人口從擁擠嚴重的巴勒斯坦地區分離開來，其目的是確保猶太人在以色列領土上的多數派地位。