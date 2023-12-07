10月以來的以巴衝突戰事，反而奇蹟般地推進了「兩國方案」進程？
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阿拉伯世界研究與發展組織在10月31日至11月7日對加薩和約旦河西岸居民進行了一項民意調查，當中發現68%的受訪者表示，他們對「兩國方案」的支持度下降了。巴勒斯坦人也意識到國際上對他們的支持度似乎在增加。民調發現，美國年輕人對以色列的支持程度不及先前幾代人，40歲以下的受訪者當中，有40%表示美國應該做一個中立的調解者。
哈瑪斯襲擊以色列，隨後以色列轟炸加薩並繼而展開地面入侵行動，這一切似乎不太可能預示著終結以巴衝突的協議將達成。但是，「兩國方案」的支持者認為，10月以來的暴力事件，反而奇蹟般地推進了這個進程。
10月7日的恐怖事件發生前兩周，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）出現在聯合國大會（UN General Assembly）上，宣布以色列和其阿拉伯鄰國之間「和平新時代」的曙光即將到來。
納坦雅胡觀察到，過去25年中，「所謂的專家」以「他們的方式」來主導，想與以色列和未來的巴勒斯坦談判一個在約旦河和地中海之間共享土地的「兩國方案」，卻並沒有帶來「任何一項和平條約」。
納坦雅胡說：「在2020年，按照我所支持的作法……立刻就取得了驚人的突破。四個月內達成了四項和平協議，還是和四個阿拉伯國家！」
這些就是所謂的《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords），它由川普政府斡旋。而此前該政府的以巴和平倡議和一連串由美國斡旋的協議遭遇了一樣的命運。
2020年《亞伯拉罕協議》（2020 Abraham Accords）：
- 9月15日 - 以色列與阿拉伯聯合大公國關係正常化協議及巴林與以色列關係正常化協議
- 12月22日 - 以色列與摩洛哥關係正常化協議
- 12月24日 - 以色列與蘇丹關係正常化協議
以前的以色列與阿拉伯世界協議：
- 1979年3月26日 - 《埃及和以色列和平條約》
- 1993年9月13日 - 《奧斯陸一號協議》（以色列與巴勒斯坦解放組織）
- 1994年10月26日 - 以色列與約旦和平條約
- 1995年9月24日 - 《奧斯陸二號協議》（以色列與巴勒斯坦解放組織）
以色列總理說，《亞伯拉罕協定》的勢頭將會說服巴勒斯坦人放棄他們「摧毀以色列的幻想，並最終擁抱真正和平的道路」。
然後，他舉起一幅「新中東」的地圖，它暗示——巴勒斯坦將投降，兩國方案將不復存在。
與此同時，拜登政府被認為在以色列與巴勒斯坦問題上花費的精力比過去七位美國總統中的任何一位都更少。
今年2月，美國國務院在有關「兩國方案」的措辭中稱其感覺「遙遠」，但是美國「致力於保持一線希望」。這一政治公式在9月安東尼・布林肯與以色列和巴勒斯坦領導人通電話時甚至完全沒有被提及。
很多事情已經改變了。
「美國仍然相信，最佳的可行路徑——也是唯一的路徑——就是『兩國方案』，」美國國務卿11月3日在以色列表示。
但是，25年前阻止和平方案出現的矛盾與障礙，現在只是變得更加複雜。
和平希望是如何破滅的？
1993年，在挪威斡旋下，以色列和亞瑟・阿拉法特（Yasser Arafat）的「法塔赫」（Fatah）領導的「巴勒斯坦解放組織」（PLO）進行秘密談判之後，建立了「兩國方案」的大致框架。
然而，所謂的「奧斯陸進程」從來沒有達到其邏輯上的終點，並且留下一系列比以往更加難以解決的問題。
以土地換和平的協議，令巴勒斯坦自治政府（PA）開始在1967年戰爭中由以色列佔領的土地上實施自治權。
但是，軍事佔領和猶太人定居點活動仍然持續，所謂的「永久地位問題」被擱置到了以後的談判中。
其中包括在1948年第一次阿拉伯－以色列戰爭和1947年聯合國投票劃分之後成為以色列的地帶上，那些巴勒斯坦難民的地位問題。以色列在1967年吞併了東耶路撒冷，這成為另一個難題，兩方都認為聖地太重要，不能讓步。
經過多年的外交戲碼，這些問題終於在2000年由柯林頓總統主持的大衛營閉門峰會上得到解決，但是時任以色列總理埃胡德・巴拉克（Ehud Barak）和巴勒斯坦自治政府主席阿拉法特卻無法彌合分歧。
每個人都把失敗歸咎於別人。以色列和美國官員表示，阿拉法特拒絕了他所能得到的最慷慨協議。巴勒斯坦人則稱之為騙局，遠未達到他們的要求，比如在東耶路撒冷設立首都等。
批評者認為，以色列早就實現了壓制其主要對手的目標。那麼為什麼還要放棄它已經投入如此多資源的領土，尤其是當巴勒斯坦人口稠密地區的安全控制權已經委託給了巴勒斯坦權力機構。
阿拉法特是在一個弱勢地位進行談判，而美國調解人與以色列的關係可以說比歷史上任何國家之間的關係都要密切。
在通往「兩國方案」的道路上，還有其他重要因素被證明了是不可逾越的。
1987年成立於加薩的伊斯蘭抵抗運動組織——「哈瑪斯」（Hamas）不同意其「法塔赫」對手在和平協議上的讓步，並且從1994年以來，找到了足夠的機會通過自殺式炸彈襲擊來破壞談判。
宗教定居者也鑽了空子，在他們眼中由上帝許給他們的土地上擴大和加強猶太人的存在感。
《奧斯陸協議》之後發生了什麼？
2000年，被稱為「第二次巴勒斯坦大起義」（Second Intifada）的運動爆發後，以色列的政治重心明顯向右移動了。
作為《奧斯陸協議》推動力量的以色列工黨逐漸淪為無足輕重的政黨，而支持定居點的右翼不同派別則佔據主導地位。
選民們寄望於右翼利庫德集團的艾里爾・夏隆（Ariel Sharon）——這個阿拉法特的堅定對手，來將他們帶出混亂局面。
叛逆的巴勒斯坦民眾則面對著以色列的強大軍事力量，同時夏隆的內閣建立了將巴勒斯坦人和以色列及約旦河西岸一些定居點隔離的屏障。阿拉法特直到他在2004年去世前不久都被困在拉姆安拉。
更加出人意料的是，夏隆在加薩地區150萬巴勒斯坦居民中移走了數千名定居者，將軍隊重新部署到周邊地區。四個孤立的約旦河西岸定居點也被疏散。
「脫離接觸」計劃衍生的後果是巨大的，將人口從擁擠嚴重的巴勒斯坦地區分離開來，其目的是確保猶太人在以色列領土上的多數派地位。
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
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城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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