領土爭議緊張局勢升級：委內瑞拉提案在富藏石油區設州，蓋亞那盼巴西發揮影響力
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3日的公投只是諮詢性質，不具有自動約束力，所以結果不等於委內瑞拉有權吞併艾瑟奎波。自19世紀末以來，當地一直由蓋亞那治理，占蓋國目前領土70％，有12.5萬居民。但委內瑞拉總統馬杜洛認為這是朝著控制這塊領土又邁出了一步。
委內瑞拉提案在富藏石油區設州，與蓋亞那緊張局勢升級
（中央社）委內瑞拉和蓋亞那之間的緊張局勢5日升級，起因是委國政府提出一項法案，宣布在盛產石油的爭議地區設州，並命令國有石油公司核發開採原油的許可證。
委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）在政府會議上提議向國民議會（National Assembly）提交一項法案，要在蓋亞那（Guyana）治理超過一個世紀的地區，設立一個名為「蓋亞那埃塞奎博」（Guayana Esequiba）的州。
他還表示，必須立即核發石油、天然氣與採礦的許可證。
委內瑞拉3日對該地區的前途舉行了一場頗具爭議性的公投，最終有95％壓倒性多數的選民投下「贊成」票，支持委內瑞拉政府對艾瑟奎波（Essequibo）、也就是該國稱為埃塞奎博（Esequiba）的規劃。
5日稍早，蓋亞那表示，如果委內瑞拉在公投後採取任何行動，他們將向聯合國安全理事會（UN Security Council）尋求幫助，蓋亞那曾向國際法院（International Court of Justice, ICJ）提出緊急申請阻止這次公投，但未能成功。這場公投不具約束性。
蓋亞那檢察總長南德拉爾（Anil Nandlall）告訴法新社：「任何的行為，或一切企圖依據公投採取的行動，將（讓我們）以受害方的姿態，訴諸聯合國安理會。」
他稱蓋亞那將引用《聯合國憲章》第41與第42條，授權實施制裁或採取軍事行動以維持或恢復國際和平與安全。
南德拉爾表示，在軍事方面，聯合國安理會可以授權會員國使用武裝部隊協助執行國際法院的命令。
與委內瑞拉關係緊張，蓋亞那盼巴西發揮影響力
蓋亞那總統阿里（Irfaan Ali）今天表示，希望巴西在委內瑞拉就吞併蓋亞那部分領土舉行公投後造成的緊張局勢中發揮影響力，因為巴西一直是當地的穩定捍衛者。
阿里接受巴西《環球新聞》（GloboNews）專訪指出，期待巴西在確保維持蓋亞那擁有境內富藏石油的艾瑟奎波（Essequibo）領土主權問題上發揮影響力。蓋亞那唯一的希望是艾瑟奎波繼續和平安穩，讓所有人能夠和諧共處。
阿里還說，蓋亞那並不擔心巴西與委內瑞拉關係良好的事實，因為巴西也與蓋亞那保持良好關係，蓋亞那希望委內瑞拉能夠遵守國際法則行事，並相信巴西會表現出成熟和領導態度，在必要時刻採取負責任的行動。
阿里說，委內瑞拉非常善變，舉行公投來辯論一個幾十年前就已經克服的議題，等於向國際法院公開喊話說，他們不關心國際秩序和法院裁決，「在面對這樣的國家時，你必須謹慎應對任何可能發生的情況，因為對方已經失去理性。」
委內瑞拉3日舉行公投，95％選民支持將艾瑟奎波納入委內瑞拉版圖，這個結果加劇當地的緊張局勢，並引發對當地發生武裝衝突風險的擔憂。巴西已經加強與委內瑞拉和蓋亞那接壤的羅賴馬州（Roraima）北部地區駐軍。
3日的公投只是諮詢性質，不具有自動約束力，所以結果不等於委內瑞拉有權吞併艾瑟奎波。自19世紀末以來，當地一直由蓋亞那治理，占蓋國目前領土70％，有12.5萬居民。但委內瑞拉總統馬杜洛認為這是朝著控制這塊領土又邁出了一步。
馬杜洛6日宣布一系列相關議題措施，包括修法建立艾瑟奎波蓋亞那省。阿里稱馬杜洛的行為公然無視國際法院1日的裁決，裁定委內瑞拉不能試圖吞併艾瑟奎波。
阿里說，委內瑞拉已明確表明自己是一個不守法的國家，蓋亞那國防軍已準備好隨時應戰。
阿里還表示，已經和聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）打過招呼，如果緊張局勢升級，可能向安理會提出告訴。
馬杜洛在一份聲明中宣佈，他將命令委內瑞拉國有石油公司（PDVSA）授予艾瑟奎波地區石油和天然氣勘探許可證。2015年當地發現石油。據估計，蓋亞那的石油儲量為110億桶，其中最重要的部分在艾瑟奎波附近海域，也因此促使蓋亞那成為近年來成長最快的南美國家。
由美國石化業巨擘埃克森美孚公司（Exxon Mobil）領導的財團於2019年底開始在蓋亞那沿海生產石油，2020年開始出口。阿里安撫蓋亞那的投資者說，「不需要擔心投資安全受影響，蓋亞那的國際夥伴和國際社會都已做好準備，並保證隨時支援蓋亞那」。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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指引台灣邁向2050淨零轉型之路，玉山安永科技論壇剖析企業投資再生能源及財務策略計畫
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減碳淨零時代，公司面臨的最新挑戰，就是該如何轉型成為綠色企業，這不僅牽涉企業的減碳藍圖，更需要滾動式調整財務策略，因應日後可能面臨的能源風險及成本議題。
安永聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會共同舉辦「玉山安永科技論壇：淨零時代的國家競爭力與企業能源策略規劃」，邀請產官學界專家的深度探討，共同尋求台灣永續成長的下一波契機。
台灣經濟以外貿為大宗，能源轉型勢在必行
台灣玉山科技協會理事長童子賢首先指出，台灣2022年GDP達7,626.7億美元，同年我國對外貿易總額9,071.2億美元，意謂台灣高度依賴進出口貿易作為經濟成長引擎。面對歐盟CBAM、美國CCA碳關稅的衝擊，攸關台灣產業的國際競爭力，因此必須針對產業的能源策略做縝密規劃，在淨零減碳的路上，期許台灣成為各國學習的優等生。
事實上，碳排放與地球暖化的關聯性，最早回溯1970年代就有學者進行研究，但近五、六年因異常氣候造成大規模災難，促使全球各國、企業、乃至於個人，對減碳議題更為關注。安永諮詢服務股份有限公司總經理張騰龍表示：「淨零碳排不只是口號，絕對是需要落地。特別是台灣在2023年一月通過《氣候變遷因應法》，證明能源轉型勢在必行，企業須思考再生能源的投資可行性，以及對企業財務的風險影響並及時擬定因應之道。」
針對目前國際減碳現況，台灣淨零路徑有哪些明確指引？國家發展委員會主委龔明鑫分享，全球目前有151國家宣示淨零排放目標，以及越來越多國際大廠宣示，2050將使用100%再生能源。台灣方面，從2021開始有目標宣示，一路經歷2050淨零排放路徑及策略制定，接著推出12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫，再到2023年法案三讀通過，代表台灣淨零的里程碑，正式邁向法制化施行。
龔明鑫接著提及幾個關鍵數據，預估到2030年前政府將編列近9000萬預算，打造四大供應鏈：光電、風電、電動車、儲能等產業生態系，帶動民間4兆投資，預估可創造5.9兆產值及55萬個就業機會。另外，台灣發展再生能源將主力聚焦在太陽能、風電、氫能、碳捕捉封存技術（CCUS）這幾項重點項目，可望降低台灣的能源進口依賴度，目標要從2021年97.4%，下調到2050的50%以下。
淨零與永續畫上等號，企業如何因應挑戰調整資本策略
台灣12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫當中，有一項計畫是「發展綠色金融」，顯見金融與淨零的密切關係，運用融資及金融工具，引導企業落實碳盤查並制定減碳目標及策略。安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行總監馮熾煒就提到，全球淨零趨勢與企業永續策略緊密相連，在此脈絡下，金管會宣布2026年資本額達到新台幣100億元以上之上市櫃公司，必須接軌IFRS（國際財務報導準則）永續揭露準則藍圖。
「這項主管機關要求，代表台灣企業未來要定期向投資人揭露永續報告，透過國際通用標準方法來比較永續相關資訊，同時也避免可能漂綠的情事。」馮熾煒表示，為了達到淨零減碳，越來越多企業選擇購買綠電做為最終解決方案，也可從源頭的角度同步解決碳稅的問題，而目前台灣取得綠電途徑的可行方法，主要以「綠電直供、綠電轉供、再生能源憑證」三種方式為主。
對此，馮熾煒提到，企業可依據自身用電模式，以及未來綠電用量期程，設計出不同綠電採購的方案來評估潛在效益及風險，並進一步優化資本配置，制定出企業中長程且高可行性的淨零減碳計畫。
企業擬訂永續策略，不可忽視財務永續
本次論壇最後的座談環節，由安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲擔任主持人，邀請馮熾煒及兩家業界代表：GE Vernova政府暨公共事務總監王珮馨、Ørsted沃旭能源亞太區資產管理總監楊雅雯，一同分享彼此觀點及作法。
首先曾于哲提到服務企業客戶過程，觀察到永續投資趨勢的三大面向。第一，減碳不再是單打獨鬥，勢必讓供應鏈夥伴願意買單，而且搭配不同解方來執行計畫；其二，企業董事會盤點高層次的淨零願景，相關資本支出計畫必須有配套的具體方案；第三，全台金融機構分行與企業做融資貸款業務時，相當關注企業的淨零進度，若不做轉型，未來勢必拿不到最多訂單。
由此觀之，企業展開永續轉型過程，財務議題是重中之重。企業代表又是如何從財務角度，協助策略有效執行？王珮馨指出，GE身為設備商，除了把碳盤查的範疇一、二、三的每個減碳路徑擬定出來，同時財務長及執行長也積極與各地政府對話，搭配當地獎勵措施政策，幫助企業淨零轉型過程獲得更充沛的資本挹注。
楊雅雯對此議題回應，目前台灣除了自發自用綠電，大部分採用「電證合一」綠電購買模式，也就是將綠電跟憑證綁定採購，因此建議財務長盤點自身企業的用電量，藉此掌握不同再生能源方案的實際成本，協助公司擬定適切的購電策略。馮熾煒也補充，未來綠能與傳統能源的成本會在某個時間點發生黃金交叉，建議財務長持續掌握能源成本趨勢，協助企業達到能源轉型的最終目標。
最後，曾于哲再次強調，「擁抱再生能源實現企業永續成長」的重要性。企業未來談生意的過程，若期待不需再費心思關注再生能源的挑戰，相關做法包含從源頭減量及實際的財務計畫，安永會持續協助企業邁向永續之路，根據具體計畫來逐步執行，確保企業擁有永續成長的競爭力。