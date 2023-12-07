領土爭議緊張局勢升級：委內瑞拉提案在富藏石油區設州，蓋亞那盼巴西發揮影響力

委內瑞拉提案在富藏石油區設州，與蓋亞那緊張局勢升級

（中央社）委內瑞拉和蓋亞那之間的緊張局勢5日升級，起因是委國政府提出一項法案，宣布在盛產石油的爭議地區設州，並命令國有石油公司核發開採原油的許可證。

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）在政府會議上提議向國民議會（National Assembly）提交一項法案，要在蓋亞那（Guyana）治理超過一個世紀的地區，設立一個名為「蓋亞那埃塞奎博」（Guayana Esequiba）的州。

他還表示，必須立即核發石油、天然氣與採礦的許可證。

委內瑞拉3日對該地區的前途舉行了一場頗具爭議性的公投，最終有95％壓倒性多數的選民投下「贊成」票，支持委內瑞拉政府對艾瑟奎波（Essequibo）、也就是該國稱為埃塞奎博（Esequiba）的規劃。

5日稍早，蓋亞那表示，如果委內瑞拉在公投後採取任何行動，他們將向聯合國安全理事會（UN Security Council）尋求幫助，蓋亞那曾向國際法院（International Court of Justice, ICJ）提出緊急申請阻止這次公投，但未能成功。這場公投不具約束性。

蓋亞那檢察總長南德拉爾（Anil Nandlall）告訴法新社：「任何的行為，或一切企圖依據公投採取的行動，將（讓我們）以受害方的姿態，訴諸聯合國安理會。」

他稱蓋亞那將引用《聯合國憲章》第41與第42條，授權實施制裁或採取軍事行動以維持或恢復國際和平與安全。

南德拉爾表示，在軍事方面，聯合國安理會可以授權會員國使用武裝部隊協助執行國際法院的命令。

與委內瑞拉關係緊張，蓋亞那盼巴西發揮影響力

蓋亞那總統阿里（Irfaan Ali）今天表示，希望巴西在委內瑞拉就吞併蓋亞那部分領土舉行公投後造成的緊張局勢中發揮影響力，因為巴西一直是當地的穩定捍衛者。

阿里接受巴西《環球新聞》（GloboNews）專訪指出，期待巴西在確保維持蓋亞那擁有境內富藏石油的艾瑟奎波（Essequibo）領土主權問題上發揮影響力。蓋亞那唯一的希望是艾瑟奎波繼續和平安穩，讓所有人能夠和諧共處。

阿里還說，蓋亞那並不擔心巴西與委內瑞拉關係良好的事實，因為巴西也與蓋亞那保持良好關係，蓋亞那希望委內瑞拉能夠遵守國際法則行事，並相信巴西會表現出成熟和領導態度，在必要時刻採取負責任的行動。

阿里說，委內瑞拉非常善變，舉行公投來辯論一個幾十年前就已經克服的議題，等於向國際法院公開喊話說，他們不關心國際秩序和法院裁決，「在面對這樣的國家時，你必須謹慎應對任何可能發生的情況，因為對方已經失去理性。」

委內瑞拉3日舉行公投，95％選民支持將艾瑟奎波納入委內瑞拉版圖，這個結果加劇當地的緊張局勢，並引發對當地發生武裝衝突風險的擔憂。巴西已經加強與委內瑞拉和蓋亞那接壤的羅賴馬州（Roraima）北部地區駐軍。

3日的公投只是諮詢性質，不具有自動約束力，所以結果不等於委內瑞拉有權吞併艾瑟奎波。自19世紀末以來，當地一直由蓋亞那治理，占蓋國目前領土70％，有12.5萬居民。但委內瑞拉總統馬杜洛認為這是朝著控制這塊領土又邁出了一步。

馬杜洛6日宣布一系列相關議題措施，包括修法建立艾瑟奎波蓋亞那省。阿里稱馬杜洛的行為公然無視國際法院1日的裁決，裁定委內瑞拉不能試圖吞併艾瑟奎波。

阿里說，委內瑞拉已明確表明自己是一個不守法的國家，蓋亞那國防軍已準備好隨時應戰。

阿里還表示，已經和聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）打過招呼，如果緊張局勢升級，可能向安理會提出告訴。

馬杜洛在一份聲明中宣佈，他將命令委內瑞拉國有石油公司（PDVSA）授予艾瑟奎波地區石油和天然氣勘探許可證。2015年當地發現石油。據估計，蓋亞那的石油儲量為110億桶，其中最重要的部分在艾瑟奎波附近海域，也因此促使蓋亞那成為近年來成長最快的南美國家。

由美國石化業巨擘埃克森美孚公司（Exxon Mobil）領導的財團於2019年底開始在蓋亞那沿海生產石油，2020年開始出口。阿里安撫蓋亞那的投資者說，「不需要擔心投資安全受影響，蓋亞那的國際夥伴和國際社會都已做好準備，並保證隨時支援蓋亞那」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航