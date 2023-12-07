英學者發布「全球臨界點報告」示警人類面臨空前威脅，中研院士籲政府參考規劃

報告：人類面臨空前威脅 籲COP28聚焦地球臨界點

（中央社）研究人員6日在報告中警告，地球系統臨界點對人類構成「空前」威脅，可能會在世界各地引發不可逆災難的骨牌效應。

《法新社》報導，報告作者群要求將臨界點的風險納入聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）辯論的全球盤點和因應氣候變遷的國家目標中。

他們也敦促各國付出更多努力，將臨界點推向正確方向，例如改變能源、交通、糧食和用於化肥的綠氨相關政策。

報告說，在冰凍圈中有6個地球系統臨界點，包括格陵蘭（Greenland）和南極冰層大規模臨界點。冰河和永凍土層融化可能存在局部臨界點。海冰和永凍土層大規模臨界動態的證據有限。

報告還說生物圈中有16個地球系統臨界點，包括森林枯梢病（例如亞馬遜）、稀樹草原和旱地退化、湖泊優養化、珊瑚礁、紅樹林和海草床消亡以及漁業崩潰。

此外，在海洋和大氣環流中有4個地球系統臨界點，包括在大西洋經向翻轉環流（AMOC）、北大西洋副極區渦旋（North Atlantic Subpolar Gyre）、南冰洋翻轉環流（Southern Ocean Overturning Circulation）和西非季風。

報告列出的26個臨界點中有許多與全球暖化有關，例如冰層融化，而大規模砍伐亞馬遜（Amazon）雨林等其他人類活動，也可能將地球生態系統推向崩潰邊緣。

研究人員在報告中警告，有5個臨界點存在可能觸發的跡象，包括冰層融化可能促使海平面上升引發災難，以及熱帶珊瑚礁大規模消亡。

報告說，其中一大隱憂是如果南極洲西部和格陵蘭冰層融化崩解，海平面到了2100年可能會上升2公尺，近5億人恐會遭受頻繁的沿岸地區水患。

有些或許早已開始出現不可挽回的轉變。

報告警告，一旦世界跨越一個臨界點，因應眼前人道主義災難可能會分散人們對阻止其他災難的注意力，進而造成大規模飢餓、流離失所和衝突的「惡性循環」。

艾克斯特大學（University of Exeter）全球系統研究所（Global Systems Institute）所長連頓（Tim Lenton）是報告主要作者，他告訴《法新社》，這些臨界點對人類構成「規模空前的威脅」。

但也並非全部都是壞消息。

報告還強調了一系列正面的轉折點，例如電動車、再生能源、轉向植物性飲食，這些轉折點有可能迅速積聚動力，有助於情勢逆轉。

英學者發布地球臨界點報告 中研院士籲參考規劃

（中央社）英國研究指出，從過去變化證據及觀測記錄，地球中包含冰凍圈、生物圈、海洋等5個主要系統面臨跨越臨界點的風險。中研院士認為，報告只能當參考，但國家應依此進行長期規劃。

英國艾克斯特大學（University of Exeter）全球系統研究所（Global Systems Institute）的教授提姆．連頓（Tim Lenton）所領導的研究團隊，6日發布「全球臨界點報告」。

台灣科技媒體中心（SMC）綜整報告指出，從過去變化的證據、觀測記錄和電腦模型，有5個主要的系統已經面臨跨越臨界點的風險，分別是格陵蘭地區的冰蓋、南極洲西部的冰蓋、溫水珊瑚礁、北大西洋副極地地區的環流、永凍土地區。

中央研究院環境變遷研究中心院士王寳貫解釋，氣候異常可能引發地球某個具體系統的崩潰（例如冰凍圈），因而在特定情況之下，某個系統會崩潰，便是氣候學長久以來所關心之事，而那個「特定的情況」就是所謂的臨界點。

王寶貫說，在暖化的氣候中，冰的融化最易發生，也是最顯而易見的現象，但是整個地球環境系統是個連續體，環環相扣，其中一環若發生改變，勢必會引發其他環節的改變。

王寶貫解釋，如果年雨量減少到某個數值，可能會造成某個植物群落整個永久消失，那就是一種臨界點；雨量變多變少或變率增大，也可能造成其他系統，例如海水鹽度、植被覆蓋、土石流強度等等的改變，影響當然巨大。

王寶貫強調，這些變化影響社會人類生活的方式則更是複雜，目前結論只能當作參考，但國家應積極投入這一類的研究，作為長期規劃的根據。

根據報告，破壞系統穩定性的因素，可能是小規模事件不斷累積，形成負面循環所導致，例如森林砍伐、空氣污染等；當一個系統崩潰，可能連鎖導致其他系統變得更脆弱或連帶崩潰。

報告中指出，當系統到達臨界點，會失去從擾動中恢復的能力；透過迅速減少全球變化的人為驅動因素，可以最大限度地減少跨越地球系統臨界點的風險。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航