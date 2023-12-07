24節氣「大雪」深度探索：歷史、文化、養生、禁忌，與節氣的當代意義
我們想讓你知道的是
現代生活中，大雪節氣的意義可能與古代有所不同，但它仍然提醒我們要關注自然變化並調整我們的生活方式。無論是透過合適的飲食、適當的生活習慣，還是通過欣賞季節的變化，大雪都給我們提供了一個機會來重新連接自然，並在繁忙的生活中尋找平衡。
文：Dr.Ray
「冬天是一年的晚上，而大雪節氣則是這晚上中最深沉的時刻。」親愛的觀眾朋友們，當我們迎來每年的大雪節氣，天氣變得寒冷，大自然也進入了一個休息和蓄能的階段。在這個特殊的時刻，我們一起來探索這個節氣背後的天文意義、它在傳統文化中的地位，以及如何在這個季節中保持健康和活力。
天文與節氣
大雪節氣，標誌著太陽到達黃經255度的天文時刻，通常發生在每年的12月6日至8日之間。這個時期的天文變化，對我們的祖先來說，不僅是農事活動的指引，也是他們生活節奏的調節器。就如《禮記．月令》中所描述，這是一個觀察星象、順應自然的時期。
在中國古代，大雪節氣不僅是一個氣象的轉折點，也是文化和詩意的富集。比如《月令七十二候集解》中提到的「至此而雪盛矣」，不僅描述了降雪的豐盛，更反映出人們對大自然變化的敬畏和順應。
天候與物候
在大雪節氣期間，中國的許多地區，特別是北方，會迎來明顯的降溫和降雪。《左傳・隱公九年》所述的「平地尺為大雪」，生動地描繪了這一時期可能出現的雪景。這些氣候變化對於當時的農業生產和日常生活有著重大影響。
在這一時期，自然界也會展現出特有的物候現象。從鵑鷗的沉默，到虎的求偶行為，再到荔挺的抽芽，每一個現象都是對冬季變化的一種自然回應，這不僅是對自然規律的觀察，更是古人對這個節氣深刻智慧的體現。
節氣養生
接下來，我將繼續為大家揭示大雪節氣在養生、文學和俗諺方面的深層意義，在大雪節氣中，我們面臨著一個重要的健康挑戰：如何在這寒冷的季節中保持健康和活力。這不僅是我們身體的需求，也是我們心靈的需求。在這段時間裡，選擇適當的食物和保持恰當的生活方式至關重要。
大雪時節，暖心的湯品和營養豐富的食物是我們的最佳選擇。例如，台灣的麻油雞、薑母鴨不僅能夠暖身，還能提供身體所需的能量。而諸如菠菜、洋蔥、黑木耳這樣的食材，既能提升口感，又富含多種維生素和礦物質，有助於增強我們的免疫系統。
在這個季節，適當的生活方式對於保持良好的身心健康也是非常重要的。冬季應該是休息和蓄能的時間。選擇早睡晚起，不僅可以避免早晨的寒冷，還能幫助身體和心靈得到充分的休息。
此外，適量的運動，如輕鬆散步或溫和的室內運動，能夠幫助身體保持活力，同時避免寒冷天氣帶來的不適。
文學與俗諺
在大雪節氣，我們不僅能感受到自然界的變化，還能從古代詩詞和俗諺中領略到這個節氣的文化韻味。這些詩詞和俗諺不僅蘊藏著深厚的文化底蘊，也反映了人們對這個季節的情感和智慧。
詩人們用他們的筆觸描繪了大雪時節的景象，從唐代的元稹到宋代的陸游，他們的詩句中透露出對這個節氣深深的愛戴和敬畏。同時，俗諺如「大雪河封住，冬至不行船」或「大雪不凍，驚蟄不開」等，不僅是對天氣的描述，更是對農業和日常生活的智慧指引。
透過對大雪節氣的深入理解，我們不僅能學習到如何在這個季節中保持身體和心靈的健康，還能感受到傳統文化的魅力。這個寒冷的季節，讓我們一起享受它帶來的獨特美好。
節氣習俗與禁忌
接下來，讓我們來談談大雪節氣的習俗和禁忌。這些傳統習慣不僅是文化遺產，也反映了我們祖先對自然的智慧理解。
在大雪節氣，一些地區有著製作臘肉和臘腸的傳統，利用寒冷乾燥的天氣來保存食物。這些美味的食品不僅豐富了冬季的餐桌，也是農業社會智慧的體現。而在台灣，這個時候是製作魚乾的好時機，既是保存食物的方法，也是一種美味的享受。
在大雪節氣，我們的祖先還有一些生活禁忌。比如，他們會避免在這個時期進行激烈的運動或者過度勞累，以免傷害身體。同時，他們也建議不要過度使用暖氣，因為這可能導致身體的免疫系統受損，反而增加感冒的風險。
節氣的當代意義
在現代生活中，大雪節氣的意義可能與古代有所不同，但它仍然提醒我們要關注自然變化並調整我們的生活方式。無論是透過合適的飲食、適當的生活習慣，還是通過欣賞季節的變化，大雪都給我們提供了一個機會來重新連接自然，並在繁忙的生活中尋找平衡。
當我們在這個寒冷的季節裡享受熱蒸蒸的湯品和溫暖的家庭時光，讓我們不忘記這些傳統智慧，它們不僅能幫助我們保持健康，還能帶來心靈上的滿足和寧靜。
在這大雪節氣裡，我們學習到了如何更好地與自然和諧共處，這些知識和習慣將伴隨我們度過一個充滿喜悅和健康的冬季。讓我們一起擁抱這個季節的美好，並期待新的一年帶來更多的驚喜和成長。
節氣「大雪」的當代實踐
在當今社會，大雪節氣不僅是一個氣候標誌，它還提醒我們在繁忙的現代生活中尋找到與自然和諧共處的方式。讓我們來看看這個節氣如何影響我們今天的生活。
隨著全球氣候變化的影響越來越明顯，大雪節氣提醒我們關注自然環境的變化。這是一個反思和行動的時機，讓我們考慮如何減少對環境的負面影響，並積極參與環保活動。
在這個寒冷的季節，尋找內心的平靜和放鬆變得尤為重要。無論是通過閱讀、冥想、瑜伽還是簡單的散步，這個季節都是尋找心靈寧靜和重新連接自我的好時機。
大雪節氣也是增強家庭和社區聯繫的理想時刻。在這個季節，與家人共享溫馨時光，或與鄰里共同參與社區活動，都能增進相互間的理解和親密感。
總結
隨著大雪節氣的到來，我們不僅迎來了一個季節的轉變，更開啟了一段自我探索和成長的旅程。無論是通過養生、環保、心靈修養，還是家庭和社區的互動，這個節氣都給我們提供了寶貴的機會來重新審視和豐富我們的生活。
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2023資安產業日：新秀育成、跨域合作，資安培育基地在沙崙
我們想讓你知道的是
11月24日，數位發展部數位產業署於沙崙資安服務基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
疫情後，全球數位化的腳步更加迅速，網路惡意攻擊形式也不斷翻新，對臺灣造成許多資安威脅。因此，政府將資安產業列為國家重要產業之一，2021年底於臺南沙崙啟用的「ACW SOUTH 數位產業署沙崙資安服務基地」（下稱沙崙基地），就以推動資安產業發展、提升產業資安防護能量、推動產業資安、創造資安跨域合作為核心使命，積極推動人才育成、驗測實證產業技術、跨域合作等計畫，打造臺灣指標性的資安場域。
啟用至今，沙崙基地已培育超過2300人次的資安人才、已開發23套攻防演練劇本，並協助23家次廠商完成33項次資安產品驗測。為進一步凝聚臺灣資安產業，上週五（11/24）數位發展部數位產業署於沙崙基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
2023資安產業日盛大開幕：臺廠深耕、國際肯定，見證臺灣資安領先全球。
今年資安產業日聚焦於臺灣IT（資訊科技）、OT（營運技術）領域的資安研發、供應鏈聯防、產品驗測及人才培訓等亮點成果。數產署也在開幕儀式中加入巧思，展現各界深耕資安技術、提升產業資安韌性的歷程，並透過授贈資安新秀榮譽獎狀，凸顯沙崙基地攜手產業共育新秀的不遺餘力。此外，為了促進資安產業與產業資安進一步的交流與對話，也邀集資安領域專家，分享AI協防、公私協力及CMMC等最新資安趨勢；並於主會場中透過23家攤位展示，構築產官學研之間的交流平台，促進研發技術及創新服務的產業能量流動。
開幕式的成果短講中，榮獲2023年全球百大科技研發獎R&D 100 Awards的代表黃鼎傑組長表示「工控資安近年來逐漸受到產業重視，ICSentry工控資安威脅分析平台榮獲R&D 100 Awards的肯定，代表臺灣資安創新研發能量受到國際的注目與肯定。」對所有為資安產業奉獻心力的人來說，這座獎項是國際對臺灣資安研發能量的肯定，也鼓舞了在資安道路上持續努力前行的產業夥伴。綜觀今年臺灣資安的成果，數位發展署林俊秀副署長讚嘆，「臺灣資安真的是十年磨一劍。如今能夠收穫如此亮眼的成果，都是奠基於許多人多年來的共同努力，才終於走到今日這一步，真正把臺灣資安發揚光大。」
為產業注入新活力：業師領銜、接軌產業，從理論到實務的新秀實戰
不過，資安產業若要持續發展，帶來更多的創新技術及服務，後進的人才培育絕對是不可或缺的關鍵。因此，今年沙崙基地也延續去年沙崙資安新秀大賽「育才」的核心精神，辦理「2023沙崙資安新秀媒合培育計畫」，攜手產業師資，幫助對資安領域有熱忱、有興趣的新秀們找到學習的環境與資源，更上一層樓。
開幕式中，數位發展部唐鳳部長也蒞臨現場，親自頒贈今年度入選參與資安新秀媒合培育計畫的企業與同學們榮譽獎狀。授贈前，唐鳳部長也在致詞中肯定「企業出專題，學生來解題」的媒合模式。資安新秀代表陳躍心同學表示，計畫過程最特別的是接受業界導師的專業指導，不僅加深他們對資安理解，也在過程中體會到理論學習和產業實務的差異，對未來的課業學習及職涯發展都影響深遠。下午時段的新秀快講活動中，新秀們更充分展現對於資安領域的熱情、以及對業師輔導的感謝與肯定。
開幕式結束後，新秀們在「Testbed 資安應用多元展區」展出此次的專題成果，同時亦將想傳達給大眾的計畫成果資訊，透過有趣的闖關遊戲進行推廣；除此之外，現場還有「新秀成果導覽活動」，由專人詳盡地介紹沙崙計畫的發展脈絡與成果亮點，並帶領觀眾逐關導覽，深入認識不同新秀隊伍在培訓過程的點點滴滴：例如來自長庚大學資管系的「什麼時候要吃藏壽司」隊，運用叡揚資訊提供的培訓平台及漏洞檢測工具，開發出具備安全框架的「智慧安全會議室管理系統」；以及跨校組隊的「吃飯皇帝大_白飯北科大」隊，透過菱鏡提供的硬體設備進行實作，進行資安攻擊的觀測與分析，並且在專題期間偵測到一起真實的DDos攻擊。
有趣的是，分享過程中新秀們不約而同的表示，參與計畫最大的收穫是他們從一次次的挫折與困難中，領悟到實作與理論的差距。而當自己從單純解題、答題的「解題者」，進階為找到問題、解決問題的「出題者」後，他們對資安領域也產生更多熱情。另一方面，參與育才的企業導師也相當肯定新秀們的認真，他們學習過程的衝勁和態度，就是成功解題的關鍵，也期待未來沙崙基地的人才培育計畫能夠更大、更廣，為臺灣資安產業注入更多活水。
新秀人培 x 產業對話：臺灣資安的關鍵節點
開幕式時，唐鳳部長曾提到，「數位部為了彌平『資安產業』和『產業資安』的距離，長期致力於推動各項資安計畫，以期未來新的服務或需求出現時，雙方能在毫無知識隔閡的狀態下連結，最大化技術迭代的速度。」而ACW SOUTH數位產業署沙崙資安服務基地就是兩者交會的關鍵節點，不只培訓更多產業資安人才，同時挖掘更多潛在的新秀投入資安產業，也促成臺灣各界企業的相互交流，啟發越來越多的正向循環。也期許未來在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地能匯聚更多資安人才，凝聚產業資安能量，攜手產官學研朝更靈活、多元的資安未來邁進。
（數位發展部數位產業署廣告）