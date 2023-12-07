Meta、IBM逾50成員組開源「AI聯盟」，抗衡OpenAI、Google等封閉模型
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OpenAI過去一年主導市場發展，業界很早就對替代方案抱以期待，加上上個月又發生執行長阿特曼（Sam Altman）被開除的風波，降低對單一廠商依賴的呼聲更加高漲。不過，開源模型的安全性一直備受爭議，OpenAI的首席科學家蘇茨克維（Ilya Sutskever）今年4月曾經表示，開源存在短期的益處，但長期來看，AI系統可能具有令人難以置信的強大功能，公開使用會非常危險。
（中央社）為抗衡OpenAI和Google等少數公司研發的AI專有模型，科技界以Meta和IBM為首、並聯合研究機構發起「AI聯盟」，逾50個成員包括晶片大廠，將合作推動安全和負責任的開源AI技術發展。
Facebook母公司Meta和國際商業機器公司（IBM）5日宣告成立「AI聯盟」（AI Alliance），初始成員就超過50個。科技界還包括晶片大廠超微（AMD）和英特爾（Intel），研究機構則有美國國家科學基金會（National Science Foundation）和康乃爾大學（Cornell University）等名校。
除了美國產官學界，倫敦帝國學院（Imperial College）和日本東京大學（The University of Tokyo）等國際機構也在AI聯盟名單內。
根據「AI聯盟」聲明，未來聯盟成員會齊心協力打造「開放、安全、負責任的AI」，透過國際機構更具包容性的協作來反映社會的需求和複雜性，並提供一個共享平台以滿足世界各地的研究人員、開發者和使用者，同時兼顧AI安全。
這個聯盟的成立，被視為開放陣營與封閉陣營的對抗。市場上技術領先的廠商像是OpenAI、微軟（Microsoft）、Google，都不屬於AI聯盟。
自OpenAI去（2022）年底推出ChatGPT，生成式AI迅速普及，眾多新創和科技公司加快腳步發表並研發大型模型，以抗衡OpenAI的GPT模型系列，當中除了有像Google的PaLM 2等封閉模型，也不乏開源模型，市場上的選擇性持續增加。
OpenAI則分別於今年3月和11月再推出其專有的封閉模型GPT-4和GPT-4 Turbo。IBM和Meta雖然也有開發自己的AI系統和模型，但技術近年來已經落後。
《華爾街日報》指出，AI聯盟將致力發展「OpenAI的開放式替代方案」，聯盟成員支持開源模型和技術共享。IBM資深副總裁吉爾（Dario Gil）說，IBM和Meta自8月以來就展開合作，試圖把關注度不如OpenAI高的組織凝聚在一起。
OpenAI過去一年主導市場發展，業界很早就對替代方案抱以期待，加上上個月又發生執行長阿特曼（Sam Altman）被開除的風波，降低對單一廠商依賴的呼聲更加高漲。吉爾認為，AI聯盟出現的時機點回應了分散風險的需求。
不過，開源模型的安全性一直備受爭議，OpenAI的首席科學家蘇茨克維（Ilya Sutskever）今年4月曾經表示，開源存在短期的益處，但長期來看，AI系統可能具有令人難以置信的強大功能，公開使用會非常危險。
根據雲端軟體巨擘Salesforce研究團隊日前的測試，開源模型在某些領域的表現確實能夠擊敗封閉模型如GPT-3.5 Turbo；但是GPT-4等封閉模型的「AI安全性」一直都優於開源模型。
AI聯盟認為開源模型能夠帶來三大好處，包括在共享模型上進行開發以加快AI進展、允許同行檢視其他組織創建的技術是否存在缺陷，以達到「安全」目的；另外，創造公平競爭的環境，讓新創公司能與科技巨擘享有均等機會。
研究公司國際數據資訊（International Data Corp.）全球AI研究部門副總裁喬蒂（Ritu Jyoti）告訴華爾街日報，AI聯盟的執行力攸關其成敗，需要能整合AI軟硬體及其他工具的解方，才能使用多個AI系統。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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從生活實踐淨零轉型，讓地球HP值滿點
我們想讓你知道的是
全球暖化情勢日益嚴峻，必須積極因應；減碳是每個人的責任，我們生活中的選擇與行動，都與地球的未來息息相關，但只要從小地方開始做出改變，就能帶來轉機，讓地球重拾生機。
地球就像是一個巨大的有機體，具有自我調節的能力，然而因人類活動產生大量碳排，溫度上升導致全球氣候異常並造成災害；聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）2023年3月公布第六次評估報告（IPCC AR6）指出，根據2021年10月各國宣布的國家自主貢獻，2030年承諾的減排量仍不足以將本世紀末的升溫控制在1.5°C，甚至難以限制在2°C；氣候變遷已對地球健康構成威脅，一個「宜居且永續的未來」機會之窗正在迅速關閉。
全球升溫攝氏1.5 °C、 2°C，影響有這麼大嗎？
IPCC 估計，若地球升溫1.5°C，到2100年前海平面將上升0.26到0.77公尺，若升溫至2°C則將再增加0.1公尺，將影響小型島嶼、低窪沿海及三角洲等區域約1,000萬人口暴露在相關風險中；就研究涵蓋的105,000個物種，升溫1.5 °C會有 6% 的昆蟲、 8% 的植物和 4% 的脊椎動物地理分布範圍會縮小50%，升溫2°C，則會有18%的昆蟲、16%的植物和8%的脊椎動物消失；與高溫有關的疾病發病率或死亡率將增加，並提高相關蟲媒傳染疾病帶來的風險。
面對全球氣候失衡的威脅，我們就像遊戲中闖關的玩家，必須想辦法讓地球的HP值（生命值）恢復，然而這不是遊戲，挑戰結果意味著我們真實的未來。減碳、零碳是控制暖化的關鍵，加速導入再生能源、電氣化是主要國家刻正加速推動的重要政策，然而發電過程勢必有能量轉換的效率損失，輸配電則有線損，因此國際能源總署（IEA）倡議各國在思考未來能源組合（energy portfolio）時，應將節能視為第一燃料（energy saving is the first fuel）。歐盟目標在2030年最終能源消費較2020年實績值減少15.8%，法國淨零策略（SNBC）則規劃大幅提升工業、住宅、運輸能源效率，日本第六次能源基本計畫也提出2030年電力需求較2013年減少20%的目標。
除了國家層級推動的的節能目標，你我還能採取哪些行動、讓地球恢復生機？
多想兩秒鐘，地球更輕鬆
愛地球不只是一種生活風格，也是很潮的生活態度，每個人從食、衣、住、行、育、樂、購等生活小細節，選擇對環境友善的生活習慣，就有機會讓地球更宜居。
1. 利用大眾運輸或碳排量低的交通運具
根據我國《氣候變遷因應法》所規定，國家溫室氣體長期減量目標係由能源、製造、運輸、住商、農業及環境等六大部門共同達成，根據環境部提供的數據，2021年我國運輸部門溫室氣體排放量約占13%，若使用電動運具、搭乘大眾運輸工具，短程距離往返選擇走路、騎腳踏車，可有效減少碳排，有助改善空氣品質，更有益身體健康。
2. 自備環保用具，減少一次用產品使用
出門前隨手攜帶環保購物袋、環保杯、杯套或環保餐具，如果忘記帶，亦可使用租借循環杯與容器，或店家提供的環保餐具，尤其少用一個塑膠袋就相當於減碳0.057公斤，幾秒鐘的選擇與行動，能夠減少一次性產品垃圾、省下處理廢棄餐具的能源消耗，降低地球的負擔。舉手之勞自備購物袋、餐具，就是實踐減碳生活的第一步。
3. 認明節能標章，省電還能減碳
常見於耗能商品上的「能源效率標示」，提供了年耗電量、耗能等級資訊，並根據不同產品提供對應的能源效率數據；耗能等級數字越低代表耗能越少、越節能，圖示上的溫度計也就會落在象徵地球降溫的藍綠色；而貼有節能標章的產品，代表能源效率比國家認證標準高10-50%，所以用電更省，更有助於降低碳排。
4. 智慧用電，錢包受惠
智慧電表是具備通訊功能的電力量測設備，每日可將用電數據回傳台電公司，搭配使用「台灣電力App」，可查詢每15分鐘的用電量，每6小時可結算一次電費，另外，還可透過APP內「用電比較」、「未出帳用電量」、「費率試算」、「住宅用電分析」等功能，掌控電費支出及家電使用情形，找出家中的吃電怪獸，即時調整用電習慣，省下不必要的電費支出。
5. 加入綠領行列，將知識化作守護地球的行動
除了節能，以再生能源替代化石燃料，更是降低碳排的關鍵，近年來在政府的加速推動下，我國今（2023）年再生能源發電占比可望達到10%，逐漸成為供電要角；不過根據國際能源總署IEA在2023年9月發布的新版《2023年淨零路徑圖》（Net Zero Roadmap 2023 Update – A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach），2030 年全球再生能源裝置容量必須成長三倍達到11,000GW，才能達成淨零排放情境所設定的減排量。更多的再生能源，意味著基礎建設、技術研發、產業推動也必須加倍投入，有賴運輸、建築、金融……等不同領域的「綠領人才」投入實踐淨零轉型。根據104人力銀行數據顯示，2013-2023十年間，綠領工作數成長6.5倍；面對2050淨零目標，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入。
淨零轉型你我同行
在這場為了地球未來而戰的任務中，每個地球玩家都扮演著關鍵角色，無論是隨手關燈、自備購物袋這樣的舉手之勞，或是選擇低碳排的電器與運具，甚至成為綠領工作者親自參與，每一個支持淨零轉型的力量，都有助於地球HP生命值恢復滿點。
（經濟部能源署廣告）