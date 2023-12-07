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2023/12/07,
科技

Meta、IBM逾50成員組開源「AI聯盟」，抗衡OpenAI、Google等封閉模型

Meta、IBM逾50成員組開源「AI聯盟」，抗衡OpenAI、Google等封閉模型
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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OpenAI過去一年主導市場發展，業界很早就對替代方案抱以期待，加上上個月又發生執行長阿特曼（Sam Altman）被開除的風波，降低對單一廠商依賴的呼聲更加高漲。不過，開源模型的安全性一直備受爭議，OpenAI的首席科學家蘇茨克維（Ilya Sutskever）今年4月曾經表示，開源存在短期的益處，但長期來看，AI系統可能具有令人難以置信的強大功能，公開使用會非常危險。

（中央社）為抗衡OpenAI和Google等少數公司研發的AI專有模型，科技界以Meta和IBM為首、並聯合研究機構發起「AI聯盟」，逾50個成員包括晶片大廠，將合作推動安全和負責任的開源AI技術發展。

Facebook母公司Meta和國際商業機器公司（IBM）5日宣告成立「AI聯盟」（AI Alliance），初始成員就超過50個。科技界還包括晶片大廠超微（AMD）和英特爾（Intel），研究機構則有美國國家科學基金會（National Science Foundation）和康乃爾大學（Cornell University）等名校。

除了美國產官學界，倫敦帝國學院（Imperial College）和日本東京大學（The University of Tokyo）等國際機構也在AI聯盟名單內。

根據「AI聯盟」聲明，未來聯盟成員會齊心協力打造「開放、安全、負責任的AI」，透過國際機構更具包容性的協作來反映社會的需求和複雜性，並提供一個共享平台以滿足世界各地的研究人員、開發者和使用者，同時兼顧AI安全。

這個聯盟的成立，被視為開放陣營與封閉陣營的對抗。市場上技術領先的廠商像是OpenAI、微軟（Microsoft）、Google，都不屬於AI聯盟。

自OpenAI去（2022）年底推出ChatGPT，生成式AI迅速普及，眾多新創和科技公司加快腳步發表並研發大型模型，以抗衡OpenAI的GPT模型系列，當中除了有像Google的PaLM 2等封閉模型，也不乏開源模型，市場上的選擇性持續增加。

OpenAI則分別於今年3月和11月再推出其專有的封閉模型GPT-4和GPT-4 Turbo。IBM和Meta雖然也有開發自己的AI系統和模型，但技術近年來已經落後。

華爾街日報指出，AI聯盟將致力發展「OpenAI的開放式替代方案」，聯盟成員支持開源模型和技術共享。IBM資深副總裁吉爾（Dario Gil）說，IBM和Meta自8月以來就展開合作，試圖把關注度不如OpenAI高的組織凝聚在一起。

OpenAI過去一年主導市場發展，業界很早就對替代方案抱以期待，加上上個月又發生執行長阿特曼（Sam Altman）被開除的風波，降低對單一廠商依賴的呼聲更加高漲。吉爾認為，AI聯盟出現的時機點回應了分散風險的需求。

不過，開源模型的安全性一直備受爭議，OpenAI的首席科學家蘇茨克維（Ilya Sutskever）今年4月曾經表示，開源存在短期的益處，但長期來看，AI系統可能具有令人難以置信的強大功能，公開使用會非常危險。

根據雲端軟體巨擘Salesforce研究團隊日前的測試，開源模型在某些領域的表現確實能夠擊敗封閉模型如GPT-3.5 Turbo；但是GPT-4等封閉模型的「AI安全性」一直都優於開源模型。

AI聯盟認為開源模型能夠帶來三大好處，包括在共享模型上進行開發以加快AI進展、允許同行檢視其他組織創建的技術是否存在缺陷，以達到「安全」目的；另外，創造公平競爭的環境，讓新創公司能與科技巨擘享有均等機會。

研究公司國際數據資訊（International Data Corp.）全球AI研究部門副總裁喬蒂（Ritu Jyoti）告訴華爾街日報，AI聯盟的執行力攸關其成敗，需要能整合AI軟硬體及其他工具的解方，才能使用多個AI系統。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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