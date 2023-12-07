本土神怪奇幻漫畫《遺忘之神》獲法國出版社青睞，葉長青：想呈現台灣文化和傳說的獨特性
我們想讓你知道的是
出版《遺忘之神》的法國出版社Patayo社長傅侯（Frédéric Fourreau）向《中央社》表示，葉長青作品最珍貴之處，是帶領讀者進入歐洲鮮少認識的台灣神怪幻想宇宙，「混和了日本、中國和當地原住民的神鬼，讓人很享受」。
（中央社）漫畫家葉長青最新作品《遺忘之神》在法國出版，以細膩畫風講述台灣神怪的奇幻故事，深受青睞。葉長青告訴《中央社》，想呈現台灣文化和傳說的獨特性，讓讀者更認識這塊土地並感到驕傲。
漫畫家葉長青最新法文漫畫《遺忘之神：神木》（Lost Gods, Shen-mu, l'esprit de l’arbre，暫譯）日前在法國出版，不僅獲得法國最大青年書展─蒙特伊（Montreuil）青年書展主辦方的特別推薦，更進一步討論改編為動畫的可能性，相當具潛力。
葉長青12月1至3日受邀出席第13屆巴黎SoBD漫畫節，作品售罄，人氣高。他接受《中央社》專訪時，談到這本封面畫滿了地基祖、虎爺、魔神仔、豬母鬼、黑矮人等各種台灣神鬼新作的由來。
葉長青曾與台北地方異聞工作室合作繪制台灣妖怪圖鑑《唯妖論》，到鄉間蒐集考究水鬼、林投姐等傳說，「我一直在想如何把台灣的故事推到別的國家，或許可以把妖怪當作切入點，結合我有興趣的奇幻風格，引發外國讀者好奇」。
《遺忘之神》是葉長青首次自己撰寫故事，講述化身為少女的繪圖之神大魁星君，人間任務是記錄被遺忘的神，這些神已失去原本樣貌或記憶。大魁星君走訪各處找出這些神怪，陪伴祂們回家，並幫助祂們恢復記憶。最後再透過招喚王船的儀式，把神明載回天上。
第一集主角為神木靈。葉長青說，1910年代日治時期，阿里山大量神木遭砍做神社。當地相傳，有天砍了棵神木流出血來，天降下紅雨，回家煮的米也變成血色，許多工人發狂甚至死亡，只得喊停。日本警察找來台灣道士做法祈求，豎立了存在至今的「樹靈塔」。
他希望透過再敘述、再考究台灣的妖怪，呈現台灣文化和傳說的獨特性，「繪製台灣人和外國人都很喜歡，並能加深台灣人對本土文化傳說了解和驕傲的作品，這是我最大目的」，葉長青說道。
葉長青告訴記者，近10年的漫畫或小說家，在碰觸妖怪或奇幻體材時，其實很多時候都是在挖掘或尋找台灣人認識土地，以及用台灣土地說故事的另一種方式。
「妖怪會吸引我一直畫祂，透過不同創作者不斷地用自己的方式詮釋、刻畫和塑造，人們就會越來越相信祂，祂們也就能真正在文化中確立、存在」，他說。
《遺忘之神》第二集正在繪製，主角設定為台灣原住民部落傳說的鬼怪番婆鬼。相傳白天是人、晚上化身女巫的番婆鬼，因與來台的西班牙船員相戀而奔走歐洲，展開與歐洲巫師的交流與見聞趣事，正在法國中部布洛瓦（Blois）駐村的葉長青也剛好利用機會考察法國當地的神怪傳說 。
葉長青說，許多法國讀者都表示，市面上的神怪漫畫都以日本居多，看到台灣來的元素感到非常新鮮與好奇。「作品中有很多具有象徵性的台灣景色，如大稻埕、台北車站，我想盡最大可能展現台灣的獨特性」。
出版《遺忘之神》的法國出版社Patayo社長傅侯（Frédéric Fourreau）向《中央社》表示，葉長青作品最珍貴之處，是帶領讀者進入歐洲鮮少認識的台灣神怪幻想宇宙，「混和了日本、中國和當地原住民的神鬼，讓人很享受」。
傅侯告訴記者，台灣創作者風格的獨特之處是可以融合不同的文化，願意親近各類的宇宙，無論是真實的或科幻的。
他特別喜歡書中刻畫的日治時期台灣歷史等元素，主角神木帶出的生態和森林砍伐議題也很重要，「不只是我喜歡，這本書還獲得了法國國家圖書中心（CNL）補助，可見大家都很欣賞」。
《遺忘之神》和Patayo推出的另一本台灣漫畫家陳筱涵作品《菁英學院》都已經獲得台灣出版社青睞，即將與台灣讀者見面，「在台灣已幾乎消失的連環畫形式，透過台灣藝術家之手，從法國再回到台灣，對我來說這是最棒的事」。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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從生活實踐淨零轉型，讓地球HP值滿點
我們想讓你知道的是
全球暖化情勢日益嚴峻，必須積極因應；減碳是每個人的責任，我們生活中的選擇與行動，都與地球的未來息息相關，但只要從小地方開始做出改變，就能帶來轉機，讓地球重拾生機。
地球就像是一個巨大的有機體，具有自我調節的能力，然而因人類活動產生大量碳排，溫度上升導致全球氣候異常並造成災害；聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）2023年3月公布第六次評估報告（IPCC AR6）指出，根據2021年10月各國宣布的國家自主貢獻，2030年承諾的減排量仍不足以將本世紀末的升溫控制在1.5°C，甚至難以限制在2°C；氣候變遷已對地球健康構成威脅，一個「宜居且永續的未來」機會之窗正在迅速關閉。
全球升溫攝氏1.5 °C、 2°C，影響有這麼大嗎？
IPCC 估計，若地球升溫1.5°C，到2100年前海平面將上升0.26到0.77公尺，若升溫至2°C則將再增加0.1公尺，將影響小型島嶼、低窪沿海及三角洲等區域約1,000萬人口暴露在相關風險中；就研究涵蓋的105,000個物種，升溫1.5 °C會有 6% 的昆蟲、 8% 的植物和 4% 的脊椎動物地理分布範圍會縮小50%，升溫2°C，則會有18%的昆蟲、16%的植物和8%的脊椎動物消失；與高溫有關的疾病發病率或死亡率將增加，並提高相關蟲媒傳染疾病帶來的風險。
面對全球氣候失衡的威脅，我們就像遊戲中闖關的玩家，必須想辦法讓地球的HP值（生命值）恢復，然而這不是遊戲，挑戰結果意味著我們真實的未來。減碳、零碳是控制暖化的關鍵，加速導入再生能源、電氣化是主要國家刻正加速推動的重要政策，然而發電過程勢必有能量轉換的效率損失，輸配電則有線損，因此國際能源總署（IEA）倡議各國在思考未來能源組合（energy portfolio）時，應將節能視為第一燃料（energy saving is the first fuel）。歐盟目標在2030年最終能源消費較2020年實績值減少15.8%，法國淨零策略（SNBC）則規劃大幅提升工業、住宅、運輸能源效率，日本第六次能源基本計畫也提出2030年電力需求較2013年減少20%的目標。
除了國家層級推動的的節能目標，你我還能採取哪些行動、讓地球恢復生機？
多想兩秒鐘，地球更輕鬆
愛地球不只是一種生活風格，也是很潮的生活態度，每個人從食、衣、住、行、育、樂、購等生活小細節，選擇對環境友善的生活習慣，就有機會讓地球更宜居。
1. 利用大眾運輸或碳排量低的交通運具
根據我國《氣候變遷因應法》所規定，國家溫室氣體長期減量目標係由能源、製造、運輸、住商、農業及環境等六大部門共同達成，根據環境部提供的數據，2021年我國運輸部門溫室氣體排放量約占13%，若使用電動運具、搭乘大眾運輸工具，短程距離往返選擇走路、騎腳踏車，可有效減少碳排，有助改善空氣品質，更有益身體健康。
2. 自備環保用具，減少一次用產品使用
出門前隨手攜帶環保購物袋、環保杯、杯套或環保餐具，如果忘記帶，亦可使用租借循環杯與容器，或店家提供的環保餐具，尤其少用一個塑膠袋就相當於減碳0.057公斤，幾秒鐘的選擇與行動，能夠減少一次性產品垃圾、省下處理廢棄餐具的能源消耗，降低地球的負擔。舉手之勞自備購物袋、餐具，就是實踐減碳生活的第一步。
3. 認明節能標章，省電還能減碳
常見於耗能商品上的「能源效率標示」，提供了年耗電量、耗能等級資訊，並根據不同產品提供對應的能源效率數據；耗能等級數字越低代表耗能越少、越節能，圖示上的溫度計也就會落在象徵地球降溫的藍綠色；而貼有節能標章的產品，代表能源效率比國家認證標準高10-50%，所以用電更省，更有助於降低碳排。
4. 智慧用電，錢包受惠
智慧電表是具備通訊功能的電力量測設備，每日可將用電數據回傳台電公司，搭配使用「台灣電力App」，可查詢每15分鐘的用電量，每6小時可結算一次電費，另外，還可透過APP內「用電比較」、「未出帳用電量」、「費率試算」、「住宅用電分析」等功能，掌控電費支出及家電使用情形，找出家中的吃電怪獸，即時調整用電習慣，省下不必要的電費支出。
5. 加入綠領行列，將知識化作守護地球的行動
除了節能，以再生能源替代化石燃料，更是降低碳排的關鍵，近年來在政府的加速推動下，我國今（2023）年再生能源發電占比可望達到10%，逐漸成為供電要角；不過根據國際能源總署IEA在2023年9月發布的新版《2023年淨零路徑圖》（Net Zero Roadmap 2023 Update – A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach），2030 年全球再生能源裝置容量必須成長三倍達到11,000GW，才能達成淨零排放情境所設定的減排量。更多的再生能源，意味著基礎建設、技術研發、產業推動也必須加倍投入，有賴運輸、建築、金融……等不同領域的「綠領人才」投入實踐淨零轉型。根據104人力銀行數據顯示，2013-2023十年間，綠領工作數成長6.5倍；面對2050淨零目標，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入。
淨零轉型你我同行
在這場為了地球未來而戰的任務中，每個地球玩家都扮演著關鍵角色，無論是隨手關燈、自備購物袋這樣的舉手之勞，或是選擇低碳排的電器與運具，甚至成為綠領工作者親自參與，每一個支持淨零轉型的力量，都有助於地球HP生命值恢復滿點。
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