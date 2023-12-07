本土神怪奇幻漫畫《遺忘之神》獲法國出版社青睞，葉長青：想呈現台灣文化和傳說的獨特性

（中央社）漫畫家葉長青最新作品《遺忘之神》在法國出版，以細膩畫風講述台灣神怪的奇幻故事，深受青睞。葉長青告訴《中央社》，想呈現台灣文化和傳說的獨特性，讓讀者更認識這塊土地並感到驕傲。

漫畫家葉長青最新法文漫畫《遺忘之神：神木》（Lost Gods, Shen-mu, l'esprit de l’arbre，暫譯）日前在法國出版，不僅獲得法國最大青年書展─蒙特伊（Montreuil）青年書展主辦方的特別推薦，更進一步討論改編為動畫的可能性，相當具潛力。

葉長青12月1至3日受邀出席第13屆巴黎SoBD漫畫節，作品售罄，人氣高。他接受《中央社》專訪時，談到這本封面畫滿了地基祖、虎爺、魔神仔、豬母鬼、黑矮人等各種台灣神鬼新作的由來。

葉長青曾與台北地方異聞工作室合作繪制台灣妖怪圖鑑《唯妖論》，到鄉間蒐集考究水鬼、林投姐等傳說，「我一直在想如何把台灣的故事推到別的國家，或許可以把妖怪當作切入點，結合我有興趣的奇幻風格，引發外國讀者好奇」。

《遺忘之神》是葉長青首次自己撰寫故事，講述化身為少女的繪圖之神大魁星君，人間任務是記錄被遺忘的神，這些神已失去原本樣貌或記憶。大魁星君走訪各處找出這些神怪，陪伴祂們回家，並幫助祂們恢復記憶。最後再透過招喚王船的儀式，把神明載回天上。

第一集主角為神木靈。葉長青說，1910年代日治時期，阿里山大量神木遭砍做神社。當地相傳，有天砍了棵神木流出血來，天降下紅雨，回家煮的米也變成血色，許多工人發狂甚至死亡，只得喊停。日本警察找來台灣道士做法祈求，豎立了存在至今的「樹靈塔」。

他希望透過再敘述、再考究台灣的妖怪，呈現台灣文化和傳說的獨特性，「繪製台灣人和外國人都很喜歡，並能加深台灣人對本土文化傳說了解和驕傲的作品，這是我最大目的」，葉長青說道。

葉長青告訴記者，近10年的漫畫或小說家，在碰觸妖怪或奇幻體材時，其實很多時候都是在挖掘或尋找台灣人認識土地，以及用台灣土地說故事的另一種方式。

「妖怪會吸引我一直畫祂，透過不同創作者不斷地用自己的方式詮釋、刻畫和塑造，人們就會越來越相信祂，祂們也就能真正在文化中確立、存在」，他說。

Photo Credit: 中央社 葉長青12月3日於第13屆巴黎SoBD漫畫節，幫購書讀者簽繪。他的作品中出現大稻埕、台北車站等具有象徵性的台灣景色。他說，會盡最大可能向歐洲讀者介紹台灣的獨特性。

《遺忘之神》第二集正在繪製，主角設定為台灣原住民部落傳說的鬼怪番婆鬼。相傳白天是人、晚上化身女巫的番婆鬼，因與來台的西班牙船員相戀而奔走歐洲，展開與歐洲巫師的交流與見聞趣事，正在法國中部布洛瓦（Blois）駐村的葉長青也剛好利用機會考察法國當地的神怪傳說 。

葉長青說，許多法國讀者都表示，市面上的神怪漫畫都以日本居多，看到台灣來的元素感到非常新鮮與好奇。「作品中有很多具有象徵性的台灣景色，如大稻埕、台北車站，我想盡最大可能展現台灣的獨特性」。

出版《遺忘之神》的法國出版社Patayo社長傅侯（Frédéric Fourreau）向《中央社》表示，葉長青作品最珍貴之處，是帶領讀者進入歐洲鮮少認識的台灣神怪幻想宇宙，「混和了日本、中國和當地原住民的神鬼，讓人很享受」。

傅侯告訴記者，台灣創作者風格的獨特之處是可以融合不同的文化，願意親近各類的宇宙，無論是真實的或科幻的。

他特別喜歡書中刻畫的日治時期台灣歷史等元素，主角神木帶出的生態和森林砍伐議題也很重要，「不只是我喜歡，這本書還獲得了法國國家圖書中心（CNL）補助，可見大家都很欣賞」。

《遺忘之神》和Patayo推出的另一本台灣漫畫家陳筱涵作品《菁英學院》都已經獲得台灣出版社青睞，即將與台灣讀者見面，「在台灣已幾乎消失的連環畫形式，透過台灣藝術家之手，從法國再回到台灣，對我來說這是最棒的事」。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航